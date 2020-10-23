Політика США щодо України не зміниться після виборів, - експосол Гербст
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Незалежно від результатів виборів у Сполучених Штатах за 2 тижні, політика Вашингтона по відношенню до України навряд чи зазнає серйозних змін.
Таке переконання висловив під час Спеціального Київського безпекового форуму посол США в Україні у 2003-06 роках, директор Центру Євразії Атлантичної ради Джон Гербст, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Гадаю, наша зовнішня політика буде тою ж самою, незалежно від того, хто виграє майбутні вибори", - сказав Гербст.
Він зазначив, що люди в адміністрації Дональда Трампа, більшість республіканців у Конгресі цілком усвідомлюють небезпечність недружньої зовнішньої політики Кремля, політики втручання у внутрішні справи США. І нагадав, що нинішній президент за час своєї каденції підтримував і навіть посилював санкції проти Росії і схвалив поставки летальної зброї, Javelin, Україні (що відмовлявся робити його попередник Барак Обама).
З іншого боку, всі пам’ятають невдалу спробу Трампа затягнути українського лідера Володимира Зеленського у внутрішньополітичні американські процеси, що нашкодило обом політикам.
Що стосується Джо Байдена, то він, на думку Гербста, у разі обрання президентом, не просто продовжуватиме нинішню політику, а просуватиме її більш наполегливо.
Продовження підтримки України відповідає національним інтересам США, зазначив дипломат. Попри певні проблеми у відносинах між двома країнами минулого року, наразі все стабілізувалося, переконаний він.
Що стосується Зеленського та його команди, то в них, за словами експосла, є альтернатива: або слідувати у фарватері Кремля, або робити все необхідне заради підтримки Заходу.
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Недоколиханий вар'яте, іди ремонтуй свій кацаподетектор, а то фантазуєш як штопаний Гандон (Ів Гандон, фр. Yves Gandon, 03.06.1899-13.11.1975, французький письменник-фантаст, випускник Сорбони, автор роману "Жиневра", лауреат Великої премії Французької академії за 1948 рік, який цілком міг перенести хірургічну операцію з подальшим ушиванням післяопераційної рани).
NY Times заполучил скрываемые отчеты налоговых выплат Трампа.
В основном там то, о чем давно говорили большевики: король голый. У Трампа не 4 миллиарда, как он сам утверждал, не полтора, как представляли Forbes или Bloomberg. У Трампа лишь один большой жирный минус - персональный долг в 421 миллион, который он должен погасить в ближайшее 4 года (часть выплат была просрочена еще в 2018).
Над ним висит штраф налогового управления за неуплату налогов в 72.9 миллионов (штраф может обернуться в 100 миллионов), долг по убыточным Doral golf resort - 125 миллионов и Washington hotel - 160 миллионов.
У Трампа почти нет ценных бумаг - осталось 873 тысячи, и 34 миллиона кэш. Конец списка и конец.
Понятно, что преданной массе трампистов это все до лампочки, как и то, что в десяти годах из последних пятнадцати Трамп не платил налоги вовсе. Людям просто нравится наглый вороватый и удачливый начальник. 27 женщин, которые подали на Трампа в суд за сексуальные домогательства и прямое изнасилование для них просто дуры, которые или попали, или не умеют воспользоваться шансом. Трамп, конечно, точка бифуркации, но он не среди ясного неба, он в хорошо собиравшемся шторме.
- для Мелании, - она узнает, что наследства не будет, Трамп собирался умереть полным банкротом,
- для Иванки, - она узнает, что Трамп использовал её счета для откатов русских денег (это потребует отдельного расследования, но сейчас ясно, что Miss Universe использовался для перевода российских денег со счетов семейства миллиардера Агаларова, связанного с Путиным),
- и Deutsche Bank будет очень рад узнать, как много Трамп всем должен, и как плакали их денежки. Трамп получил от Deutsche Bank кредит в полмиллиарда, скорей всего, под залог российских денег (американские банки давно Трампу денег не дают). Конечно, в Deutsche Bank и сами знают, что Трамп их должник, но чего они не знали, давая ссуду, это того, что других денег и доходов у Трампа нет, и долг он вернуть не сможет.
Ну, такие времена. Глядишь, и до Огнива доживем.