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Пам'ять ветерана Микитенка, який вчинив самоспалення, вшанували в Дніпрі

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Пам'ять ветерана Микитенка, який вчинив самоспалення, вшанували в Дніпрі

У Дніпрі біля будівлі облдержадміністрації відбулася акція з ушанування пам’яті ветерана війни на сході України Миколи Микитенка, який вчинив акт самоспалення на знак протесту проти дій чинної влади. Цього дня виповнюється дев’ять днів від дня його смерті.

Захід ініціював ветеран війни на Донбасі, боєць ДУК "Правий сектор" Костянтин Корнєв, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Ми вирішили пом’янути цю людину. Чому так сталось? Бо влада відводить війська, дозволяє ворогу знищувати нашу армію. І ця людина не знайшла іншого способу висловити свою незгоду. Це дуже відчайдушний вчинок. Ми маємо вшанувати цю людину", – сказав Корнєв.

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До нього долучилися небайдужі дніпряни.

"Це вже було за часів радянщини: люди свідомі, гідні представляти наш народ, були змушені вчинити самоспалення. Це останній крок, на який йшли люди... Ця людина зберегла свою гідність і показала нам, що не можна бути байдужим. Ми не забудемо цього, сподіваюсь, що ці люди посядуть гідне місце в пантеоні України", – сказав учасник акції Василь Чабанов.

Учасники церемонії запалили лампадки. З гучномовця лунали українські пісні. Пам'ять бійця вшанували хвилиною мовчання.

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Упродовж двох годин працював "вільний мікрофон", всі охочі могли висловити свої думки.

Нагадаємо, на Майдані Незалежності в ніч із 10 на 11 жовтня ветеран російсько-української війни Микола Микитенко вчинив самоспалення. Дочка Микитенка Юлія повідомляла, що мотиви його вчинку суто політичні: "Незгода з діями влади, а саме: з розведенням військ на лінії розмежування і повзучою окупацією Росією. Він був абсолютно в тверезій пам'яті і чітко усвідомлював, що робить. Не намагався себе загасити".
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в гражданской войне ?
для гражданской войны нужны граждане с двух сторон.
с украинской есть, с лугандонской - свиньи Память совершившего самосожжение ветерана Никитенко почтили в Днепре - Цензор.НЕТ 3125
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24.10.2020 01:06 Відповісти
Кабы фамилия его - Микитенко.
Почему на кацапский лад переиначили?
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24.10.2020 08:18 Відповісти
Исправили.
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24.10.2020 08:19 Відповісти
это отчаянный поступок сильного человека! я не могу оправдать его поступок, ведь это боль близким и друзьям и утрата для всех нас! на радость врагам, но видимо отчаяние взяло верх и некому было поддержать... в любом случае Вечная Память тебе Солдат!
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24.10.2020 08:38 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ.Пам'ять ветерана Микитенка, який вчинив самоспалення, вшанували в Дніпрі - Цензор.НЕТ 6927
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24.10.2020 12:21 Відповісти
Мужня людина. Вічна йому Пам'ять.
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24.10.2020 21:39 Відповісти
 
 