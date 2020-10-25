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Одеська область (2489) ЦВК (1132) явка (69) Івано-Франківська область (723)

ЦВК: Найбільша явка станом на 13:00 в Одеській області - 26%, найменша в Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 14%

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

ЦВК: Найбільша явка станом на 13:00 в Одеській області - 26%, найменша в Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 14%

Найменшу явка на місцевих виборах в Україні станом на 13:00 зафіксовано в Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 14%.

Про це повідомляє Центральна виборча комісія, передає Цензор.НЕТ.

У Закарпатській області явка склала 15,3%, в Харківській і Миколаївській - 15,5%, в Київській - 15,6%, в Сумській - 15,7%, в Києві - 16,2%, в Полтавській області - 16, 6%, в Херсонській - 16,7%, у Волинській, Тернопільській та Черкаській - 17%, у Вінницькій - 17,2%, в Луганській - 18%, в Житомирській - 18,3%, в Кіровоградській - 18,6% , в Чернігівській - 20,1%, в Донецькій - 22,1%.

Максимальна явка зафіксована в Одеській області (без м.Одеса) - 26%.

Також читайте: Громадянина РФ затримано за організацію підкупу виборців на Одещині, - прокуратура. ФОТО

ЦВК: Найбільша явка станом на 13:00 в Одеській області - 26%, найменша в Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 14% 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загалом голосування в Україні розпочалося вчасно, - ЦВК
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Топ коментарі
+12
Я сходил и проголосовал сознательно за ЕС! Призываю всех проголосовать за ЕС!
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25.10.2020 17:06
+12
не роялем единым ЦВК: Найбільша явка станом на 13:00 в Одеській області - 26%, найменша в Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 14% - Цензор.НЕТ 9513

ЦВК: Найбільша явка станом на 13:00 в Одеській області - 26%, найменша в Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 14% - Цензор.НЕТ 4947
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25.10.2020 17:17
+9
Да как выбрали Зеленского так лучше бы не ходили!
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25.10.2020 17:05
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...де червоні зони по ковіду (Адєсса нє в счьот)
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25.10.2020 17:01 Відповісти
Харків,Полтава,Суми,Чернігів, що ти хтів цим сказати !!))
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25.10.2020 17:29 Відповісти
як-то ця цвк список по дебільному написала...
львівської, дніпропетровської, хмельницької, рівненської областей взагалі немає - там, напевне, готуються масові фальсифікації..
а от тернопільська написана аж двічі...там, мабуть, вже все можливе сфальсифікували
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25.10.2020 17:51 Відповісти
Ленивый народ. На выборы не ходят но на власть жалуются
.
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25.10.2020 17:03 Відповісти
Да как выбрали Зеленского так лучше бы не ходили!
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25.10.2020 17:05 Відповісти
Згоден. Ну може підтягнуться. Особливо західняки. Вони ж ранком у церкві.
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25.10.2020 17:13 Відповісти
У нас, в Украине, демократия. Это у вас на Расеи - ходи, не ходи - все вы нули ЦВК: Найбільша явка станом на 13:00 в Одеській області - 26%, найменша в Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 14% - Цензор.НЕТ 5472. ***** скажет и 131% нарисуют
ЦВК: Найбільша явка станом на 13:00 в Одеській області - 26%, найменша в Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 14% - Цензор.НЕТ 6995
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25.10.2020 17:14 Відповісти
«Вибори - це почесний обов'язок кожного свідомого громадянина!» - Сергій Жадан
https://twitter.com/Euro_Solidarity
Прийдіть і проголосуйте!
Не дайте сфальсифікувати вибори.
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25.10.2020 17:04 Відповісти
Я сходил и проголосовал сознательно за ЕС! Призываю всех проголосовать за ЕС!
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25.10.2020 17:06 Відповісти
)))))))
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25.10.2020 17:10 Відповісти
ЦВК: Найбільша явка станом на 13:00 в Одеській області - 26%, найменша в Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 14% - Цензор.НЕТ 6326
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25.10.2020 18:18 Відповісти
Агітація в день виборів заборонена.
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25.10.2020 19:15 Відповісти
Я сходил и проголосовал сознательно за ЕС! Призываю всех проголосовать за ЕС!

Это хто такие?
Аааа,это партия ЕС,у которых шэф Порошенко,при президентстве которого,при его "потужном" управлении бедные стали нищими,а у моей матери пенсия из 220 долларов стала 90 долларов.
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25.10.2020 19:27 Відповісти
Будет "по приколу", если количество проголосовавших будет меньше, чем ответивших на дурацкие вопросы ЦИК: Наибольшая явка по состоянию на 13:00 в Одесской области - 26%, наименьшая в Черновицкой и Ивано-Франковской областях - 14% - Цензор.НЕТ 1509
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25.10.2020 17:09 Відповісти
По моим наблюдениям количество участвующих в 5 вопросах 20% от голосовавших не более!
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25.10.2020 17:12 Відповісти
все зависит от талантов при подсчете ЦВК: Найбільша явка станом на 13:00 в Одеській області - 26%, найменша в Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 14% - Цензор.НЕТ 8993
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25.10.2020 17:16 Відповісти
Вы правы, всё как у Сталина - " Не важно как голосуют, а важно кто считает!"
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25.10.2020 17:34 Відповісти
До зебільниз команд волонтерів (від 10! до ХХ років на заході України МАЙЖЕ НІ ХТО не підходить, стоять мовчки! Бояться рота відкрити.
Не прозорі скрині, це так цікаво!
Ви самі бачили у роліках, як можна ^РАЗпять, а может и шесть^.
Це як в анеку - Вы можете меня разпять, а можете и шесть, я вам все равно ничего не скажу.
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25.10.2020 17:18 Відповісти
Оцей реальне ставлення українців до своїх політиків.
"Ви самі по собі, а ми- самі по собі!"
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25.10.2020 17:10 Відповісти
"Ви самі по собі, а ми- самі по собі!"

Наверное поэтому Украина 30 лет в жопе.
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25.10.2020 17:15 Відповісти
Ми вже не одне століття там.
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25.10.2020 17:24 Відповісти
По той же причине - ценности ограничиваются желудком и погребом с салом.
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25.10.2020 17:36 Відповісти
Це одна сторона медалі. А е ще проблема в наших лідерах.
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25.10.2020 17:49 Відповісти
А лидеры к нам с Альфа-Центавра прилетают?

Когда большинство 5 лет само по себе и вне политической жизни Украины, а потом идет голосовать "хуже не будет" или, кто красивее обещает, то вот так оно и получается.

Была небольшая надежда с Ющенко - похерили бо сала в погребе не прибавилось, а донецкий завгар стабильность обещал.
Появилась надежда с Порошенко - похерили, бо сала в погребе не прибавилось, а криворожский клоун повидло по всей морде обещал.

И пофиг на то, шо один был уголовником, а второй шутом на корпоративах у рыгов.
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25.10.2020 19:21 Відповісти
От ти реально вважаеш вибори чесними-пречесними, де тупоголові виборці обирають собі владу? Ріалі?)))
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25.10.2020 19:24 Відповісти
Таки да.
И по странному совпадению нечестными выборы становились каждый раз после "разочарования" хатоскрайников - при Яныке и при ЗЕ.

До Ющенко, честно говоря, даже и говорить не о чем.
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25.10.2020 19:28 Відповісти
"Моя хата з краю- першим ворога зустрічаю". Так що помилочка у вас.
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25.10.2020 19:33 Відповісти
Тада.
Только встречать врага пошло несколько процентов, а большинство с готовностью все слило и теперь сидит и пузыри пускает.
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25.10.2020 19:35 Відповісти
Так "хатоскрайники" чи захисники України. Визначтеся вже якось.
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25.10.2020 19:38 Відповісти
Да я абсолютно определен.
Количество защитников Украины на фоне зебилов стремится к нулю.

Подавляющее большинство жопу из квартиры не вытащит, чтобы лампочку в подъезде вкрутить, не говоря о том, чтобы добровольно и безплатно пойти на защиту Родины.
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25.10.2020 19:42 Відповісти
І хто ж тоді мільйонами на Майдан виходив? Оті інопланетяни, яких ми у владу обираємо?
Чи кудой?
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25.10.2020 19:45 Відповісти
Те же несколько процентов (включая меня) от общего поголовья.
Остальные 90 с чем-то процентов ограничились телевизором и интернетом.

Даже, если брать за основу пиковую цифру в самом начале, когда можно было просто поселфиться с шариками и флажками 1,5 миллиона - это 6% от населения.
На самом же деле, когда реально надо было не гулять, а сражаться, на Майдане больше нескольких десятков тысяч не было.
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25.10.2020 19:56 Відповісти
Мільйони- це не декілька процентів.
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25.10.2020 20:29 Відповісти
1,5 миллиона на веселом дефиле в самом начале Майдана - 6% от населения.
Больше этого количества ни разу не собиралось (в самые страшные дни было в разы меньше).
94% - вобще не при делах.

Где ты взял миллионы-миллиарды, одному тебе известно.
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25.10.2020 20:37 Відповісти
Не я взяв. Почитай публікації тих часів. І додай до Київського інші Майдани по Україні.
А тепер питання- куди і чому усе це поступово ділося після вогняного водохреща?
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25.10.2020 20:42 Відповісти
Еще раз повторю - в Киеве началось, в Киеве и закончилось.

Больше 1,5 миллионов не было ни разу.
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25.10.2020 20:43 Відповісти
Я інші репортажі з усієї країни пам'ятаю, так що не повторюйся.
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25.10.2020 20:45 Відповісти
Я не репортажи помню. Я там был.

И очень бы хотел, чтобы там были миллионы, когда они были нужны. Но нет.
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25.10.2020 20:47 Відповісти
Вот это полтора миллиона селфятся.
ЦВК: Найбільша явка станом на 13:00 в Одеській області - 26%, найменша в Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 14% - Цензор.НЕТ 2246
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25.10.2020 20:44 Відповісти
А вот это оставшиеся несколько тысяч сражаются.
ЦВК: Найбільша явка станом на 13:00 в Одеській області - 26%, найменша в Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 14% - Цензор.НЕТ 7789
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25.10.2020 20:45 Відповісти
От тому і програєте, що до інших ставитеся "селфяться". Століттями програєте.
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25.10.2020 20:46 Відповісти
На второй фотографии бойцы и борцы.

На первой массовка.

И даже массовка не набрала больше 6% от населения.
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25.10.2020 20:48 Відповісти
Оця "масовка" і годує армію.
Як до них ставитеся- те у відповідь і маєте. Наприклад, ЗЕ головнокомандувачем.
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25.10.2020 20:50 Відповісти
Тада. Сплошные кормильцы с зарплатами в конвертах. ЦВК: Найбільша явка станом на 13:00 в Одеській області - 26%, найменша в Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 14% - Цензор.НЕТ 8494

Украинцы - добросовестные плательщики налогов. Анекдот дня почище миллионов восставших против Януковича.
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25.10.2020 20:53 Відповісти
Це невиліковно.(((
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25.10.2020 20:55 Відповісти
Украинец, не пытающийся нае...ть свое государство - это атипичный украинец.
Это я тебе говорю, как человек, который побывал по обе стороны добра и зла. ЦВК: Найбільша явка станом на 13:00 в Одеській області - 26%, найменша в Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 14% - Цензор.НЕТ 8865
До 2009-го финразведка и много открытий чудных про соотечественников.
С 2009 по 2017 софтверная компания с конвертами и башляние на экипировку бойцам во время войны из собственного кармана.
С 2017 все по чеснаку потому, что уровень доходов перевешивает минусы от отчислений. Жалко конечно, но оно того стоит.

Шото до 2014-го года как-то хреново у кормильцев с содержанием армии складывалось, кстати. Да и сейчас как-то больше ментов, судий да прокуроров содержать стали.
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25.10.2020 21:07 Відповісти
Ти зі своїм ставленням до більшості українців невиліковний
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25.10.2020 21:09 Відповісти
Так голосование 21.04.2019 расставило точки.

Большинство показало себя так, что конкретнее не возможно.

А до этого был 2010-й год. И тоже большинство показало свое лицо.
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25.10.2020 21:14 Відповісти
Бо не треба було писати про цю більшість"селфачі" та тому подібне.
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25.10.2020 21:17 Відповісти
Одно хорошо - оставшиеся 90% с хвостиком - вобще никакие.

Поэтому даже 6% могут спасти страну.
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25.10.2020 20:51 Відповісти
На самом же деле, когда реально надо было не гулять, а сражаться, на Майдане больше нескольких десятков тысяч не было.
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25.10.2020 20:39 Відповісти
Кого мобилизовать?вас,малороскую срань?))?скоро вас не будет
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25.10.2020 17:17 Відповісти
А где моя, днепропетровская область?!
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25.10.2020 17:11 Відповісти
Хмельницкой тоже нет
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25.10.2020 17:30 Відповісти
І треба було вибори проводити, якщо люди бояться заразитись короною на дільниці ?
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25.10.2020 17:15 Відповісти
Под АТБ с пивасом не боятся, а на выборах боятся.
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25.10.2020 17:16 Відповісти
але ж не йдуть.
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25.10.2020 17:17 Відповісти
Потому что инфантильные обломисты. Проще ж ныть.

Хотя, если учесть, как они на президентские выборы в 2019-м сходили, то уж лучше пускай квасят где-то.
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25.10.2020 17:20 Відповісти
Проголосували пенси. Ото вони з розумом обрали, да...
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25.10.2020 17:21 Відповісти
Ну на пенсов все и делают ставки потому, что "если Родина вождь скажет", они последние трусы отдадут и не смотря на ядерную зиму голосовать пойдут.
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25.10.2020 17:24 Відповісти
))) і віддали майже 50% голосів у Києві Кличку. Ох ви ж і мольфари доморощені...)))
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25.10.2020 20:43 Відповісти
не роялем единым ЦВК: Найбільша явка станом на 13:00 в Одеській області - 26%, найменша в Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 14% - Цензор.НЕТ 9513

ЦВК: Найбільша явка станом на 13:00 в Одеській області - 26%, найменша в Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 14% - Цензор.НЕТ 4947
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25.10.2020 17:17 Відповісти
У человека "искренние намерения"... 😁
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25.10.2020 17:22 Відповісти
Я так понимаю мали люди не могли на выборы значит власть хорошая. До на предыдущих на выборы пошли и молодые и пожилые.
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25.10.2020 17:19 Відповісти
;Опитування Зеленського- обнулення *****.
Знайди десять відмінностей.
ЦВК: Найбільша явка станом на 13:00 в Одеській області - 26%, найменша в Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 14% - Цензор.НЕТ 1364
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25.10.2020 17:23 Відповісти
Відмінність номер раз- на фото з низу ізбіратєльная урна має ознаки прозорості)))
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25.10.2020 17:27 Відповісти
Відмінність номер два- на фото з низу у вопрошающіх при собі маються бейджі, по яким можна ідентифікувати особу і її статус.
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25.10.2020 17:32 Відповісти
Південь і Схід, зібравшись доткупи, знуртовано голосують за антиукраїнські, проросійські сили.
А Захід і Північ, роздроблені, розірвані, силами під гаслами: «Кто угодно только не Поршенко!»
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25.10.2020 17:25 Відповісти
Саме так,кремлівська акція-"Ктонибудьлишьбинепорошенко" працює !!)))
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25.10.2020 17:35 Відповісти
Зустрів сьогодні знайомого, розговорились... каже що мером хоче бачити кандидата від ЄС ( доречі діючий мер) а в депутати до облради голосував за представника опезеже, бо він цього кандідата, бачте, уважає!!!! ************.... Це дніще!
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25.10.2020 17:52 Відповісти
А не этим ли вы на сайте занимаетесь,оскорбления против тех кто не за Порошенко,вы ведь отталкиваете людей,никакой симпатии
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25.10.2020 19:19 Відповісти
Явка на 15-00 - 18%
Основной вброс будет около закрытия участков.
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25.10.2020 17:36 Відповісти
Забудьте ви вже казку про "вкиди". Забагато очей від РІЗНИХ сил.
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25.10.2020 19:12 Відповісти
Неділя, люди в церкві зранку.
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25.10.2020 17:37 Відповісти
Судя по статистике в Одесской области и может даже в Донецкой фигачат фальсификации
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25.10.2020 17:41 Відповісти
"Гражданин РФ задержан за организацию подкупа избирателей на Одесчине, "--
вот и весь фокус лидера.
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25.10.2020 17:41 Відповісти
ЦВК: Найбільша явка станом на 13:00 в Одеській області - 26%, найменша в Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 14% - Цензор.НЕТ 1809 ЦВК: Найбільша явка станом на 13:00 в Одеській області - 26%, найменша в Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 14% - Цензор.НЕТ 2382
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25.10.2020 17:43 Відповісти
Был на выборах.
Два человека "волонтёра" с вопросами от человека которому скучно и нечем заняться, стояли на улице под деревом, скучали.
К ним ни кто не подходил.
Им и легче, подышали воздухом и заработали.
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25.10.2020 17:45 Відповісти
Эти цифры лучшее подтверждение,что схид и захид разом: все области дружно проголосовали за зеленского на предыдущих выборах. И сейчас также дружно не пришли на выборы.
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25.10.2020 17:46 Відповісти
Не знаю как там в Одессе 26% но в большом Киевском густонаселенном районе, на 17.30 глядя на листики со списками, явка процентов 10...
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25.10.2020 17:55 Відповісти
Ось начебто гарні люди на Заході України. але ж реально такі само раби, як і на Сході. тут до пшеків, там до кацапів. звичайно, поляки цивілізованіші, проте українців так само зневажають насправді.
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25.10.2020 18:25 Відповісти
Тому що дібіли при владі . Папероносці кляті з середньовіччя . Можна голосувати з смартфонів в наш час .
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25.10.2020 18:46 Відповісти
Ще можна встигнути проголосувати за ЄС.
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25.10.2020 19:00 Відповісти
Агітація в день виборів заборонена.
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25.10.2020 19:14 Відповісти
 
 