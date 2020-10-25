ЦВК: Найбільша явка станом на 13:00 в Одеській області - 26%, найменша в Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 14%
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Найменшу явка на місцевих виборах в Україні станом на 13:00 зафіксовано в Чернівецькій та Івано-Франківській областях - 14%.
Про це повідомляє Центральна виборча комісія, передає Цензор.НЕТ.
У Закарпатській області явка склала 15,3%, в Харківській і Миколаївській - 15,5%, в Київській - 15,6%, в Сумській - 15,7%, в Києві - 16,2%, в Полтавській області - 16, 6%, в Херсонській - 16,7%, у Волинській, Тернопільській та Черкаській - 17%, у Вінницькій - 17,2%, в Луганській - 18%, в Житомирській - 18,3%, в Кіровоградській - 18,6% , в Чернігівській - 20,1%, в Донецькій - 22,1%.
Максимальна явка зафіксована в Одеській області (без м.Одеса) - 26%.
Топ коментарі
+12 Владимир Пономаренко 336ef173
показати весь коментар25.10.2020 17:06
+12 Гыг с Вами
показати весь коментар25.10.2020 17:17
+9 Владимир Пономаренко 336ef173
показати весь коментар25.10.2020 17:05
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Будь ласка, зачекайте...
львівської, дніпропетровської, хмельницької, рівненської областей взагалі немає - там, напевне, готуються масові фальсифікації..
а от тернопільська написана аж двічі...там, мабуть, вже все можливе сфальсифікували
.
https://twitter.com/Euro_Solidarity
Прийдіть і проголосуйте!
Не дайте сфальсифікувати вибори.
Это хто такие?
Аааа,это партия ЕС,у которых шэф Порошенко,при президентстве которого,при его "потужном" управлении бедные стали нищими,а у моей матери пенсия из 220 долларов стала 90 долларов.
Не прозорі скрині, це так цікаво!
Ви самі бачили у роліках, як можна ^РАЗпять, а может и шесть^.
Це як в анеку - Вы можете меня разпять, а можете и шесть, я вам все равно ничего не скажу.
"Ви самі по собі, а ми- самі по собі!"
Наверное поэтому Украина 30 лет в жопе.
Когда большинство 5 лет само по себе и вне политической жизни Украины, а потом идет голосовать "хуже не будет" или, кто красивее обещает, то вот так оно и получается.
Была небольшая надежда с Ющенко - похерили бо сала в погребе не прибавилось, а донецкий завгар стабильность обещал.
Появилась надежда с Порошенко - похерили, бо сала в погребе не прибавилось, а криворожский клоун повидло по всей морде обещал.
И пофиг на то, шо один был уголовником, а второй шутом на корпоративах у рыгов.
И по странному совпадению нечестными выборы становились каждый раз после "разочарования" хатоскрайников - при Яныке и при ЗЕ.
До Ющенко, честно говоря, даже и говорить не о чем.
Только встречать врага пошло несколько процентов, а большинство с готовностью все слило и теперь сидит и пузыри пускает.
Количество защитников Украины на фоне зебилов стремится к нулю.
Подавляющее большинство жопу из квартиры не вытащит, чтобы лампочку в подъезде вкрутить, не говоря о том, чтобы добровольно и безплатно пойти на защиту Родины.
Чи кудой?
Остальные 90 с чем-то процентов ограничились телевизором и интернетом.
Даже, если брать за основу пиковую цифру в самом начале, когда можно было просто поселфиться с шариками и флажками 1,5 миллиона - это 6% от населения.
На самом же деле, когда реально надо было не гулять, а сражаться, на Майдане больше нескольких десятков тысяч не было.
Больше этого количества ни разу не собиралось (в самые страшные дни было в разы меньше).
94% - вобще не при делах.
Где ты взял миллионы-миллиарды, одному тебе известно.
А тепер питання- куди і чому усе це поступово ділося після вогняного водохреща?
Больше 1,5 миллионов не было ни разу.
И очень бы хотел, чтобы там были миллионы, когда они были нужны. Но нет.
На первой массовка.
И даже массовка не набрала больше 6% от населения.
Як до них ставитеся- те у відповідь і маєте. Наприклад, ЗЕ головнокомандувачем.
Украинцы - добросовестные плательщики налогов. Анекдот дня почище миллионов восставших против Януковича.
Это я тебе говорю, как человек, который побывал по обе стороны добра и зла.
До 2009-го финразведка и много открытий чудных про соотечественников.
С 2009 по 2017 софтверная компания с конвертами и башляние на экипировку бойцам во время войны из собственного кармана.
С 2017 все по чеснаку потому, что уровень доходов перевешивает минусы от отчислений. Жалко конечно, но оно того стоит.
Шото до 2014-го года как-то хреново у кормильцев с содержанием армии складывалось, кстати. Да и сейчас как-то больше ментов, судий да прокуроров содержать стали.
Большинство показало себя так, что конкретнее не возможно.
А до этого был 2010-й год. И тоже большинство показало свое лицо.
Поэтому даже 6% могут спасти страну.
Хотя, если учесть, как они на президентские выборы в 2019-м сходили, то уж лучше пускай квасят где-то.
Родинавождь скажет", они последние трусы отдадут и не смотря на ядерную зиму голосовать пойдут.
Знайди десять відмінностей.
А Захід і Північ, роздроблені, розірвані, силами під гаслами: «Кто угодно только не Поршенко!»
Основной вброс будет около закрытия участков.
вот и весь фокус лидера.
Два человека "волонтёра" с вопросами от человека которому скучно и нечем заняться, стояли на улице под деревом, скучали.
К ним ни кто не подходил.
Им и легче, подышали воздухом и заработали.