Зеленський несе персональну відповідальність за руйнування антикорупційної інфраструктури, – Порошенко

Руйнування антикорупційної інфраструктури руками ОПЗЖ та депутатів з фракції олігарха Коломойського має на меті не лише убезпечити владу від відповідальності за корупцію, а й повернути Україну в сферу російського впливу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п’ятий президент і лідер політсили Петро Порошенко.

Порошенко зазначив, що у спілкуванні із західними партнерами переконує їх зберегти безвіз для українських громадян, але позбавити його всіх представників влади, відповідальних за згортання реформ. Порошенко також повідомив, що фракція "Європейська Солідарність" готує законопроект, спрямований на запобігання кризі у стосунках з Євросоюзом.

"З 2014 по 2019 рік наша команда в тісній співпраці з міжнародними партнерами, з громадськістю створила нову антикорупційну інфраструктуру. Найдосконаліше детальне електронне публічне декларування статків можновладців – найжорсткіше у світі. Національне агентство із запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Вищий антикорупційний суд, новий Верховний Суд. Це було потрібно для реформ всередині країни. Це стало складовою частиною нашої європейської інтеграції і передумовою для отримання безвізу", – нагадав Порошенко.

П'ятий президент зазначив, що створювати цю систему було дуже непросто.

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"Опір усім нововведенням чинився скажений, і перетиснути його можна було лише завдяки сильній політичній волі. Так, ці новостворені структури небездоганні, кожна з них пережила свою хворобу зростання. Але система працювала, і наша команда передала її наступникам в цілком робочому стані", – зауважує Порошенко.

"Державне бюро розслідувань та інші правоохоронні органи віддані на відкуп Портнову та іншим адвокатам Януковича. Вони на вимогу Зеленського перетворені на інструмент політичного переслідування опонентів влади. Офіс Президента підірвав незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, щоб Комісію з обрання нового очільника САП Банкова могла сформувала виключно з лояльних до себе людей. Підконтрольний Банковій Окружний адміністративний суд Києва нещодавнім рішенням щодо керівника НАБУ фактично блокує діяльність цього ключового антикорупційного органу", – додав Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" також нагадав, що ще раніше Зеленський замість продовження судової реформи на середньому і низовому рівнях спробував ліквідувати незалежність успішно сформованого за оцінками міжнародних партнерів Верховного Суду.

"Те, що сталося учора, дійсно заслуговує засідання РНБО. По формі все правильно. А по суті – це знущання. Тому що співавторами подання до Конституційного суду були народні депутати із групи "За майбутнє", неформальним лідером якої є близький політичний та бізнесовий партнер Зеленського Коломойський. То ж у нас більш, ніж достатньо підстав вважати, що персональну відповідальність за руйнування антикорупційної інфраструктури несе особисто Володимир Зеленський", – переконаний Порошенко.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.