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Зеленський несе персональну відповідальність за руйнування антикорупційної інфраструктури, – Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський несе персональну відповідальність за руйнування антикорупційної інфраструктури, – Порошенко

Руйнування антикорупційної інфраструктури руками ОПЗЖ та депутатів з фракції олігарха Коломойського має на меті не лише убезпечити владу від відповідальності за корупцію, а й повернути Україну в сферу російського впливу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п’ятий президент і лідер політсили  Петро Порошенко.

Порошенко зазначив, що у спілкуванні із західними партнерами переконує їх зберегти безвіз для українських громадян, але позбавити його всіх представників влади, відповідальних за згортання реформ. Порошенко також повідомив, що фракція "Європейська Солідарність" готує законопроект, спрямований на запобігання кризі у стосунках з Євросоюзом.

"З 2014 по 2019 рік наша команда в тісній співпраці з міжнародними партнерами, з громадськістю створила нову антикорупційну інфраструктуру. Найдосконаліше детальне електронне публічне декларування статків можновладців – найжорсткіше у світі. Національне агентство із запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Вищий антикорупційний суд, новий Верховний Суд. Це було потрібно для реформ всередині країни. Це стало складовою частиною нашої європейської інтеграції і передумовою для отримання безвізу", – нагадав Порошенко.

П'ятий президент зазначив, що створювати цю систему було дуже непросто.

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"Опір усім нововведенням чинився скажений, і перетиснути його можна було лише завдяки сильній політичній волі. Так, ці новостворені структури небездоганні, кожна з них пережила свою хворобу зростання. Але система працювала, і наша команда передала її наступникам в цілком робочому стані", – зауважує Порошенко.

"Державне бюро розслідувань та інші правоохоронні органи віддані на відкуп Портнову та іншим адвокатам Януковича. Вони на вимогу Зеленського перетворені на інструмент політичного переслідування опонентів влади. Офіс Президента підірвав незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, щоб Комісію з обрання нового очільника САП Банкова могла сформувала виключно з лояльних до себе людей. Підконтрольний Банковій Окружний адміністративний суд Києва нещодавнім рішенням щодо керівника НАБУ фактично блокує діяльність цього ключового антикорупційного органу", – додав Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" також нагадав, що ще раніше Зеленський замість продовження судової реформи на середньому і низовому рівнях спробував ліквідувати незалежність успішно сформованого за оцінками міжнародних партнерів Верховного Суду.

"Те, що сталося учора, дійсно заслуговує засідання РНБО. По формі все правильно. А по суті – це знущання. Тому що співавторами подання до Конституційного суду були народні депутати із групи "За майбутнє", неформальним лідером якої є близький політичний та бізнесовий партнер Зеленського Коломойський. То ж у нас більш, ніж достатньо підстав вважати, що персональну відповідальність за руйнування антикорупційної інфраструктури несе особисто Володимир Зеленський", – переконаний Порошенко.

Також читайте: Посли країн G7 стурбовані зусиллями скасувати антикорупційні реформи: "Україна не повинна повертатися в минуле"

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
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Топ коментарі
+38
На жаль. Внаслідок невизначеної політики.
Фуйло забороняє боротьбу з корупцією, вважає це тиском на росію.
То ЗЕ і противиться, не хоче засмучувати колегу.
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29.10.2020 17:06
+38
До речі, медвечуківське кодло і всі прорашисти в унісон дзяволять, що антикорупційні заходи свідчать про ручне управління держави заходом. В їхню компашку потрапив навіть Єрмак.
І до чого вони закликають - нехай хабарництво та злидні процвітають, це і є руцький мір !
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29.10.2020 17:08
+30
Зебилы=лаптеногие мрази и враги Украины..и это ФАКТ
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29.10.2020 17:12
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Порошенко падло більше в тебе не вийде дурачити людей!
Це ти несеш повну відповідальність за те о за 5 років жоден з зрадників та високопоставлених корупціонерів не був засуджений! А зараз твої суді яких ти призначав та ті що мають звязки з януковичем знищують повністю державний устрій підготовлюючи Україну до чергового поглинання ордою. Урод!
https://www.youtube.com/watch?v=vaaAaN-ckQE&ab_channel=%D0%84%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%A4%D1%96%D1%80%D1%81%D0%BE%D0
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29.10.2020 17:39 Відповісти
Ан Мур
Всі ці 5 років, наприклад, розслідуються беніні гріхи в США.
Уявляєш, зебіл - беню досі ще не посадили...
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29.10.2020 17:40 Відповісти
Дебил ватный. В спаме кукарекай, падаль ЗЕблевотная
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29.10.2020 17:45 Відповісти
ЭТО каким нужно быть человеком, Петер Алексеевич писает всем в глаза и рассказывает, что дождь идёт. Говорит, что Зеленский, что то несёт, А на самом деле несёт ответственность сам Порошенко и его судьи в Конституционном суде, совместно с платформой ЗА их життя.
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29.10.2020 17:46 Відповісти
Уши спрячь, кацапсина дырявая. Спам твой дом родной, бот козломордый
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29.10.2020 17:47 Відповісти
Сейчас "советники" Зеленского уже формируют тезис-оправдание ситуации с решением Конституционного суда по принципу "они все назначены lо нас". Да, весь состав нынешнего конституционного суа сформирован в период 2013-2019 год. И идя на выборы Зеленский об этом знал. Так как в случае избрания Байдена он получил Верховный Суд сформированный о него с тремя судьями от Трампа. При наличии системно работающей власти это не представляет угрозы. Конституционный суд Украины тихо и смирно сидел при Порошенко ибо существовал Президент и его власть.
Тот же Конституционный суд и прочие творят что угодно ибо зеленский тянет максимум на карикатуру власти, да и то осуществляемую Ермаком. Отсюда все проблемы. Власть, не осуществляющая свои функции, должна уйти.
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29.10.2020 17:50 Відповісти
Ти, рузге брехло
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29.10.2020 22:53 Відповісти
26 февраля 2019 года Конституционный суд признал неконституционным статью Уголовного кодекса об ответственности за незаконное обогащение. Запамятовали??
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29.10.2020 23:01 Відповісти
Понимате ли, судьи, назначенные по президентской квоте Порохом, за отмену деклараций как раз не голосовали. Так почему это он должен нести ответственность? Потому что Вам Ермак сказал?
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29.10.2020 18:01 Відповісти
А патаму шта остальные были назначены тоже по его "квоте". Не прямо, так опосоредковано. Квота ВР, например. Чья она при Будке и карманной пециной т.н. "коалиции"? Так шо не нада ля-ля. Помним, знаем мы времена соевого sцаря.
И да. Упасть до того, чтобы даже в ЭТО перевесить на зелёного- это ДНО ДОННОЕ. Хотя Пеца его давным давно пробил. Зеленський несе персональну відповідальність за руйнування антикорупційної інфраструктури, – Порошенко - Цензор.НЕТ 5163
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29.10.2020 20:26 Відповісти
Остальные? Ты вообще в курсе на сколько избираются судьи КС? Кроме того карманного большинства как раз у Пети никогда не было. Да и судьи просто подстраиваются под ситуацию, держат нос по ветру, так сказать. Если власть постоянно плюет на Конституцию, то каких решений ты ожидал? Все началось еще с незаконного разгона Рады, которое ты приветствовал. А дна у зеленых нет - не переживай. Падать будем долго.
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29.10.2020 20:57 Відповісти
Почитай что сделал КС 26 февраля 2019 года . Это при Порошенко. Какая реакция была? Погрозил пальчиком.
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29.10.2020 23:04 Відповісти
Зачем мне читать? Я это хорошо помню. Как раз перед выборами. Удивительно, не так ли? Наверное, хотели чтобы Порошенко на второй срок переизбрался. И Бигус с компроматом вовремя нарисовался. Но все это конечно же было чистой случайностью.
Вот как раз это реваншем и называется.
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29.10.2020 23:09 Відповісти
Да задолбала,зесрань тупая...Судьи ,которых наснвачил ,лично ,Порох,голосовали против
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29.10.2020 18:59 Відповісти
Назначил
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29.10.2020 19:00 Відповісти
Епіграма Зеленському:
«Ты клялся нам, «Клован», на Конституции,
Кричал из телевізора сурово:
«Я положу конец любой коррупции!...»
Но выполнил всего три первых слова…».
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29.10.2020 17:46 Відповісти
...тобто, іншими словами, вона(антикорупційна структура) - БУЛА???
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29.10.2020 17:48 Відповісти
Мля, при всем уважении Петр Алексеевич, а почему вы не зарыли мертвечатину при своей каденции? Не было бы и проблемы. По другому эта гнида не поймет
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29.10.2020 18:01 Відповісти
Для цього треба на якийсь час відмовитися від демократії. Поки не постане і не сформується нове суспільство.
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29.10.2020 20:06 Відповісти
Все "Кінець епохи бідності".
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29.10.2020 18:03 Відповісти
По итогу. Порошенко войдёт в историю Украины, как президент, при котором страна получила безвиз.
А зевова войдёт в историю как президент, при котором страну безвиза лишили.
Ну в общем-то оба останутся в истории Украины.
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29.10.2020 18:38 Відповісти
Клоун войдет в историю как недоразумение просрало Украину
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29.10.2020 19:16 Відповісти
Если народ ему это позволит, то значит народ такого клоуна и заслуживает.
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29.10.2020 19:40 Відповісти
Він довго клянчив безвіз, а коли пішов, то виявилось, що те, на що він виміняв безвіз було зроблено на тяп-ляп і може в будь-який момент розвалитись, що й трапилось. Тому велика частина відповідальності краху антикорупційної системи як раз на Пороху, але такими заявами він хоче сприснути. Не вийде!
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30.10.2020 16:40 Відповісти
Порошенко правильно каже, але в свій час він теж нагородив херні своїми договорняками з колишніми в надії на їхню слухняність, тепер пожинаємо плоди "співпраці", коли ж народ обере справжню українську владу.
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29.10.2020 19:35 Відповісти
Я фигею. Все уроды из КС были назначены при Потрохе и с подачи Потроха. И перед его уходом они, кстати, уже отменяли наказание за незаконное обогащение. Это так, напомню. Вдруг кто забыл. Но сейчас, когда эти рожи избраны на 7 (если мне не изменяет память) лет и убрать их пока нельзя- "виноват Зеленский"! Ну не ёлы палы?!!! Да за каждым этим уродом из КС стоишь персонально ТЫ, соевый свинорыл! Зеленський несе персональну відповідальність за руйнування антикорупційної інфраструктури, – Порошенко - Цензор.НЕТ 417Ибо отдавать награбленное за 5 лет тебе ох как не хочецца!
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29.10.2020 20:20 Відповісти
А на 9 не хотел? Кстати, ты правильно про наказание вспомнил! Тогда отменяли как раз перед президентскими выборами, наверное чтобы Пороху помочь на второй срок переизбраться. Правда, зебил? А теперь огласили решение сразу после местных выборов. Случайность, наверное. До тебя же не доходит, что суды просто снова стали карманными, какими и были до Порошенко. Теперь лови реакцию Запада. Это откат назад. Вы ,ублюдки, реально просрали все достижения Майдана.
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29.10.2020 21:06 Відповісти
И при порошенко!!!))))
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30.10.2020 07:23 Відповісти
ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь негодяй, подлежит изгнанию и это не подлежит сомнению. Но при Порохатом Барыге эта самая антикоррупционная инфраструктура и не думала работать. Она была изначально создана для благостного прогревания жоп антикоррупционеров и не предполагала никаких ощутимых результатов, коих и в помине не было.
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29.10.2020 20:27 Відповісти
Зеленський несе персональну відповідальність за руйнування антикорупційної інфраструктури, – Порошенко - Цензор.НЕТ 427
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29.10.2020 21:33 Відповісти
зебіли набігли, і позаспалювали. Виправив, наскільки зміг
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01.11.2020 00:10 Відповісти
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