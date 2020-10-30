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Зеленский несет персональную ответственность за разрушение антикоррупционной инфраструктуры, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский несет персональную ответственность за разрушение антикоррупционной инфраструктуры, - Порошенко

Разрушение антикоррупционной инфраструктуры руками ОПЗЖ и депутатов из фракции олигарха Коломойского имеет целью не только обезопасить власть от ответственности за коррупцию, но и вернуть Украину в сферу российского влияния.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

Порошенко отметил, что в общении с западными партнерами убеждает их сохранить безвиз для украинских граждан, но лишить его всех представителей власти, ответственных за свертывание реформ, а также фракция "Европейская Солидарность" готовит законопроект, направленный на предотвращение кризиса в отношениях с Евросоюзом.

"С 2014 по 2019 год наша команда в тесном сотрудничестве с международными партнерами, с общественностью создала новую антикоррупционную инфраструктуру. Совершенное детальное электронное публичное декларирование состояния чиновников - самое жесткое в мире. Национальное агентство по предотвращению коррупции, Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд, новый Верховный Суд. Это было нужно для реформ внутри страны. Это стало составной частью нашей европейской интеграции и предпосылкой для получения безвиза", - напомнил Порошенко.

Пятый президент отметил, что создавать эту систему было очень непросто.

Читайте: Зеленский ветировал законопроект об электронных коммуникациях

"Сопротивление всем нововведениям оказывалось бешенное, и пережать его можно было только благодаря сильной политической воле. Да, эти новосозданные структуры небезупречны, каждая из них пережила свою болезнь роста. Но система работала, и наша команда передала ее преемникам во вполне рабочем состоянии", - подчеркнул Порошенко.

"Государственное бюро расследований и другие правоохранительные органы отданы на откуп Портнову и другим адвокатам Януковича. Они по требованию Зеленского превращены в инструмент политического преследования оппонентов власти. Офис Президента подорвал независимость Специализированной антикоррупционной прокуратуры, чтобы Комиссию по избранию нового главы САП Банковая могла сформировать исключительно из лояльных к себе людей. Подконтрольный Банковой Окружной административный суд Киева недавним решением в отношении руководителя НАБУ фактически блокирует деятельность этого ключевого антикоррупционного органа", - добавил Порошенко.

Лидер "ЕС" также напомнил, что еще раньше Зеленский вместо продолжения судебной реформы попытался ликвидировать независимость успешно сформированного по оценкам международных партнеров Верховного Суда.

"То, что произошло вчера, действительно заслуживает заседания СНБО. По форме все правильно. А по сути - это издевательство. Потому что соавторами представление в Конституционный суд были народные депутаты из группы "За будущее", неформальным лидером которой является близкий политический и деловой партнер Зеленского Коломойский. Так же у нас более чем достаточно оснований считать, что персональную ответственность за разрушение антикоррупционной инфраструктуры несет лично Владимир Зеленский", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+38
На жаль. Внаслідок невизначеної політики.
Фуйло забороняє боротьбу з корупцією, вважає це тиском на росію.
То ЗЕ і противиться, не хоче засмучувати колегу.
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29.10.2020 17:06
+38
До речі, медвечуківське кодло і всі прорашисти в унісон дзяволять, що антикорупційні заходи свідчать про ручне управління держави заходом. В їхню компашку потрапив навіть Єрмак.
І до чого вони закликають - нехай хабарництво та злидні процвітають, це і є руцький мір !
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29.10.2020 17:08
+30
Зебилы=лаптеногие мрази и враги Украины..и это ФАКТ
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29.10.2020 17:12
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Порошенко падло більше в тебе не вийде дурачити людей!
Це ти несеш повну відповідальність за те о за 5 років жоден з зрадників та високопоставлених корупціонерів не був засуджений! А зараз твої суді яких ти призначав та ті що мають звязки з януковичем знищують повністю державний устрій підготовлюючи Україну до чергового поглинання ордою. Урод!
https://www.youtube.com/watch?v=vaaAaN-ckQE&ab_channel=%D0%84%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%A4%D1%96%D1%80%D1%81%D0%BE%D0
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29.10.2020 17:39 Ответить
Ан Мур
Всі ці 5 років, наприклад, розслідуються беніні гріхи в США.
Уявляєш, зебіл - беню досі ще не посадили...
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29.10.2020 17:40 Ответить
Дебил ватный. В спаме кукарекай, падаль ЗЕблевотная
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29.10.2020 17:45 Ответить
ЭТО каким нужно быть человеком, Петер Алексеевич писает всем в глаза и рассказывает, что дождь идёт. Говорит, что Зеленский, что то несёт, А на самом деле несёт ответственность сам Порошенко и его судьи в Конституционном суде, совместно с платформой ЗА их життя.
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29.10.2020 17:46 Ответить
Уши спрячь, кацапсина дырявая. Спам твой дом родной, бот козломордый
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29.10.2020 17:47 Ответить
Сейчас "советники" Зеленского уже формируют тезис-оправдание ситуации с решением Конституционного суда по принципу "они все назначены lо нас". Да, весь состав нынешнего конституционного суа сформирован в период 2013-2019 год. И идя на выборы Зеленский об этом знал. Так как в случае избрания Байдена он получил Верховный Суд сформированный о него с тремя судьями от Трампа. При наличии системно работающей власти это не представляет угрозы. Конституционный суд Украины тихо и смирно сидел при Порошенко ибо существовал Президент и его власть.
Тот же Конституционный суд и прочие творят что угодно ибо зеленский тянет максимум на карикатуру власти, да и то осуществляемую Ермаком. Отсюда все проблемы. Власть, не осуществляющая свои функции, должна уйти.
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29.10.2020 17:50 Ответить
Ти, рузге брехло
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29.10.2020 22:53 Ответить
26 февраля 2019 года Конституционный суд признал неконституционным статью Уголовного кодекса об ответственности за незаконное обогащение. Запамятовали??
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29.10.2020 23:01 Ответить
Понимате ли, судьи, назначенные по президентской квоте Порохом, за отмену деклараций как раз не голосовали. Так почему это он должен нести ответственность? Потому что Вам Ермак сказал?
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29.10.2020 18:01 Ответить
А патаму шта остальные были назначены тоже по его "квоте". Не прямо, так опосоредковано. Квота ВР, например. Чья она при Будке и карманной пециной т.н. "коалиции"? Так шо не нада ля-ля. Помним, знаем мы времена соевого sцаря.
И да. Упасть до того, чтобы даже в ЭТО перевесить на зелёного- это ДНО ДОННОЕ. Хотя Пеца его давным давно пробил. Зеленський несе персональну відповідальність за руйнування антикорупційної інфраструктури, – Порошенко - Цензор.НЕТ 5163
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29.10.2020 20:26 Ответить
Остальные? Ты вообще в курсе на сколько избираются судьи КС? Кроме того карманного большинства как раз у Пети никогда не было. Да и судьи просто подстраиваются под ситуацию, держат нос по ветру, так сказать. Если власть постоянно плюет на Конституцию, то каких решений ты ожидал? Все началось еще с незаконного разгона Рады, которое ты приветствовал. А дна у зеленых нет - не переживай. Падать будем долго.
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29.10.2020 20:57 Ответить
Почитай что сделал КС 26 февраля 2019 года . Это при Порошенко. Какая реакция была? Погрозил пальчиком.
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29.10.2020 23:04 Ответить
Зачем мне читать? Я это хорошо помню. Как раз перед выборами. Удивительно, не так ли? Наверное, хотели чтобы Порошенко на второй срок переизбрался. И Бигус с компроматом вовремя нарисовался. Но все это конечно же было чистой случайностью.
Вот как раз это реваншем и называется.
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29.10.2020 23:09 Ответить
Да задолбала,зесрань тупая...Судьи ,которых наснвачил ,лично ,Порох,голосовали против
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29.10.2020 18:59 Ответить
Назначил
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29.10.2020 19:00 Ответить
Епіграма Зеленському:
«Ты клялся нам, «Клован», на Конституции,
Кричал из телевізора сурово:
«Я положу конец любой коррупции!...»
Но выполнил всего три первых слова…».
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29.10.2020 17:46 Ответить
...тобто, іншими словами, вона(антикорупційна структура) - БУЛА???
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29.10.2020 17:48 Ответить
Мля, при всем уважении Петр Алексеевич, а почему вы не зарыли мертвечатину при своей каденции? Не было бы и проблемы. По другому эта гнида не поймет
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29.10.2020 18:01 Ответить
Для цього треба на якийсь час відмовитися від демократії. Поки не постане і не сформується нове суспільство.
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29.10.2020 20:06 Ответить
Все "Кінець епохи бідності".
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29.10.2020 18:03 Ответить
По итогу. Порошенко войдёт в историю Украины, как президент, при котором страна получила безвиз.
А зевова войдёт в историю как президент, при котором страну безвиза лишили.
Ну в общем-то оба останутся в истории Украины.
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29.10.2020 18:38 Ответить
Клоун войдет в историю как недоразумение просрало Украину
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29.10.2020 19:16 Ответить
Если народ ему это позволит, то значит народ такого клоуна и заслуживает.
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29.10.2020 19:40 Ответить
Він довго клянчив безвіз, а коли пішов, то виявилось, що те, на що він виміняв безвіз було зроблено на тяп-ляп і може в будь-який момент розвалитись, що й трапилось. Тому велика частина відповідальності краху антикорупційної системи як раз на Пороху, але такими заявами він хоче сприснути. Не вийде!
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30.10.2020 16:40 Ответить
Порошенко правильно каже, але в свій час він теж нагородив херні своїми договорняками з колишніми в надії на їхню слухняність, тепер пожинаємо плоди "співпраці", коли ж народ обере справжню українську владу.
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29.10.2020 19:35 Ответить
Я фигею. Все уроды из КС были назначены при Потрохе и с подачи Потроха. И перед его уходом они, кстати, уже отменяли наказание за незаконное обогащение. Это так, напомню. Вдруг кто забыл. Но сейчас, когда эти рожи избраны на 7 (если мне не изменяет память) лет и убрать их пока нельзя- "виноват Зеленский"! Ну не ёлы палы?!!! Да за каждым этим уродом из КС стоишь персонально ТЫ, соевый свинорыл! Зеленський несе персональну відповідальність за руйнування антикорупційної інфраструктури, – Порошенко - Цензор.НЕТ 417Ибо отдавать награбленное за 5 лет тебе ох как не хочецца!
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29.10.2020 20:20 Ответить
А на 9 не хотел? Кстати, ты правильно про наказание вспомнил! Тогда отменяли как раз перед президентскими выборами, наверное чтобы Пороху помочь на второй срок переизбраться. Правда, зебил? А теперь огласили решение сразу после местных выборов. Случайность, наверное. До тебя же не доходит, что суды просто снова стали карманными, какими и были до Порошенко. Теперь лови реакцию Запада. Это откат назад. Вы ,ублюдки, реально просрали все достижения Майдана.
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29.10.2020 21:06 Ответить
И при порошенко!!!))))
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30.10.2020 07:23 Ответить
ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь негодяй, подлежит изгнанию и это не подлежит сомнению. Но при Порохатом Барыге эта самая антикоррупционная инфраструктура и не думала работать. Она была изначально создана для благостного прогревания жоп антикоррупционеров и не предполагала никаких ощутимых результатов, коих и в помине не было.
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29.10.2020 20:27 Ответить
Зеленський несе персональну відповідальність за руйнування антикорупційної інфраструктури, – Порошенко - Цензор.НЕТ 427
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29.10.2020 21:33 Ответить
зебіли набігли, і позаспалювали. Виправив, наскільки зміг
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01.11.2020 00:10 Ответить
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