Зеленский несет персональную ответственность за разрушение антикоррупционной инфраструктуры, - Порошенко

Разрушение антикоррупционной инфраструктуры руками ОПЗЖ и депутатов из фракции олигарха Коломойского имеет целью не только обезопасить власть от ответственности за коррупцию, но и вернуть Украину в сферу российского влияния.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

Порошенко отметил, что в общении с западными партнерами убеждает их сохранить безвиз для украинских граждан, но лишить его всех представителей власти, ответственных за свертывание реформ, а также фракция "Европейская Солидарность" готовит законопроект, направленный на предотвращение кризиса в отношениях с Евросоюзом.

"С 2014 по 2019 год наша команда в тесном сотрудничестве с международными партнерами, с общественностью создала новую антикоррупционную инфраструктуру. Совершенное детальное электронное публичное декларирование состояния чиновников - самое жесткое в мире. Национальное агентство по предотвращению коррупции, Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд, новый Верховный Суд. Это было нужно для реформ внутри страны. Это стало составной частью нашей европейской интеграции и предпосылкой для получения безвиза", - напомнил Порошенко.

Пятый президент отметил, что создавать эту систему было очень непросто.

Читайте: Зеленский ветировал законопроект об электронных коммуникациях

"Сопротивление всем нововведениям оказывалось бешенное, и пережать его можно было только благодаря сильной политической воле. Да, эти новосозданные структуры небезупречны, каждая из них пережила свою болезнь роста. Но система работала, и наша команда передала ее преемникам во вполне рабочем состоянии", - подчеркнул Порошенко.

"Государственное бюро расследований и другие правоохранительные органы отданы на откуп Портнову и другим адвокатам Януковича. Они по требованию Зеленского превращены в инструмент политического преследования оппонентов власти. Офис Президента подорвал независимость Специализированной антикоррупционной прокуратуры, чтобы Комиссию по избранию нового главы САП Банковая могла сформировать исключительно из лояльных к себе людей. Подконтрольный Банковой Окружной административный суд Киева недавним решением в отношении руководителя НАБУ фактически блокирует деятельность этого ключевого антикоррупционного органа", - добавил Порошенко.

Лидер "ЕС" также напомнил, что еще раньше Зеленский вместо продолжения судебной реформы попытался ликвидировать независимость успешно сформированного по оценкам международных партнеров Верховного Суда.

"То, что произошло вчера, действительно заслуживает заседания СНБО. По форме все правильно. А по сути - это издевательство. Потому что соавторами представление в Конституционный суд были народные депутаты из группы "За будущее", неформальным лидером которой является близкий политический и деловой партнер Зеленского Коломойский. Так же у нас более чем достаточно оснований считать, что персональную ответственность за разрушение антикоррупционной инфраструктуры несет лично Владимир Зеленский", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЕС" поддержала на выборах мэра Черкасс кандидата от "Голоса" Евпака. ФОТОрепортаж