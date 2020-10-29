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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Турчинов: Блокуючи підрахунок голосів, влада намагається змінити результати виборів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Турчинов: Блокуючи підрахунок голосів, влада намагається змінити результати виборів

Сьогодні при потуранні влади повертаються брудні технології фальшування виборів на тих дільницях, де перемогу отримала опозиція.

Про це сказав на брифінгу керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, за сприяння діючої влади в Україну повертаються старі технології, які раніше активно використовувалися Партією регіонів "щодо блокування підрахунку голосів, "корекції" та переписування протоколів, а також спроби судового невизнання виборів на тих дільницях, де значну перевагу отримала опозиція".

"Вже п‘ята доба, як закінчились вибори, але продовжуються спроби, за активного потурання влади, змінити результати волевиявлення наших громадян", – сказав Турчинов, додавши, що зараз фактично заблокована діяльність багатьох дільничних і територіальних виборчих комісій.

Він наголосив, що по всій країні територіальні виборчі комісії, зокрема обласні, отримали менше 10% необхідних протоколів для підбиття підсумків виборів.

Олександр Турчинов зазначив, що на місцевих виборах громадяни дали відповідну оцінку владі та підтримали опозицію: "Серед регіонів, де "Європейська Солідарність" отримала впевнену перемогу, – Київ і Київська область".

"Так, наприклад, в Києві ЄС взяла понад 20% голосів, а "Слуги" – близько 7%", – проілюстрував результати виборів керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності".

Разом з тим, він наголосив, що в Оболонській, і Дарницькій ТВК фактично заблокований підрахунок голосів. Аналогічна ситуація в Ржищівській, Борщагівській та інших ТВК Київської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На виборчій дільниці Житомирщини, де зафіксована рекордна явка - 98%, розслідують можливі фальсифікації, - прокуратура

"В Києві та Київській області, як і в інших регіонах, відбуваються спроби так званого уточнення протоколів, щоб змінити результат виборів", – сказав Олександр Турчинов, пояснивши таку "затримку" тим, що партія влади намагається протягувати сателітні політичні проекти, що не подолали 5% бар‘єр, які можуть змінити розклад сил в радах "на користь провладних проектів".

"Хочу звернутися до чинного керівництва країни: припиніть ганьбити країну! Припиніть блокувати підрахунок голосів. Припиніть намагатися змінити отримані результати виборів!", – сказав Турчинов, зазначивши, що "всі ми знаємо, чим закінчилися подібні спроби влади змінити результати виборів у 2004 році".

Також керівник Центрального штабу ЄС закликав членів виборчих комісій всіх рівнів не брати участі в злочинах, підроблюючи результати голосування.

"Злочини будуть покарані і не сподівайтесь, що ця влада, яка ганебно програла вибори, зможе вас захистити", – резюмував він.

Читайте також: За фактом зникнення виборчої документації на Донеччині розпочато кримінальне провадження, - МВС
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Топ коментарі
+18
Таки да. У нас заявили что окончательные результаты огласят аккурат 6 числа. В последний день. У нас зелень пролетела, аки фанера над городом Парижем.
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29.10.2020 19:23
+15
Все правильно пастор говорит!
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29.10.2020 19:24
+13
Тебе боту тупорылому об этом не обязательно знать. Ананируй себе тихонько в спаме и не кукарекай
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29.10.2020 19:25
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Hon. Judge Dredd@Dredd_Director 9 ч

Позбавивши НАЗК доступу до держреєстрів, КС заблокував реалізацію результатів місцевих виборів, оскільки призначення кандидатів, обраних на посади голів обласних, районних рад та їх заступників тощо, можливе лише після проходження ними спецперевірки, яку НАЗК не зможе провести
Турчинов: Блокируя подсчет голосов, власть пытается изменить результаты выборов - Цензор.НЕТ 4278
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29.10.2020 19:22 Відповісти
Зегнидота🐲🤡 мстит своим рабам 73% - 70% = 3 % Будут в ********* ,вместо Европы ездить
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29.10.2020 19:29 Відповісти
Таки да. У нас заявили что окончательные результаты огласят аккурат 6 числа. В последний день. У нас зелень пролетела, аки фанера над городом Парижем.
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29.10.2020 19:23 Відповісти
Турчинов: Блокуючи підрахунок голосів, влада намагається змінити результати виборів - Цензор.НЕТ 3366
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29.10.2020 19:49 Відповісти
Все правильно пастор говорит!
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29.10.2020 19:24 Відповісти
Тебе боту тупорылому об этом не обязательно знать. Ананируй себе тихонько в спаме и не кукарекай
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29.10.2020 19:25 Відповісти
А я с вами категорически не согласен!!!!!

Предлагаю такой вариант: Онанируй.
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29.10.2020 19:32 Відповісти
Правильно вс'таки Ананируй от святого Анана-кацапского!
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29.10.2020 19:37 Відповісти
А кто останется? Бубочка не Лох Оманский со святым Ермаком?!
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29.10.2020 19:38 Відповісти
якщо за 4 роки (МАКСИМУМ) не побачимо рішучих перетворень, то і "бубочька". Чи я його родствЄннік?)
простий принцип - шанс не використав? - НА.уй в небуття!
справедливо.
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29.10.2020 19:43 Відповісти
В пролете твой бубочка,причем довольно скоро
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29.10.2020 20:02 Відповісти
Бездарная власть, полное дерьмо.
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29.10.2020 19:34 Відповісти
А чего про Днепр не пишите? У нас за Филатова ставят в пустых бюлетенях галочки члены комиссий. Одну такую поймали, но та быстро в больницу сбежала.
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29.10.2020 22:55 Відповісти
 
 