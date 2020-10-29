Турчинов: Блокируя подсчет голосов, власть пытается изменить результаты выборов

Сегодня при попустительстве власти возвращаются грязные технологии фальсификации выборов на тех участках, где победу одержала оппозиция.

Об этом сказал на брифинге руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, при содействии действующей власти в Украину возвращаются старые технологии, которые ранее активно использовались Партией регионов "по блокированию подсчета голосов, "коррекции" и переписыванию протоколов, а также попытки судебного непризнания выборов на тех участках, где значительное преимущество получила оппозиция".

"Уже пятые сутки, как закончились выборы, но продолжаются попытки, при активном попустительстве властей, изменить результаты волеизъявления наших граждан", - сказал Турчинов, добавив, что сейчас фактически заблокирована деятельность многих участковых и территориальных избирательных комиссий.

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Он отметил, что по всей стране территориальные избирательные комиссии, в частности, областные, получили менее 10% необходимых протоколов для подведения итогов выборов.

Александр Турчинов отметил, что на местных выборах граждане дали соответствующую оценку власти и поддержали оппозицию: "Среди регионов, где "Европейская Солидарность" одержала уверенную победу, - Киев и Киевская область".

"Так, например, в Киеве "ЕС" взяла более 20% голосов, а "Слуги" - около 7%", - проиллюстрировал результаты выборов руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности".

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Вместе с тем, он подчеркнул, что в Оболонской и Дарницкой ТИК фактически заблокирован подсчет голосов. Аналогичная ситуация в Ржищевской, Борщаговской и других ТИК Киевской области.

"В Киеве и Киевской области, как и в других регионах, происходят попытки так называемого уточнения протоколов, чтобы изменить результат выборов", - сказал Александр Турчинов, объяснив такую ​​"задержку" тем, что партия власти пытается протягивать сателлитные политические проекты, не преодолевшие 5%-барьер, которые могут изменить расклад сил в советах "в пользу провластных проектов".

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"Хочу обратиться к действующему руководству страны: прекратите позорить страну! Прекратите блокировать подсчет голосов. Прекратите пытаться изменить полученные результаты выборов", - сказал Турчинов, отметив, что "все мы знаем, чем закончились подобные попытки власти изменить результаты выборов в 2004 году".

Также руководитель Центрального штаба "ЕС" призвал членов избирательных комиссий всех уровней не участвовать в преступлениях, подделывая результаты голосования.

"Преступления будут наказаны, и не надейтесь, что эта власть, которая позорно проиграла выборы, сможет вас защитить", - резюмировал он.

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