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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Турчинов: Блокируя подсчет голосов, власть пытается изменить результаты выборов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Турчинов: Блокируя подсчет голосов, власть пытается изменить результаты выборов

Сегодня при попустительстве власти возвращаются грязные технологии фальсификации выборов на тех участках, где победу одержала оппозиция.

Об этом сказал на брифинге руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, при содействии действующей власти в Украину возвращаются старые технологии, которые ранее активно использовались Партией регионов "по блокированию подсчета голосов, "коррекции" и переписыванию протоколов, а также попытки судебного непризнания выборов на тех участках, где значительное преимущество получила оппозиция".

"Уже пятые сутки, как закончились выборы, но продолжаются попытки, при активном попустительстве властей, изменить результаты волеизъявления наших граждан", - сказал Турчинов, добавив, что сейчас фактически заблокирована деятельность многих участковых и территориальных избирательных комиссий.

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Он отметил, что по всей стране территориальные избирательные комиссии, в частности, областные, получили менее 10% необходимых протоколов для подведения итогов выборов.

Александр Турчинов отметил, что на местных выборах граждане дали соответствующую оценку власти и поддержали оппозицию: "Среди регионов, где "Европейская Солидарность" одержала уверенную победу, - Киев и Киевская область".

"Так, например, в Киеве "ЕС" взяла более 20% голосов, а "Слуги" - около 7%", - проиллюстрировал результаты выборов руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности".

Также на Цензор.НЕТ: Сюмар обнаружила подкуп и фальсификации на выборах в Борщаговской ОТО на Киевщине, против нее применили силу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вместе с тем, он подчеркнул, что в Оболонской и Дарницкой ТИК фактически заблокирован подсчет голосов. Аналогичная ситуация в Ржищевской, Борщаговской и других ТИК Киевской области.

"В Киеве и Киевской области, как и в других регионах, происходят попытки так называемого уточнения протоколов, чтобы изменить результат выборов", - сказал Александр Турчинов, объяснив такую ​​"задержку" тем, что партия власти пытается протягивать сателлитные политические проекты, не преодолевшие 5%-барьер, которые могут изменить расклад сил в советах "в пользу провластных проектов".

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"Хочу обратиться к действующему руководству страны: прекратите позорить страну! Прекратите блокировать подсчет голосов. Прекратите пытаться изменить полученные результаты выборов", - сказал Турчинов, отметив, что "все мы знаем, чем закончились подобные попытки власти изменить результаты выборов в 2004 году".

Также руководитель Центрального штаба "ЕС" призвал членов избирательных комиссий всех уровней не участвовать в преступлениях, подделывая результаты голосования.

"Преступления будут наказаны, и не надейтесь, что эта власть, которая позорно проиграла выборы, сможет вас защитить", - резюмировал он.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+18
Таки да. У нас заявили что окончательные результаты огласят аккурат 6 числа. В последний день. У нас зелень пролетела, аки фанера над городом Парижем.
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29.10.2020 19:23
+15
Все правильно пастор говорит!
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29.10.2020 19:24
+13
Тебе боту тупорылому об этом не обязательно знать. Ананируй себе тихонько в спаме и не кукарекай
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29.10.2020 19:25
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Hon. Judge Dredd@Dredd_Director 9 ч

Позбавивши НАЗК доступу до держреєстрів, КС заблокував реалізацію результатів місцевих виборів, оскільки призначення кандидатів, обраних на посади голів обласних, районних рад та їх заступників тощо, можливе лише після проходження ними спецперевірки, яку НАЗК не зможе провести
Турчинов: Блокируя подсчет голосов, власть пытается изменить результаты выборов - Цензор.НЕТ 4278
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29.10.2020 19:22 Ответить
Зегнидота🐲🤡 мстит своим рабам 73% - 70% = 3 % Будут в ********* ,вместо Европы ездить
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29.10.2020 19:29 Ответить
Таки да. У нас заявили что окончательные результаты огласят аккурат 6 числа. В последний день. У нас зелень пролетела, аки фанера над городом Парижем.
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29.10.2020 19:23 Ответить
Турчинов: Блокуючи підрахунок голосів, влада намагається змінити результати виборів - Цензор.НЕТ 3366
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29.10.2020 19:49 Ответить
Все правильно пастор говорит!
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29.10.2020 19:24 Ответить
Тебе боту тупорылому об этом не обязательно знать. Ананируй себе тихонько в спаме и не кукарекай
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29.10.2020 19:25 Ответить
А я с вами категорически не согласен!!!!!

Предлагаю такой вариант: Онанируй.
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29.10.2020 19:32 Ответить
Правильно вс'таки Ананируй от святого Анана-кацапского!
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29.10.2020 19:37 Ответить
А кто останется? Бубочка не Лох Оманский со святым Ермаком?!
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29.10.2020 19:38 Ответить
якщо за 4 роки (МАКСИМУМ) не побачимо рішучих перетворень, то і "бубочька". Чи я його родствЄннік?)
простий принцип - шанс не використав? - НА.уй в небуття!
справедливо.
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29.10.2020 19:43 Ответить
В пролете твой бубочка,причем довольно скоро
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29.10.2020 20:02 Ответить
Бездарная власть, полное дерьмо.
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29.10.2020 19:34 Ответить
А чего про Днепр не пишите? У нас за Филатова ставят в пустых бюлетенях галочки члены комиссий. Одну такую поймали, но та быстро в больницу сбежала.
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29.10.2020 22:55 Ответить
 
 