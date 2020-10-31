УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16462 відвідувача онлайн
Новини Політика України Агресія Росії проти України Конституційна криза
3 077 12
КС (1154) НАЗК (1167) Разумков Дмитро (1449)

Рішення КС робить неможливим призначення керівників облрад, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рішення КС робить неможливим призначення керівників облрад, - Разумков

Рішення Конституційного Суду України становить небезпеку для формування вертикалі влади в умовах децентралізації.

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Коментуючи рішення суду, Разумков зазначив, що якщо Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) не зможе проводити перевірки - у свою чергу буде неможливо призначити керівників обласних рад.

"Це паралізує вертикаль місцевого самоврядування. А сьогодні, в умовах децентралізації, це призведе до розбалансування вертикалі влади", - наголосив Разумков.

Він відзначив особливу важливість антикорупційної реформи для України і повідомив, що реакція буде швидкою - і з боку парламенту, і з боку президента.

Читайте також: Посли країн G7 стурбовані зусиллями скасувати антикорупційні реформи: "Україна не повинна повертатися в минуле"

"Досягнення, які були зроблені протягом останніх років для того, щоб зробити більш відкритою систему боротьби з корупцією, закласти фундамент розвитку - це все маленькі, але важливі кроки для досягнення головної мети - подолання корупції в Україні. (...) Верховна Рада України вирішуватиме, найімовірніше, на законодавчому рівні та доопрацьовуватиме механізми, які є на сьогодні, щоб система продовжувала працювати. Тому що її зруйнувати не може дозволити собі ні влада, ні держава в цілому", - заявив Разумков.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+4



Мар'ян Середа




@MarianSereda

·6 ч

Андрiй Смолiй. Проти рішення пролосувало 4 судді КС Лемак, Первомайський, Колесник і Головатий. Виключно цих суддів подав по своїй квоті Президент Порошенко протягом 2016-2018 року. Всі решта були призначані або по квоті Януковича,або за конкурсами.

Решение КС делает невозможным назначение руководителей облсоветов, - Разумков - Цензор.НЕТ 3339
показати весь коментар
29.10.2020 20:36
+4
Решение КС делает невозможным назначение руководителей облсоветов, - Разумков - Цензор.НЕТ 9804
показати весь коментар
29.10.2020 20:37
+1
Решение КС делает невозможным назначение руководителей облсоветов, - Разумков - Цензор.НЕТ 8510
показати весь коментар
29.10.2020 21:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан



Мар'ян Середа




@MarianSereda

·6 ч

Андрiй Смолiй. Проти рішення пролосувало 4 судді КС Лемак, Первомайський, Колесник і Головатий. Виключно цих суддів подав по своїй квоті Президент Порошенко протягом 2016-2018 року. Всі решта були призначані або по квоті Януковича,або за конкурсами.

Решение КС делает невозможным назначение руководителей облсоветов, - Разумков - Цензор.НЕТ 3339
показати весь коментар
29.10.2020 20:36 Відповісти
они проголосовали против, только потому, что знали, что их голоса ничего не значат!
показати весь коментар
29.10.2020 20:43 Відповісти
А остальные проголосовали в угоду зерыгобени,т к знали ,что их голоса значат...да,зесрань?
показати весь коментар
29.10.2020 21:16 Відповісти
а прямым указом отбулавленого? - смело так, по зеленяцки?
показати весь коментар
29.10.2020 20:36 Відповісти
Решение КС делает невозможным назначение руководителей облсоветов, - Разумков - Цензор.НЕТ 9804
показати весь коментар
29.10.2020 20:37 Відповісти
Решение КС делает невозможным назначение руководителей облсоветов, - Разумков - Цензор.НЕТ 8510
показати весь коментар
29.10.2020 21:15 Відповісти
почему этих ****** не люстрировали еще? ВСЕХ! Янукович до сих пор правит страной! Зеленский проснись!
показати весь коментар
29.10.2020 20:42 Відповісти
Реакция *********** действительно очень быстрая!
Через 2 дня оно собрало СНБО и предложило ВР принять закон "о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства"!
Это недоумок, хоть понимает что в стране есть законодательная, исполнительная и судебная власть?
И не получится вот так взять и ограничить/добавить полномочия судебной власти!
Или оно вообще, дурное как пень?
показати весь коментар
29.10.2020 20:50 Відповісти
Такое впечатление, что власть деморализована, или в сговоре с заговорщиками КС, склоняюсь ко второму варианту, уже надо создавать комитеты спасения государства, арестовать заговорщиков из КС, изолировать от управления государством деморализованную часть власти, ввести временный комитет спасения, кстати, почти уверен, что провокация КС согласована с Зе.
показати весь коментар
29.10.2020 21:01 Відповісти
Там не с Зе такое согласовывают)))
показати весь коментар
29.10.2020 21:06 Відповісти
если вы приняли ***..е законы - кто вам доктор? судебная власть независима, а если вы поставили ***..х судей - опять же кто вам доктор?
показати весь коментар
29.10.2020 22:02 Відповісти
 
 