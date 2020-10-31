Рішення КС робить неможливим призначення керівників облрад, - Разумков

Рішення Конституційного Суду України становить небезпеку для формування вертикалі влади в умовах децентралізації.

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Коментуючи рішення суду, Разумков зазначив, що якщо Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) не зможе проводити перевірки - у свою чергу буде неможливо призначити керівників обласних рад.

"Це паралізує вертикаль місцевого самоврядування. А сьогодні, в умовах децентралізації, це призведе до розбалансування вертикалі влади", - наголосив Разумков.

Він відзначив особливу важливість антикорупційної реформи для України і повідомив, що реакція буде швидкою - і з боку парламенту, і з боку президента.

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"Досягнення, які були зроблені протягом останніх років для того, щоб зробити більш відкритою систему боротьби з корупцією, закласти фундамент розвитку - це все маленькі, але важливі кроки для досягнення головної мети - подолання корупції в Україні. (...) Верховна Рада України вирішуватиме, найімовірніше, на законодавчому рівні та доопрацьовуватиме механізми, які є на сьогодні, щоб система продовжувала працювати. Тому що її зруйнувати не може дозволити собі ні влада, ні держава в цілому", - заявив Разумков.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.