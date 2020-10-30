Решение КС делает невозможным назначение руководителей облсоветов, - Разумков

Решение Конституционного суда Украины представляет опасность для формирования вертикали власти в условиях децентрализации.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Комментируя решение КС, Разумков отметил, что если Национальное агентство по предупреждению коррупции не сможет проводить проверки - это в свою очередь сделает невозможным назначение руководителей областных советов.

"Это парализует вертикаль местного самоуправления. А сегодня, в условиях децентрализации, это приведет к разбалансировке вертикали власти", - подчеркнул Разумков.

Он подчеркнул особую важность антикоррупционной реформы для Украины и сообщил, что реакция будет быстрой – как со стороны парламента, так и со стороны президента.

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"Достижения, которые были сделаны в течение последних лет для того, чтобы сделать более открытой систему борьбы с коррупцией, заложить фундамент развития - это все маленькие, но важные шаги для достижения главной цели - преодоления коррупции в Украине. Верховная Рада Украины будет решать, скорее всего, на законодательном уровне и дорабатывать механизмы, которые есть сегодня, чтобы система продолжала работать. Потому что ее разрушить не может позволить себе ни власть, ни государство в целом", - заявил Разумков.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.