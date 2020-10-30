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КС (2131) НАПК (1164) Разумков Дмитрий (1521)

Решение КС делает невозможным назначение руководителей облсоветов, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Решение КС делает невозможным назначение руководителей облсоветов, - Разумков

Решение Конституционного суда Украины представляет опасность для формирования вертикали власти в условиях децентрализации.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Комментируя решение КС, Разумков отметил, что если Национальное агентство по предупреждению коррупции не сможет проводить проверки - это в свою очередь сделает невозможным назначение руководителей областных советов.

"Это парализует вертикаль местного самоуправления. А сегодня, в условиях децентрализации, это приведет к разбалансировке вертикали власти", - подчеркнул Разумков.

Он подчеркнул особую важность антикоррупционной реформы для Украины и сообщил, что реакция будет быстрой – как со стороны парламента, так и со стороны президента.

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"Достижения, которые были сделаны в течение последних лет для того, чтобы сделать более открытой систему борьбы с коррупцией, заложить фундамент развития - это все маленькие, но важные шаги для достижения главной цели - преодоления коррупции в Украине. Верховная Рада Украины будет решать, скорее всего, на законодательном уровне и дорабатывать механизмы, которые есть сегодня, чтобы система продолжала работать. Потому что ее разрушить не может позволить себе ни власть, ни государство в целом", - заявил Разумков.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+4



Мар'ян Середа




@MarianSereda

·6 ч

Андрiй Смолiй. Проти рішення пролосувало 4 судді КС Лемак, Первомайський, Колесник і Головатий. Виключно цих суддів подав по своїй квоті Президент Порошенко протягом 2016-2018 року. Всі решта були призначані або по квоті Януковича,або за конкурсами.

Решение КС делает невозможным назначение руководителей облсоветов, - Разумков - Цензор.НЕТ 3339
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29.10.2020 20:36
+4
Решение КС делает невозможным назначение руководителей облсоветов, - Разумков - Цензор.НЕТ 9804
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29.10.2020 20:37
+1
Решение КС делает невозможным назначение руководителей облсоветов, - Разумков - Цензор.НЕТ 8510
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29.10.2020 21:15
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Мар'ян Середа




@MarianSereda

·6 ч

Андрiй Смолiй. Проти рішення пролосувало 4 судді КС Лемак, Первомайський, Колесник і Головатий. Виключно цих суддів подав по своїй квоті Президент Порошенко протягом 2016-2018 року. Всі решта були призначані або по квоті Януковича,або за конкурсами.

Решение КС делает невозможным назначение руководителей облсоветов, - Разумков - Цензор.НЕТ 3339
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29.10.2020 20:36 Ответить
они проголосовали против, только потому, что знали, что их голоса ничего не значат!
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29.10.2020 20:43 Ответить
А остальные проголосовали в угоду зерыгобени,т к знали ,что их голоса значат...да,зесрань?
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29.10.2020 21:16 Ответить
а прямым указом отбулавленого? - смело так, по зеленяцки?
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29.10.2020 20:36 Ответить
Решение КС делает невозможным назначение руководителей облсоветов, - Разумков - Цензор.НЕТ 9804
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29.10.2020 20:37 Ответить
Решение КС делает невозможным назначение руководителей облсоветов, - Разумков - Цензор.НЕТ 8510
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29.10.2020 21:15 Ответить
почему этих ****** не люстрировали еще? ВСЕХ! Янукович до сих пор правит страной! Зеленский проснись!
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29.10.2020 20:42 Ответить
Реакция *********** действительно очень быстрая!
Через 2 дня оно собрало СНБО и предложило ВР принять закон "о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства"!
Это недоумок, хоть понимает что в стране есть законодательная, исполнительная и судебная власть?
И не получится вот так взять и ограничить/добавить полномочия судебной власти!
Или оно вообще, дурное как пень?
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29.10.2020 20:50 Ответить
Такое впечатление, что власть деморализована, или в сговоре с заговорщиками КС, склоняюсь ко второму варианту, уже надо создавать комитеты спасения государства, арестовать заговорщиков из КС, изолировать от управления государством деморализованную часть власти, ввести временный комитет спасения, кстати, почти уверен, что провокация КС согласована с Зе.
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29.10.2020 21:01 Ответить
Там не с Зе такое согласовывают)))
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29.10.2020 21:06 Ответить
если вы приняли ***..е законы - кто вам доктор? судебная власть независима, а если вы поставили ***..х судей - опять же кто вам доктор?
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29.10.2020 22:02 Ответить
 
 