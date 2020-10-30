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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Васильківська ТВК затягує підрахунок голосів в інтересах "Слуги народу", - член ТВК Плескач

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Підрахунок голосів у Васильківській територіальній виборчій комісії штучно затягують в інтересах провладних кандидатів.

Про це заявив член ТВК від партії "Відродження і розвиток" Віталій Плескач, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За підсумками, протоколи подала 31 дільнича виборча комісія. На перерахунок відправлено документи з 12 ДВК. Це абсолютно безпідставно, бо за більшістю випадків ТВК могла прийняти рішення не про перерахунок, а про уточнюючий протокол. З цих 12 комісій на перерахунок заслуговують 3-4. За вчора ми повторно порахували лише одну маленьку дільницю на 84 бюлетені. Спеціально перекладали їх з купи на купу. І я маю питання до керівника і деяких представників щодо повного затягування часу. При чому, до роботи не допускали тих членів ТВК, які пропонували зробити перерахунок швидше. Плюс, була "підтримка залу" - прийшли кандидати від "Слуги народу". Були і провокації", - розповів він.

Васильківська ТВК затягує підрахунок голосів в інтересах Слуги народу, - член ТВК Плескач 01

Член ТВК від "Відродження і розвитку" також запевняє, що у роботу комісії постійно втручаються представники від провладної партії "Слуга народу". За словами Плескача, на засіданні ТВК неодноразово з'являлися "тітушки".

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"Спершу невідомі люди, які не були зареєстровані, намагалися потрапити на дільницю. За одними джерелами, це координував Дубінський, за іншими – Ігор Мосійчук, який співпрацює зі "Слугою народу". Я не можу агітувати, але я бачу представників абсолютно різних сил і з їхнього боку немає провокацій. Постійні провокації тільки від "Слуги народу". Я так розумію, що це ті люди, які програли вибори, тому що відрив лідерів дуже великий. Припускаю, що вони координуються з головою і можливо з поліцією. Поліція у нас тут живе. Вони постійно викликають 102, щоб паралізувати роботу комісії. Наприклад, нещодавно була бійка – голова ТВК не стримався і вдарив одного з кандидатів, який хотів бути присутнім при перерахунку", - повідомив він.

Васильківська ТВК затягує підрахунок голосів в інтересах Слуги народу, - член ТВК Плескач 02

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Плескач говорить, що має питання до статусу голови ТВК.

"Панджакідзе, який сьогодні є головою був під час виборчого процесу довіреною особою від кандидата від "Пропозиції". Стаття ВК 134 прописує, хто не може бути членом ТВК. Так ось, в цей перелік не входять уповноважені та довершені особи. ЦВК, ігноруючи це, призначила Панджакідзе головою", - розповів він.
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Топ коментарі
+5
Прийдет весна - будем зеленые сорняки выкорчевывать.
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29.10.2020 20:42
+4
Зебилы шулерство не прокатит как с Януковичем вы насолили так что Янык кажется пушистым зайкой на вашем фоне зеленые мрази, так как он такое не позволял с судами
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29.10.2020 20:58
+3
Тепер зрозуміло, чому всі коридори заповнені на перездачу..в Кривому Розі, аналогічно, теж затягують здачу протоколів ... чотири рази нам повертали, чіплялися мало не до коми .. так розумію, що таке відбувається і в інших містах.
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29.10.2020 20:45
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Прийдет весна - будем зеленые сорняки выкорчевывать.
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29.10.2020 20:42 Відповісти
Браницький був задовго до зелених... Він на себе і всіх своїх рідних (немісцевих) земельку справно отримав, а от васильківчани після такої сарани лишились без гарантованої ділянки.
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29.10.2020 21:26 Відповісти
Тепер зрозуміло, чому всі коридори заповнені на перездачу..в Кривому Розі, аналогічно, теж затягують здачу протоколів ... чотири рази нам повертали, чіплялися мало не до коми .. так розумію, що таке відбувається і в інших містах.
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29.10.2020 20:45 Відповісти
Ticks (Ixodida) are parasitic arachnids, typically 3 to 5 mm long, part of the superorder Parasitiformes. Along with mites, they constitute the subclass Acari. Ticks are external parasites, living by feeding on the blood of mammals, birds, and sometimes reptiles and amphibians.
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29.10.2020 20:47 Відповісти
Зебилы шулерство не прокатит как с Януковичем вы насолили так что Янык кажется пушистым зайкой на вашем фоне зеленые мрази, так как он такое не позволял с судами
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29.10.2020 20:58 Відповісти
чего скулить, после подсчёта берёте и перепроверяете, потом садите у тюрму... слабо - тогда не звездите
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29.10.2020 21:05 Відповісти
"скуліть"- улюблене слово трольні)
А як його в тюрму посадити, якщо він є представником провладної партії і фальсифікує на користь провладних кандидатів?))
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29.10.2020 21:28 Відповісти
тогда голосуй за Ляшко
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29.10.2020 23:54 Відповісти
Що ти мелеш? До чого тут голосування до можливості вчинення правосуддя? Чи у тебе причинно-наслідкові зв'язки порушені?
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30.10.2020 00:37 Відповісти
тобто ти пропонуєш скиглити, бо ми не можемо нічого зробити, бо то влада, а судді продажні? Пан Ердоган за одну ніч арештував та посадив 1500 суддів і що судова система зупинилась? ні що так не розбещує владу як безвідповідальність та уникнення покарання за злочини
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30.10.2020 10:19 Відповісти
Згоден з усім, тільки у нас при владі не Ердоган...
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30.10.2020 10:30 Відповісти
Это СН уже не спасет. Сливайте воду.
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29.10.2020 21:44 Відповісти
Васильківська ТВК затягує підрахунок голосів в інтересах "Слуги народу" - член ТВК Плескач - Цензор.НЕТ 5977
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29.10.2020 22:09 Відповісти
 
 