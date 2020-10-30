Васильківська ТВК затягує підрахунок голосів в інтересах "Слуги народу", - член ТВК Плескач
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Підрахунок голосів у Васильківській територіальній виборчій комісії штучно затягують в інтересах провладних кандидатів.
Про це заявив член ТВК від партії "Відродження і розвиток" Віталій Плескач, повідомляє Цензор.НЕТ.
"За підсумками, протоколи подала 31 дільнича виборча комісія. На перерахунок відправлено документи з 12 ДВК. Це абсолютно безпідставно, бо за більшістю випадків ТВК могла прийняти рішення не про перерахунок, а про уточнюючий протокол. З цих 12 комісій на перерахунок заслуговують 3-4. За вчора ми повторно порахували лише одну маленьку дільницю на 84 бюлетені. Спеціально перекладали їх з купи на купу. І я маю питання до керівника і деяких представників щодо повного затягування часу. При чому, до роботи не допускали тих членів ТВК, які пропонували зробити перерахунок швидше. Плюс, була "підтримка залу" - прийшли кандидати від "Слуги народу". Були і провокації", - розповів він.
Член ТВК від "Відродження і розвитку" також запевняє, що у роботу комісії постійно втручаються представники від провладної партії "Слуга народу". За словами Плескача, на засіданні ТВК неодноразово з'являлися "тітушки".
"Спершу невідомі люди, які не були зареєстровані, намагалися потрапити на дільницю. За одними джерелами, це координував Дубінський, за іншими – Ігор Мосійчук, який співпрацює зі "Слугою народу". Я не можу агітувати, але я бачу представників абсолютно різних сил і з їхнього боку немає провокацій. Постійні провокації тільки від "Слуги народу". Я так розумію, що це ті люди, які програли вибори, тому що відрив лідерів дуже великий. Припускаю, що вони координуються з головою і можливо з поліцією. Поліція у нас тут живе. Вони постійно викликають 102, щоб паралізувати роботу комісії. Наприклад, нещодавно була бійка – голова ТВК не стримався і вдарив одного з кандидатів, який хотів бути присутнім при перерахунку", - повідомив він.
Плескач говорить, що має питання до статусу голови ТВК.
"Панджакідзе, який сьогодні є головою був під час виборчого процесу довіреною особою від кандидата від "Пропозиції". Стаття ВК 134 прописує, хто не може бути членом ТВК. Так ось, в цей перелік не входять уповноважені та довершені особи. ЦВК, ігноруючи це, призначила Панджакідзе головою", - розповів він.
Будь ласка, зачекайте...
А як його в тюрму посадити, якщо він є представником провладної партії і фальсифікує на користь провладних кандидатів?))