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Е-декларації фактично не можуть бути перевірені, - НАЗК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Е-декларації фактично не можуть бути перевірені, - НАЗК

Доступ до Реєстру е-декларацій відновлено. Однак залишилися наслідки шкоди, заподіяні антикорупційній системі, через рішення Конституційного Суду України.

Про це йдеться в заяві НАЗК, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні завдяки ініціативі Президента та Уряду було тимчасово відновлено доступ до Реєстру декларацій і розблоковано проведення спецперевірок.

Однак наслідки шкоди, заподіяної антикорупційній  системі, залишаються неймовірними. Так, рішенням КСУ:

- Електронні декларації фактично не можуть бути перевірені.

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- Звільнено від відповідальності тисячі осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

- НАЗК заборонено розглядати заяви про корупцію. Тобто питання викривачів перебуває під загрозою.

- Заборонено притягати до адміністративної та дисциплінарної відповідальності всіх осіб, які вчинили корупційні правопорушення і які займають відповідальне та особливо відповідальне становище (судді, прокурори, народні депутати і т.д.).

- НАЗК не може перевіряти звіти політичних партій, а, отже, фінансувати їх.

Більш того, фактично було дозволено безкарно "брехати" в деклараціях. Головне, щоб це було на суму більшу, ніж 263 тис. грн", - ідеться в заяві НАЗК.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
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Топ коментарі
+14
Е-декларації фактично не можуть бути перевірені, - НАЗК - Цензор.НЕТ 1927
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30.10.2020 10:09
+13
Прийшли до влади бідні фотографи, домогосподині та решта Вєлікіх політиків, а через рік їм потрібно пояснити , де у них взялися дорогі авто, квартири, та решта майна, і ось вони вирішили вбити Е-декларації. Зєлєнський там замішаний.
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30.10.2020 10:02
+8
Выбирать нужно во главу страны не дебила-куклу олигархов. Тогда и вопросов таких не будет. И мозги хоть иногда включать, а не так.

Е-декларації фактично не можуть бути перевірені, - НАЗК - Цензор.НЕТ 6228
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30.10.2020 10:06
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Результаты выборов меров и глав ОТГ практически сорваны и заморожены. По закону они должны пройти проверку деклараций. Как и депутаты, кстати.
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30.10.2020 10:01 Відповісти
Е-декларації фактично не можуть бути перевірені, - НАЗК - Цензор.НЕТ 1927
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30.10.2020 10:09 Відповісти
Было дохрена времени и проверить и взять за жопу олигархат и казнокрадов с конфискацией - уже бы не нужны были кредиты МВФ - сами бы другим странам помогали! Но дела спускали на тормоза ибо тупо получали бабло и нихрена не делали! Выгнать нахрен и расследователей и КС с возмещением зарплаты, получаемой за решение своих вопросов
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30.10.2020 10:02 Відповісти
в ******** - скоро елка и пора вешать украшения! А все знают что лучшее украшение елки - это судья, президент и топ 100 олигархов Украины (ОПЗЖ, Зажыды, Майбахи и прочая медведчукская срань!)
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30.10.2020 10:04 Відповісти
Выбирать нужно во главу страны не дебила-куклу олигархов. Тогда и вопросов таких не будет. И мозги хоть иногда включать, а не так.

Е-декларації фактично не можуть бути перевірені, - НАЗК - Цензор.НЕТ 6228
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30.10.2020 10:06 Відповісти
Прийшли до влади бідні фотографи, домогосподині та решта Вєлікіх політиків, а через рік їм потрібно пояснити , де у них взялися дорогі авто, квартири, та решта майна, і ось вони вирішили вбити Е-декларації. Зєлєнський там замішаний.
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30.10.2020 10:02 Відповісти
Таки да. Заодно скрыть резкие поступления финансов бубочке, и кто-же финансировал его типа "опрос".
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30.10.2020 10:09 Відповісти
До речі це так, це один з аспектів, що з сцикла знімаються підозри за його опитування, і як і ким воно фінансувалось.
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30.10.2020 10:11 Відповісти
👏👏👏👏👏 Тому останнім часом поширюється міф "Щато Зєлєнскій нє крадьот!". А йому і не треба! Крадуть його друщяки. З ним просто діляться. І так, тут декларування їм заважає створювати цю міфологію.
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30.10.2020 10:10 Відповісти
Ну и что зебильчики, довольны свои выбором? Что вы там пели про "барыгу" Пороха? Когда бубочку сметать начнете, сметуны?
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30.10.2020 10:03 Відповісти
А зебильчикам то оно зачем? Они всем довольны. Они же зебильчики. И зебильчики вроде и не собирались сметать и не собираются. Это порохоботы, еще до окончания президентских выборов и официального объявления результатов, его сметать собирались. Впринципе и сейчас минимум раз в день собираются. Так что от порохоботов-сметунов и ждем. Е-декларації фактично не можуть бути перевірені, - НАЗК - Цензор.НЕТ 7927
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30.10.2020 10:54 Відповісти
Только не сильно обляпайся, ждун. Только ты тупо врешь, это именно зебилы и "толькобынепорох" заявляли "если что не так -- сметем". А я посмотрю, как только в клиниках начнется медсортировка (а все уже к тому уже идет семимильными шагами) -- зебилы первыми просто озвереют. Кстати, как и после получения первых платежек за ноябрь на газ с отоплением. Мне уже насчитали газ с транспортировкой более 10 грн. куб.
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30.10.2020 11:00 Відповісти
Я рад за тебя что тебе насчитали. Мне еще нет. А если зебильчики и заявляли если что не так сметем и не сметают значит им все так.
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30.10.2020 15:57 Відповісти
Сметуны недоделанные.

- Изя, почему некоторые не видят, что вокруг жопа?
- Потому, Сёма, что некоторым не хватает мужества и мозгов посмотреть этой жопе в глаза!
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30.10.2020 16:20 Відповісти
Ну, как я понял, тебе мужества хватило. Е-декларації фактично не можуть бути перевірені, - НАЗК - Цензор.НЕТ 8869 Тут главное не увлекаться.
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30.10.2020 16:33 Відповісти
Нет. О тебе сцикуне. Тут, главное, набраться мужества и маленько ума.
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30.10.2020 16:49 Відповісти
Ааа. Значит у тебя тоже мужества не хватило, а меня сразу сцикуном обзываешь. Ай-ай-ай. Так ты такой же как и я получается... Во как оказывается.
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30.10.2020 17:25 Відповісти
Опять врешь и изворачиваешься. Причем тупо. Я как-раз все прекрасно понимал.еще до того, когда именно вы и завели страну в глубокую жопу. Виртуальные снесуны вы наши.
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30.10.2020 17:41 Відповісти
Так значит таки у тебя мужества хватило? Почему тогда говоришь что нет?
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30.10.2020 17:51 Відповісти
Не прикидайся таким имбецилом. Или ты уже не прикидаешься?
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30.10.2020 17:53 Відповісти
А ты как думаешь? Что можно еще ожидать относительно реакции на подобные посты.
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31.10.2020 16:13 Відповісти
Пітро, перестань! Бубочька хатєл как лутшє! Он нє крадьот!
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30.10.2020 10:06 Відповісти
Судей коррупционеров на НАРЫ !!! Е-декларації фактично не можуть бути перевірені, - НАЗК - Цензор.НЕТ 5936
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30.10.2020 10:07 Відповісти
Если не будет восстановлена возможность работать в тех возможностях, которые были до решения КС, то президента нужна рассматривать как соучастника или лишить его должности,как не справляющего со своими обязанностями
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30.10.2020 10:08 Відповісти
почему не арестованы виновники таких решений - разбить им об голову их телефоны и пусть дозваниваются до адвоката лет пятнадцать, знали на что шли
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30.10.2020 10:10 Відповісти
виновник таких решений - ZE twarz которая преступным бездействием и отсутствием понимания процесов поставило страну на грань между выживанием и коллапсом
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30.10.2020 10:36 Відповісти
Здесь полстраны сидеть должны, а пристебались к кс...
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30.10.2020 10:15 Відповісти
Здесь 73% одноклеточных организмов должны пройти психическое осведетельствование
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30.10.2020 10:41 Відповісти
Макнули всех в гогно по самые уши) ай да молодцы! Следующий шаг, изменение конституции. Уже начинают упаковывать и отправлять туда. Теперь этим козлам, никакая европа не светит, вы терь реально сами себя трахнули.
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30.10.2020 11:04 Відповісти
НАПК тоже нагнетает на пустом месте. У нас уже кто-то сидит за неправильно заполненную декларацию? Что они отключены, что не отключены - выхлоп одинаковый.
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30.10.2020 11:16 Відповісти
 
 