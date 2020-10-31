Е-декларації фактично не можуть бути перевірені, - НАЗК

Доступ до Реєстру е-декларацій відновлено. Однак залишилися наслідки шкоди, заподіяні антикорупційній системі, через рішення Конституційного Суду України.

Про це йдеться в заяві НАЗК, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні завдяки ініціативі Президента та Уряду було тимчасово відновлено доступ до Реєстру декларацій і розблоковано проведення спецперевірок.

Однак наслідки шкоди, заподіяної антикорупційній системі, залишаються неймовірними. Так, рішенням КСУ:

- Електронні декларації фактично не можуть бути перевірені.

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- Звільнено від відповідальності тисячі осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

- НАЗК заборонено розглядати заяви про корупцію. Тобто питання викривачів перебуває під загрозою.

- Заборонено притягати до адміністративної та дисциплінарної відповідальності всіх осіб, які вчинили корупційні правопорушення і які займають відповідальне та особливо відповідальне становище (судді, прокурори, народні депутати і т.д.).

- НАЗК не може перевіряти звіти політичних партій, а, отже, фінансувати їх.

Більш того, фактично було дозволено безкарно "брехати" в деклараціях. Головне, щоб це було на суму більшу, ніж 263 тис. грн", - ідеться в заяві НАЗК.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з ним, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.