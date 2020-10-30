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КС (2131) электронное декларирование (1015) НАПК (1164)

Е-декларации фактически не могут быть проверены, - НАПК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Е-декларации фактически не могут быть проверены, - НАПК

Доступ к Реестру е-деклараций восстановлен. Однако, остались последствия вреда, причиненные антикоррупционной системе, из-за решения Конституционного Суда Украины.

Об этом говорится в заявлении НАПК, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня благодаря инициативе Президента и Правительства был временно восстановлен доступ к Реестру деклараций и разблокировано проведения спецпроверок.

Однако последствия вреда, причиненного антикоррупционной системе, остаются невероятными. Так, решением КСУ:

- Электронные декларации фактически не могут быть проверены.

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- Освобождены от ответственности тысяч человек, совершивших коррупционные правонарушения.

- НАПК запрещено рассматривать заявления о коррупции. То есть вопрос обличителей находится под угрозой.

- Запрещено привлекать к административной и дисциплинарной ответственности всех лиц, совершивших коррупционные правонарушения и занимающих ответственное и особо ответственное положение (судьи, прокуроры, народные депутаты и т.д.).

- НАПК не может проверять отчеты политических партий , а значит финансировать их.

Более того, фактически было разрешено безнаказанно "врать" в декларациях. Главное, чтобы это было на сумму большую, чем 263 тыс. грн", - говорится в заявлении НАПК.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.
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Топ комментарии
+14
Е-декларації фактично не можуть бути перевірені, - НАЗК - Цензор.НЕТ 1927
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30.10.2020 10:09
+13
Прийшли до влади бідні фотографи, домогосподині та решта Вєлікіх політиків, а через рік їм потрібно пояснити , де у них взялися дорогі авто, квартири, та решта майна, і ось вони вирішили вбити Е-декларації. Зєлєнський там замішаний.
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30.10.2020 10:02
+8
Выбирать нужно во главу страны не дебила-куклу олигархов. Тогда и вопросов таких не будет. И мозги хоть иногда включать, а не так.

Е-декларації фактично не можуть бути перевірені, - НАЗК - Цензор.НЕТ 6228
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30.10.2020 10:06
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Правила форума Совет форумчан
Результаты выборов меров и глав ОТГ практически сорваны и заморожены. По закону они должны пройти проверку деклараций. Как и депутаты, кстати.
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30.10.2020 10:01 Ответить
Е-декларації фактично не можуть бути перевірені, - НАЗК - Цензор.НЕТ 1927
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30.10.2020 10:09 Ответить
Было дохрена времени и проверить и взять за жопу олигархат и казнокрадов с конфискацией - уже бы не нужны были кредиты МВФ - сами бы другим странам помогали! Но дела спускали на тормоза ибо тупо получали бабло и нихрена не делали! Выгнать нахрен и расследователей и КС с возмещением зарплаты, получаемой за решение своих вопросов
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30.10.2020 10:02 Ответить
в ******** - скоро елка и пора вешать украшения! А все знают что лучшее украшение елки - это судья, президент и топ 100 олигархов Украины (ОПЗЖ, Зажыды, Майбахи и прочая медведчукская срань!)
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30.10.2020 10:04 Ответить
Выбирать нужно во главу страны не дебила-куклу олигархов. Тогда и вопросов таких не будет. И мозги хоть иногда включать, а не так.

Е-декларації фактично не можуть бути перевірені, - НАЗК - Цензор.НЕТ 6228
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30.10.2020 10:06 Ответить
Прийшли до влади бідні фотографи, домогосподині та решта Вєлікіх політиків, а через рік їм потрібно пояснити , де у них взялися дорогі авто, квартири, та решта майна, і ось вони вирішили вбити Е-декларації. Зєлєнський там замішаний.
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30.10.2020 10:02 Ответить
Таки да. Заодно скрыть резкие поступления финансов бубочке, и кто-же финансировал его типа "опрос".
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30.10.2020 10:09 Ответить
До речі це так, це один з аспектів, що з сцикла знімаються підозри за його опитування, і як і ким воно фінансувалось.
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30.10.2020 10:11 Ответить
👏👏👏👏👏 Тому останнім часом поширюється міф "Щато Зєлєнскій нє крадьот!". А йому і не треба! Крадуть його друщяки. З ним просто діляться. І так, тут декларування їм заважає створювати цю міфологію.
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30.10.2020 10:10 Ответить
Ну и что зебильчики, довольны свои выбором? Что вы там пели про "барыгу" Пороха? Когда бубочку сметать начнете, сметуны?
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30.10.2020 10:03 Ответить
А зебильчикам то оно зачем? Они всем довольны. Они же зебильчики. И зебильчики вроде и не собирались сметать и не собираются. Это порохоботы, еще до окончания президентских выборов и официального объявления результатов, его сметать собирались. Впринципе и сейчас минимум раз в день собираются. Так что от порохоботов-сметунов и ждем. Е-декларації фактично не можуть бути перевірені, - НАЗК - Цензор.НЕТ 7927
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30.10.2020 10:54 Ответить
Только не сильно обляпайся, ждун. Только ты тупо врешь, это именно зебилы и "толькобынепорох" заявляли "если что не так -- сметем". А я посмотрю, как только в клиниках начнется медсортировка (а все уже к тому уже идет семимильными шагами) -- зебилы первыми просто озвереют. Кстати, как и после получения первых платежек за ноябрь на газ с отоплением. Мне уже насчитали газ с транспортировкой более 10 грн. куб.
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30.10.2020 11:00 Ответить
Я рад за тебя что тебе насчитали. Мне еще нет. А если зебильчики и заявляли если что не так сметем и не сметают значит им все так.
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30.10.2020 15:57 Ответить
Сметуны недоделанные.

- Изя, почему некоторые не видят, что вокруг жопа?
- Потому, Сёма, что некоторым не хватает мужества и мозгов посмотреть этой жопе в глаза!
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30.10.2020 16:20 Ответить
Ну, как я понял, тебе мужества хватило. Е-декларації фактично не можуть бути перевірені, - НАЗК - Цензор.НЕТ 8869 Тут главное не увлекаться.
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30.10.2020 16:33 Ответить
Нет. О тебе сцикуне. Тут, главное, набраться мужества и маленько ума.
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30.10.2020 16:49 Ответить
Ааа. Значит у тебя тоже мужества не хватило, а меня сразу сцикуном обзываешь. Ай-ай-ай. Так ты такой же как и я получается... Во как оказывается.
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30.10.2020 17:25 Ответить
Опять врешь и изворачиваешься. Причем тупо. Я как-раз все прекрасно понимал.еще до того, когда именно вы и завели страну в глубокую жопу. Виртуальные снесуны вы наши.
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30.10.2020 17:41 Ответить
Так значит таки у тебя мужества хватило? Почему тогда говоришь что нет?
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30.10.2020 17:51 Ответить
Не прикидайся таким имбецилом. Или ты уже не прикидаешься?
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30.10.2020 17:53 Ответить
А ты как думаешь? Что можно еще ожидать относительно реакции на подобные посты.
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31.10.2020 16:13 Ответить
Пітро, перестань! Бубочька хатєл как лутшє! Он нє крадьот!
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30.10.2020 10:06 Ответить
Судей коррупционеров на НАРЫ !!! Е-декларації фактично не можуть бути перевірені, - НАЗК - Цензор.НЕТ 5936
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30.10.2020 10:07 Ответить
Если не будет восстановлена возможность работать в тех возможностях, которые были до решения КС, то президента нужна рассматривать как соучастника или лишить его должности,как не справляющего со своими обязанностями
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30.10.2020 10:08 Ответить
почему не арестованы виновники таких решений - разбить им об голову их телефоны и пусть дозваниваются до адвоката лет пятнадцать, знали на что шли
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30.10.2020 10:10 Ответить
виновник таких решений - ZE twarz которая преступным бездействием и отсутствием понимания процесов поставило страну на грань между выживанием и коллапсом
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30.10.2020 10:36 Ответить
Здесь полстраны сидеть должны, а пристебались к кс...
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30.10.2020 10:15 Ответить
Здесь 73% одноклеточных организмов должны пройти психическое осведетельствование
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30.10.2020 10:41 Ответить
Макнули всех в гогно по самые уши) ай да молодцы! Следующий шаг, изменение конституции. Уже начинают упаковывать и отправлять туда. Теперь этим козлам, никакая европа не светит, вы терь реально сами себя трахнули.
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30.10.2020 11:04 Ответить
НАПК тоже нагнетает на пустом месте. У нас уже кто-то сидит за неправильно заполненную декларацию? Что они отключены, что не отключены - выхлоп одинаковый.
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30.10.2020 11:16 Ответить
 
 