Е-декларации фактически не могут быть проверены, - НАПК

Доступ к Реестру е-деклараций восстановлен. Однако, остались последствия вреда, причиненные антикоррупционной системе, из-за решения Конституционного Суда Украины.

Об этом говорится в заявлении НАПК, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня благодаря инициативе Президента и Правительства был временно восстановлен доступ к Реестру деклараций и разблокировано проведения спецпроверок.

Однако последствия вреда, причиненного антикоррупционной системе, остаются невероятными. Так, решением КСУ:

- Электронные декларации фактически не могут быть проверены.

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- Освобождены от ответственности тысяч человек, совершивших коррупционные правонарушения.

- НАПК запрещено рассматривать заявления о коррупции. То есть вопрос обличителей находится под угрозой.

- Запрещено привлекать к административной и дисциплинарной ответственности всех лиц, совершивших коррупционные правонарушения и занимающих ответственное и особо ответственное положение (судьи, прокуроры, народные депутаты и т.д.).

- НАПК не может проверять отчеты политических партий , а значит финансировать их.

Более того, фактически было разрешено безнаказанно "врать" в декларациях. Главное, чтобы это было на сумму большую, чем 263 тыс. грн", - говорится в заявлении НАПК.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутне" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения. Согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях, и отменено несколько полномочий НАПК.