Закон Зеленського має ознаки конституційного перевороту в Україні, - голова КС Тупицький. ВІДЕО
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Законопроєкт Президента Володимира Зеленського про припинення повноважень усіх суддів КС має ознаки конституційного перевороту.
Про це під час брифінгу заявив голова КС Олександр Тупицький, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні з'являється проєкт закону, за ніч його склепали, №4288. Він має ознаки конституційного перевороту в Україні. Я про це відповідально заявляю, тому що це порушення 149 ст. Конституції України", - зазначив Тупицький.
"Що має відбутися в парламенті у вівторок? Це законом або постановою скасувати рішення Конституційного Суду. Чому тоді не указом президента? Навіщо залучати парламент у таку неконституційну справу? Одна людина взяла на себе відповідальність, тому що ініціатива президента, і скасував указом рішення КС, так простіше давати цьому оцінку. Не потрібно підв'язувати колективну відповідальність, за яку ніхто не відповідає", - наголосив Тупицький.
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Когда на преступное действие одной ветви власти, другая ветвь отвечает такими же преступными действиями.
Украинцам предложили новый оригинальный спектакль в двух действиях.
Первое действие: плохой КСУ принимает возмутительное решение, общественность встает в защиту конституционного строя.
Второе действие - добрый президент соглашается защитить порядок и под одобрительные крики толпы разваливает Конституционный Суд.
Сейчас он "удивленно мечется, пытаясь как-то справиться с имиджевыми и финансовыми потерями".
Как именно он будет выпутываться, посмотрим по реальным решениям, а не декларативным заявлениям.
В общем, эта история не про злобную власть, задумавшую пакость, а про власть, которая полтора года устраивала бардак во всем, до чего дотягивалась, полностью растеряв уважение. И теперь на нее просто наплевали
Президент України Володимир Зеленський розпускає Верховну Раду восьмого скликання.
(Пряме порушення Конституції через 1.5 хв. після присяги, фактично її анігіляція)
"Зеленський робить що хоче і його ніхто не може зупинити! " - Лапін.
Він також зазначив, що протягом свого життя намагався робити все, щоб українці усміхалися. "Наступні 5 років я зроблю все, щоб українці не плакали"
Так, вже ніхто не плаче, лише стискають кулаки від злості та неможливості щось виправити.
да ты не ********, справедливый ты наш?
Украинцам предложили новый оригинальный спектакль в двух действиях.
Первое действие: плохой КСУ принимает возмутительное решение, общественность встает в защиту конституционного строя.
Второе действие - добрый президент соглашается защитить порядок и под одобрительные крики толпы разваливает Конституционный Суд.
Група депутатів Європарламенту звернулася до України із закликом відновити функції Національного агентства із запобігання та протидії корупції (НАЗК), при цьому їхній заклик суперечить позиціям рішення КС.
Парламентарі, що опікуються українськими питаннями, зазначають, що надзвичайно стурбовані рішенням Конституційного суду, тому що воно створило "правову яму" в ключовому законодавстві щодо антикорупційної реформи.
"Ми закликаємо український уряд та законодавчий орган якнайшвидше заповнити юридичну порожнечу, що виникла внаслідок рішення КС, та швидко відновити повністю функціонуючу, ефективну та комплексну інституційну архітектуру для боротьби з корупцією - включно із судовою гілкою, але в той самий час повністю зберегти незалежність останньої від виконавчої та законодавчої гілок влади.
У цьому контексті ми наголошуємо, що повноцінно наділене повноваженнями НАЗК відіграє ключову роль, і рішення Конституційного суду не має використовуватися як привід для того, щоб послабити чи звести до другорядної його роль", - йдеться у заяві.
Це принципово суперечить рішенню КС, у якому Суд постановляє, що НАЗК має бути позбавлене функцій контролю над судовою гілкою влади. Для порівняння, наводимо фрагмент рішення:
"Конституційний Суд України констатує, що Національне агентство з питань запобігання корупції як орган виконавчої влади здійснює контроль над конституційно закріпленими інституціями, якими є суди та Конституційний Суд України.
Враховуючи це, Конституційний Суд України доходить висновку про неконституційність ...повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції в частині контрольних функцій (контролю) виконавчої влади над судовою гілкою влади".
Європарламентарі зазначають, що цінують прагнення України до поглиблення співпраці й інтеграції з ЄС, але допомога Євросоюзу та поглиблення співпраці не є безумовними.
"Україна має продемонструвати сталу відданість проведенню реформ і дотримання принципам ЄС. Будь яких кроків назад, особливо у такій чутливій та важливій сфері як боротьба з корупцією, потрібно уникати. Тому ми вітаємо першу реакцію президента Зеленського щодо цього питання. Ми також віримо нашим колегам у Верховній раді, які вже багато разів доводили політичну волю непохитно продовжувати втілювати антикорупційний порядок денний"
Заяву, про яку йдеться, підписали Міхаель Галер - головний доповідач ЄП щодо України (Німеччина, ЄНП), Андрюс Кубілюс - голова делегації ЄП у міжпарламентській асамблеї "Євронест" (ЄНП, Литва), Влодзимеж Цимочевич - доповідач групи соціал-демократів щодо України (Польща), Петра Ауштревічюс - доповідач групи Renew щодо України (Литва), Віола фон Кеймон-Таубадель - доповідач групи Зелених щодо України (Німеччина) та Сандра Калніете (ЄНП, Литва).
- Декларация независимости1791 США
Судя Тупиков преобрел виллу в Крыму в 2018 году, но Зеленский его не наказал,а если бы его уволил и нормально отнесся к своим обязанностям то КС расформировывать не пришлось бы, потому, что думал, пусть занимаются коррупцией , что бы были на крючке и давали ему нужные решениния,потому, что сам пилит бюджет в миллион раз кратно больше, так еще не использует деньги на помощь умирающим от коронавируса, которые не доворованные тупо лежали. А тут пошло не по плану и КС начал вылавать свое, может они и правы по форме, потому , что ни один закон о коррупции не действует, но по сути конечно нет, чиновники обязанны подавать декларацию.Если бы власть хотела то не исполняла бы решение КС, как с Сытником, и приняла нормальный новый закон по которому реально наказывали коррупционеров,а тут сразу закрыла реестры , что бы народ не видел и не говорил что власть коррупционная.А причина разгона КС выдается желаема за действительную.
Сейчас на рассмотрении КС Закон о так званом рынке Земли,и решение могло быть не в пользу "Закона" тоесть Законе об окончательном деребане, разрушении экономики народа, прошу не путать с экономикой олигархов всех мастей и народов, как раз у их будет все в порядке, Зеленая няня уж постарается, как с вкладчиками Укрбуд, сделает оканчательную нищету народа, а может быть и голод,что бы все новые переизбранные власти в Украине не смогли исправит положение даже если бы и хотела и спасти страну от бедности, Земелька то продана на "законных" основаниях, как вся прихватищация и вернуть уже будет не возможно, потому все надежды, как народ возлагал на того же Зеленского,проголосовав 73% что бы страна развивалась и ушла от нищеты будут тчетные, а он оказался не слугой народа и не Президентом ,а наперсточником который крадет деньги у больных и умирающих , слугой тех же, что и Порошенко потому его и не привлекают,у их один хозяин,тех у кого в управлении бизнес Порошенка - у Ротшильдов в офшоре - одних из владельцев крупных банков в США , а банки в США являются учредителями ФРС, а ФРС учредителем - владельцем МВФ и Мирового банка, с которы плотно работает Сорос,вот такой парадокс и симбиоз частного и государственного управления и влаления сбережениями населения , как говорится кто работает и делет реальные деньги -товары и услуги тот не ест и не является их владельцем , а ест и являются хозяином заработанных денег,те кто их контролирует, так еще и печатает, на разные рефинансы своим банкам все это Гонтаревы пришло от туда,правда это метод и при Кучме применяося, так, что правильно сказал один из Ротшильдов:" дайте мне контролировать финансы государства и мне не интересно, кто будет писать законы" потому Зеленский и марионетка,Вы, что думаете Степанов не потратил деньги из фонда короновируса на кислород? не будем наивными, он даже 1 скорую помощь не может купить в Бородянке,без согласования , все контролируют , через агенство закупок при МОЗ, бывшыми Соросятами -Супрунятами,такие ставлиники как Арахамия, Шмыгаль-подручный Ахметова и Зеленский в лице Админ.през.и , что им скажут то они делают, а делать им можно все что угодно хоть все украсть все счета на контроле, лиш бы налоги шли не на народ и стране не развивалась.
Справедливости ради у таких, как Медведчук другой хозяин-это Кремль,потому они нам с двух сторон голову и дурят , вместо того, что хозяином в стране был народ Украины и выполнялись решения только в его пользу, а не в пользу власти и они рвали страну, переизберать их вмех надо о КС и ВР и Президента, 2 года достатрчно, что бы понять, кто на что спообен.
На додаток до епідеміологічної, економічної і безпекової кризи, країна занурюється в морок конституційної кризи. Вихід з конституційної кризи, яку спричинило бажання Зеленського отримати абсолютну владу, починається з повернення влади у правове поле. Про це у своєму відеозверненні заявив п'ятий Президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.
Порошенко нагадав, що антикорупційна інфраструктура, яка була створена протягом його президентської каденції, вже неодноразово зазнавала цілеспрямованих атак. Однією з таких атак є рішення Конституційного Суду України, судді якого відчули нетерпимість Банкової до антикорупційних органів - переконаний Петро Порошенко.
«Без зайвих слів очевидно, що може думати наша команда про рішення Конституційного Суду. Команда, яка свідомо впровадила найжорсткіше у Європі електронне декларування статків високопосадовців з кримінальною відповідальністю. Команда, яка створила Національне агентство із запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Команда, яка на основі прозорих конкурсів, схвалених міжнародними експертами, оновила Верховний Суд, сформувала і запустила Вищий антикорупційний суд. І яка передала цю систему новій владі, як я вже говорив, в повністю робочому стані. І яка, за визнанням міжнародних експертів, зробила за п'ять років більше реформ, ніж було зроблено за попередні двадцять три», - нагадує п'ятий Президент.
Він зауважив, що усі ці кроки є частиною європейського вибору і дозволили українцям отримати безвіз з Європейським Союзом. Рішення КСУ ставить під удар один із головних здобутків - застерігає п'ятий Президент.
«Але вас цинічно обманюють ті, хто крайнім намагається зробити лише Конституційний Суд. В суді лише писали рішення, а от сценарій розробили в іншому місці»,- переконаний Порошенко.
«Дозвольте нагадати, якщо хто забув. Про загрозу втрати безвізу заговорили ще на початку минулого місяця, коли Зеленський підірвав незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Комісію з обрання нового очільника САП Банкова сформувала виключно з лояльних до себе людей. Це ми декларуємося вже п'ятий рік, а «Слуги» декларуються вперше, і тому дуже нервують зараз», - говорить Порошенко.
Команда Зеленського піддає безперервним атакам НАБУ, як через парламент і суди, так і шляхом цькування в засобах масової інформації. «Це команда Зеленського створила у суспільстві атмосферу нетерпимості до антикорупційних органів, яку, звісно ж, відчули і в Конституційному Суді», - переконаний лідер «Європейської Солідарності».
«І, нарешті, ось вам вишенька на тортик. Подання до Конституційного Суду проти декларування подавала не лише ОПЗЖ, але й група «За майбутнє». Ця група з усіма потрохами належить Коломойському, близькому бізнесовому і політичному партнеру Зеленського», - нагадує Порошенко.
«Факти - річ уперта. І вони не можуть не привести до висновку, що абсолютно антиконституційний узурпаторський законопроект Зеленського не має нічого спільного з боротьбою з корупцією. Єдине, чого він прагне, це - сформувати кишеньковий Конституційний Суд, який потім визнаватиме конституційними усі ініціативи Банкової з розбудови в Україні диктатури дилетантів, невігласів та клептократів», - прогнозує лідер опозиції.
Він наголошує, що таким шляхом будувався авторитаризм в Білорусії, в Росії та країнах Центральної Азії. «Але для чого так далеко ходити? Саме через «на сто відсотків свій» Конституційний Суд Янукович наділив себе диктаторськими повноваженнями, якими і вдавився. А тепер коротає вік на підмосковній дачі», - говорить Петро Порошенко.
«Що має зробити Зеленський, щоби суспільство йому повірило?
По-перше. Почитати Конституцію і повернутися в правове поле.
По-друге. Приємно вразити прозорим конкурсом і якісними кандидатурами на вже вакантні посади в Конституційному Суді.
По-третє, організувати прозорі, а не фіктивні конкурси на очільників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Державного бюро розслідувань.
По-четверте, продовжити судову реформу в середній апеляційній та нижній ланках судової системи.
По-п'яте. І це головне і невідкладне. Негайно подати і ухвалити закон, який відновлює жорстке електронне декларування і кримінальну відповідальність за умисне приховування інформації про реальний майновий стан. Це вирішить всі проблеми. Свій проект ми вже підготували, можемо подати як альтернативний», - перерахував лідер «Європейської Солідарності»
Щоби вийти із конституційної кризи, в яку Зеленський занурив країну, він має негайно зустрітися із лідерами парламентських фракцій. «Я особисто готовий йому допомогти знайти вихід із ситуації винятково в правовому полі. Нагадую: Президент не має права розпускати Конституційний суд. Він має право розпускати лише парламент, і то винятково на підставах, передбачених Основним законом», - нагадує Порошенко.
«Боротьба з корупцією - це частина нашої європейської стратегії. Вона залишається нашим безумовним пріоритетом. Тому маємо зробити все, щоб відновити незалежність антикорупційної інфраструктури. І парламент може це зробити доволі швидко. Але демократія - це так само частина нашого цивілізаційного європейського вибору. А той спосіб вирішення проблеми, який запропонував Зеленський, веде нас зовсім в інший бік. І не має нічого спільного з боротьбою з корупцією. Він бореться за абсолютну владу, ніким і нічим не обмежену. І підігравати йому в цьому - значить вести країну до національної катастрофи. Ми точно цього не дозволимо», - резюмує п'ятий Президент.
@resurrecti0n_ua
· 5 ч
В этом изнасиловании закона и конституции и дальнейшей **** кс с зеленским и ВР меня больше всего напрягает то, что походу КС переформатируют под принятие дорожной карты сепаров (читай москвы) по реинтеграции в тело Украины раковых опухолей ордло. Для етого придется менять статью 2 конституции Украины. И дабы не было потом возможности что-либо откатить и переиграть, для этого нужно, чтобы 100% состава КС нажали одобрямс таким изменениям.
Чтож, можно только поаплодировать работе вражеских спецслужб. Сперва была полностью дезинтегрирована безопасность в лице наших спецслужб, взята под контроль полностью вся вертикаль власти. Сейчас идет просто адаптация законодательной базы. Все остальное мишура да спецэффекты.
оно ничего не боится у него есть надежная крыша, а если и посадят, то клоун его обменяет на таксистов с Донецка.
ПОЭТОМУ МЫ ВИДИМ ПОПЫТКУ ОТВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ ОБЩЕСТВА ИСТОРИЕЙ С КСУ
Здесь нет борьбы двух плохих парней. Это игра в поддавки, где расписаны заранее реплики в определенных заранее сценах.
Особенно ясно это на фоне реакции Зеленского на петицию о роспуске Окружного админсуда Киева.
Вот, казалось бы, раз уж демонтировать до основания судебную систему неправовыми решениями, то почему бы не убрать одним махом всех судей, которые ранее были замечены в коррупции? Гулять, так гулять. Но нет!
Как Конституционный Суд распускать, так плевать на Конституцию и все законы, а для ОАСК - тупо не хватает полномочий в рамках действующего законодательства.
Теперь,читая новости в украинских СМИ,на ум приходит ТОЛЬКО ТРЁХЭТАЖНЫЙ МАТ!
ЦЕНЗУРНЫХ СЛОВ УЖЕ НЕТ....
Аминь!!!!!😣😫😫😫
Стал Проституционный.
Вашу рыгопорошенковскую мафию надо наконец-то перевернуть.
Иначе вы распродадите остатки Украины
1. Проблема роздута штучно. Все, що потрібно було зробити - змінити два слова в статті Кримінального Кодексу про незаконне збагачення. І все - це б відповідало Конституції. Сама стаття потрібна. На це потрібно 3 дні роботи парламенту.
2. Рішення про закриття реєстру декларацій, НЕ витікало із рішення КСУ. Це самоуправство керівництва НАЗК.
3. НАЗК формально не має бути виконавчим органом влади. Має бути просто незалежним, і все. Це кілька змін в закон. Окремі повноваження НАЗК варто переглянути.
4. Заявив про тиск з Офісу Президента від "холуїв, які відкривають двері в кабінет судді ногами". Написав заяву про відставку.
5. преЗЕдента треба було притягнути до відповідальності за те, що незадекларував 5 млн. грн., а не так, як зробили.
6. Прийняття закону про відставку всього складу КСУ призведе до розпаду держави на дві частини.
7. Веніславський, представник президента в КСУ, м'яко кажучи, некомпетентний. Ініціативи влади на кшталт скорочення кількості депутатів до 300 - необгрунтований маразм.
8. Сергій Лещенко розкатав істерію, Зеленський відреагував неадекватно.
Подивіться, справді цікаво.
Якщо що, це той самий суддя, який 1,5 роки тому публічно розпинав ЗЕліних ініціаторів розпуску Ради.