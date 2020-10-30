Закон Зеленського має ознаки конституційного перевороту в Україні, - голова КС Тупицький. ВІДЕО

Законопроєкт Президента Володимира Зеленського про припинення повноважень усіх суддів КС має ознаки конституційного перевороту.

Про це під час брифінгу заявив голова КС Олександр Тупицький, передає Цензор.НЕТ.

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"Сьогодні з'являється проєкт закону, за ніч його склепали, №4288. Він має ознаки конституційного перевороту в Україні. Я про це відповідально заявляю, тому що це порушення 149 ст. Конституції України", - зазначив Тупицький.

"Що має відбутися в парламенті у вівторок? Це законом або постановою скасувати рішення Конституційного Суду. Чому тоді не указом президента? Навіщо залучати парламент у таку неконституційну справу? Одна людина взяла на себе відповідальність, тому що ініціатива президента, і скасував указом рішення КС, так простіше давати цьому оцінку. Не потрібно підв'язувати колективну відповідальність, за яку ніхто не відповідає", - наголосив Тупицький.

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