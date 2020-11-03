УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16947 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
2034 12
Зеленський (10456) Вовк Павло (213) ВККСУ (264) Окружний адмінсуд Києва (342)

Рішення про діяльність Окружного адмінсуду Києва прийматимуться після запуску Вищої кваліфікаційної комісії суддів, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рішення про діяльність Окружного адмінсуду Києва прийматимуться після запуску Вищої кваліфікаційної комісії суддів, - Зеленський

Без запуску Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка займається призначеннями, неможливий розпуск Окружного адміністративного суду Києва.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі "Свобода слова" на ICTV, передає Цензор.НЕТ.

"Скільки ми говорили з фахівцями - якщо зараз "прибрати" склад ОАСК чиповністю нівелювати їх роботу, ми будемо мати проблеми з тим, що Вища кваліфікаційна комісія не запущена, вона має обирати суддів. Тому перш за все, мені здається, потрібно розібратися з питанням ВККС, а потім вже говорити про ОАСК", - заявив президент.

Він повідомив, що станом на 2 листопада сформовано комісію при Офісі президента.

"Ми чекаємо від них реальні, серйозні, фундаментальні напрацювання, щоб ми дійсно довели цю реформу не через десять років, а за найближчі місяці, щоб ми довели суспільству, що ми дійсно хочемо перезавантажити судову гілку влади", - підкреслив Зеленський.

Читайте також: ОАСК не можна просто ліквідувати, - Малюська

Нагадаємо, 26 жовтня електронна петиція "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду м.Києва" від 30 липня набрала необхідні 25 тис. голосів на сайті глави держави для її розгляду. Зеленського закликали невідкладно внести до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію ОАСК.

Ініціатор петиції закликав президента ліквідувати ОАСК у зв'язку з "повною втратою авторитету Окружним адміністративним судом м.Києва - зокрема, через вміст опублікованих Національним антикорупційним бюро України в липні 2019 року і в липні 2020 року записів розмов керівництва цього суду, які свідчать про глибоко вкорінену в суді корупцію і практику неправочинності рішень".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський консультуватиметься з Вищою радою правосуддя для "вирішення питання" Окружного адміністративного суду Києва

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+10
Зєлєнскій спалився!!!! 😊 Виявляється, КС розпустити можна. Навіть всупереч Конституції. А ось ОАСК - ніззя! Хоча у цьому випадку Конституція не так категорична!
показати весь коментар
02.11.2020 23:26
+7
Но КС можно распускать, а этих нельзя. Потому что здесь судья Вовк с которым можно порешать.
показати весь коментар
02.11.2020 23:24
+7
Ога, так-так... але чому окружний суд не можна розпустити як конституційний?
показати весь коментар
02.11.2020 23:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Давай Зеля! на тебя вся надежда, я тебе все лажи прощу! К ногтю эту судейскую мафию!
показати весь коментар
02.11.2020 23:20 Відповісти
Ога, так-так... але чому окружний суд не можна розпустити як конституційний?
показати весь коментар
02.11.2020 23:32 Відповісти
Решения о деятельности Окружного админсуда Киева будут приниматься после запуска Высшей квалификационной комиссии судей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3703
показати весь коментар
02.11.2020 23:55 Відповісти
Вовік дурень, Вовік псіх,

Вовік гавкає на всіх...
показати весь коментар
02.11.2020 23:21 Відповісти
Слава цирку!
показати весь коментар
02.11.2020 23:31 Відповісти
Но КС можно распускать, а этих нельзя. Потому что здесь судья Вовк с которым можно порешать.
показати весь коментар
02.11.2020 23:24 Відповісти
Зєлєнскій спалився!!!! 😊 Виявляється, КС розпустити можна. Навіть всупереч Конституції. А ось ОАСК - ніззя! Хоча у цьому випадку Конституція не так категорична!
показати весь коментар
02.11.2020 23:26 Відповісти
ВККС з-за часів Порошенка діяла не зовсім ідеально, але більш-менш. Да, проскакували судді на призначення, яких би й не треба було - але тоді фенкціонувала вища рада правосуддя, розглядали порушників, багатьох віддали в "лапи святої інквизиції" Югочки Луценка...

Глядь, а тут бубочка зі своїми "рехформамми" суддівської системи, поміняв ВРП і ВККС... Досі міняє, сволоч!
Щоправда, досі 73/43%-тні, стосовно суддівської реформи, кричать ніби це "реформи Порошенка"...
показати весь коментар
02.11.2020 23:43 Відповісти
Эх, жаль что эти решения будут приниматься уже совсем не бубочкой
показати весь коментар
03.11.2020 00:21 Відповісти
Опять брешет, зеленое чмо! Можно расформировать ОАСК, дела их передать другому суду!
А почему судьи ОАСК ,волк в частности, до сих пор не сидят??? Компромата на них достаточно, но вовика-лоха там все устраивает)))
показати весь коментар
03.11.2020 01:09 Відповісти
Viktor Taran
4 ч.

Зеленський на ICTV заявляє, що коли Конституційний суд не працюватиме - для нього це стабільність. При цьому він публічно відмовився назвати прізвища людей, які стоять за рішенням Конституційного суду, навіть не знаю, як це коментувати.

Очевидне одне - він хоче взяти під контроль Конституційний суд і всю повноту владу в країні

і це страшно.

Зеленський на ICTV заявив, що не готовий ні реформувати Окружний суд ім. Вовка, ні реформувати Вищу Раду Правосуддя.

Тож здається, він хоче не реформувати судову систему, а підім'яти під себе КСУ, контролюючи далі Окружний суд
показати весь коментар
03.11.2020 02:22 Відповісти
 
 