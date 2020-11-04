Україна в ООН закликала захистити права кримчан
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Заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова на полях 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку закликала посилити дії щодо захисту прав людини в окупованому Росією Криму.
Про це повідомляє пресслужба МЗС, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, на півострові "триває політика незаконного ув'язнення українців і кримських татар з метою подальшого їх утримання в заручниках вже на території Росії".
Захід об‘єднав дипломатів з Києва, Нью-Йорка, Женеви, Відня та Страсбурга, які опікуються правозахисною проблематикою.
Джапарова у своєму виступі наголосила, що "російська окупаційна влада перетворила Крим на півострів страху, де тривають репресії проти громадян України, які виступають проти окупації".
За її словами, на півострові "триває політика незаконного ув'язнення українців і кримських татар з метою подальшого їх утримання в заручниках вже на території Росії".
"Лише сьогодні військовий російський суд Північно-Кавказького округу виніс неправомірне рішення про засудження трьох громадян України у черговій т.зв. справі "Хізб ут-Тахрір". Ми не полишимо наших громадян і зробимо все можливе для їхнього повернення в Україну", – пообіцяла дипломатка.
Вона також торкнулася теми зміни демографічного складу населення півострова.
"Позбавлення права на землю, релігію, освіту та мову, примусова зміна громадянства, призов у лави російської армії, заборона діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, а також утиски проти Української православної церкви – всі ці порушення прав людини і міжнародного гуманітарного права, за словами Еміне Джапарової, отримають належну оцінку з боку ООН", - сказано в повідомленні.
Реакції російської сторони на озвучену інформацію в ході заходу поки немає.
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