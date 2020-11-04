Украина в ООН призвала защитить права крымчан

Замглавы МИД Украины Эмине Джеппар на полях 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке призвала усилить действия по защите прав человека в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба МИД, информирует Цензор.НЕТ.

Мероприятие объединило дипломатов из Киева, Нью-Йорка, Женевы, Вены и Страсбурга, которые занимаются правозащитной проблематикой.

Джеппар в выступлении отметила, что "российская оккупационная власть превратила Крым в полуостров страха, где продолжаются репрессии против граждан Украины, которые выступают против оккупации".

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По ее словам, на полуострове "продолжается политика незаконного заключения украинцев и крымских татар с целью дальнейшего их содержания в заложниках уже на территории России".

"Только сегодня военный российский суд Северо-Кавказского округа вынес неправомерное решение об осуждении трех граждан Украины по очередному так называемому "делу Хизб ут-Тахрир". Мы не оставим наших граждан и сделаем все возможное для их возвращения в Украину", – пообещала дипломат.

Она также затронула тему изменения демографического состава населения полуострова.

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"Лишение права на землю, религию, образование и язык, принудительная смена гражданства, призыв в ряды российской армии, запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, а также притеснения Украинской православной церкви – все эти нарушения прав человека и международного гуманитарного права, по словам Эмине Джеппар, получат надлежащую оценку со стороны ООН", – сказано в сообщении.

Реакции российской стороны на озвученную информацию в ходе мероприятия пока нет.