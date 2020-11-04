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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Украина в ООН призвала защитить права крымчан

Украина в ООН призвала защитить права крымчан

Замглавы МИД Украины Эмине Джеппар на полях 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке призвала усилить действия по защите прав человека в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба МИД, информирует Цензор.НЕТ.

Мероприятие объединило дипломатов из Киева, Нью-Йорка, Женевы, Вены и Страсбурга, которые занимаются правозащитной проблематикой.

Джеппар в выступлении отметила, что "российская оккупационная власть превратила Крым в полуостров страха, где продолжаются репрессии против граждан Украины, которые выступают против оккупации".

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По ее словам, на полуострове "продолжается политика незаконного заключения украинцев и крымских татар с целью дальнейшего их содержания в заложниках уже на территории России".

"Только сегодня военный российский суд Северо-Кавказского округа вынес неправомерное решение об осуждении трех граждан Украины по очередному так называемому "делу Хизб ут-Тахрир". Мы не оставим наших граждан и сделаем все возможное для их возвращения в Украину", – пообещала дипломат.

Она также затронула тему изменения демографического состава населения полуострова.

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"Лишение права на землю, религию, образование и язык, принудительная смена гражданства, призыв в ряды российской армии, запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, а также притеснения Украинской православной церкви – все эти нарушения прав человека и международного гуманитарного права, по словам Эмине Джеппар, получат надлежащую оценку со стороны ООН", – сказано в сообщении.

Реакции российской стороны на озвученную информацию в ходе мероприятия пока нет.

Автор: 

Крым (26364) МИД (6934) ООН (4158) права человека (986) Джеппар Эмине (24)


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каких еще крымчан? Крымских татар может быть, но остальные завезенные считаются крымчанами?
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04.11.2020 09:53 Ответить
А как же татарские партизанские отряды, борющиеся с оружием в руках за освобождение своей земли.
Не справляются?
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04.11.2020 10:04 Ответить
Как и в случае с гибелью детей Алеппо , ООН выразит крайнее "беспокойство"!
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04.11.2020 11:10 Ответить
каких крысчан права, где... на расии? да... больше нет проблем... цены на газ и горючее растут на пустом месте, никто с этим не разбирается, а права крысчан Украину интересуют... нет слов, один припев остался...
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04.11.2020 12:07 Ответить
 
 