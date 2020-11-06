Марків: італійський суд запитував у мене дані, що становлять військову таємницю
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Виправданий апеляційним судом Італії нацгвардієць Віталій Марків заявив, що італійські суд і слідство хотіли отримати у нього дані, які він не міг озвучити, оскільки давав військову присягу. А коли він відмовився - додали термін за відмову співпрацювати зі слідством.
Про це Марків розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Вони від мене хотіли таку інформацію, яку я не був у змозі їм надати. А ту інформацію, яку вони в мене питали, я їм відкрито говорив: робіть запит у Міністерство внутрішніх справ, в Міністерство оборони. Якщо вони письмово авторизують надати вам таку інформацію, будемо вже з вами говорити. Але таким чином їм це не підходило", - розповів Марків.
За словами нацгвардійця, через це суд першої інстанції дав йому більший термін, ніж передбачалося.
"Прокурор запитував 17 років, а у зв'язку з тим, що вони мотивували неспівпрацю з органами слідства - це суддя визнала такий вирок, вона має право - дали 24 роки", - пояснив Марків.
"Я - військовослужбовець збройних формувань України, давав присягу. Тому про це (розголошення секретних даних. - Ред.) не йшло ніякої навіть абсолютно мови", - додав Марків.
Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.
Будь ласка, зачекайте...
-военная тайна!
-а что везешь?
-патроны...
Так, мы уже все её видели.
берлускони и карлик не зря в десна дружили.
Сикрет Полишенеля??
"так что это чистейший бред." - вот тут с тобой полностью согласен.
Да, в оперативно- тактическом смысле это секретная инфа, на позициях к примеру, которая утрачивает ценность очень быстро. Максимум - после ротации/смены позиций.
Интересно зачем этот ляп Бутусов в ленту вставляет - наверное черного авакова отстирать добела
Неужели коды доступа к ядерным баллистическим ракетам или полный список агентов
ЦРУСБУ на территории Италии...
а возможно итальянцы выполняли "просьбу фсб"
Не смішіть мене. А Марківу, звісно, я бажаю стати розумнішим. Бо не можна було з таким бекґраундом пертися до Італії.
Слідчі провели фоноскопічну експертизу відеозапису, який зробив постраждалий Роккеллі в яру за лічені хвилини до смерті.
Вони встановили, що по журналістах стріляли не з відстані у півтора кілометра, де перебували українські силовики, а за 200-300 метрів, тобто з дистанції заводу "Зевс", котрий перебував під контролем сепаратистів.