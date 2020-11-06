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Марків: італійський суд запитував у мене дані, що становлять військову таємницю

Новини Цензор.НЕТ Події

Марків: італійський суд запитував у мене дані, що становлять військову таємницю

Виправданий апеляційним судом Італії нацгвардієць Віталій Марків заявив, що італійські суд і слідство хотіли отримати у нього дані, які він не міг озвучити, оскільки давав військову присягу. А коли він відмовився - додали термін за відмову співпрацювати зі слідством.

Про це Марків розповів в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Вони від мене хотіли таку інформацію, яку я не був у змозі їм надати. А ту інформацію, яку вони в мене питали, я їм відкрито говорив: робіть запит у Міністерство внутрішніх справ, в Міністерство оборони. Якщо вони письмово авторизують надати вам таку інформацію, будемо вже з вами говорити. Але таким чином їм це не підходило", - розповів Марків.

За словами нацгвардійця, через це суд першої інстанції дав йому більший термін, ніж передбачалося.

"Прокурор запитував 17 років, а у зв'язку з тим, що вони мотивували неспівпрацю з органами слідства - це суддя визнала такий вирок, вона має право - дали 24 роки", - пояснив Марків.

"Я - військовослужбовець збройних формувань України, давав присягу. Тому про це (розголошення секретних даних. - Ред.) не йшло ніякої навіть абсолютно мови", - додав Марків.

Також читайте: Я був в одній із найбільших в'язниць Ломбардії, де сиділи засуджені за тяжкі злочини: мене помістили на поверх з обмеженими правами, - Марків

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів. 3 листопада 2020 року нацгвардійця Марківа виправдано апеляційним судом Мілана.

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Топ коментарі
+20
итальянский фашизм...
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06.11.2020 21:48
+13
Спасибо всем неравнодушным, которые помогли освободить нашего патриота.
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06.11.2020 21:50
+12
Сраные макаронники.
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06.11.2020 21:51
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Маркив: итальянский суд запрашивал у меня данные, составляющие военную тайну - Цензор.НЕТ 4866 Мальчиш-Кибальчиш.
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06.11.2020 21:45 Відповісти
ага !))).....сказок перечитал походу.....про злое буржуинство ))
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06.11.2020 23:11 Відповісти
«Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове»
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06.11.2020 23:21 Відповісти
попал бедолага в злое Буржуинство где на каждом шагу то Бандитто ...то Гангстеритто.....
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06.11.2020 23:26 Відповісти
итальянский фашизм...
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06.11.2020 21:48 Відповісти
а то.. макаронники чтоб их коморра коза ностра красные бригады мафия сицилийская все из одного клубка а еще если к итальянскому добавить крови иудеев то вовсе гремучая смесь будет... посмотрите США времен 20-30 годов до середины 50 кто там вообще бандитствовал итальянцы- переселившиеся в США..
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06.11.2020 21:56 Відповісти
Як же таки тебе витягли ми навряд чи колись дізнаємося....
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06.11.2020 21:50 Відповісти
На вас работают засланные казачки - *********** ! Дайте им задание разнюхать шо и как.
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06.11.2020 22:05 Відповісти
Ти вигадав- ти і давай.
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07.11.2020 01:31 Відповісти
Спасибо всем неравнодушным, которые помогли освободить нашего патриота.
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06.11.2020 21:50 Відповісти
Сраные макаронники.
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06.11.2020 21:51 Відповісти
Маркив: итальянский суд запрашивал у меня данные, составляющие военную тайну - Цензор.НЕТ 558
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06.11.2020 21:52 Відповісти
-куда ехал?
-военная тайна!
-а что везешь?
-патроны...
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06.11.2020 21:54 Відповісти
итальянский суд запрашивал данные, составляющие военную тайну по прозьбе внешней разведки Соединённых Хуторов Лугандонии !
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06.11.2020 21:55 Відповісти
"прозьба" Маркив: итальянский суд запрашивал у меня данные, составляющие военную тайну - Цензор.НЕТ 5276
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06.11.2020 21:59 Відповісти
двойное гражданство имеет и темную сторону
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06.11.2020 21:56 Відповісти
коментар відмічено як спам
Военную тайну, которая была у него в телефоне?
Так, мы уже все её видели.
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06.11.2020 22:00 Відповісти
он на свой телефон снимал как тебя на бутылку насаживал? Марків: італійський суд запитував у мене дані, що становлять військову таємницю - Цензор.НЕТ 2183
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06.11.2020 22:56 Відповісти
Спагетти вешать на уши нада в Спагеттляндии..
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06.11.2020 22:05 Відповісти
И героя там получать.
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06.11.2020 22:09 Відповісти
Насчет военных сведений явно итальянские фашисты исполняли заказ рашистских нацистов.
берлускони и карлик не зря в десна дружили.
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06.11.2020 22:18 Відповісти
А яку??
Сикрет Полишенеля??
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06.11.2020 22:39 Відповісти
ну и бред. какую тайну могут доверить какому то сержанту?
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07.11.2020 00:47 Відповісти
Ну например данные о личном составе бригады (количество, личные данные), и о вооружении подразделений бригады.Или для таких как ты это не тайна, и кацапская агентура которую периодически ловят наши спецслужбы занимаются фигней выведывая и передавая эти данные на орду?
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07.11.2020 01:27 Відповісти
откуда сержант может знать такие данные? не все офицеры штаба бригады знают численный состав/штат бригады (а тем более личные данные), а тут сержант во взводе. ему даже по должности допуск к гос тайне не положен. мы такие данные даже военному прокурору гарнизона по его запросу не давали.так что это чистейший бред.
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07.11.2020 01:35 Відповісти
Сержант не знает личные данные своего подразделения или численности других взводов состава роты или даже батальона? Серьезно??? А узнают они друг друга чисто по паролям и шевронам???

"так что это чистейший бред." - вот тут с тобой полностью согласен.
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07.11.2020 01:43 Відповісти
Странно... И почему я рядовым подписку о неразглашении подписывал)))
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07.11.2020 16:08 Відповісти
о неразглашении чего? у тебя был доступ к гос тайне? какой категории?
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07.11.2020 20:29 Відповісти
Так в секретке пробей))) Если кто допустит))) Ты только что утверждал, что сержанту не могут доверить гостайну, а теперь расспрашиваешь рядового))) Меня курсантом, пару месяцев проверяли всю подноготную, покуда допуск ждал))) А ты и дальше басни рассказывай)))
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07.11.2020 21:54 Відповісти
не, ну если ты допустим рядовым служил где то в рсо, это возможно. но какую гос тайну будут доверять сержанту стрелкового взвода? чего у него там "секретного"? акс-74 сверхсекретной конструкции? или испытания какого то стелс-камуфляжа проводили? может итальянцев место расположение туалета подразделения интересовало?
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07.11.2020 22:50 Відповісти
Ну вот видишь, ты уже согласился, что был не прав в утверждении, что сержанту не могут доверить какую то тайну))) А теперь внимательно еще раз прочти статью, а не заголовок))) И поймешь о чем говорил Маркив)))
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07.11.2020 23:49 Відповісти
Личный состав, тем более в МВД, давно продан списком. Вооружение - по штату +- перемены. И откуда сержанту знать, к примеру, о количестве ПТРК если он не оператор и не второй номер.
Да, в оперативно- тактическом смысле это секретная инфа, на позициях к примеру, которая утрачивает ценность очень быстро. Максимум - после ротации/смены позиций.

Интересно зачем этот ляп Бутусов в ленту вставляет - наверное черного авакова отстирать добела
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07.11.2020 11:16 Відповісти
Интересно, что ж такого такого секретного мог знать боец НГУ, стоящий на блок-посте?

Неужели коды доступа к ядерным баллистическим ракетам или полный список агентов ЦРУ СБУ на территории Италии...
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07.11.2020 02:28 Відповісти
Скорше за все допитувались про його підрозділ,кількість людей,розташування,командири.Не бачу нічого такого,з чого тут було прикалуватись,ти сам там напевно би обісрався нарідко.
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07.11.2020 09:12 Відповісти
а вот это уже серьёзный повод обвинить персонально судей.Это можно трактовать как "захват заложника с цельюпыю получить незаконные сведения".а само длительное содержание под стражей пыткой,как инструментом...Италия-не воюющая сторона на Донбассе и поэтому действия её судей можно квалифицировать как "захват в заложники"...Это уже международное право и ответственность не только частным образом этих судей.а нанесение политического ущерба Италии...
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07.11.2020 05:10 Відповісти
возможно это была попытка вербовки. Т.е. "военные тайны" были нужны, что бы ими же потом и шантажировать Маркива. Кстати , именно так в рф арестовывают обычных украинских заробитчан а потом вербуют, пугая большими сроками.

а возможно итальянцы выполняли "просьбу фсб"
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07.11.2020 09:25 Відповісти
Щось не те. Яку таку секретну інформацію міг мати сержант?

Не смішіть мене. А Марківу, звісно, я бажаю стати розумнішим. Бо не можна було з таким бекґраундом пертися до Італії.
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07.11.2020 14:51 Відповісти
Суд, який марно намагався пришити дуту справу нацгвардійцю В. Марківу вчинив злочин не тільки проти України, але і проти Італії. Журналіста, який незаконно прибув на окуповану територію до терористів вбили окупанти і їх найманці, відкрив вогонь від заводу "Зевс". Макаронні судді за великі гроші намагались просунути абсурдні кремлівські вигадки. Це - злочин проти Італії.
Слідчі провели фоноскопічну експертизу відеозапису, який зробив постраждалий Роккеллі в яру за лічені хвилини до смерті.
Вони встановили, що по журналістах стріляли не з відстані у півтора кілометра, де перебували українські силовики, а за 200-300 метрів, тобто з дистанції заводу "Зевс", котрий перебував під контролем сепаратистів.
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07.11.2020 16:33 Відповісти
 
 