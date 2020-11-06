Маркив: итальянский суд запрашивал у меня данные, составляющие военную тайну
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Оправданный апелляционным судом Италии нацгвардеец Виталий Маркив заявил, что итальянские суд и следствие хотели получить у него данные, которые он не мог озвучить, так как давал военную присягу. А когда он отказался - добавили срок за отказ сотрудничать со следствием.
Об этом Маркив рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Они от меня хотели такую информацию, которую я не был в состоянии им предоставить. А ту информацию, которую они у меня спрашивали, я им открыто говорил: делайте запрос в Министерство внутренних дел, в Министерство обороны. Если они письменно авторизуют предоставить вам такую информацию, будем уже с вами говорить. Но таким образом им это не подходило", - рассказал Маркив.
По словам нацгвардейца, из-за этого суд первой инстанции дал ему больший срок, чем предполагалось.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Маркив вернулся в Украину. ВИДЕО
"Прокурор запрашивал 17 лет, а в связи с тем, что они мотивировали несотрудничеством с органами следствия - это судья признала такой приговор, она имеет право - дали 24 года", - пояснил Маркив.
"Я - военнослужащий вооруженных формирований Украины, давал присягу. Поэтому об этом (разглашении секретных данных. - Ред.) не шло никакой даже абсолютно речи", - добавил Маркив.
Также на Цензор.НЕТ: Аваков отчитался перед НАПК, что потратил более 800 тыс. грн на аренду самолета, которым Маркив вернулся в Украину
Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года нацгвардеец Маркив оправдан апелляционным судом Милана.
Пожалуйста, подождите...
-военная тайна!
-а что везешь?
-патроны...
Так, мы уже все её видели.
берлускони и карлик не зря в десна дружили.
Сикрет Полишенеля??
"так что это чистейший бред." - вот тут с тобой полностью согласен.
Да, в оперативно- тактическом смысле это секретная инфа, на позициях к примеру, которая утрачивает ценность очень быстро. Максимум - после ротации/смены позиций.
Интересно зачем этот ляп Бутусов в ленту вставляет - наверное черного авакова отстирать добела
Неужели коды доступа к ядерным баллистическим ракетам или полный список агентов
ЦРУСБУ на территории Италии...
а возможно итальянцы выполняли "просьбу фсб"
Не смішіть мене. А Марківу, звісно, я бажаю стати розумнішим. Бо не можна було з таким бекґраундом пертися до Італії.
Слідчі провели фоноскопічну експертизу відеозапису, який зробив постраждалий Роккеллі в яру за лічені хвилини до смерті.
Вони встановили, що по журналістах стріляли не з відстані у півтора кілометра, де перебували українські силовики, а за 200-300 метрів, тобто з дистанції заводу "Зевс", котрий перебував під контролем сепаратистів.