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Маркив: итальянский суд запрашивал у меня данные, составляющие военную тайну

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Маркив: итальянский суд запрашивал у меня данные, составляющие военную тайну

Оправданный апелляционным судом Италии нацгвардеец Виталий Маркив заявил, что итальянские суд и следствие хотели получить у него данные, которые он не мог озвучить, так как давал военную присягу. А когда он отказался - добавили срок за отказ сотрудничать со следствием.

Об этом Маркив рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Они от меня хотели такую ​​информацию, которую я не был в состоянии им предоставить. А ту информацию, которую они у меня спрашивали, я им открыто говорил: делайте запрос в Министерство внутренних дел, в Министерство обороны. Если они письменно авторизуют предоставить вам такую ​​информацию, будем уже с вами говорить. Но таким образом им это не подходило", - рассказал Маркив.

По словам нацгвардейца, из-за этого суд первой инстанции дал ему больший срок, чем предполагалось.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Маркив вернулся в Украину. ВИДЕО

"Прокурор запрашивал 17 лет, а в связи с тем, что они мотивировали несотрудничеством с органами следствия - это судья признала такой приговор, она имеет право - дали 24 года", - пояснил Маркив.

"Я - военнослужащий вооруженных формирований Украины, давал присягу. Поэтому об этом (разглашении секретных данных. - Ред.) не шло никакой даже абсолютно речи", - добавил Маркив.

Также на Цензор.НЕТ: Аваков отчитался перед НАПК, что потратил более 800 тыс. грн на аренду самолета, которым Маркив вернулся в Украину

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года нацгвардеец Маркив оправдан апелляционным судом Милана.

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Топ комментарии
+20
итальянский фашизм...
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06.11.2020 21:48
+13
Спасибо всем неравнодушным, которые помогли освободить нашего патриота.
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06.11.2020 21:50
+12
Сраные макаронники.
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06.11.2020 21:51
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Маркив: итальянский суд запрашивал у меня данные, составляющие военную тайну - Цензор.НЕТ 4866 Мальчиш-Кибальчиш.
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06.11.2020 21:45 Ответить
ага !))).....сказок перечитал походу.....про злое буржуинство ))
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06.11.2020 23:11 Ответить
«Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове»
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06.11.2020 23:21 Ответить
попал бедолага в злое Буржуинство где на каждом шагу то Бандитто ...то Гангстеритто.....
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06.11.2020 23:26 Ответить
итальянский фашизм...
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06.11.2020 21:48 Ответить
а то.. макаронники чтоб их коморра коза ностра красные бригады мафия сицилийская все из одного клубка а еще если к итальянскому добавить крови иудеев то вовсе гремучая смесь будет... посмотрите США времен 20-30 годов до середины 50 кто там вообще бандитствовал итальянцы- переселившиеся в США..
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06.11.2020 21:56 Ответить
Як же таки тебе витягли ми навряд чи колись дізнаємося....
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06.11.2020 21:50 Ответить
На вас работают засланные казачки - *********** ! Дайте им задание разнюхать шо и как.
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06.11.2020 22:05 Ответить
Ти вигадав- ти і давай.
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07.11.2020 01:31 Ответить
Спасибо всем неравнодушным, которые помогли освободить нашего патриота.
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06.11.2020 21:50 Ответить
Сраные макаронники.
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06.11.2020 21:51 Ответить
Маркив: итальянский суд запрашивал у меня данные, составляющие военную тайну - Цензор.НЕТ 558
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06.11.2020 21:52 Ответить
-куда ехал?
-военная тайна!
-а что везешь?
-патроны...
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06.11.2020 21:54 Ответить
итальянский суд запрашивал данные, составляющие военную тайну по прозьбе внешней разведки Соединённых Хуторов Лугандонии !
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06.11.2020 21:55 Ответить
"прозьба" Маркив: итальянский суд запрашивал у меня данные, составляющие военную тайну - Цензор.НЕТ 5276
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06.11.2020 21:59 Ответить
двойное гражданство имеет и темную сторону
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06.11.2020 21:56 Ответить
комментарий отмечен как спам
Военную тайну, которая была у него в телефоне?
Так, мы уже все её видели.
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06.11.2020 22:00 Ответить
он на свой телефон снимал как тебя на бутылку насаживал? Марків: італійський суд запитував у мене дані, що становлять військову таємницю - Цензор.НЕТ 2183
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06.11.2020 22:56 Ответить
Спагетти вешать на уши нада в Спагеттляндии..
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06.11.2020 22:05 Ответить
И героя там получать.
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06.11.2020 22:09 Ответить
Насчет военных сведений явно итальянские фашисты исполняли заказ рашистских нацистов.
берлускони и карлик не зря в десна дружили.
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06.11.2020 22:18 Ответить
А яку??
Сикрет Полишенеля??
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06.11.2020 22:39 Ответить
ну и бред. какую тайну могут доверить какому то сержанту?
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07.11.2020 00:47 Ответить
Ну например данные о личном составе бригады (количество, личные данные), и о вооружении подразделений бригады.Или для таких как ты это не тайна, и кацапская агентура которую периодически ловят наши спецслужбы занимаются фигней выведывая и передавая эти данные на орду?
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07.11.2020 01:27 Ответить
откуда сержант может знать такие данные? не все офицеры штаба бригады знают численный состав/штат бригады (а тем более личные данные), а тут сержант во взводе. ему даже по должности допуск к гос тайне не положен. мы такие данные даже военному прокурору гарнизона по его запросу не давали.так что это чистейший бред.
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07.11.2020 01:35 Ответить
Сержант не знает личные данные своего подразделения или численности других взводов состава роты или даже батальона? Серьезно??? А узнают они друг друга чисто по паролям и шевронам???

"так что это чистейший бред." - вот тут с тобой полностью согласен.
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07.11.2020 01:43 Ответить
Странно... И почему я рядовым подписку о неразглашении подписывал)))
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07.11.2020 16:08 Ответить
о неразглашении чего? у тебя был доступ к гос тайне? какой категории?
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07.11.2020 20:29 Ответить
Так в секретке пробей))) Если кто допустит))) Ты только что утверждал, что сержанту не могут доверить гостайну, а теперь расспрашиваешь рядового))) Меня курсантом, пару месяцев проверяли всю подноготную, покуда допуск ждал))) А ты и дальше басни рассказывай)))
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07.11.2020 21:54 Ответить
не, ну если ты допустим рядовым служил где то в рсо, это возможно. но какую гос тайну будут доверять сержанту стрелкового взвода? чего у него там "секретного"? акс-74 сверхсекретной конструкции? или испытания какого то стелс-камуфляжа проводили? может итальянцев место расположение туалета подразделения интересовало?
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07.11.2020 22:50 Ответить
Ну вот видишь, ты уже согласился, что был не прав в утверждении, что сержанту не могут доверить какую то тайну))) А теперь внимательно еще раз прочти статью, а не заголовок))) И поймешь о чем говорил Маркив)))
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07.11.2020 23:49 Ответить
Личный состав, тем более в МВД, давно продан списком. Вооружение - по штату +- перемены. И откуда сержанту знать, к примеру, о количестве ПТРК если он не оператор и не второй номер.
Да, в оперативно- тактическом смысле это секретная инфа, на позициях к примеру, которая утрачивает ценность очень быстро. Максимум - после ротации/смены позиций.

Интересно зачем этот ляп Бутусов в ленту вставляет - наверное черного авакова отстирать добела
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07.11.2020 11:16 Ответить
Интересно, что ж такого такого секретного мог знать боец НГУ, стоящий на блок-посте?

Неужели коды доступа к ядерным баллистическим ракетам или полный список агентов ЦРУ СБУ на территории Италии...
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07.11.2020 02:28 Ответить
Скорше за все допитувались про його підрозділ,кількість людей,розташування,командири.Не бачу нічого такого,з чого тут було прикалуватись,ти сам там напевно би обісрався нарідко.
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07.11.2020 09:12 Ответить
а вот это уже серьёзный повод обвинить персонально судей.Это можно трактовать как "захват заложника с цельюпыю получить незаконные сведения".а само длительное содержание под стражей пыткой,как инструментом...Италия-не воюющая сторона на Донбассе и поэтому действия её судей можно квалифицировать как "захват в заложники"...Это уже международное право и ответственность не только частным образом этих судей.а нанесение политического ущерба Италии...
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07.11.2020 05:10 Ответить
возможно это была попытка вербовки. Т.е. "военные тайны" были нужны, что бы ими же потом и шантажировать Маркива. Кстати , именно так в рф арестовывают обычных украинских заробитчан а потом вербуют, пугая большими сроками.

а возможно итальянцы выполняли "просьбу фсб"
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07.11.2020 09:25 Ответить
Щось не те. Яку таку секретну інформацію міг мати сержант?

Не смішіть мене. А Марківу, звісно, я бажаю стати розумнішим. Бо не можна було з таким бекґраундом пертися до Італії.
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07.11.2020 14:51 Ответить
Суд, який марно намагався пришити дуту справу нацгвардійцю В. Марківу вчинив злочин не тільки проти України, але і проти Італії. Журналіста, який незаконно прибув на окуповану територію до терористів вбили окупанти і їх найманці, відкрив вогонь від заводу "Зевс". Макаронні судді за великі гроші намагались просунути абсурдні кремлівські вигадки. Це - злочин проти Італії.
Слідчі провели фоноскопічну експертизу відеозапису, який зробив постраждалий Роккеллі в яру за лічені хвилини до смерті.
Вони встановили, що по журналістах стріляли не з відстані у півтора кілометра, де перебували українські силовики, а за 200-300 метрів, тобто з дистанції заводу "Зевс", котрий перебував під контролем сепаратистів.
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07.11.2020 16:33 Ответить
 
 