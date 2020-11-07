На літаки до Франції пускатимуть тільки з негативним тестом на COVID-19
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Франція через пандемію коронавірусу посилила обмеження на в'їзд громадян України.
Про це повідомляє посольство Франції, інформує Цензор.НЕТ.
"Починаючи з 11 листопада ц.р., перед посадкою на літак, що прямує до Франції з України, всім пасажирам віком від одинадцяти років необхідно пред'явити негативний тест на полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР), зроблений не раніше ніж за 72 години до вильоту", - сказано в повідомленні.
За даними МЗС, в'їзд до країни поки заборонено усім, крім осіб, що мають посвідку на проживання або довгострокову візу Д, еквівалентну посвідці на проживання у Франції, а також родичів, які є громадянами країни.
Громадяни України, які в'їжджатимуть до Франції із країн, що не входять до ЄС, мають пройти двотижневий карантин за адресою проживання в країні або у відповідному спеціалізованому закладі, визначеному Префектом.
Через Францію дозволено авіатранзит (24 години) через міжнародний аеропорт ім. Шарля де Голля. У разі авіатранзиту необхідно під час реєстрації в пункті відправлення надати разом із бронюванням квитка на рейс до Парижу підписану заяву про міжнародне пересування.
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Тест більше тисячі вартує.
Тест давно вимагається. Його можна пройти в Борисполі або за місцем проживання. Так вимагають в Україні. Краще проходити в аеропорту Борисполі, щоб не мудохатися.
А такі розумники "а давайте ми Франції заборонимо" - сходіть на Київський залізничний вокзал та вимагайте тестім у гівно-натовпу, що кожен день през зі сморідної раші. Чому там вас, поборників права, не чутно?
До речі, не розумію тих, хто радіє африці у Франції. Так, це біда. Але в Україні є активна й сильна 5-та колона мокшан. Тобто - раша є в Україні. От за це переживайте.
Від прилітаючих до України Французів Україна вимагає спеціальної ковідної страховки. Вона у Франції коштує 80 євро.