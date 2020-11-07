На літаки до Франції пускатимуть тільки з негативним тестом на COVID-19

Франція через пандемію коронавірусу посилила обмеження на в'їзд громадян України.

Про це повідомляє посольство Франції, інформує Цензор.НЕТ.

"Починаючи з 11 листопада ц.р., перед посадкою на літак, що прямує до Франції з України, всім пасажирам віком від одинадцяти років необхідно пред'явити негативний тест на полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР), зроблений не раніше ніж за 72 години до вильоту", - сказано в повідомленні.

За даними МЗС, в'їзд до країни поки заборонено усім, крім осіб, що мають посвідку на проживання або довгострокову візу Д, еквівалентну посвідці на проживання у Франції, а також родичів, які є громадянами країни.

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Громадяни України, які в'їжджатимуть до Франції із країн, що не входять до ЄС, мають пройти двотижневий карантин за адресою проживання в країні або у відповідному спеціалізованому закладі, визначеному Префектом.

Через Францію дозволено авіатранзит (24 години) через міжнародний аеропорт ім. Шарля де Голля. У разі авіатранзиту необхідно під час реєстрації в пункті відправлення надати разом із бронюванням квитка на рейс до Парижу підписану заяву про міжнародне пересування.

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