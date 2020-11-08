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Від початку доби обстрілів із боку противника не було, - пресцентр ОС

Новини Цензор.НЕТ Події

Від початку доби обстрілів із боку противника не було, - пресцентр ОС

Від початку поточної доби, 8 листопада, в районі проведення операції Об'єднаних сил обстрілів з боку противника не зафіксовано.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Серед військовослужбовців Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

У районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано більше ніж 2 гектари території та передано на знищення 54 вибухонебезпечних предмети.

Захисники України не втрачають пильності та готові до миттєвого реагування на будь-які провокаційні дії російсько-окупаційних військ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необхідно переглянути послідовність реалізації пунктів Мінських угод, у нинішньому вигляді вони не можуть бути виконані, - Кравчук

ПІДСУМКИ ЗА МИНУЛУ ДОБУ

Минулої доби, 7 листопада, російсько-окупаційні війська один раз порушили домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року під час засідання Тристоронньої контактної групи.

Так, противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї поблизу населеного пункту Гнутове.

Неприцільні постріли противника не становили загрози нашим захисникам, тому підрозділи Об’єднаних сил зброю у відповідь не застосовували.

Серед українських воїнів бойових втрат і поранень не було.

У районі проведення операції Об’єднаних сил належно виконують завдання й інші складові сил оборони.

Так, за минулу добу представниками Національної поліції України зі складу ОС виявлено 56 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4800 транспортних засобів та 3891 особу. Також було затримано 3 особи, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Також читайте: Причина смерті на Донбасі десантника Олега Свинарика небойова, - делегація України в ТКГ
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Топ коментарі
+3
Вчора теж порушень Зеля не зафіксував.
А хлопця зі Львова вбили..
Отак.
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08.11.2020 18:10
+2
НО... НО, блин, НЕ УНИЧТОЖЕН НИ ОДИН ВРАГ! и это отчет пресс-центра... понасобирали сынков... ВРАГ ДОЛЖЕН БЫТЬ УНИЧТОЖЕН И РАЗБИТ! а министр обороны сопли развесил - никто не убит... ну что возьмешь с атташе по никому не нужным вопросам...
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08.11.2020 17:57
+1
Від початку доби обстрілів із боку супротивника не було, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7139
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08.11.2020 18:41
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НО... НО, блин, НЕ УНИЧТОЖЕН НИ ОДИН ВРАГ! и это отчет пресс-центра... понасобирали сынков... ВРАГ ДОЛЖЕН БЫТЬ УНИЧТОЖЕН И РАЗБИТ! а министр обороны сопли развесил - никто не убит... ну что возьмешь с атташе по никому не нужным вопросам...
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08.11.2020 17:57 Відповісти
масквабад вже штурмуєш..?
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08.11.2020 18:03 Відповісти
прошу Вас быть грамматически грамотным - мацкваабад и расия пишутся только так...
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08.11.2020 20:19 Відповісти
Зелемрази действуют , как ***** ,а военный штаб выполняет преступные вказивки 4уклониста членограя
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08.11.2020 18:06 Відповісти
Вчора теж порушень Зеля не зафіксував.
А хлопця зі Львова вбили..
Отак.
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08.11.2020 18:10 Відповісти
"... Дивний різнобій в повідомленні 7 листопада про загибель бійця Олега Свинарика та звітах командування ООС про відсутність втрат може мати просте пояснення - саме в цей день "на передовій" перебував Зеленський.
Він ніяк не відреагував на загибель двох бійців минулого тижня, тож псувати картинку його височайшого візиту смертю якогось чергового десантника тим більше не стали, навіть придумали ідіотське формулювання - "російські окупанти використовують стрілкову зброю та гранатомети, але перемир'я триває" ©.
Всі ж вже прозвітували про "неймовірний успіх перемир'я".
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08.11.2020 18:53 Відповісти
С начала суток обстрелов со стороны противника не было- это не катит сколько земли вы освободили от орков? или как далеко просунулись? а не стояние на одном месте окупированые територии сами не прийдут их не подарят нужно отвоевывать орки не рассосутся сами пока их не утилизировать
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08.11.2020 18:30 Відповісти
Все, кого не убили вчера и сегодня -- погибнут завтра в двойном размере количества.
...но Зели тогда уже не будет... -- он миротворец на ниточках и пружинках -- с него и спросу нет...
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08.11.2020 18:33 Відповісти
Від початку доби обстрілів із боку супротивника не було, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7139
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08.11.2020 18:41 Відповісти
Гавнокомандувач, так будет правильней. Разве может быть главнокомандувач человек, который трижды уклонялся от призыва???
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08.11.2020 20:58 Відповісти
Этой зеленской власти, никакого доверия нету, а почему, да потому, что там сидят Брехуны, и нафик они нам нужны.
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08.11.2020 20:54 Відповісти
 
 