Українською мовою у світі володіють 41-45 млн осіб, а рідною її називають понад 37 млн, - Кабмін. ІНФОГРАФІКА
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У Кабміні повідомили, що в світі українською мовою володіють від 41 до 45 млн осіб, а рідною її називають понад 37 млн осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Кабміну в Facebook.
В уряді нагадали, що День української писемності та мови був заснований в 1997 році Указом Президента.
"Традиційно 9 листопада проходить написання радіодиктанту національної єдності. Цьогоріч ювілейний радіодиктант - 20. Ця подія об’єднала, як і завжди, довкола нашої мови мільйони українців з усього світу.
До слова, у світі українською володіють від 41 до 45 мільйонів осіб, а рідною її називають понад 37 мільйонів", - сказано в повідомленні
"Мова - культурний скарб народу! Ми повинні цінувати його та оберігати", - додали у відомстві.
Крім того, в повідомленні наведено кілька фактів, які пов'язані з українською мовою і писемністю.
Зокрема, перший офіційний український правопис було затверджено 17 травня 1919 року на Загальних зборах Української академії наук; в українській мові безліч синонімів, найбільше синонімів має слово "бити" - 45; за лексичним запасом найбільш близькими до української мови є білоруська (84%), польська (70%) і сербська мови (68%); одне з головних нововведень в українському правописі - офіційне закріплення фемінітивів; українська мова налічує близько 256 тис. слів; найбільша кількість слів в українській мові починається на букву "П", а найменш вживана - "Ф"; найчастіше перекладається літературний твір - "Заповіт" Тараса Шевченка (переведений на 147 мов світу); в 1933 році з правопису була вилучена буква "ґ", а в 1990 - повернуто знову.
Будь ласка, зачекайте...
А хто рахував?
Мабуть в українській вікіпедії прочитали.
Все гніальне - просто.
Хтось у кабміні її читає.
Українською мовою у світі послуговуються від 41 до 45 млн осіб,
Речь идёт о всём мире.
"Украинским языком в мире владеют..... ...."
Не російська!!! Всім зомбованим русского міра вивчити на пам'ять.
Послушай на Крещатике!
Рутенія. Повернення коду нації.
Рутенія. Повернення коду нації. Фільм https://www.youtube.com/watch?v=9lZy-VX28Oc
Василь Чебаник: УКРАЇНСЬКА АБЕТКА. РУТЕНІЯ. Лекція майстер-клас. https://www.youtube.com/watch?v=1dmG67ysE8o
Ти полетиш, де світу далечизна,
Та в рідній мові буде вся душа
І вся твоя дорога, вся Вітчизна.
У просторах, яким немає меж,
Не згубишся, як на вітрах полова.
Моря перелетиш і не впадеш,
Допоки буде в серці рідна мова.
И вдруг пойму сломясь в тоске,
Что все на свете - только песня
На украинском языке.
Леонид Киселев