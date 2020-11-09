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Українською мовою у світі володіють 41-45 млн осіб, а рідною її називають понад 37 млн, - Кабмін. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У Кабміні повідомили, що в світі українською мовою володіють від 41 до 45 млн осіб, а рідною її називають понад 37 млн ​​осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Кабміну в Facebook.

В уряді нагадали, що День української писемності та мови був заснований в 1997 році Указом Президента.

"Традиційно 9 листопада проходить написання радіодиктанту національної єдності. Цьогоріч ювілейний радіодиктант - 20. Ця подія об’єднала, як і завжди, довкола нашої мови мільйони українців з усього світу.

До слова, у світі українською володіють від 41 до 45 мільйонів осіб, а рідною її називають понад 37 мільйонів", - сказано в повідомленні

"Мова - культурний скарб народу! Ми повинні цінувати його та оберігати", - додали у відомстві.

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Крім того, в повідомленні наведено кілька фактів, які пов'язані з українською мовою і писемністю.

Зокрема, перший офіційний український правопис було затверджено 17 травня 1919 року на Загальних зборах Української академії наук; в українській мові безліч синонімів, найбільше синонімів має слово "бити" - 45; за лексичним запасом найбільш близькими до української мови є білоруська (84%), польська (70%) і сербська мови (68%); одне з головних нововведень в українському правописі - офіційне закріплення фемінітивів; українська мова налічує близько 256 тис. слів; найбільша кількість слів в українській мові починається на букву "П", а найменш вживана - "Ф"; найчастіше перекладається літературний твір - "Заповіт" Тараса Шевченка (переведений на 147 мов світу); в 1933 році з правопису була вилучена буква "ґ", а в 1990 - повернуто знову.

Українською мовою у світі володіють 41-45 млн осіб, а рідною її називають понад 37 млн, - Кабмін 01
Інфографіка: Кабмін/Facebook

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Напишу рідною солов'їною.... Украинским языком в мире владеют 41-45 млн человек, а родным его называют более 37 млн, - Кабмин - Цензор.НЕТ 8665
А хто рахував? Украинским языком в мире владеют 41-45 млн человек, а родным его называют более 37 млн, - Кабмин - Цензор.НЕТ 4314
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09.11.2020 14:42
+8
Я думаю, що різниця в щелепі. Украинским языком в мире владеют 41-45 млн человек, а родным его называют более 37 млн, - Кабмин - Цензор.НЕТ 1886
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09.11.2020 14:45
+4
За переписом 2001 року 67,2% громадян визнали рідною українську!
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09.11.2020 14:54
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Напишу рідною солов'їною.... Украинским языком в мире владеют 41-45 млн человек, а родным его называют более 37 млн, - Кабмин - Цензор.НЕТ 8665
А хто рахував? Украинским языком в мире владеют 41-45 млн человек, а родным его называют более 37 млн, - Кабмин - Цензор.НЕТ 4314
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09.11.2020 14:42 Відповісти
Той, хто считает, а не рахує.
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09.11.2020 14:44 Відповісти
Ніхто.
Мабуть в українській вікіпедії прочитали. Украинским языком в мире владеют 41-45 млн человек, а родным его называют более 37 млн, - Кабмин - Цензор.НЕТ 2996
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09.11.2020 14:45 Відповісти
Точно.
Все гніальне - просто.
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09.11.2020 14:48 Відповісти
Українська вікіпедія. Украинским языком в мире владеют 41-45 млн человек, а родным его называют более 37 млн, - Кабмин - Цензор.НЕТ 7178
Хтось у кабміні її читає.
Українською мовою у світі послуговуються від 41 до 45 млн осіб,
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09.11.2020 15:03 Відповісти
За переписом 2001 року 67,2% громадян визнали рідною українську!
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09.11.2020 14:54 Відповісти
Ты внимательно читал?
Речь идёт о всём мире.
"Украинским языком в мире владеют..... ...."
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09.11.2020 14:59 Відповісти
Українською мовою у світі володіють 41-45 млн осіб, а рідною її називають понад 37 млн, - Кабмін - Цензор.НЕТ 2978
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09.11.2020 19:31 Відповісти
Тільки що сходив до дзеркала і оглянув свій язик....По яким ознакам можна визначити що він український?)))
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09.11.2020 14:43 Відповісти
Я думаю, що різниця в щелепі. Украинским языком в мире владеют 41-45 млн человек, а родным его называют более 37 млн, - Кабмин - Цензор.НЕТ 1886
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09.11.2020 14:45 Відповісти
В українській мові, на відміну від інших східнослов'янських мов, іменник має 7 відмінків, один з яких - кличний.
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09.11.2020 15:01 Відповісти
по тому, які він звуки продукує. ... ма корова язика, та не має мови.
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09.11.2020 16:50 Відповісти
Найбільш близькими до української мови є білоруська, польська і сербська.
Не російська!!! Всім зомбованим русского міра вивчити на пам'ять.
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09.11.2020 15:01 Відповісти
Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑ̽ˈjɪnʲsʲkɑ̽ ˈmɔwɑ̽], історичні назви - ру́ська, руси́нська[9][10][11][* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групиіндоєвропейської мовної сім'ї. Украинским языком в мире владеют 41-45 млн человек, а родным его называют более 37 млн, - Кабмин - Цензор.НЕТ 1479
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09.11.2020 15:04 Відповісти
І що ви хотіли цим сказати? Що українська мова належить до слов'янських? То до слов'янської групи належить і словацька, чеська, болгарська, македонська, хорватська мови. Ви що під слов'янською розумієте тільки російську?
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09.11.2020 15:19 Відповісти
Це не я. Українською мовою у світі володіють 41-45 млн осіб, а рідною її називають понад 37 млн, - Кабмін - Цензор.НЕТ 5792 Це українська вікіпедія. Українською мовою у світі володіють 41-45 млн осіб, а рідною її називають понад 37 млн, - Кабмін - Цензор.НЕТ 7339
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09.11.2020 15:23 Відповісти
Українською мовою у світі володіють 41-45 млн осіб, а рідною її називають понад 37 млн, - Кабмін - Цензор.НЕТ 8894

Українською мовою у світі володіють 41-45 млн осіб, а рідною її називають понад 37 млн, - Кабмін - Цензор.НЕТ 4718
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09.11.2020 15:26 Відповісти
І що далі? Те що українську, білоруську і російську мови відносять до східнослов'янської гілки це не означає, що українська = російській. Найбільш близькі за лексичним запасом до української є білоруська, польська і сербська. Це означає, що у цих мовах найбільше схожих слів. Якщо я розмовляю українською то білорус, поляк, серб, словак мене розуміють без перекладача, а росіянин який живе в Росії мене не розуміє, йому треба перекладати. Найпростіший приклад українське "хай щастить" і як його росіяни розуміють. Ще один прикол був у росіян з піснею Вакарчука "Сосни", вони теж її розуміли не так як українці чи поляки.
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09.11.2020 15:52 Відповісти
а де там русский? той, який староболгарський.
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09.11.2020 16:51 Відповісти
Найбільш синонімів у слова «бити» а з них найбільш поширений на букву П «пи%дити» 😬
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09.11.2020 15:04 Відповісти
Наподдать, жогнуть, садануть, перелопатить, пиннануть, взять на калган, ****... Ой, это нельзя...
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09.11.2020 15:06 Відповісти
классика Українською мовою у світі володіють 41-45 млн осіб, а рідною її називають понад 37 млн, - Кабмін - Цензор.НЕТ 1398
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09.11.2020 16:36 Відповісти
И не только в Турции и в Египте...
Послушай на Крещатике!
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09.11.2020 15:08 Відповісти
Українська абетка Рутенія

Рутенія. Повернення коду нації.

Украинским языком в мире владеют 41-45 млн человек, а родным его называют более 37 млн, - Кабмин - Цензор.НЕТ 9464
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09.11.2020 15:11 Відповісти
Скаж1 ть будь ласка, а же це ви таке знайшли, дуже дякую
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09.11.2020 19:29 Відповісти
Рутенія (шрифт) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%8F_(%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82)


Рутенія. Повернення коду нації. Фільм https://www.youtube.com/watch?v=9lZy-VX28Oc

Василь Чебаник: УКРАЇНСЬКА АБЕТКА. РУТЕНІЯ. Лекція майстер-клас. https://www.youtube.com/watch?v=1dmG67ysE8o
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09.11.2020 20:37 Відповісти
І ті хто володіє рідною мовою проживають в Канаді, Аргентині, Польщі і на Галичині. Невелика кількість ще є по всій Україні. Зато комуняки і різні малороси розвивали за український бюджет російську мову. Ось вам приклад Білорусі, там їх рідної мови вже ніхто не знає. Класно мати в конституції дві мови, одна з яких російська?
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09.11.2020 15:33 Відповісти
Ну а русишшвайне гооворят , что такого языка не существует Українською мовою у світі володіють 41-45 млн осіб, а рідною її називають понад 37 млн, - Кабмін - Цензор.НЕТ 7983 а ка же Канада , Штаты , Австралия . Даже здесь , я нахожу людей Що розмовляють Україньскою Українською мовою у світі володіють 41-45 млн осіб, а рідною її називають понад 37 млн, - Кабмін - Цензор.НЕТ 1741
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09.11.2020 15:41 Відповісти
Думаю володіє більше 50 млн., якщо у світі.
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09.11.2020 16:00 Відповісти
В Західній Україні маскальський суржик вже ніхто не сприймає, діти посилають х...а на чудовій Українській мові.
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09.11.2020 16:27 Відповісти
З родинного гнізда, немов пташа,

Ти полетиш, де світу далечизна,

Та в рідній мові буде вся душа

І вся твоя дорога, вся Вітчизна.

У просторах, яким немає меж,

Не згубишся, як на вітрах полова.

Моря перелетиш і не впадеш,

Допоки буде в серці рідна мова.
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09.11.2020 16:32 Відповісти
Я постою у края бездны
И вдруг пойму сломясь в тоске,
Что все на свете - только песня
На украинском языке.

Леонид Киселев
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09.11.2020 16:34 Відповісти
Что -то у этого дебильного камбмина не всё нормально с математикой!! Мировая Украинская диаспора на считывает около 85 млн человек- украинцев и украинского происхождения!!!!
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09.11.2020 16:39 Відповісти
А знати говорити чистою українського, може лише 20% населення)
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09.11.2020 17:05 Відповісти
А якщо виключити суржики? Деякi з них вважають саме себе чистою українською.
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09.11.2020 17:30 Відповісти
Ну та, любий типовий донбасянин вважає себе українцем. При тому, ні сном ні духом про те, як це бути українцем. Ну менше з тим. Хрін з його мовою, а би не шкодив країні. Так ні, і сам на нашій ні гугу, щей руській мір кличе. От за це і треба, тихенько, з любовью та ласкою закопувати москаликів на задньому дворі)
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09.11.2020 18:55 Відповісти
Зачем тогда законы и квоты?
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09.11.2020 17:28 Відповісти
 
 