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Новини Політика України
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З'їзд "Слуги народу" заплановано на січень 2021 року - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

З'їзд

З'їзд партії "Слуга народу" відбудеться орієнтовно в січні 2021 року.

Про це повідомив глава політсили Олександр Корнієнко на брифінгу СН у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"У нас заплановано приблизно в січні з'їзд. Чому? Тому що у нас попереду довибори у трьох округах до Верховної Ради - потенційно, у двох - точно", - сказав Корнієнко.

Також дивіться: Активісти пікетують з'їзд "Слуги народу": "Зеленський вийди до людей". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, попередній з'їзд СН відбувся 31 серпня.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Куда съезжают?
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10.11.2020 11:29
+4
З'їзд "Слуги народу" заплановано на січень 2021 року - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1910
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10.11.2020 11:35
+1
скорее поминки...
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10.11.2020 11:31
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Съезд "Слуги народа" запланирован на январь 2021 года, - Корниенко - Цензор.НЕТ 7297
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10.11.2020 11:25 Відповісти
Куда съезжают?
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10.11.2020 11:29 Відповісти
В ДНР !
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10.11.2020 11:32 Відповісти
Съезд "Слуги народа" запланирован на январь 2021 года, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8748
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10.11.2020 11:33 Відповісти
Съезд на мокрой сраке с базара "Слуги народа" запланирован на январь 2021 года.
Съезд "Слуги народа" запланирован на январь 2021 года, - Корниенко - Цензор.НЕТ 562
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10.11.2020 11:31 Відповісти
скорее поминки...
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10.11.2020 11:31 Відповісти
Еще будет, кому заседать?...
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10.11.2020 11:31 Відповісти
З'їзд "Слуги народу" заплановано на січень 2021 року - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1910
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10.11.2020 11:35 Відповісти
З'їзд "Слуги народу" заплановано на січень 2021 року - Корнієнко - Цензор.НЕТ 2947
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10.11.2020 11:54 Відповісти
Но уже без пианиста, а это будет очень быстро, ага.
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10.11.2020 11:31 Відповісти
А у вас що люди Є?????? А гроші є проводити таку сходку????партія ІДІОТІВ!!!!!!!!!
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10.11.2020 11:32 Відповісти
З'їзд "Слуги народу" заплановано на січень 2021 року - Корнієнко - Цензор.НЕТ 183
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10.11.2020 11:36 Відповісти
Вот и увидим отфильтрованную БЕмразь типа Дубинского ...
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10.11.2020 11:47 Відповісти
Следовало бы сказать народу:
«один и тот же человек не может быть у вас вместе и правителем и прислужником». ПЛУТАРХ
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10.11.2020 11:49 Відповісти
К этом контингенту больше подходит слово сходка, а не съезд.
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10.11.2020 11:58 Відповісти
Или "толчок".В обоих смыслах.
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10.11.2020 12:22 Відповісти
Це добре, що всі зберуться в одному місці.
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10.11.2020 12:50 Відповісти
ближче до річки бажано
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10.11.2020 14:02 Відповісти
 
 