З'їзд "Слуги народу" заплановано на січень 2021 року - Корнієнко

З'їзд партії "Слуга народу" відбудеться орієнтовно в січні 2021 року.

Про це повідомив глава політсили Олександр Корнієнко на брифінгу СН у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"У нас заплановано приблизно в січні з'їзд. Чому? Тому що у нас попереду довибори у трьох округах до Верховної Ради - потенційно, у двох - точно", - сказав Корнієнко.

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Нагадаємо, попередній з'їзд СН відбувся 31 серпня.