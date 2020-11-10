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З'їзд "Слуги народу" заплановано на січень 2021 року - Корнієнко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
З'їзд партії "Слуга народу" відбудеться орієнтовно в січні 2021 року.
Про це повідомив глава політсили Олександр Корнієнко на брифінгу СН у вівторок, передає Цензор.НЕТ.
"У нас заплановано приблизно в січні з'їзд. Чому? Тому що у нас попереду довибори у трьох округах до Верховної Ради - потенційно, у двох - точно", - сказав Корнієнко.
Нагадаємо, попередній з'їзд СН відбувся 31 серпня.
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+5 SerjUA
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