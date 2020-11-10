Съезд "Слуги народа" запланирован на январь 2021 года, - Корниенко

Съезд партии "Слуга народа" состоится ориентировочно в январе 2021 года.

Об этом сообщил глава политсилы Александр Корниенко на брифинге "СН" во вторник, передает Цензор.НЕТ..

"У нас запланирован приблизительно в январе съезд. Почему? Потому что у нас впереди довыборы по трем округам в Верховную Раду - потенциально, по двум - точно", - сказал Корниенко.

Смотрите также: Активисты пикетируют съезд "Слуги народа": "Зеленский, выйди к людям". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, предыдущий съезд "СН" состоялся 31 августа.