РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3646 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
473 18
съезд (367) Слуга народа (2547) Корниенко (651)

Съезд "Слуги народа" запланирован на январь 2021 года, - Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Съезд

Съезд партии "Слуга народа" состоится ориентировочно в январе 2021 года.

Об этом сообщил глава политсилы Александр Корниенко на брифинге "СН" во вторник, передает Цензор.НЕТ..

"У нас запланирован приблизительно в январе съезд. Почему? Потому что у нас впереди довыборы по трем округам в Верховную Раду - потенциально, по двум - точно", - сказал Корниенко.

Смотрите также: Активисты пикетируют съезд "Слуги народа": "Зеленский, выйди к людям". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, предыдущий съезд "СН" состоялся 31 августа.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Куда съезжают?
показать весь комментарий
10.11.2020 11:29
+4
З'їзд "Слуги народу" заплановано на січень 2021 року - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1910
показать весь комментарий
10.11.2020 11:35
+1
скорее поминки...
показать весь комментарий
10.11.2020 11:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Съезд "Слуги народа" запланирован на январь 2021 года, - Корниенко - Цензор.НЕТ 7297
показать весь комментарий
10.11.2020 11:25 Ответить
Куда съезжают?
показать весь комментарий
10.11.2020 11:29 Ответить
В ДНР !
показать весь комментарий
10.11.2020 11:32 Ответить
Съезд "Слуги народа" запланирован на январь 2021 года, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8748
показать весь комментарий
10.11.2020 11:33 Ответить
Съезд на мокрой сраке с базара "Слуги народа" запланирован на январь 2021 года.
Съезд "Слуги народа" запланирован на январь 2021 года, - Корниенко - Цензор.НЕТ 562
показать весь комментарий
10.11.2020 11:31 Ответить
скорее поминки...
показать весь комментарий
10.11.2020 11:31 Ответить
Еще будет, кому заседать?...
показать весь комментарий
10.11.2020 11:31 Ответить
З'їзд "Слуги народу" заплановано на січень 2021 року - Корнієнко - Цензор.НЕТ 1910
показать весь комментарий
10.11.2020 11:35 Ответить
З'їзд "Слуги народу" заплановано на січень 2021 року - Корнієнко - Цензор.НЕТ 2947
показать весь комментарий
10.11.2020 11:54 Ответить
Но уже без пианиста, а это будет очень быстро, ага.
показать весь комментарий
10.11.2020 11:31 Ответить
А у вас що люди Є?????? А гроші є проводити таку сходку????партія ІДІОТІВ!!!!!!!!!
показать весь комментарий
10.11.2020 11:32 Ответить
З'їзд "Слуги народу" заплановано на січень 2021 року - Корнієнко - Цензор.НЕТ 183
показать весь комментарий
10.11.2020 11:36 Ответить
Вот и увидим отфильтрованную БЕмразь типа Дубинского ...
показать весь комментарий
10.11.2020 11:47 Ответить
Следовало бы сказать народу:
«один и тот же человек не может быть у вас вместе и правителем и прислужником». ПЛУТАРХ
показать весь комментарий
10.11.2020 11:49 Ответить
К этом контингенту больше подходит слово сходка, а не съезд.
показать весь комментарий
10.11.2020 11:58 Ответить
Или "толчок".В обоих смыслах.
показать весь комментарий
10.11.2020 12:22 Ответить
Це добре, що всі зберуться в одному місці.
показать весь комментарий
10.11.2020 12:50 Ответить
ближче до річки бажано
показать весь комментарий
10.11.2020 14:02 Ответить
 
 