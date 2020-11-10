Съезд "Слуги народа" запланирован на январь 2021 года, - Корниенко
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Съезд партии "Слуга народа" состоится ориентировочно в январе 2021 года.
Об этом сообщил глава политсилы Александр Корниенко на брифинге "СН" во вторник, передает Цензор.НЕТ..
"У нас запланирован приблизительно в январе съезд. Почему? Потому что у нас впереди довыборы по трем округам в Верховную Раду - потенциально, по двум - точно", - сказал Корниенко.
Напомним, предыдущий съезд "СН" состоялся 31 августа.
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