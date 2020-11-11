Режисерка Цілик відмовилася від звання "заслуженої діячки мистецтв України", присвоєного їй Зеленським

Українська кінорежисерка і письменниця Ірина Цілик заявила, що відмовляється від звання " заслуженої діячки мистецтв України", яке присудив їй президент Володимир Зеленський.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у фейсбуці.

"Давайте вважати цей пост моєю офіційною позицією. Вчора я випадково зі ЗМІ дізналася про звання "заслуженої діячки мистецтв України", яке було вручено мені президентом України. Ця новина, м’яко кажучи, мене здивувала, адже я поняття не мала про те, що хтось взагалі подавав мою кандидатуру на отримання цього звання (як мені вже пояснили, йдеться про певну процедуру). Відтак я чекала, що зі мною хтось зв‘яжеться з цього приводу, але ні. Був час переварити інформацію, почитати привітання моїх френдів і листи у приват з порадами "в жодному разі не відмовлятися від звання". Але я так і не змогла на себе примірити все це - ну яка з мене заслужена? Щиро кажучи, я дуже хочу бути корисною і заслужити любов та довіру своєї країни різними добрими справами. Але наразі було б недоречно мати таке звання, дивлячись на це з різних точок зору. По-перше, я лише починаю свій шлях у кінорежисурі. Крім того, вважаю недоречним приймати з легкою душею такі відзнаки в часи непевності, коли багатьох моїх колег із кіноспільноти було скривджено несправедливими діями нинішньої влади", - написала вона.

Звання присудили режисерці 9 листопада з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва указом президента. Раніше сьогодні стало відомо, що від ордена "За заслуги" 3-го ступеня, присудженого Зеленським того ж дня, відмовляється кінорежисер Валентин Васянович.

Ірина Цілик - авторка документального фільму "Земля блакитна, як апельсин", який отримав нагороду за режисуру на кінофестивалі Санденс у Штатах, письменниця і поетеса.

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Раніше з аналогічної причини (відкриття кримінальних справ проти ряду продакшнів) від ордена "За заслуги" відмовився кінорежисер Валентин Васянович, автор фільму "Атлантида", який отримав нагороду програми "Горизонти" Венеціанського кінофестивалю.