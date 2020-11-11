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Режисерка Цілик відмовилася від звання "заслуженої діячки мистецтв України", присвоєного їй Зеленським

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Шоу-бізнес

Режисерка Цілик відмовилася від звання

Українська кінорежисерка і письменниця Ірина Цілик заявила, що відмовляється від звання " заслуженої діячки мистецтв України", яке присудив їй президент Володимир Зеленський.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у фейсбуці.

"Давайте вважати цей пост моєю офіційною позицією. Вчора я випадково зі ЗМІ дізналася про звання "заслуженої діячки мистецтв України", яке було вручено мені президентом України. Ця новина, м’яко кажучи, мене здивувала, адже я поняття не мала про те, що хтось взагалі подавав мою кандидатуру на отримання цього звання (як мені вже пояснили, йдеться про певну процедуру). Відтак я чекала, що зі мною хтось зв‘яжеться з цього приводу, але ні. Був час переварити інформацію, почитати привітання моїх френдів і листи у приват з порадами "в жодному разі не відмовлятися від звання". Але я так і не змогла на себе примірити все це - ну яка з мене заслужена? Щиро кажучи, я дуже хочу бути корисною і заслужити любов та довіру своєї країни різними добрими справами. Але наразі було б недоречно мати таке звання, дивлячись на це з різних точок зору. По-перше, я лише починаю свій шлях у кінорежисурі. Крім того, вважаю недоречним приймати з легкою душею такі відзнаки в часи непевності, коли багатьох моїх колег із кіноспільноти було скривджено несправедливими діями нинішньої влади", - написала вона.

Звання присудили режисерці 9 листопада з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва указом президента. Раніше сьогодні стало відомо, що від ордена "За заслуги" 3-го ступеня, присудженого Зеленським того ж дня, відмовляється кінорежисер Валентин Васянович.

Ірина Цілик - авторка документального фільму "Земля блакитна, як апельсин", який отримав нагороду за режисуру на кінофестивалі Санденс у Штатах, письменниця і поетеса.

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Раніше з аналогічної причини (відкриття кримінальних справ проти ряду продакшнів) від ордена "За заслуги" відмовився кінорежисер Валентин Васянович, автор фільму "Атлантида", який отримав нагороду програми "Горизонти" Венеціанського кінофестивалю.
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Топ коментарі
+67
Режиссер Цилык отказалась от звания "заслуженного деятеля искусств Украины", присвоенного ей Зеленским - Цензор.НЕТ 319
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11.11.2020 19:07
+42
Іра цяця і розумниця, має ім'я в літературі та кіно, тож не треба їй жодної совкової біжутерії, тим більше - із зєшмарклих ручок
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11.11.2020 19:05
+39
Молодец. И все четко аргументированно, как и у Васяновича. Нормальные люди Зелей просто брезгуют.
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11.11.2020 19:07
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Опускалово. Режиссер Цилык отказалась от звания "заслуженного деятеля искусств Украины", присвоенного ей Зеленским - Цензор.НЕТ 9581
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11.11.2020 19:02 Відповісти
РЕСПЕКТ !!!!!!!
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11.11.2020 19:37 Відповісти
Нє їначє--жідабЄндьйоррифка .Ярая очінь.
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11.11.2020 21:44 Відповісти
А шо за Ціля така?
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11.11.2020 22:39 Відповісти
Іри́на Андрі́ївна Ці́лик (нар. 18 листопада 1982, Київ) - українська кінорежисерка, письменниця, авторка поетичних і прозових творів. Членкиня Українського ПЕН. Лауреатка американського кінофестивалю «Санденс» (2020) за найкращу режисерську роботу у категорії світового документального кіно за стрічку «Земля блакитна, ніби апельсин».
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11.11.2020 22:44 Відповісти
Зелене чмо захотів набути прихильності у діячів мистецва, але притомні люди не бажають у такий спосіб вимазуватись у зелене гівно. Та й усі ці "заслужені" це пережиток совка, як і саме совкодрочерське езбільство.
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12.11.2020 08:09 Відповісти
система звань примушує митців плазувати перед владою та гризти одне одного
давно пора з цим кінчати
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11.11.2020 19:02 Відповісти
Іра цяця і розумниця, має ім'я в літературі та кіно, тож не треба їй жодної совкової біжутерії, тим більше - із зєшмарклих ручок
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11.11.2020 19:05 Відповісти
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
49 мин. ·

Браво! І Цілик, і Васяновичу - chapeau bas!
А ви кажете - репутацій нема, спільноти нема, еліт нема...
Отак воно все й формується.
Вітаю наших прекрасних кінематографістів.
Аплодую цьому вчинкові з таким самим зворушенням, як раніше - їхнім перемогам на міжнародних фестивалях: браво!
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11.11.2020 23:46 Відповісти
Вже і колеги "Блазня" зрозуміли - "Той, хто ходить поряд з лайном, обов"язково у нього вступить...".
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11.11.2020 19:06 Відповісти
на того, хто ходить поряд з лайном, обовязково "корона" впаде Режисерка Цілик відмовилася від звання "заслуженої діячки мистецтв України", присвоєного їй Зеленським - Цензор.НЕТ 3997 пора садити зєльонського - вже півкраїни, ****, заразив
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11.11.2020 19:48 Відповісти
Режиссер Цилык отказалась от звания "заслуженного деятеля искусств Украины", присвоенного ей Зеленским - Цензор.НЕТ 319
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11.11.2020 19:07 Відповісти
Таки да. Мелкое, тупое и мстительное чмо с комплексами недонаполеона.
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11.11.2020 19:09 Відповісти
як це закинути на фейсбук?
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11.11.2020 19:12 Відповісти
Скопируйте
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11.11.2020 19:27 Відповісти
Правой кнопкой "копировать адрес изображения" на мордокниге вставиш
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11.11.2020 19:30 Відповісти
Моні Кабелуччі@Moni_Kabelucci 2 ч

Трохи навіть дивно, що в адресу Шмигаля не відчувається ніякого негативу.
Ні карикатур,ні жаб,ні анекдотів. Усе ловить Зе.
Гончаруку так не повезло. Його б за цей карантин на 5 хвилин соцмережі вже б розбомбили.
А тут - нічого. Феноменально.
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11.11.2020 19:32 Відповісти
Потому что Шмыгаль вторичен. Нет правительства Шмыгаля. Есть просто второе правительство Зеленского. И Шмыгальвдобавок не лезет так с тупыми заявлениями, как 40% ВВП от Гончарука.
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11.11.2020 19:38 Відповісти
Написано все вірно, але ж бачили очі, що купували. Про зеленського було відомо, що він абсолютно необізнаний в державних справах, що він дозволяв собі такі підлі жарти про Україну і українські цінності, що поважаюча себе нація ніколи б не обрала таку людину. Він і українською якслід не володіє. Чого ж від нього можна було чекати? Чесно кажучи, мене ''вбиває'' не він, а громадяни України, які і досі його підтримують.
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11.11.2020 19:55 Відповісти
Вам жє абішьчялє:"Он їшь чьйо научєдца"!
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11.11.2020 21:46 Відповісти
Такий Президент нікчема, що ти потратив півгодини на пост про нього. І головне, що він не прочитає той висер. Ось в чому несправедливість. Виходить, що це все ти написав для себе і найімовірніше, про себе.
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11.11.2020 20:43 Відповісти
Якщо запостиш цей файл на сторінку Зеленського в фейсбуці, то він прочитає.
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11.11.2020 21:36 Відповісти
Молодец. И все четко аргументированно, как и у Васяновича. Нормальные люди Зелей просто брезгуют.
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11.11.2020 19:07 Відповісти
Режиссер Цилык отказалась от звания "заслуженного деятеля искусств Украины", присвоенного ей Зеленским - Цензор.НЕТ 8668

Режиссер Цилык отказалась от звания "заслуженного деятеля искусств Украины", присвоенного ей Зеленским - Цензор.НЕТ 9081
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11.11.2020 19:07 Відповісти
Молодець.
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11.11.2020 19:08 Відповісти
Режиссер Цилык отказалась от звания "заслуженного деятеля искусств Украины", присвоенного ей Зеленским - Цензор.НЕТ 1604
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11.11.2020 19:09 Відповісти
Режиссер Цилык отказалась от звания "заслуженного деятеля искусств Украины", присвоенного ей Зеленским - Цензор.НЕТ 8389
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11.11.2020 19:18 Відповісти
Ще варіант:

Режисерка Цілик відмовилася від звання "заслуженої діячки мистецтв України", присвоєного їй Зеленським - Цензор.НЕТ 5293
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12.11.2020 00:13 Відповісти
А загалом ось так:

Режисерка Цілик відмовилася від звання "заслуженої діячки мистецтв України", присвоєного їй Зеленським - Цензор.НЕТ 6488
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12.11.2020 00:15 Відповісти
правильно. вот сладчайшего снова изберут в 3030 году тогда примешь звание.
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11.11.2020 19:11 Відповісти
Думается, этот совок с "заслуженными" артистами, деятелями околовсяческих наук, профессиональными праздниками( исключая военных), и определяет стагнацию в Украине. Это сидит и в головах и в ...опах нарида и его начальства.Сбросьте шоры, можновладці, где вы цивизизованных странах видели эту лабуду с этими идиотскими званиями? Или присвоение Героев Украины, с орденами на толстые пузы Фимы Звягильского, или бизнесюков, травящих сограждан пальмовым маслом?
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11.11.2020 19:15 Відповісти
Эти звания, просто еще одно проявление совка.
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11.11.2020 19:16 Відповісти
Угу. Заслуженный деятель искуcств США Квентин Тарантино - как-то диковато звучит.
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11.11.2020 19:26 Відповісти
Победитель конкурса "Молодые голоса" ВИА "AC/DC"
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11.11.2020 19:32 Відповісти
Герой Капиталистического Труда звучит по наридному Режисерка Цілик відмовилася від звання "заслуженої діячки мистецтв України", присвоєного їй Зеленським - Цензор.НЕТ 7726,только инфицированный совдепией нарид Украины может такое выдумывать.
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11.11.2020 19:54 Відповісти
Вона не просто молодець - вона розумна і зріла жінка. Вона знає, що ніяке звання не сприяє розвитку. І вона амбіційна. Абстрагужмося від Зєлєнского, про нього в кінці посту. А зараз по те, що таке звання. Це образно кажучи "ксіва", яка вказує не на наявність таланту, а близькість до годівниці. І людина, яка хочкюе зростати професійно і як митець, повинна орієнтуватися не на державні відзнаки, а на увпгу прихильників свого таланту, на їх кількість, на тенденцію зростання і того, і іншого. А тепер до Зєлєнского. Відзнака, видана ним є ьоксичною і точно не додасть шанувальників. Згадаймо, кого він вже відзначав - розкручених, але безталанних, попсо-свкових, часто власних друзів, чи тих, з ким працював сам особисто. Що в цій компанії має робити справжній талант? Їздити в агіттури за Слугу народа і власне самого Зєлєнского? Запитання риторичне. Талант має бути нарівголодним і вільним, в тому числі і від зобов'язань кому б то не було. Лише тоді він може розвиватися.
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11.11.2020 19:18 Відповісти
Молодець !
Це не президент, а зрадник.
Він свідомо руйнує армію.
Солдатів годують наче бомжів на помийниці.
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11.11.2020 19:18 Відповісти
Гавар"ять,шо анє за ніво галассавалє...
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11.11.2020 21:48 Відповісти
молодец!
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11.11.2020 19:19 Відповісти
Оказывается, яйца бывают не только у мужиков.
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11.11.2020 19:20 Відповісти
Да. Ещё у гермафродитов. Режисерка Цілик відмовилася від звання "заслуженої діячки мистецтв України", присвоєного їй Зеленським - Цензор.НЕТ 7335
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11.11.2020 19:32 Відповісти
У всех вокруг атрофирована совесть -никто не желает жалеть ковидного бубочку))..
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11.11.2020 19:31 Відповісти
Не экстраполируй горстку ... тебе подобных на всю Украину. Режисерка Цілик відмовилася від звання "заслуженої діячки мистецтв України", присвоєного їй Зеленським - Цензор.НЕТ 2785
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11.11.2020 19:34 Відповісти
ледвотеплий, проти слуги урода(на місцевих виборах) проголосувало значно більше, ніж за....тому горсткою, можна назвати таких, як ти Режисерка Цілик відмовилася від звання "заслуженої діячки мистецтв України", присвоєного їй Зеленським - Цензор.НЕТ 9614
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11.11.2020 19:53 Відповісти
а зесрань все думает,что их дохрена))))
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11.11.2020 19:55 Відповісти
Это позиция достойной пани,только на таких людях может держаться страна! - УВАЖАЮ!
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11.11.2020 20:00 Відповісти
кумедно, наче Зеленський її вибирав Режисерка Цілик відмовилася від звання "заслуженої діячки мистецтв України", присвоєного їй Зеленським - Цензор.НЕТ 1456 - кого подали - тому і присвоїли, мабуть ті хто це зробив її знають і хотіли як краще... ну а цензорна єліта як завжди - одні і ті ж, одне і теж Режисерка Цілик відмовилася від звання "заслуженої діячки мистецтв України", присвоєного їй Зеленським - Цензор.НЕТ 9029
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11.11.2020 20:12 Відповісти
Кумедно. Наче той, хто обрав, той і вручатиме посвідчення.

Режисерка Цілик відмовилася від звання "заслуженої діячки мистецтв України", присвоєного їй Зеленським - Цензор.НЕТ 1969
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12.11.2020 00:22 Відповісти
Режисерка Цілик відмовилася від звання "заслуженої діячки мистецтв України", присвоєного їй Зеленським - Цензор.НЕТ 9023 ну прям -така діячка і таке звання, що на День Незалежності будуть вручати Режисерка Цілик відмовилася від звання "заслуженої діячки мистецтв України", присвоєного їй Зеленським - Цензор.НЕТ 9550 - це все одно що відмовитися від премії бо не подобається директор корпорації, і якось не так повідомили про премію... Режисерка Цілик відмовилася від звання "заслуженої діячки мистецтв України", присвоєного їй Зеленським - Цензор.НЕТ 4769
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12.11.2020 08:36 Відповісти
1. Яка вона діячка - це не ми з тобою визначаємо, а хтось уповноважений на це. А преЗЕдент погодився і підписав.
2. Зрозуміло, що на День Незалежності вручають не всім. Та й взагалі вручати на свята не є обов'язковим, хоча зазвичай масові вручення відбуваються якраз на те чи інше свято. Наприклад, Потап за свої "Пиришкі-пупиришкі" та "Ат сасни мнє, ат сасни, атарві іголачку" отримав звання Заслуженого артиста напередодні Дня Конституції (церемонія вручення відбулась дещо пізніше).

Режисерка Цілик відмовилася від звання "заслуженої діячки мистецтв України", присвоєного їй Зеленським - Цензор.НЕТ 2472

3. Це не той випадок, як з премією від директора корпорації. То є "Мєлко, Хоботов!"
А в даному випадку все має відбуватися урочисто, оскільки вручається державна нагорода.
Цитата з Указу Про почесні звання України:
"19. Вручення нагрудного знака та посвідчення до почесного звання проводиться в обстановці урочистості і широкої гласності. Перед врученням оголошується указ Президента України про присвоєння відповідного почесного звання.
20. Нагрудні знаки та посвідчення до почесних звань вручає Президент України або за його дорученням Голова Верховної Ради України, заступники Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністр України... (і далі за списком, але не нижче рівня голів облдержадміністрацій та міських адміністрацій двох міст з особливим статусом - Києва та Севастополя)

21. Про вручення нагрудних знаків і посвідчень до почесних звань складається протокол за встановленою формою, що підписується особою, яка вручила їх, і скріплюється печаткою органу, що проводив вручення. Протокол вручення направляється до Управління державних нагород та геральдики Адміністрації Президента України."Як бачиш, з держнагородами все не так просто, як у випадку, коли Маня отримала премію від Вані.
В Україні від державних нагород відмовлялися, наприклад,
- після Помаранчевої революції - Ліна Костенко (від звання Героя України) та Олег Скрипка (від звання Заслуженого артиста України з рук Ющенка)
- на початку 2014 - Філарет (від ордена "За заслуги" з рук Янека)
- цього року на День Незалежності - Сашко Положинський (від ордена "За заслуги" з рук Зе), зауваживши при цьому, що на нагороди більш заслуговують Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко та Яна Дугарь.
У кацапів від нагород відмовлялося багато людей - як за часів Єльцина (наприклад, Солженіцин), так і за правління ***** і Дімона (наприклад, Вахтанг Кікабідзе).
Таке буває і в західних країнах.
Режисерка Цілик відмовилася від звання "заслуженої діячки мистецтв України", присвоєного їй Зеленським - Цензор.НЕТ 330
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12.11.2020 12:29 Відповісти
не робіть собі кумірів, не треба не бери, хто б про неї чув, а головне щоб дійсно відмовилася - там же якісь материальні привілеї, написати у фб це одне.. - але для відмови повинні бути хоч якісь аргументи, а вангування і просто "зеля" не той... я все хочу хоч від когось почути - Що у вас сталося? Режисерка Цілик відмовилася від звання "заслуженої діячки мистецтв України", присвоєного їй Зеленським - Цензор.НЕТ 9373
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12.11.2020 14:02 Відповісти
1. "не робіть собі кумірів"
Чудова порада. Для тебе, Алло.
2. "не треба не бери"
І не бере.
3. "повинні бути хоч якісь аргументи"
Цих недостатньо?
"...ну яка з мене заслужена? [Цей аргумент, між іншим, був і серед тих, які у серпні наводив Положинський, коли відмовлявся від ЗЕ-нагороди.] ...Крім того, вважаю недоречним приймати з легкою душею такі відзнаки в часи непевності, коли багатьох моїх колег із кіноспільноти було скривджено несправедливими діями нинішньої влади."
4. "...вангування і просто "зеля" не той... я все хочу хоч від когось почути - Що у вас сталося?"
Та нема ніякого вангування. Якщо не знаєш що сталося - читай інші ресурси, окрім Цензора та ФБ Ірини Цілик. Там знайдеш той контекст, який є важливим в даному разі: окрім Ірини, від нагороди відмовився режисер Васянович, який дав більш розлоге пояснення (тут):
"Я не можу приймати нагороду від тієї влади, яка однією рукою нагороджує "за значний особистий внесок у розвиток національної культури, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність", а іншою - відкриває кримінальні провадження і займається переслідуванням."
Режисерка Цілик відмовилася від звання "заслуженої діячки мистецтв України", присвоєного їй Зеленським - Цензор.НЕТ 8136
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12.11.2020 15:36 Відповісти
відкриває кримінальні провадження і займається переслідуванням - "вагомий" аргумент, як і всі інші - хтось так вважає Режисерка Цілик відмовилася від звання "заслуженої діячки мистецтв України", присвоєного їй Зеленським - Цензор.НЕТ 711 - у мене інша думка, читаю і слухаю фахівців, ви повторили мої слова - це про що? чому ви вирішили що розумніший за інших? вам не подобається Зеленський - то таке, це ж він довів процвітаючу країну до такого стану, накалядував мільярдні статки на державній службі, прихватизував підприємства і надра, непотрібні знищив, примусив мільйони заробітчан по світу мотатися, зруйнував "чудову" медицину і освіту... Режисерка Цілик відмовилася від звання "заслуженої діячки мистецтв України", присвоєного їй Зеленським - Цензор.НЕТ 2512
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12.11.2020 16:33 Відповісти
"у мене інша думка"
- "вагомий" аргумент. Режисерка Цілик відмовилася від звання "заслуженої діячки мистецтв України", присвоєного їй Зеленським - Цензор.НЕТ 378
Режисерка Цілик відмовилася від звання "заслуженої діячки мистецтв України", присвоєного їй Зеленським - Цензор.НЕТ 2850 Режисерка Цілик відмовилася від звання "заслуженої діячки мистецтв України", присвоєного їй Зеленським - Цензор.НЕТ 1735
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12.11.2020 17:01 Відповісти
нічого нового - єлітарна відповідь, ви мабуть ще й когось дебілами обзиваєте? Режисерка Цілик відмовилася від звання "заслуженої діячки мистецтв України", присвоєного їй Зеленським - Цензор.НЕТ 6479
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12.11.2020 17:15 Відповісти
Алло, не шукайте чорну кішку у чорній кімнаті, коли її там нема. Режисерка Цілик відмовилася від звання "заслуженої діячки мистецтв України", присвоєного їй Зеленським - Цензор.НЕТ 9817
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12.11.2020 17:21 Відповісти
Режисерка Цілик відмовилася від звання "заслуженої діячки мистецтв України", присвоєного їй Зеленським - Цензор.НЕТ 7307це не до мене, перечитайте коментарі - тут більшість її давно знайшла, хоча її дійсно немає...
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12.11.2020 17:44 Відповісти
"у мене інша думка" © ®™
Режисерка Цілик відмовилася від звання "заслуженої діячки мистецтв України", присвоєного їй Зеленським - Цензор.НЕТ 7066
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12.11.2020 19:15 Відповісти
копіпаст якось мало асоціюється з наявністю якоїсь думки Режисерка Цілик відмовилася від звання "заслуженої діячки мистецтв України", присвоєного їй Зеленським - Цензор.НЕТ 4732
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12.11.2020 21:45 Відповісти
Режисерка Цілик відмовилася від звання "заслуженої діячки мистецтв України", присвоєного їй Зеленським - Цензор.НЕТ 4087
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12.11.2020 21:58 Відповісти
А сбитая лётчица Надя не отказалась от звания Героя Украины, полученного от Петра, объяснив, что это типа не Петро дал звание, а народ.
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11.11.2020 20:19 Відповісти
За сегодня второй умный человек , достойный уважения. Не то что лысый боров потап , с которого в рашке на каком-то корпаративе стащили штаны на сцене , чем показали своё кацапское воспитание и их уважение к таким как потап.
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11.11.2020 20:21 Відповісти
Грєшьно ругать кацапафь па-кацапскє...
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11.11.2020 21:50 Відповісти
А сказати просто скасуйте цей сталінсько-совковий рудимент звань "заслужених_народних" не можна?
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11.11.2020 20:36 Відповісти
Якби тихо відмовилась, це би було її рішення, а коли відмовляються в ЗМІ то це піар.
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11.11.2020 20:45 Відповісти
От це такий удар в спину ножем, або нижче...та чимось іншим. Навіть ***** десь Ердогана згадав.
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11.11.2020 20:57 Відповісти
Якби Зеленський був здатним так чітко мислити і розуміти, як ця дівчина, то можливо не тільки хєром на роялі грав. Мудра жінка і справжня патріотка.
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11.11.2020 21:01 Відповісти
Поважаю
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11.11.2020 21:07 Відповісти
..молодец.. в это, дерьмо зелёное, порядочным людям надо постараться не вступить, лучше переступить и идти дальше, не оглядываясь
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11.11.2020 21:09 Відповісти
Відповідь відповідає досягненням цієї "діячки"...)))
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11.11.2020 21:21 Відповісти
Да настоящие деятели искусства даже не сядут за рояль, на котором играл Зеленский!
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11.11.2020 21:37 Відповісти
Кто это?
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11.11.2020 23:07 Відповісти
Вообще то это ты не известно кто)
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12.11.2020 00:53 Відповісти
Кагал Зеленского думал, что за свою цацку они получат право мурыжить девушку
совместными обедами и приёмами с недвузначными предложениями "отработать".
Да нахрен вы кому здались ???
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12.11.2020 00:15 Відповісти
Правильно, "заслуженный" у нас, только Потап, ведь только он умеет снимать штаны перед русней, братьями по разуму и культурке г. Зеленского и его "квартала".
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12.11.2020 02:27 Відповісти
Ірочко, розумничко, що ж ти так Клоуна підставила - він же хотів і собі "заслуженого діяча мистецтв України" присвоїти, що ж йому тепер теж відмовлятися?
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12.11.2020 09:37 Відповісти
Отказалась, потому что Заслуженного ей мало. Хочет народного!
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12.11.2020 17:33 Відповісти
Если б дали "Народного" то не отказалась бы
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12.11.2020 17:34 Відповісти
Отказалась потому, что позора и неловкости больше, чем пользы, а престижа - ноль.
Где денежный эквивалент? От миллиона евро может бы и не отказалась.
А что даёт звание нродноо? Право лечиться в Феофании и проезд в маршрутке ?
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12.11.2020 17:56 Відповісти
 
 