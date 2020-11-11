Режисерка Цілик відмовилася від звання "заслуженої діячки мистецтв України", присвоєного їй Зеленським
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Українська кінорежисерка і письменниця Ірина Цілик заявила, що відмовляється від звання " заслуженої діячки мистецтв України", яке присудив їй президент Володимир Зеленський.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомила у фейсбуці.
"Давайте вважати цей пост моєю офіційною позицією. Вчора я випадково зі ЗМІ дізналася про звання "заслуженої діячки мистецтв України", яке було вручено мені президентом України. Ця новина, м’яко кажучи, мене здивувала, адже я поняття не мала про те, що хтось взагалі подавав мою кандидатуру на отримання цього звання (як мені вже пояснили, йдеться про певну процедуру). Відтак я чекала, що зі мною хтось зв‘яжеться з цього приводу, але ні. Був час переварити інформацію, почитати привітання моїх френдів і листи у приват з порадами "в жодному разі не відмовлятися від звання". Але я так і не змогла на себе примірити все це - ну яка з мене заслужена? Щиро кажучи, я дуже хочу бути корисною і заслужити любов та довіру своєї країни різними добрими справами. Але наразі було б недоречно мати таке звання, дивлячись на це з різних точок зору. По-перше, я лише починаю свій шлях у кінорежисурі. Крім того, вважаю недоречним приймати з легкою душею такі відзнаки в часи непевності, коли багатьох моїх колег із кіноспільноти було скривджено несправедливими діями нинішньої влади", - написала вона.
Звання присудили режисерці 9 листопада з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва указом президента. Раніше сьогодні стало відомо, що від ордена "За заслуги" 3-го ступеня, присудженого Зеленським того ж дня, відмовляється кінорежисер Валентин Васянович.
Ірина Цілик - авторка документального фільму "Земля блакитна, як апельсин", який отримав нагороду за режисуру на кінофестивалі Санденс у Штатах, письменниця і поетеса.
Раніше з аналогічної причини (відкриття кримінальних справ проти ряду продакшнів) від ордена "За заслуги" відмовився кінорежисер Валентин Васянович, автор фільму "Атлантида", який отримав нагороду програми "Горизонти" Венеціанського кінофестивалю.
Будь ласка, зачекайте...
давно пора з цим кінчати
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Браво! І Цілик, і Васяновичу - chapeau bas!
А ви кажете - репутацій нема, спільноти нема, еліт нема...
Отак воно все й формується.
Вітаю наших прекрасних кінематографістів.
Аплодую цьому вчинкові з таким самим зворушенням, як раніше - їхнім перемогам на міжнародних фестивалях: браво!
Трохи навіть дивно, що в адресу Шмигаля не відчувається ніякого негативу.
Ні карикатур,ні жаб,ні анекдотів. Усе ловить Зе.
Гончаруку так не повезло. Його б за цей карантин на 5 хвилин соцмережі вже б розбомбили.
А тут - нічого. Феноменально.
Це не президент, а зрадник.
Він свідомо руйнує армію.
Солдатів годують наче бомжів на помийниці.
2. Зрозуміло, що на День Незалежності вручають не всім. Та й взагалі вручати на свята не є обов'язковим, хоча зазвичай масові вручення відбуваються якраз на те чи інше свято. Наприклад, Потап за свої "Пиришкі-пупиришкі" та "Ат сасни мнє, ат сасни, атарві іголачку" отримав звання Заслуженого артиста напередодні Дня Конституції (церемонія вручення відбулась дещо пізніше).
3. Це не той випадок, як з премією від директора корпорації. То є "Мєлко, Хоботов!"
А в даному випадку все має відбуватися урочисто, оскільки вручається державна нагорода.
Цитата з Указу Про почесні звання України:
"19. Вручення нагрудного знака та посвідчення до почесного звання проводиться в обстановці урочистості і широкої гласності. Перед врученням оголошується указ Президента України про присвоєння відповідного почесного звання.
20. Нагрудні знаки та посвідчення до почесних звань вручає Президент України або за його дорученням Голова Верховної Ради України, заступники Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністр України... (і далі за списком, але не нижче рівня голів облдержадміністрацій та міських адміністрацій двох міст з особливим статусом - Києва та Севастополя)
21. Про вручення нагрудних знаків і посвідчень до почесних звань складається протокол за встановленою формою, що підписується особою, яка вручила їх, і скріплюється печаткою органу, що проводив вручення. Протокол вручення направляється до Управління державних нагород та геральдики Адміністрації Президента України."Як бачиш, з держнагородами все не так просто, як у випадку, коли Маня отримала премію від Вані.
В Україні від державних нагород відмовлялися, наприклад,
- після Помаранчевої революції - Ліна Костенко (від звання Героя України) та Олег Скрипка (від звання Заслуженого артиста України з рук Ющенка)
- на початку 2014 - Філарет (від ордена "За заслуги" з рук Янека)
- цього року на День Незалежності - Сашко Положинський (від ордена "За заслуги" з рук Зе), зауваживши при цьому, що на нагороди більш заслуговують Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко та Яна Дугарь.
У кацапів від нагород відмовлялося багато людей - як за часів Єльцина (наприклад, Солженіцин), так і за правління ***** і Дімона (наприклад, Вахтанг Кікабідзе).
Таке буває і в західних країнах.
Чудова порада. Для тебе, Алло.
2. "не треба не бери"
І не бере.
3. "повинні бути хоч якісь аргументи"
Цих недостатньо?
"...ну яка з мене заслужена? [Цей аргумент, між іншим, був і серед тих, які у серпні наводив Положинський, коли відмовлявся від ЗЕ-нагороди.] ...Крім того, вважаю недоречним приймати з легкою душею такі відзнаки в часи непевності, коли багатьох моїх колег із кіноспільноти було скривджено несправедливими діями нинішньої влади."
4. "...вангування і просто "зеля" не той... я все хочу хоч від когось почути - Що у вас сталося?"
Та нема ніякого вангування. Якщо не знаєш що сталося - читай інші ресурси, окрім Цензора та ФБ Ірини Цілик. Там знайдеш той контекст, який є важливим в даному разі: окрім Ірини, від нагороди відмовився режисер Васянович, який дав більш розлоге пояснення (тут):
"Я не можу приймати нагороду від тієї влади, яка однією рукою нагороджує "за значний особистий внесок у розвиток національної культури, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність", а іншою - відкриває кримінальні провадження і займається переслідуванням."
- "вагомий" аргумент.
совместными обедами и приёмами с недвузначными предложениями "отработать".
Да нахрен вы кому здались ???
Где денежный эквивалент? От миллиона евро может бы и не отказалась.
А что даёт звание нродноо? Право лечиться в Феофании и проезд в маршрутке ?