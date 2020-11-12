"Карантин вихідного дня - це один із кроків до повного локдауну", - Рубан
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Запровадження карантину вихідного дня має дати результат на другий-третій тиждень. Якщо результату не буде - можливий повний локдаун.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.
За його словами, карантин вихідного дня вводиться, щоб знизити активність населення.
"Згідно з інкубаційним періодом - в середньому 7-8 діб, ми побачимо результат на другий-третій тиждень зі зниження захворюваності. Якщо результату не буде - можна говорити про малоефективний захід", - сказав Рубан.
В такому випадку в країні можуть запровадити повний локдаун.
"Карантин вихідного дня - це один з кроків до повного локдауну. Якщо він не дасть ефективного результату, то дійсно для України потрібно буде оголошувати локдаун", - вважає глава Держспоживслужби Києва.
Рубан зазначив, що карантин вихідного дня показує різні результати в різних країнах.
"У деяких країнах він застосовувався позитивно, в деяких - негативно, тому все залежить від правильного застосування зазначеного заходу", - додав він.
Нагадаємо, вчора уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня. Він діятиме, як мінімум, до 30 листопада.
Також у країні прибрали карантинне зонування, тепер діє загальнонаціональний карантин.
Зазначимо, за минулу добу в Україні вперше було зафіксовано понад 11 тисяч нових випадків коронавірусу. З початку пандемії в країні заразилися вже понад пів мільйона людей.
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