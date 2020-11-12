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"Карантин вихідного дня - це один із кроків до повного локдауну", - Рубан

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Запровадження карантину вихідного дня має дати результат на другий-третій тиждень. Якщо результату не буде - можливий повний локдаун.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, карантин вихідного дня вводиться, щоб знизити активність населення.

"Згідно з інкубаційним періодом - в середньому 7-8 діб, ми побачимо результат на другий-третій тиждень зі зниження захворюваності. Якщо результату не буде - можна говорити про малоефективний захід", - сказав Рубан.

В такому випадку в країні можуть запровадити повний локдаун.

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"Карантин вихідного дня - це один з кроків до повного локдауну. Якщо він не дасть ефективного результату, то дійсно для України потрібно буде оголошувати локдаун", - вважає глава Держспоживслужби Києва.

Рубан зазначив, що карантин вихідного дня показує різні результати в різних країнах.

"У деяких країнах він застосовувався позитивно, в деяких - негативно, тому все залежить від правильного застосування зазначеного заходу", - додав він.

Нагадаємо, вчора уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня. Він діятиме, як мінімум, до 30 листопада.

Також у країні прибрали карантинне зонування, тепер діє загальнонаціональний карантин.

Зазначимо, за минулу добу в Україні вперше було зафіксовано понад 11 тисяч нових випадків коронавірусу. З початку пандемії в країні заразилися вже понад пів мільйона людей.

Автор: Анастасія Потіха
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Полный лохдаун сидит в ОП "Карантина выходного дня - это один из шагов к полному локдауну", - Рубан - Цензор.НЕТ 3299
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12.11.2020 09:43 Відповісти
Карантин вихідного дня це чергова ідіотська дурня від непрофесіоналів неспроможних реально боротись з епідемією. Замість реальних ефективних кроків влади ми бачимо якусь вірусну активність, роблять якісь смішні карантини на вихідні просто щоб люди не казали що влада нічого не робить!
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12.11.2020 10:39 Відповісти
Пол года было на подготовку больниц. Пол года. Какая разница на чем было пиариться на дорогах или больницах. За пол года можно было отремонтировать и подготовить сотни больниц Вот это был PR
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12.11.2020 09:49 Відповісти
На дорогах намного больше можно накрасть
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12.11.2020 13:40 Відповісти
8 месяцев и 2 миллиарда.
Цена успеха.
Цена жизней.
Цена здоровья нации.
Но время ушло.
Его больше не купить ни за какие деньги.
Вот и закрывают все больницы.
Нет больше других ходов в этой шахматной партии.
В любой смертельной болезни.
Самое страшное, осознавать, что все можно было вовремя исправить...Источник: https://censor.net/ru/b3230328
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12.11.2020 09:51 Відповісти
"Карантин вихідного дня - це один із кроків до повного локдауну", - Рубан - Цензор.НЕТ 8969
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12.11.2020 10:06 Відповісти
Ненормальний нормальним апріорі бути не може.
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12.11.2020 10:18 Відповісти
не локдауну, а лохдауну.
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12.11.2020 10:46 Відповісти
Результата не будет
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12.11.2020 11:22 Відповісти
 
 