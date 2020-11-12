"Карантин вихідного дня - це один із кроків до повного локдауну", - Рубан

Запровадження карантину вихідного дня має дати результат на другий-третій тиждень. Якщо результату не буде - можливий повний локдаун.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, карантин вихідного дня вводиться, щоб знизити активність населення.

"Згідно з інкубаційним періодом - в середньому 7-8 діб, ми побачимо результат на другий-третій тиждень зі зниження захворюваності. Якщо результату не буде - можна говорити про малоефективний захід", - сказав Рубан.

В такому випадку в країні можуть запровадити повний локдаун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нефьодов про карантин вихідного дня: Замість закупівель кисню, компенсації зарплати хворим і податкових канікул - ці безглузді кроки

"Карантин вихідного дня - це один з кроків до повного локдауну. Якщо він не дасть ефективного результату, то дійсно для України потрібно буде оголошувати локдаун", - вважає глава Держспоживслужби Києва.

Рубан зазначив, що карантин вихідного дня показує різні результати в різних країнах.

"У деяких країнах він застосовувався позитивно, в деяких - негативно, тому все залежить від правильного застосування зазначеного заходу", - додав він.

Нагадаємо, вчора уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня. Він діятиме, як мінімум, до 30 листопада.

Також у країні прибрали карантинне зонування, тепер діє загальнонаціональний карантин.

Зазначимо, за минулу добу в Україні вперше було зафіксовано понад 11 тисяч нових випадків коронавірусу. З початку пандемії в країні заразилися вже понад пів мільйона людей.