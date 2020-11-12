РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10618 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Борьба с коронавирусом
3 846 9
карантин (16730) Госпродпотребслужба (246) Рубан Олег (124) COVID-19 (18599)

"Карантин выходного дня - это один из шагов к полному локдауну", - Рубан

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Введение карантина выходного дня должен дать результат на второй-третьей неделе. Если результата не будет - возможен полный локдаун.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, карантин выходного дня вводится, чтобы снизить активность населения.

"Согласно инкубационному периоду - в среднем 7-8 суток, мы увидим результат на второй-третьей неделе по снижению заболеваемости. Если результата не будет - можно говорить о малоэффективном мероприятии", - сказал Рубан.

В таком случаев в стране могут ввести полный локдаун.

"Карантин выходного дня - это один из шагов к полному локдауну. Если он не даст эффективного результата, то действительно для Украины нужно будет объявлять локдаун", - считает глава Госпотребслужбы Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубан о скачке заболеваемости COVID-19 в Киеве: "Дальше будет еще больше"

Рубан отметил, что карантин выходного дня показывает разные результаты в разных странах.

"В некоторых странах он применялся положительно, в некоторых - отрицательно, поэтому все зависит от правильного внедрения данного мероприятия", - добавил он.

Напомним, вчера правительство ввело в Украине карантин выходного дня. Он будет действовать, как минимум, до 30 ноября.

Также в стране убрали карантинное зонирование, теперь действует общенациональный карантин.

Отметим, за прошедшие сутки в Украине впервые зафиксировали более 11 тысяч новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране заразились уже более полумиллиона человек.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Полный лохдаун сидит в ОП "Карантина выходного дня - это один из шагов к полному локдауну", - Рубан - Цензор.НЕТ 3299
показать весь комментарий
12.11.2020 09:43 Ответить
Карантин вихідного дня це чергова ідіотська дурня від непрофесіоналів неспроможних реально боротись з епідемією. Замість реальних ефективних кроків влади ми бачимо якусь вірусну активність, роблять якісь смішні карантини на вихідні просто щоб люди не казали що влада нічого не робить!
показать весь комментарий
12.11.2020 10:39 Ответить
Пол года было на подготовку больниц. Пол года. Какая разница на чем было пиариться на дорогах или больницах. За пол года можно было отремонтировать и подготовить сотни больниц Вот это был PR
показать весь комментарий
12.11.2020 09:49 Ответить
На дорогах намного больше можно накрасть
показать весь комментарий
12.11.2020 13:40 Ответить
8 месяцев и 2 миллиарда.
Цена успеха.
Цена жизней.
Цена здоровья нации.
Но время ушло.
Его больше не купить ни за какие деньги.
Вот и закрывают все больницы.
Нет больше других ходов в этой шахматной партии.
В любой смертельной болезни.
Самое страшное, осознавать, что все можно было вовремя исправить...Источник: https://censor.net/ru/b3230328
показать весь комментарий
12.11.2020 09:51 Ответить
"Карантин вихідного дня - це один із кроків до повного локдауну", - Рубан - Цензор.НЕТ 8969
показать весь комментарий
12.11.2020 10:06 Ответить
Ненормальний нормальним апріорі бути не може.
показать весь комментарий
12.11.2020 10:18 Ответить
не локдауну, а лохдауну.
показать весь комментарий
12.11.2020 10:46 Ответить
Результата не будет
показать весь комментарий
12.11.2020 11:22 Ответить
 
 