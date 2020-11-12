Мендель спростувала, що у неї виявили коронавірус: "Найбільший фейк ранку"

Речниця Президента Юлія Мендель спростувала інформацію деяких ЗМІ, ніби у неї виявлено коронавірус, при цьому повідомивши, що регулярно робить тести на COVID-19.

Про це Мендель написала на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Привіт! Здогадайтеся, який найбільший фейк ранку? Якщо буде позитивний - повідомлю. Тести роблю регулярно", - зазначила прессекретарка Президента.

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