Мендель спростувала, що у неї виявили коронавірус: "Найбільший фейк ранку"
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Речниця Президента Юлія Мендель спростувала інформацію деяких ЗМІ, ніби у неї виявлено коронавірус, при цьому повідомивши, що регулярно робить тести на COVID-19.
Про це Мендель написала на своїй сторінці в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Привіт! Здогадайтеся, який найбільший фейк ранку? Якщо буде позитивний - повідомлю. Тести роблю регулярно", - зазначила прессекретарка Президента.
Топ коментарі
+36 Старый зольдат
показати весь коментар12.11.2020 10:38
+29 Ksenia VB
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показати весь коментар12.11.2020 10:38
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Да куда там... У зеленых менделей массовая мания величия.
Суд обязал СМИ опровергнуть информацию о бывшем замглавы Службы внешней разведки.
Журналисты должны опровергнуть, что Семочко владеет недвижимостью на миллионы долларов, а его родственники - граждане России.
Голосеевский райсуд Киева обязал ряд украинских изданий опровергнуть распространенную ими информацию о бывшем первом заместителе главы Службы внешней разведки Сергее Семочко как не соответствующую действительности и причиняющую моральный вред. Об этом говорится в решении суда.
Суд обязал журналистов опровергнуть информацию о том, что Семочко владеет недвижимостью на миллионы долларов и бизнесом в оккупированном Крыму, его родственники - граждане России, да и сам он "несет ответственность за сотни смертей".
Также суд признал недостоверной информацию о том, что Семочко "ответственен за пропажу в Украине лекарств для диализа, вследствие которой погибло порядка 200 украинцев", а СБУ "годами "доила" фармбизнес", и занималась этим якобы именно контрразведка СБУ, которую возглавлял Семочко.Среди тех, кого суд обязал опровергнуть указанную информацию, - телерадиокомпания Люкс, сайт uaportal.com, Bihus.info.
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Еще не вечер
Сиф - да...
Трипак - да....
Корона - нет...