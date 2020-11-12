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призначення (1019) Одеса (4024) митниця (1028) Державна митна служба (158)

Одеську митницю очолив Танцеров

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Одеську митницю очолив Танцеров

Андрій Танцеров, який раніше обіймав посаду першого заступника начальника Одеської митниці, з 12 листопада очолив відомство.

Про це пресслужба митниці повідомила на своїй сторінці в Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до наказу Держмитслужби від 12 листопада 2020 року виконання обов'язків начальника Одеської митниці Держмитслужби покладено на Танцерова Андрія Олександровича, першого заступника начальника Одеської митниці Держмитслужби", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в серпні в.о. голови Одеської митниці було призначено Дениса Пудрика, який з 2005-го в різні періоди очолював також Бердянську, Донецьку, Луганську, Чернігівську та Львівську митницю.

21 жовтня пресцентр Держмитної служби повідомив, що Пудрика звільнено через "негативні результати роботи митниці впродовж двох місяців".

Сам він заявив, що "Звільнили - це дуже голосно сказано. Просто наказ про покладання обов'язків втратив чинність".

Одеську митницю очолив Танцеров 01
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Топ коментарі
+7
Як не буде? Буде! КСУ боротьбу з корупцією відмінив.
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12.11.2020 21:19
+5
Андрей Танцеров, ранее занимавший должность первого замначальника Одесской таможни, с 12 ноября возглавил ведомство

И шо , коррупции больше не будет ? Одесскую таможню возглавил Танцеров - Цензор.НЕТ 5152
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12.11.2020 21:18
+3
И это правильно шоумер делает, зачем брать кого то с улицы, будет ломать наработки, время терять, когда все давно налажено, остается только правильно поделить, тем более, вижу, глаза у танцерова честные, можно ему доверять общак.
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12.11.2020 21:27
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Андрей Танцеров, ранее занимавший должность первого замначальника Одесской таможни, с 12 ноября возглавил ведомство

И шо , коррупции больше не будет ? Одесскую таможню возглавил Танцеров - Цензор.НЕТ 5152
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12.11.2020 21:18 Відповісти
Як не буде? Буде! КСУ боротьбу з корупцією відмінив.
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12.11.2020 21:19 Відповісти
Ага, щас! Погоди, тока разгон возьмёт! От Дюка!
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12.11.2020 21:22 Відповісти
Ничего нового.
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12.11.2020 21:20 Відповісти
как ничего? начальник новый у его доход существенно вырастет...а ты говоришь ничего
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12.11.2020 21:34 Відповісти
хорошему танцерову ничо мешать не будет? )
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12.11.2020 21:22 Відповісти
танцеров??? Это коллега тамады??
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12.11.2020 21:27 Відповісти
И это правильно шоумер делает, зачем брать кого то с улицы, будет ломать наработки, время терять, когда все давно налажено, остается только правильно поделить, тем более, вижу, глаза у танцерова честные, можно ему доверять общак.
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12.11.2020 21:27 Відповісти
Это хорошо или мало?
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12.11.2020 21:29 Відповісти
Можно даже сказать, что не мало, а ничего хорошего. Какой может быть спрос с исполняющего обязанности.
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12.11.2020 21:38 Відповісти
дерьмак прибарахлился)
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12.11.2020 21:36 Відповісти
В Україні, здається, вже починає бракувати расових кацапів на відповідальні держпосади.
Підтягуються останні резерви, - з врахуванням відрізаних даунбасо-кримських скрєпоносців.
Зеленський, певно, вже в отчаянії вопієт, - "*****, памагі!"
При Якунєвічі, казали, даже бомжів данєцкіх з вулиць загрібали, щоб заповнити вакантні посади у Києві... Одеську митницю очолив Танцеров - Цензор.НЕТ 5588
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12.11.2020 21:49 Відповісти
Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице.
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12.11.2020 22:06 Відповісти
В одеському ахметфеоді проблеми з кадрами? - Дебіл дебіла заміщає?
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12.11.2020 22:46 Відповісти
На скіки часу цьому одеську митницю залишили «у врємєнноє пользованіє»???
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12.11.2020 23:08 Відповісти
"Андрей Танцеров, ранее занимавший должность первого замначальника Одесской таможни"---т.е. мастер-класс у Пудрика прошел, теперь может и таможню возглавить)))
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13.11.2020 00:17 Відповісти
Не знаю , кто это, но хоть лицо обнадеживающе не жирное. Хотя , не факт, что не окажется таким же вором
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13.11.2020 06:45 Відповісти
Так він з малозабезпечених...Це яких скільки не забезпечуй.......а і все мало і мало )))
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13.11.2020 08:53 Відповісти
 
 