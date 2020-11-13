Одесскую таможню возглавил Танцеров

Андрей Танцеров, ранее занимавший должность первого замначальника Одесской таможни, с 12 ноября возглавил ведомство.

Об этом пресс-служба таможни сообщила на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В соответствии с приказом Гостаможслужбы с 12 ноября 2020 года выполнение обязанностей начальника Одесской таможни Гостаможслужбы возложено на Танцерова Андрея Александровича, первого заместителя начальника Одесской таможни Гостаможслужбы", - сказано в сообщении.

Напомним, в августе и.о. главы Одесской таможни был назначен Денис Пудрик, который с 2005-го в разные периоды возглавлял также Бердянскую, Донецкую, Луганскую, Черниговскую и Львовскую таможню.

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21 октября пресс-центр Гостаможенной службы сообщил, что Пудрик уволен из-за "отрицательных результатов работы таможни в течение двух месяцев".

Сам он заявил, что "Уволили - это очень громко сказано. Просто приказ о возложении обязанностей утратил силу".