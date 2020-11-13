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Одесскую таможню возглавил Танцеров

Новости Цензор.НЕТ Общество

Одесскую таможню возглавил Танцеров

Андрей Танцеров, ранее занимавший должность первого замначальника Одесской таможни, с 12 ноября возглавил ведомство.

Об этом пресс-служба таможни сообщила на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В соответствии с приказом Гостаможслужбы с 12 ноября 2020 года выполнение обязанностей начальника Одесской таможни Гостаможслужбы возложено на Танцерова Андрея Александровича, первого заместителя начальника Одесской таможни Гостаможслужбы", - сказано в сообщении.

Напомним, в августе и.о. главы Одесской таможни был назначен Денис Пудрик, который с 2005-го в разные периоды возглавлял также Бердянскую, Донецкую, Луганскую, Черниговскую и Львовскую таможню.

Также на Цензор.НЕТ: Кабмин согласовал кандидатуру Рябикина на пост главы Гостаможслужбы

21 октября пресс-центр Гостаможенной службы сообщил, что Пудрик уволен из-за "отрицательных результатов работы таможни в течение двух месяцев".

Сам он заявил, что "Уволили - это очень громко сказано. Просто приказ о возложении обязанностей утратил силу".

Одесскую таможню возглавил Танцеров 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
Як не буде? Буде! КСУ боротьбу з корупцією відмінив.
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12.11.2020 21:19
+5
Андрей Танцеров, ранее занимавший должность первого замначальника Одесской таможни, с 12 ноября возглавил ведомство

И шо , коррупции больше не будет ? Одесскую таможню возглавил Танцеров - Цензор.НЕТ 5152
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12.11.2020 21:18
+3
И это правильно шоумер делает, зачем брать кого то с улицы, будет ломать наработки, время терять, когда все давно налажено, остается только правильно поделить, тем более, вижу, глаза у танцерова честные, можно ему доверять общак.
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12.11.2020 21:27
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Андрей Танцеров, ранее занимавший должность первого замначальника Одесской таможни, с 12 ноября возглавил ведомство

И шо , коррупции больше не будет ? Одесскую таможню возглавил Танцеров - Цензор.НЕТ 5152
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12.11.2020 21:18 Ответить
Як не буде? Буде! КСУ боротьбу з корупцією відмінив.
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12.11.2020 21:19 Ответить
Ага, щас! Погоди, тока разгон возьмёт! От Дюка!
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12.11.2020 21:22 Ответить
Ничего нового.
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12.11.2020 21:20 Ответить
как ничего? начальник новый у его доход существенно вырастет...а ты говоришь ничего
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12.11.2020 21:34 Ответить
хорошему танцерову ничо мешать не будет? )
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12.11.2020 21:22 Ответить
танцеров??? Это коллега тамады??
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12.11.2020 21:27 Ответить
И это правильно шоумер делает, зачем брать кого то с улицы, будет ломать наработки, время терять, когда все давно налажено, остается только правильно поделить, тем более, вижу, глаза у танцерова честные, можно ему доверять общак.
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12.11.2020 21:27 Ответить
Это хорошо или мало?
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12.11.2020 21:29 Ответить
Можно даже сказать, что не мало, а ничего хорошего. Какой может быть спрос с исполняющего обязанности.
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12.11.2020 21:38 Ответить
дерьмак прибарахлился)
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12.11.2020 21:36 Ответить
В Україні, здається, вже починає бракувати расових кацапів на відповідальні держпосади.
Підтягуються останні резерви, - з врахуванням відрізаних даунбасо-кримських скрєпоносців.
Зеленський, певно, вже в отчаянії вопієт, - "*****, памагі!"
При Якунєвічі, казали, даже бомжів данєцкіх з вулиць загрібали, щоб заповнити вакантні посади у Києві... Одеську митницю очолив Танцеров - Цензор.НЕТ 5588
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12.11.2020 21:49 Ответить
Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице.
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12.11.2020 22:06 Ответить
В одеському ахметфеоді проблеми з кадрами? - Дебіл дебіла заміщає?
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12.11.2020 22:46 Ответить
На скіки часу цьому одеську митницю залишили «у врємєнноє пользованіє»???
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12.11.2020 23:08 Ответить
"Андрей Танцеров, ранее занимавший должность первого замначальника Одесской таможни"---т.е. мастер-класс у Пудрика прошел, теперь может и таможню возглавить)))
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13.11.2020 00:17 Ответить
Не знаю , кто это, но хоть лицо обнадеживающе не жирное. Хотя , не факт, что не окажется таким же вором
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13.11.2020 06:45 Ответить
Так він з малозабезпечених...Це яких скільки не забезпечуй.......а і все мало і мало )))
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13.11.2020 08:53 Ответить
 
 