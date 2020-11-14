Поліція заблокувала роботу львівських ринків

Правоохоронці чергують біля входу на найбільші львівські ринки. Вони не забороняють торговцям і покупцям заходити на територію ринків, але торгувати не дають.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання Zaxid.net.

Заблоковано роботу як мінімум 4 великих ринків - "Шувар", "Краківський", "Галицьке перехрестя", "Південний", а також розташованого на Сихові торгового центру "Іскра".

"Поліцейські не перекривають входи на ринки, однак стежать за торговцями, щоб ті не працювали. А тим часом підприємці не встають за прилавки, боячись, що їх оштрафують", - повідомляє видання.

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Відділ комунікації поліції Львівської області повідомляє, що станом на 11 ранку 14 листопада в поліцію надійшло 11 повідомлень про порушення карантинних правил.

"Правоохоронці реагують на всі такі повідомлення - проводять профілактичні бесіди, а у випадках, якщо громадяни або керівники підприємств не припиняють правопорушення - залучають їх до передбаченої законодавством відповідальності", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, 13 листопада виконком міськради Львова оголосив суботу та неділю робочими днями для низки установ і закладів. Таким чином міська влада намагається обійти введений розпорядженням уряду карантин вихідного дня.