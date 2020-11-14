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Поліція заблокувала роботу львівських ринків

Новини Цензор.НЕТ Події

Поліція заблокувала роботу львівських ринків

Правоохоронці чергують біля входу на найбільші львівські ринки. Вони не забороняють торговцям і покупцям заходити на територію ринків, але торгувати не дають.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання Zaxid.net.

Заблоковано роботу як мінімум 4 великих ринків - "Шувар", "Краківський", "Галицьке перехрестя", "Південний", а також розташованого на Сихові торгового центру "Іскра".

"Поліцейські не перекривають входи на ринки, однак стежать за торговцями, щоб ті не працювали. А тим часом підприємці не встають за прилавки, боячись, що їх оштрафують", - повідомляє видання.

Також читайте: Підприємці на Житомирщині перекрили міжнародну трасу через карантин, - поліція. ФОТО

Відділ комунікації поліції Львівської області повідомляє, що станом на 11 ранку 14 листопада в поліцію надійшло 11 повідомлень про порушення карантинних правил.

"Правоохоронці реагують на всі такі повідомлення - проводять профілактичні бесіди, а у випадках, якщо громадяни або керівники підприємств не припиняють правопорушення - залучають їх до передбаченої законодавством відповідальності", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, 13 листопада виконком міськради Львова оголосив суботу та неділю робочими днями для низки установ і закладів. Таким чином міська влада намагається обійти введений розпорядженням уряду карантин вихідного дня.
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Топ коментарі
+34
Тому що Найнікчемніший - маленьке мстиве падло.
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14.11.2020 13:11
+22
Зеленовирус
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14.11.2020 13:07
+21
Тому що Авакова потрібно знімати з посади! У Львові ринкам забороняють працювати а по всій Україні ринки працюють!
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14.11.2020 13:20
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Зеленовирус
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14.11.2020 13:07 Відповісти
А в Одесі ринки працюють! Чому тільки у Львові не дають працювати ринкам?
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14.11.2020 13:09 Відповісти
Тому що Найнікчемніший - маленьке мстиве падло.
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14.11.2020 13:11 Відповісти
Тому що Авакова потрібно знімати з посади! У Львові ринкам забороняють працювати а по всій Україні ринки працюють!
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14.11.2020 13:20 Відповісти
в Харкові працють тільки прдуктові! Барабашово не працює в суботу та неділлю!
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14.11.2020 14:56 Відповісти
Пожаліли би хворого, він заслуговує на більше.
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14.11.2020 14:08 Відповісти
так никто ж не против, что он.... Поліція заблокувала роботу львівських ринків - Цензор.НЕТ 3949
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14.11.2020 14:49 Відповісти
Тому що "Одесанаш". А Львів український.
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14.11.2020 13:24 Відповісти
Поліція заблокувала роботу львівських ринків - Цензор.НЕТ 2417
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14.11.2020 20:19 Відповісти
А Аваков на білому коні персонально в "Криївку" завітав?
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14.11.2020 13:10 Відповісти
добре що всі хто не зміг скупитися на ринках тепер можуть скупитися в Епіцентрі
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14.11.2020 13:10 Відповісти
Епіцентр у Львові працює тільки на видачу інтернет-замовлень. Сьогодні сам купував так : замовив через інтернет і за годину забрав товар - з дотриманням всіх процедур. Так що наче адекватно.
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14.11.2020 18:13 Відповісти
Хотят Синютку на царство.Впряглись все,не по детски.Только хрен у них это выйдет.Садовой,в любом случае,выиграет.
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14.11.2020 13:17 Відповісти
время покажет. про трампампушу тоже так верещали.
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14.11.2020 13:48 Відповісти
как по мне - обое рябое
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14.11.2020 13:51 Відповісти
Ві давно не були у Львові - дороги, транспорт, історичні памятки та ін. - дніще !!!!!
корупція Садового кричить на кожному кутку Львова
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14.11.2020 14:52 Відповісти
Вообще-то я живу во Львове и знаю ху из ху. Поэтому и написал именно так.
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14.11.2020 15:15 Відповісти
Почекайте - а хто це весною казав, що більше не буде балотуватись у мери Л ьвова ?! Чи не Садовий ? Щось всі про це мовчать - чи забули, чи просто мовчать ?
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14.11.2020 18:16 Відповісти
у чому різниця зараз між Садовим і Синюткою
і чому я зараз проголосую не за Андрія "Доля"...

(будучи неприхильником Порошенко..)

Тому,що Порошенко агітацією за Синютку взяв за нього відповідальність..

Тобто вже не львів"яни будуть хвилюватись пару найближчих років,що Мер "оборзіє" від безконтрольності і безнаказаності..
Нехай це хвилює Політика Всеукраїнського масштабу -щоб не втратити Галичину подібно "Свободі" -котра прої...ала свої рейтинги дерибаном Львова у постмайданний період...
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14.11.2020 15:50 Відповісти
В целом, очевидно что это никакая не "борьба с ковидом".

Это просто саботаж, с целью полной остановки экономики.

Учитывая что сейчас военное время, те кто отдали такой приказ подлежат исключительной мере наказания.
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14.11.2020 13:33 Відповісти
у нас рынки работают
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14.11.2020 13:42 Відповісти
Садовый перед выборами решил пиарнуться, но, "доброжелатели" обломали малину. )

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14.11.2020 13:50 Відповісти
Садовому насрати на роботу ринків.. навіть на "Шувар" знову обраного депутата міськради від Самопомочі Федишина...

у нього свій бізнес,що втрачає бабло :


"Холдинг емоцій !ФЕСТ".
Тепер це вже 20 ресторанів: "Театр пива "Правда", "Реберня "Під Арсеналом", "П'яна вишня", "Ресторація "Гасова лямпа", "Арт-центр "Дзиґа", "Криївка", "Львівська копальня кави", "Львівська майстерня шоколаду", "Перша міська пекарня сирників та штруделів "Львівські пляцки", Мазох-Cafe, "Найдорожча ресторація Галичини", "Перша львівська грильова ресторація м'яса та справедливости", "Галицька жидівська кнайпа "Під Золотою розою", "Пошта на Друкарській", "Пструг, хліб та вино", "Відкрита кав'ярня "Біля Діани на Ринку", "Grand cafe Leopolis", "Opera underground", "Дуже висока кухня", "Дім легенд".
А ще - мережа магазинів їжі по всьому Львову, декілька магазинів одягу, готелі, туристична та навіть будівельна компанії: так званий кавовий хаб "!FEST COFFEE MISSION", "!ФЕСТ-готель", місто в місті - величезний клуб на місці заводу "!FEST Republic", "Гончарня на Знесінні Поттерчуків", "Видавництво Старого Лева", "Школа вільних та небайдужих", "Школа мистецтв вільних та небайдужих", туристична компанія Just Lviv It!, апартаменти Just Lviv It!, так званий інформцентр - трамвай із сувенірами Just Lviv Tram, будівельна компанія "Квітка", мережа крамниць "Два кроки від хати", Магазин правдивої їжі "Дідо", мережа магазинів одягу "Авіація Галичини", трапезна в УКУ, Кондитерська на Лемківській, Кооператива молока, Міні-кафе "Сито" та пекарня "Братванка".https://zik.ua/article/restoranna_mafiia_zamist_simi_yanukovycha__doroha_rodyna_sadovoho_959814?fbclid=IwAR3wUIFSgb7Z8ObpS8ySHOQpfb6Xc1Zz6dymRJ1KNg9dyAKqjxc1gteTyu4
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14.11.2020 15:27 Відповісти
Ну так тогда закрывайте все кроме аптек!!!!!какого йуха продуктовые работают??????на свежем воздухе меньше вероятность заразиться
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14.11.2020 14:00 Відповісти
Мусорная войнушка от Пети ....
Базарная история от Вовы ...
Похоже, что во Львове чем-то помазано.

В Киеве официальный продуктовый базар недалеко от моего дома работает, к слову.
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14.11.2020 14:52 Відповісти
во Львове корупционным Садовим помазано. Поліція заблокувала роботу львівських ринків - Цензор.НЕТ 7615
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14.11.2020 14:54 Відповісти
Більшості мерів українських міст до Садового як свиням до неба.
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14.11.2020 15:00 Відповісти
"світлий мер".. )))))
щирий грекокатолик і патрійот у вишиванці...
Поліція заблокувала роботу львівських ринків - Цензор.НЕТ 3792

це якщо не копати глибше....
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14.11.2020 15:31 Відповісти
Та хто тільки не "копав" і шо? І нічого, впевнений, Садового буде переобрано.
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14.11.2020 15:50 Відповісти
ОПтимізм,впевненість хороша річ... )))))))

особливо цим завжди вирізнялась Тимошенко перед виборами Президента... Поліція заблокувала роботу львівських ринків - Цензор.НЕТ 7092
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14.11.2020 15:58 Відповісти
А шо ви отой фейковий акаунт у фейсбуці видаляти будете після виборів, чи як?
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14.11.2020 16:02 Відповісти
чого це фейовий акаунт,якщо він у мене купу років ? Поліція заблокувала роботу львівських ринків - Цензор.НЕТ 3864
ну а після виборів займусь ще й мером Синюткою. )
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14.11.2020 16:06 Відповісти
до речі,у групі СКОРУМПОВАНЕ МІСТО ЛЬВІВ У БІЛЬШОСТІ ПОСИЛАННЯ НА ІНШІ РЕСУРСИ. тобто на факти..

Зникло дише одне посилання(думаю,Прокуратура Львова натиснула на адмінів сайту "вголос"..


"Мерзенна трійця" -Садовий купив собі нового прокурора ?

 поширив посилання в групі
Ми - Злі Українці.
14 вересня ·

Коли Верховна Рада з подачі президента голосувала за призначення тодішньої глави ДБР Ірини Венедіктової новим Генеральним прокурором, 13 нардепів від Львівщини виступили «проти». Їй не збиралися пробачати ні призначення адвоката Януковича Олександра Бабікова своїм заступником, ні ініціативи скасування закону про амністію Майдану, ні погрози тисячам учасників Революції гідності. Ексдиректор УІНП Володимир В'ятрович тоді з трибуни і взагалі назвав Венедіктову «реваншем Антимайдану». А от Павло Бакунець, єдиний представник «Самопомочі» у Верховній Раді закрив на все це очі і проголосував… «за».

Чи за цю «послугу», чи за грубі гроші - Венедіктова врешті знайшла чим віддячити Садовому. Прокурорку, яка вперше за багато років показала результати роботи і не повелася на квартири від Садового - просто «пішли» із посади. І вже наступного дня знайшли їй заміну. Новим прокурором Львівщини Венедіктова призначила Антона Войтенка. При чому відразу - на 5 років. Вочевидь, для «стабільності».
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14.11.2020 16:12 Відповісти
Як ви там казали?
Поліція заблокувала роботу львівських ринків - Цензор.НЕТ 8980Поліція заблокувала роботу львівських ринків - Цензор.НЕТ 8980Поліція заблокувала роботу львівських ринків - Цензор.НЕТ 2232
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22.11.2020 20:55 Відповісти
на минулих виборах у Садового була нищівна перевага над Кошулинським у першому турі...
Садовий не дотягнув до позначки 50% і набрав 49,23%, а Кошулинський отримав 12,29% голосів.

у другому виграв лише 60 до 40...

на виборах 2020 вже у першому турі Садовий 39 проти 31 у Синютки..
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14.11.2020 16:05 Відповісти
Так шо видаляти будете, чи на згадку про брудні політтехнології залишите?
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14.11.2020 16:07 Відповісти
САдоботів я переважно посилаю на..уй.. щоб не прийо..увались не по ділу... )

па-па.. Поліція заблокувала роботу львівських ринків - Цензор.НЕТ 2763
дискутувати більше з якимось "львів"янином,прихильником мерця Андрійка" не бачу змісту... )
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14.11.2020 16:14 Відповісти
Так що, будете видаляти акаунт, чи просто відморозитеся?
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22.11.2020 21:01 Відповісти
І де пан мешкає у Львові , що не вміє розмовляти украінською , а тільки москальсою ?
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14.11.2020 16:28 Відповісти
кажете "мусорная войнушка " Садового з Порошенко ?... Поліція заблокувала роботу львівських ринків - Цензор.НЕТ 145

тільки от сміттєперероблювальний завод Садовий пообіцяв 14 років тому.... Поліція заблокувала роботу львівських ринків - Цензор.НЕТ 2060
і жоден інвестор йому не підійшов...
НАгадуємо"кличку Садового "Доля"(у перекладі на російську не "судьба" Поліція заблокувала роботу львівських ринків - Цензор.НЕТ 5555 )....
Поліція заблокувала роботу львівських ринків - Цензор.НЕТ 4292
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14.11.2020 15:43 Відповісти
Дешева маніпуляція рівня москальської пропаганди.
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14.11.2020 15:53 Відповісти
Доиграетесь со Львовом, поганки зелёные, львовяне не раз ход истории в Украине меняли.
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14.11.2020 14:57 Відповісти
Не забуваємо що Садовий агітував за Зебіла і вітав призначення Сивохо.
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14.11.2020 15:03 Відповісти
Емм, а хіба на базарі на відкритому повітрі більший шанс заразитися, ніж в тісному приміщенні АТБ?
І так, ринки ж і продуктові є, а торгівлю продуктами вони обіцяли не прикривати!
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14.11.2020 15:07 Відповісти
Продуктовые рынки и лотки никто и не закрывает. В Киеве по крайней мере все работают и ярмарки тоже. Но при этом там почти все без масок ходят и продукты почти никто не упаковывает. В отличии от супермаркетов где худо-бедно но хоть как-то придерживаться масочного режима и санитарных норм по уборке и дезинфекции. Так что в нашем случае на рынке таки да больше шансов заразиться.
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14.11.2020 15:11 Відповісти
Если бы ввели полный локдаун на пару недель то было бы хреново, но был бы хотя бы смысл. Тут смысла нет никакого как и во всем что делают зебилы. Продуктовые рынки да работают, как и ярмарки, где толпы людей ходят без масок, а менты в это время стерегут входы на другие рынки. Да и те "не работают" только частично. Внутри многие работают. радиорынок, юность и пр. Там администрация уже добазарилась с КМДА. В четверг еще был шухер, а потом типа не сцать, тревога учебная - работаем)) Сюр короче. Я думаю это первый и последний карантин выходного дня. На следующие выходные вообще все будут работать.
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14.11.2020 15:08 Відповісти
А вы бы подчинились полному локдауну?Люди два дня не могут просто дома посидеть.Корона поможет пойти на вечный локдаун.
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14.11.2020 15:28 Відповісти
Если б на рынках все носили маски и соблюдали дистанцию, не закрыли бы.
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14.11.2020 15:26 Відповісти
"Південний" ринок у Львові ЦІЛКОВИТО НЕ ПРОДУКТОВИЙ...
Якщо Епіцентр навіть "приструнили", то логічно і цей ринок...
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14.11.2020 15:34 Відповісти
"Цілковито" я б не сказав...Один торговий центр "Фермерське м"ясце" належить зятю Писарчука Пуцяті...
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14.11.2020 17:24 Відповісти
Интересно бы послушать Львовский врачей,которые лечат корону.Что они думают по поводу ограничений на выходные?
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14.11.2020 15:30 Відповісти
ситуація на Львівщині аналогічна загальноукраїнській...
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14.11.2020 15:36 Відповісти
знайшов їх реакцію...
Поліція заблокувала роботу львівських ринків - Цензор.НЕТ 2695
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14.11.2020 16:00 Відповісти
слышь мусора вонючие вас кто этому научил это называется итальянская забастовка только наоборот-на работу пришел но ничего неделает только видимость. так в 90-х бандиты комерсов лохматили-пока незаплатишь-торговать небудешь. выползки поганые
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14.11.2020 15:43 Відповісти
А що, Епіцентри вже також заблокували?!
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14.11.2020 16:12 Відповісти
працюють на винос в онлайні... ПОКИ ЩО...подивимось,як буде далі...

це означає справді ЖОПУ в Україні з Ковідом... ((
не дарма у Львові,хоча ще є вільні ліжка ,але динаміка погана...

На «Арені Львів» розгорнуть мобільний госпіталь для хворих на Covid-19Мобільні госпіталі розгортатимуть тоді, коли будуть заповнені всі ліжка у медзакладах
Поліція заблокувала роботу львівських ринків - Цензор.НЕТ 8804

Стадіон «Арена Львів» та інші міські спорткомплекси Львова розглядають як тимчасові мобільні госпіталі для лікування хворих на Covid-19. Про це на брифінгу 10 листопада повідомив директор департаменту охорони здоров'я ЛОДА Орест Чемерис.
«На жаль, динаміка останнього тижня показує, що кількість хворих, які звертаються за допомогою і потребують госпіталізації залишається на високому рівні. В середньому від 180 до 220 хворих госпіталізовують щоденно», - сказав головний медик Львівщини.
За словами Ореста Чемериса, МОЗ видало доручення розглянути об'єкти під можливі мобільні госпіталі по всій території України. Наразі загальна завантаженість ліжок із хворими на коронавірус, за даними МОЗ, становить 64,7%
https://zaxid.net/news/

Польща розгорне коронавірусний госпіталь на найбільшому стадіоні країни
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14.11.2020 16:21 Відповісти
Це неприховане знищення середнього класу / малого і середнього бізнесу.
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14.11.2020 16:47 Відповісти
Как так- заблокировали. В Николаеве сегодня работали все рынки. Никакой блокировки. Шо за зелёная хрень. Я имею в виду ***********.
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14.11.2020 19:07 Відповісти
Синютка наш мер, Садовий ти хочеш закінчити як Лукашенко. Люди у Львові тобі вже терпіти не будуть. Йди геть поки не викинули.
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14.11.2020 20:22 Відповісти
 
 