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Полиция заблокировала работу львовских рынков

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Полиция заблокировала работу львовских рынков

Стражи порядка дежурят у входа на крупнейшие львовские рынки. Они не запрещают торговцам и покупателям заходить на территорию рынков, но торговать не дают.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание Zaxid.net.

Заблокирована работа как минимум 4 крупных рынков - "Шувар", "Краковский", "Галицкий перекресток", "Южный", а также расположенного на Сыхове торгового центра "Искра".

"Полицейские не перекрывают входы на рынки, однако следят за торговцами, чтобы те не работали. А тем временем предприниматели не встают за прилавки, боясь, что их оштрафую", - сообщает издание.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Полиция прервала концерт "Бумбокса" из-за нарушений карантина во Львове. ФОТОрепортаж (обновлено)

Отдел коммуникации полиции Львовской области сообщает, что по состоянию на 11 утра 14 ноября в полицию поступило 11 сообщений о нарушении карантинных правил.

"Правоохранители реагируют на все такие сообщения - проводят профилактические беседы, а в случаях, если граждане или руководители предприятий не прекращают правонарушения - привлекают их к предусмотренной законодательством ответственности", - сообщили в полиции.

Также на Цензор.НЕТ: Решение Кабмина о карантине выходного дня должны выполнять все субъекты хозяйствования, - Шмыгаль

Напомним, 13 ноября исполком горсовета Львова объявил субботу и воскресенье рабочими днями для ряда учреждений и заведений. Таким образом городские власти пытаются обойти введенный распоряжением правительства карантин выходного дня.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+34
Тому що Найнікчемніший - маленьке мстиве падло.
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14.11.2020 13:11
+22
Зеленовирус
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14.11.2020 13:07
+21
Тому що Авакова потрібно знімати з посади! У Львові ринкам забороняють працювати а по всій Україні ринки працюють!
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14.11.2020 13:20
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Зеленовирус
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14.11.2020 13:07 Ответить
А в Одесі ринки працюють! Чому тільки у Львові не дають працювати ринкам?
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14.11.2020 13:09 Ответить
Тому що Найнікчемніший - маленьке мстиве падло.
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14.11.2020 13:11 Ответить
Тому що Авакова потрібно знімати з посади! У Львові ринкам забороняють працювати а по всій Україні ринки працюють!
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14.11.2020 13:20 Ответить
в Харкові працють тільки прдуктові! Барабашово не працює в суботу та неділлю!
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14.11.2020 14:56 Ответить
Пожаліли би хворого, він заслуговує на більше.
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14.11.2020 14:08 Ответить
так никто ж не против, что он.... Поліція заблокувала роботу львівських ринків - Цензор.НЕТ 3949
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14.11.2020 14:49 Ответить
Тому що "Одесанаш". А Львів український.
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14.11.2020 13:24 Ответить
Поліція заблокувала роботу львівських ринків - Цензор.НЕТ 2417
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14.11.2020 20:19 Ответить
А Аваков на білому коні персонально в "Криївку" завітав?
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14.11.2020 13:10 Ответить
добре що всі хто не зміг скупитися на ринках тепер можуть скупитися в Епіцентрі
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14.11.2020 13:10 Ответить
Епіцентр у Львові працює тільки на видачу інтернет-замовлень. Сьогодні сам купував так : замовив через інтернет і за годину забрав товар - з дотриманням всіх процедур. Так що наче адекватно.
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14.11.2020 18:13 Ответить
Хотят Синютку на царство.Впряглись все,не по детски.Только хрен у них это выйдет.Садовой,в любом случае,выиграет.
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14.11.2020 13:17 Ответить
время покажет. про трампампушу тоже так верещали.
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14.11.2020 13:48 Ответить
как по мне - обое рябое
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14.11.2020 13:51 Ответить
Ві давно не були у Львові - дороги, транспорт, історичні памятки та ін. - дніще !!!!!
корупція Садового кричить на кожному кутку Львова
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14.11.2020 14:52 Ответить
Вообще-то я живу во Львове и знаю ху из ху. Поэтому и написал именно так.
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14.11.2020 15:15 Ответить
Почекайте - а хто це весною казав, що більше не буде балотуватись у мери Л ьвова ?! Чи не Садовий ? Щось всі про це мовчать - чи забули, чи просто мовчать ?
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14.11.2020 18:16 Ответить
у чому різниця зараз між Садовим і Синюткою
і чому я зараз проголосую не за Андрія "Доля"...

(будучи неприхильником Порошенко..)

Тому,що Порошенко агітацією за Синютку взяв за нього відповідальність..

Тобто вже не львів"яни будуть хвилюватись пару найближчих років,що Мер "оборзіє" від безконтрольності і безнаказаності..
Нехай це хвилює Політика Всеукраїнського масштабу -щоб не втратити Галичину подібно "Свободі" -котра прої...ала свої рейтинги дерибаном Львова у постмайданний період...
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14.11.2020 15:50 Ответить
В целом, очевидно что это никакая не "борьба с ковидом".

Это просто саботаж, с целью полной остановки экономики.

Учитывая что сейчас военное время, те кто отдали такой приказ подлежат исключительной мере наказания.
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14.11.2020 13:33 Ответить
у нас рынки работают
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14.11.2020 13:42 Ответить
Садовый перед выборами решил пиарнуться, но, "доброжелатели" обломали малину. )

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14.11.2020 13:50 Ответить
Садовому насрати на роботу ринків.. навіть на "Шувар" знову обраного депутата міськради від Самопомочі Федишина...

у нього свій бізнес,що втрачає бабло :


"Холдинг емоцій !ФЕСТ".
Тепер це вже 20 ресторанів: "Театр пива "Правда", "Реберня "Під Арсеналом", "П'яна вишня", "Ресторація "Гасова лямпа", "Арт-центр "Дзиґа", "Криївка", "Львівська копальня кави", "Львівська майстерня шоколаду", "Перша міська пекарня сирників та штруделів "Львівські пляцки", Мазох-Cafe, "Найдорожча ресторація Галичини", "Перша львівська грильова ресторація м'яса та справедливости", "Галицька жидівська кнайпа "Під Золотою розою", "Пошта на Друкарській", "Пструг, хліб та вино", "Відкрита кав'ярня "Біля Діани на Ринку", "Grand cafe Leopolis", "Opera underground", "Дуже висока кухня", "Дім легенд".
А ще - мережа магазинів їжі по всьому Львову, декілька магазинів одягу, готелі, туристична та навіть будівельна компанії: так званий кавовий хаб "!FEST COFFEE MISSION", "!ФЕСТ-готель", місто в місті - величезний клуб на місці заводу "!FEST Republic", "Гончарня на Знесінні Поттерчуків", "Видавництво Старого Лева", "Школа вільних та небайдужих", "Школа мистецтв вільних та небайдужих", туристична компанія Just Lviv It!, апартаменти Just Lviv It!, так званий інформцентр - трамвай із сувенірами Just Lviv Tram, будівельна компанія "Квітка", мережа крамниць "Два кроки від хати", Магазин правдивої їжі "Дідо", мережа магазинів одягу "Авіація Галичини", трапезна в УКУ, Кондитерська на Лемківській, Кооператива молока, Міні-кафе "Сито" та пекарня "Братванка".https://zik.ua/article/restoranna_mafiia_zamist_simi_yanukovycha__doroha_rodyna_sadovoho_959814?fbclid=IwAR3wUIFSgb7Z8ObpS8ySHOQpfb6Xc1Zz6dymRJ1KNg9dyAKqjxc1gteTyu4
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14.11.2020 15:27 Ответить
Ну так тогда закрывайте все кроме аптек!!!!!какого йуха продуктовые работают??????на свежем воздухе меньше вероятность заразиться
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14.11.2020 14:00 Ответить
Мусорная войнушка от Пети ....
Базарная история от Вовы ...
Похоже, что во Львове чем-то помазано.

В Киеве официальный продуктовый базар недалеко от моего дома работает, к слову.
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14.11.2020 14:52 Ответить
во Львове корупционным Садовим помазано. Поліція заблокувала роботу львівських ринків - Цензор.НЕТ 7615
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14.11.2020 14:54 Ответить
Більшості мерів українських міст до Садового як свиням до неба.
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14.11.2020 15:00 Ответить
"світлий мер".. )))))
щирий грекокатолик і патрійот у вишиванці...
Поліція заблокувала роботу львівських ринків - Цензор.НЕТ 3792

це якщо не копати глибше....
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14.11.2020 15:31 Ответить
Та хто тільки не "копав" і шо? І нічого, впевнений, Садового буде переобрано.
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14.11.2020 15:50 Ответить
ОПтимізм,впевненість хороша річ... )))))))

особливо цим завжди вирізнялась Тимошенко перед виборами Президента... Поліція заблокувала роботу львівських ринків - Цензор.НЕТ 7092
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14.11.2020 15:58 Ответить
А шо ви отой фейковий акаунт у фейсбуці видаляти будете після виборів, чи як?
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14.11.2020 16:02 Ответить
чого це фейовий акаунт,якщо він у мене купу років ? Поліція заблокувала роботу львівських ринків - Цензор.НЕТ 3864
ну а після виборів займусь ще й мером Синюткою. )
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14.11.2020 16:06 Ответить
до речі,у групі СКОРУМПОВАНЕ МІСТО ЛЬВІВ У БІЛЬШОСТІ ПОСИЛАННЯ НА ІНШІ РЕСУРСИ. тобто на факти..

Зникло дише одне посилання(думаю,Прокуратура Львова натиснула на адмінів сайту "вголос"..


"Мерзенна трійця" -Садовий купив собі нового прокурора ?

 поширив посилання в групі
Ми - Злі Українці.
14 вересня ·

Коли Верховна Рада з подачі президента голосувала за призначення тодішньої глави ДБР Ірини Венедіктової новим Генеральним прокурором, 13 нардепів від Львівщини виступили «проти». Їй не збиралися пробачати ні призначення адвоката Януковича Олександра Бабікова своїм заступником, ні ініціативи скасування закону про амністію Майдану, ні погрози тисячам учасників Революції гідності. Ексдиректор УІНП Володимир В'ятрович тоді з трибуни і взагалі назвав Венедіктову «реваншем Антимайдану». А от Павло Бакунець, єдиний представник «Самопомочі» у Верховній Раді закрив на все це очі і проголосував… «за».

Чи за цю «послугу», чи за грубі гроші - Венедіктова врешті знайшла чим віддячити Садовому. Прокурорку, яка вперше за багато років показала результати роботи і не повелася на квартири від Садового - просто «пішли» із посади. І вже наступного дня знайшли їй заміну. Новим прокурором Львівщини Венедіктова призначила Антона Войтенка. При чому відразу - на 5 років. Вочевидь, для «стабільності».
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14.11.2020 16:12 Ответить
Як ви там казали?
Поліція заблокувала роботу львівських ринків - Цензор.НЕТ 8980Поліція заблокувала роботу львівських ринків - Цензор.НЕТ 8980Поліція заблокувала роботу львівських ринків - Цензор.НЕТ 2232
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22.11.2020 20:55 Ответить
на минулих виборах у Садового була нищівна перевага над Кошулинським у першому турі...
Садовий не дотягнув до позначки 50% і набрав 49,23%, а Кошулинський отримав 12,29% голосів.

у другому виграв лише 60 до 40...

на виборах 2020 вже у першому турі Садовий 39 проти 31 у Синютки..
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14.11.2020 16:05 Ответить
Так шо видаляти будете, чи на згадку про брудні політтехнології залишите?
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14.11.2020 16:07 Ответить
САдоботів я переважно посилаю на..уй.. щоб не прийо..увались не по ділу... )

па-па.. Поліція заблокувала роботу львівських ринків - Цензор.НЕТ 2763
дискутувати більше з якимось "львів"янином,прихильником мерця Андрійка" не бачу змісту... )
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14.11.2020 16:14 Ответить
Так що, будете видаляти акаунт, чи просто відморозитеся?
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22.11.2020 21:01 Ответить
І де пан мешкає у Львові , що не вміє розмовляти украінською , а тільки москальсою ?
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14.11.2020 16:28 Ответить
кажете "мусорная войнушка " Садового з Порошенко ?... Поліція заблокувала роботу львівських ринків - Цензор.НЕТ 145

тільки от сміттєперероблювальний завод Садовий пообіцяв 14 років тому.... Поліція заблокувала роботу львівських ринків - Цензор.НЕТ 2060
і жоден інвестор йому не підійшов...
НАгадуємо"кличку Садового "Доля"(у перекладі на російську не "судьба" Поліція заблокувала роботу львівських ринків - Цензор.НЕТ 5555 )....
Поліція заблокувала роботу львівських ринків - Цензор.НЕТ 4292
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14.11.2020 15:43 Ответить
Дешева маніпуляція рівня москальської пропаганди.
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14.11.2020 15:53 Ответить
Доиграетесь со Львовом, поганки зелёные, львовяне не раз ход истории в Украине меняли.
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14.11.2020 14:57 Ответить
Не забуваємо що Садовий агітував за Зебіла і вітав призначення Сивохо.
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14.11.2020 15:03 Ответить
Емм, а хіба на базарі на відкритому повітрі більший шанс заразитися, ніж в тісному приміщенні АТБ?
І так, ринки ж і продуктові є, а торгівлю продуктами вони обіцяли не прикривати!
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14.11.2020 15:07 Ответить
Продуктовые рынки и лотки никто и не закрывает. В Киеве по крайней мере все работают и ярмарки тоже. Но при этом там почти все без масок ходят и продукты почти никто не упаковывает. В отличии от супермаркетов где худо-бедно но хоть как-то придерживаться масочного режима и санитарных норм по уборке и дезинфекции. Так что в нашем случае на рынке таки да больше шансов заразиться.
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14.11.2020 15:11 Ответить
Если бы ввели полный локдаун на пару недель то было бы хреново, но был бы хотя бы смысл. Тут смысла нет никакого как и во всем что делают зебилы. Продуктовые рынки да работают, как и ярмарки, где толпы людей ходят без масок, а менты в это время стерегут входы на другие рынки. Да и те "не работают" только частично. Внутри многие работают. радиорынок, юность и пр. Там администрация уже добазарилась с КМДА. В четверг еще был шухер, а потом типа не сцать, тревога учебная - работаем)) Сюр короче. Я думаю это первый и последний карантин выходного дня. На следующие выходные вообще все будут работать.
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14.11.2020 15:08 Ответить
А вы бы подчинились полному локдауну?Люди два дня не могут просто дома посидеть.Корона поможет пойти на вечный локдаун.
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14.11.2020 15:28 Ответить
Если б на рынках все носили маски и соблюдали дистанцию, не закрыли бы.
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14.11.2020 15:26 Ответить
"Південний" ринок у Львові ЦІЛКОВИТО НЕ ПРОДУКТОВИЙ...
Якщо Епіцентр навіть "приструнили", то логічно і цей ринок...
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14.11.2020 15:34 Ответить
"Цілковито" я б не сказав...Один торговий центр "Фермерське м"ясце" належить зятю Писарчука Пуцяті...
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14.11.2020 17:24 Ответить
Интересно бы послушать Львовский врачей,которые лечат корону.Что они думают по поводу ограничений на выходные?
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14.11.2020 15:30 Ответить
ситуація на Львівщині аналогічна загальноукраїнській...
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14.11.2020 15:36 Ответить
знайшов їх реакцію...
Поліція заблокувала роботу львівських ринків - Цензор.НЕТ 2695
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14.11.2020 16:00 Ответить
слышь мусора вонючие вас кто этому научил это называется итальянская забастовка только наоборот-на работу пришел но ничего неделает только видимость. так в 90-х бандиты комерсов лохматили-пока незаплатишь-торговать небудешь. выползки поганые
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14.11.2020 15:43 Ответить
А що, Епіцентри вже також заблокували?!
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14.11.2020 16:12 Ответить
працюють на винос в онлайні... ПОКИ ЩО...подивимось,як буде далі...

це означає справді ЖОПУ в Україні з Ковідом... ((
не дарма у Львові,хоча ще є вільні ліжка ,але динаміка погана...

На «Арені Львів» розгорнуть мобільний госпіталь для хворих на Covid-19Мобільні госпіталі розгортатимуть тоді, коли будуть заповнені всі ліжка у медзакладах
Поліція заблокувала роботу львівських ринків - Цензор.НЕТ 8804

Стадіон «Арена Львів» та інші міські спорткомплекси Львова розглядають як тимчасові мобільні госпіталі для лікування хворих на Covid-19. Про це на брифінгу 10 листопада повідомив директор департаменту охорони здоров'я ЛОДА Орест Чемерис.
«На жаль, динаміка останнього тижня показує, що кількість хворих, які звертаються за допомогою і потребують госпіталізації залишається на високому рівні. В середньому від 180 до 220 хворих госпіталізовують щоденно», - сказав головний медик Львівщини.
За словами Ореста Чемериса, МОЗ видало доручення розглянути об'єкти під можливі мобільні госпіталі по всій території України. Наразі загальна завантаженість ліжок із хворими на коронавірус, за даними МОЗ, становить 64,7%
https://zaxid.net/news/

Польща розгорне коронавірусний госпіталь на найбільшому стадіоні країни
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14.11.2020 16:21 Ответить
Це неприховане знищення середнього класу / малого і середнього бізнесу.
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14.11.2020 16:47 Ответить
Как так- заблокировали. В Николаеве сегодня работали все рынки. Никакой блокировки. Шо за зелёная хрень. Я имею в виду ***********.
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14.11.2020 19:07 Ответить
Синютка наш мер, Садовий ти хочеш закінчити як Лукашенко. Люди у Львові тобі вже терпіти не будуть. Йди геть поки не викинули.
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14.11.2020 20:22 Ответить
 
 