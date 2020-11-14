Полиция заблокировала работу львовских рынков
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Стражи порядка дежурят у входа на крупнейшие львовские рынки. Они не запрещают торговцам и покупателям заходить на территорию рынков, но торговать не дают.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание Zaxid.net.
Заблокирована работа как минимум 4 крупных рынков - "Шувар", "Краковский", "Галицкий перекресток", "Южный", а также расположенного на Сыхове торгового центра "Искра".
"Полицейские не перекрывают входы на рынки, однако следят за торговцами, чтобы те не работали. А тем временем предприниматели не встают за прилавки, боясь, что их оштрафую", - сообщает издание.
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Отдел коммуникации полиции Львовской области сообщает, что по состоянию на 11 утра 14 ноября в полицию поступило 11 сообщений о нарушении карантинных правил.
"Правоохранители реагируют на все такие сообщения - проводят профилактические беседы, а в случаях, если граждане или руководители предприятий не прекращают правонарушения - привлекают их к предусмотренной законодательством ответственности", - сообщили в полиции.
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Напомним, 13 ноября исполком горсовета Львова объявил субботу и воскресенье рабочими днями для ряда учреждений и заведений. Таким образом городские власти пытаются обойти введенный распоряжением правительства карантин выходного дня.
Пожалуйста, подождите...
корупція Садового кричить на кожному кутку Львова
і чому я зараз проголосую не за Андрія "Доля"...
(будучи неприхильником Порошенко..)
Тому,що Порошенко агітацією за Синютку взяв за нього відповідальність..
Тобто вже не львів"яни будуть хвилюватись пару найближчих років,що Мер "оборзіє" від безконтрольності і безнаказаності..
Нехай це хвилює Політика Всеукраїнського масштабу -щоб не втратити Галичину подібно "Свободі" -котра прої...ала свої рейтинги дерибаном Львова у постмайданний період...
Это просто саботаж, с целью полной остановки экономики.
Учитывая что сейчас военное время, те кто отдали такой приказ подлежат исключительной мере наказания.
у нього свій бізнес,що втрачає бабло :
"Холдинг емоцій !ФЕСТ".
Тепер це вже 20 ресторанів: "Театр пива "Правда", "Реберня "Під Арсеналом", "П'яна вишня", "Ресторація "Гасова лямпа", "Арт-центр "Дзиґа", "Криївка", "Львівська копальня кави", "Львівська майстерня шоколаду", "Перша міська пекарня сирників та штруделів "Львівські пляцки", Мазох-Cafe, "Найдорожча ресторація Галичини", "Перша львівська грильова ресторація м'яса та справедливости", "Галицька жидівська кнайпа "Під Золотою розою", "Пошта на Друкарській", "Пструг, хліб та вино", "Відкрита кав'ярня "Біля Діани на Ринку", "Grand cafe Leopolis", "Opera underground", "Дуже висока кухня", "Дім легенд".
А ще - мережа магазинів їжі по всьому Львову, декілька магазинів одягу, готелі, туристична та навіть будівельна компанії: так званий кавовий хаб "!FEST COFFEE MISSION", "!ФЕСТ-готель", місто в місті - величезний клуб на місці заводу "!FEST Republic", "Гончарня на Знесінні Поттерчуків", "Видавництво Старого Лева", "Школа вільних та небайдужих", "Школа мистецтв вільних та небайдужих", туристична компанія Just Lviv It!, апартаменти Just Lviv It!, так званий інформцентр - трамвай із сувенірами Just Lviv Tram, будівельна компанія "Квітка", мережа крамниць "Два кроки від хати", Магазин правдивої їжі "Дідо", мережа магазинів одягу "Авіація Галичини", трапезна в УКУ, Кондитерська на Лемківській, Кооператива молока, Міні-кафе "Сито" та пекарня "Братванка".https://zik.ua/article/restoranna_mafiia_zamist_simi_yanukovycha__doroha_rodyna_sadovoho_959814?fbclid=IwAR3wUIFSgb7Z8ObpS8ySHOQpfb6Xc1Zz6dymRJ1KNg9dyAKqjxc1gteTyu4
Базарная история от Вовы ...
Похоже, что во Львове чем-то помазано.
В Киеве официальный продуктовый базар недалеко от моего дома работает, к слову.
щирий грекокатолик і патрійот у вишиванці...
це якщо не копати глибше....
особливо цим завжди вирізнялась Тимошенко перед виборами Президента...
ну а після виборів займусь ще й мером Синюткою. )
Зникло дише одне посилання(думаю,Прокуратура Львова натиснула на адмінів сайту "вголос"..
"Мерзенна трійця" -Садовий купив собі нового прокурора ?
поширив посилання в групі
Ми - Злі Українці.
14 вересня ·
Коли Верховна Рада з подачі президента голосувала за призначення тодішньої глави ДБР Ірини Венедіктової новим Генеральним прокурором, 13 нардепів від Львівщини виступили «проти». Їй не збиралися пробачати ні призначення адвоката Януковича Олександра Бабікова своїм заступником, ні ініціативи скасування закону про амністію Майдану, ні погрози тисячам учасників Революції гідності. Ексдиректор УІНП Володимир В'ятрович тоді з трибуни і взагалі назвав Венедіктову «реваншем Антимайдану». А от Павло Бакунець, єдиний представник «Самопомочі» у Верховній Раді закрив на все це очі і проголосував… «за».
Чи за цю «послугу», чи за грубі гроші - Венедіктова врешті знайшла чим віддячити Садовому. Прокурорку, яка вперше за багато років показала результати роботи і не повелася на квартири від Садового - просто «пішли» із посади. І вже наступного дня знайшли їй заміну. Новим прокурором Львівщини Венедіктова призначила Антона Войтенка. При чому відразу - на 5 років. Вочевидь, для «стабільності».
Садовий не дотягнув до позначки 50% і набрав 49,23%, а Кошулинський отримав 12,29% голосів.
у другому виграв лише 60 до 40...
на виборах 2020 вже у першому турі Садовий 39 проти 31 у Синютки..
па-па..
дискутувати більше з якимось "львів"янином,прихильником мерця Андрійка" не бачу змісту... )
тільки от сміттєперероблювальний завод Садовий пообіцяв 14 років тому....
і жоден інвестор йому не підійшов...
НАгадуємо"кличку Садового "Доля"(у перекладі на російську не "судьба" )....
І так, ринки ж і продуктові є, а торгівлю продуктами вони обіцяли не прикривати!
Якщо Епіцентр навіть "приструнили", то логічно і цей ринок...
це означає справді ЖОПУ в Україні з Ковідом... ((
не дарма у Львові,хоча ще є вільні ліжка ,але динаміка погана...
На «Арені Львів» розгорнуть мобільний госпіталь для хворих на Covid-19Мобільні госпіталі розгортатимуть тоді, коли будуть заповнені всі ліжка у медзакладах
Стадіон «Арена Львів» та інші міські спорткомплекси Львова розглядають як тимчасові мобільні госпіталі для лікування хворих на Covid-19. Про це на брифінгу 10 листопада повідомив директор департаменту охорони здоров'я ЛОДА Орест Чемерис.
«На жаль, динаміка останнього тижня показує, що кількість хворих, які звертаються за допомогою і потребують госпіталізації залишається на високому рівні. В середньому від 180 до 220 хворих госпіталізовують щоденно», - сказав головний медик Львівщини.
За словами Ореста Чемериса, МОЗ видало доручення розглянути об'єкти під можливі мобільні госпіталі по всій території України. Наразі загальна завантаженість ліжок із хворими на коронавірус, за даними МОЗ, становить 64,7%
https://zaxid.net/news/
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