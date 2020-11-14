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Саакашвілі закликає поліцію Грузії не підкорятися владі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Саакашвілі закликає поліцію Грузії не підкорятися владі

Лідер грузинської опозиційної партії "Єдиний національний рух", глава виконкому Нацради реформ України Міхеіл Саакашвілі звернувся до грузинських поліцейських із закликом не виконувати наказ влади.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на грузинське видання  "Interpressnews".

"Я хочу сказати поліції: у вас взагалі є матері? Вам не соромно? Які накази ви виконуєте і як вас змусили замовкнути?" - звернувся Саакашвілі до поліцейських.

Саакашвілі нагадав правоохоронцям, що раніше вони були "поліцією №1 в світі".

"Як вам не соромно? Які накази ви виконуєте? Ви були поліцією №1 в світі, Грузія пишалася вами ... Не можна, щоб ця поліція піднімала руку проти грузинського народу. Не бійтеся цього, ми підійшли до кінця", - заявив він.

Також читайте: Саакашвілі заявив, що готовий повернутися в Грузію, якщо отримає запрошення від об'єднаної опозиції

Політик закликав прихильників опозиції не припиняти боротьбу проти фальсифікації виборів.

Нагадаємо, 1 листопада в Грузії відбулися парламентські вибори, на яких перемогла правляча партія "Грузинська мрія". Опозиція заявила про фальсифікації і відмовилася визнавати результати голосування. Силовики розігнали акції протесту за допомогою водометів. Зараз влада і опозиція Грузії перебувають в процесі переговорів.
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Топ коментарі
+31
Езжай и призывай. Легко призывать из киевского ресторана, обожравшись чем-то вкусненьким. Попробуй сделать это находясь в тбилисском ресторане. Кстати, почему оно еще здесь? Вроде бы уже все сроки вышли...
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14.11.2020 14:00
+20
Михаил Саакашвили заявил что всегда считал себя армянином и готов возглавить свободную Армению..😉
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14.11.2020 14:08
+16
Нет , ну это вообще непристойно. Будучи государственным чинушей в зеленом стаде, подстрекать государственных служащих другой (дружественной) страны к неповиновению законной власти этой страны...! Не зря Порошенко выдворил этого авантюриста, хотя сам же его и приглашал . Он своей неадекватностью еще немало проблем создаст для Украины
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14.11.2020 14:04
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Этот призыв по ошибке могут подхватить копы и другой страны, там где карантин выходного(рабочего) дня.
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14.11.2020 13:59 Відповісти
а он им ответит "бе-бе-бе" Саакашвили призывает полицию Грузии не подчиняться властям - Цензор.НЕТ 8840
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14.11.2020 14:00 Відповісти
Типу вам в Донецьку не один хрін.
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14.11.2020 14:27 Відповісти
опять мишико в полете (вернее в пролете) Саакашвили призывает полицию Грузии не подчиняться властям - Цензор.НЕТ 4436.слышно по верещанию
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14.11.2020 13:59 Відповісти
Езжай и призывай. Легко призывать из киевского ресторана, обожравшись чем-то вкусненьким. Попробуй сделать это находясь в тбилисском ресторане. Кстати, почему оно еще здесь? Вроде бы уже все сроки вышли...
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14.11.2020 14:00 Відповісти
Тссс. Тут були і є його абажатєлі і зараз заверещать на тебе.
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14.11.2020 14:04 Відповісти
Пламенный революционный Карлсон)
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14.11.2020 14:02 Відповісти
«Ты одессит, Мишка, а это значит,
Что не страшны тебе ни горе, ни беда:
Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет
И не теряет бодрость духа никогда».
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14.11.2020 14:04 Відповісти
а на голландии кокс - норма жизни.
об етом даже буба знает - жалеет страшно, шо не в той стране велисападил.
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14.11.2020 14:04 Відповісти
Нет , ну это вообще непристойно. Будучи государственным чинушей в зеленом стаде, подстрекать государственных служащих другой (дружественной) страны к неповиновению законной власти этой страны...! Не зря Порошенко выдворил этого авантюриста, хотя сам же его и приглашал . Он своей неадекватностью еще немало проблем создаст для Украины
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14.11.2020 14:04 Відповісти
Самий раз Грузії ноту нам пред'явити за втручання державного діяча в справи іншої країни.
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14.11.2020 14:08 Відповісти
Я так і не можу зрозуміти що він робить в Україні!? Від нього тупо відкупились державними грошима! Україна це просто якась дойна корова!
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14.11.2020 14:10 Відповісти
Миша, вы ещё за то не отсидели, а уже себе на новый срок нарабатываете там и наработали уже здесь.
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14.11.2020 14:08 Відповісти
Михаил Саакашвили заявил что всегда считал себя армянином и готов возглавить свободную Армению..😉
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14.11.2020 14:08 Відповісти
Саакашвили призывает полицию Грузии не подчиняться властям - Цензор.НЕТ 5190
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14.11.2020 14:08 Відповісти
... а може й Ісусом Христом. Саакашвілі закликає поліцію Грузії не підкорятися владі - Цензор.НЕТ 9674
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14.11.2020 15:26 Відповісти
«Моя позиция вполне ясна и основана на принципе государственной целостности, то есть Нагорный Карабах является суверенной территорией Азербайджанской Республики и ничто не изменит этого». - заявил Саакашвили на своей странице в Facebook. https://www.golosameriki.com/a/georgia-nagorny-karabakh/5605001.html
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14.11.2020 15:35 Відповісти
Ще зовсім недавно, на Цензорі відбувались цілі баталії про те, як цей чувак поборить всю корупцію в Україні! Зараз, більшість завмерла в очікуванні як Байден переможе Росію в Україні і накінець посадить Коломойского!
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14.11.2020 14:08 Відповісти
Які там баталії! Тут ніхто і не сумнівався відносно результатів цієї "боротьби".
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14.11.2020 14:14 Відповісти
Ну приблизно так, як деякі наші американські співвітчизники сподівались у 2016-му, шо Трамп will 'Make America Great Again' та у 2020-му will 'Keep America Great Again'. Та щось пішло не так...
Саакашвілі закликає поліцію Грузії не підкорятися владі - Цензор.НЕТ 5922
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14.11.2020 22:31 Відповісти
"Нельзя, чтобы эта полиция поднимала руку против грузинского народа" (с)

Расстрел митинга в Тбилиси 7 Ноября 2007год.

Миша, ты двуличный негодяй и приспособленец. А я дурак еще радовался, когда Порошенко тебя на работу взял.
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14.11.2020 14:36 Відповісти
Кстати, на этом видео видно, что это за "полиция номер один в мире". От лукашенковких псов недалеко ушли.
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14.11.2020 14:40 Відповісти
" Дух, що тіло рве до бою." )
Хоть как то надо о себе напомнить..Реформатор хренов.
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14.11.2020 14:37 Відповісти
Пламенный революционер по вызову.
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14.11.2020 14:41 Відповісти
Так. Міша. Їдь туди.
Нічого жити за рахунок українців.
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14.11.2020 14:44 Відповісти
І хто він такий для грузин ? трусливий перебіжчик і не більше.
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14.11.2020 15:08 Відповісти
Ващєто він українській громадянин, нє??
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14.11.2020 15:18 Відповісти
Побольше революций хороших и разных. Миша держись. Мусора не люди.
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14.11.2020 15:22 Відповісти
Чому український громадянин,державний чиновник,втручається у внутрішні справи іншої держави ,шкодить дипломатичним взаєминам ? Хто надав йому це право ?
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14.11.2020 15:48 Відповісти
нормально, - чиновник однієї країни закликає не підкорятися владі іншої? У нас з Грузією вже війна?
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14.11.2020 15:59 Відповісти
Я вот не пойму до конца, он украинец или грузин? А если грузин, что он делает в Украине?
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14.11.2020 16:30 Відповісти
Сидить тихо "при дворі" на зарплаті у блазня.
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14.11.2020 22:22 Відповісти
Мля, будет лучше Дарт Вейдера в презы выдвивать, будет прикольнее
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14.11.2020 22:27 Відповісти
Тебя не слышат ЗАЛЕЗЬ НА КРЫШУ БУДЕТ ДЕЙСТВЕННЕЙ
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14.11.2020 17:49 Відповісти
"Грузинська мрія" чи мрія Кремля ? Схоже це сіноніми
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14.11.2020 18:37 Відповісти
Грузія оговтується від правління Мііхо, повертаються злодії, розбійники, поліцаї починають на лапу брати...дружба з москалями налагоджується.. а тут на тобі, воскрес.
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14.11.2020 22:21 Відповісти
 
 