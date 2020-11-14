Саакашвілі закликає поліцію Грузії не підкорятися владі
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Лідер грузинської опозиційної партії "Єдиний національний рух", глава виконкому Нацради реформ України Міхеіл Саакашвілі звернувся до грузинських поліцейських із закликом не виконувати наказ влади.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на грузинське видання "Interpressnews".
"Я хочу сказати поліції: у вас взагалі є матері? Вам не соромно? Які накази ви виконуєте і як вас змусили замовкнути?" - звернувся Саакашвілі до поліцейських.
Саакашвілі нагадав правоохоронцям, що раніше вони були "поліцією №1 в світі".
"Як вам не соромно? Які накази ви виконуєте? Ви були поліцією №1 в світі, Грузія пишалася вами ... Не можна, щоб ця поліція піднімала руку проти грузинського народу. Не бійтеся цього, ми підійшли до кінця", - заявив він.
Політик закликав прихильників опозиції не припиняти боротьбу проти фальсифікації виборів.
Нагадаємо, 1 листопада в Грузії відбулися парламентські вибори, на яких перемогла правляча партія "Грузинська мрія". Опозиція заявила про фальсифікації і відмовилася визнавати результати голосування. Силовики розігнали акції протесту за допомогою водометів. Зараз влада і опозиція Грузії перебувають в процесі переговорів.
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Что не страшны тебе ни горе, ни беда:
Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет
И не теряет бодрость духа никогда».
об етом даже буба знает - жалеет страшно, шо не в той стране велисападил.
Расстрел митинга в Тбилиси 7 Ноября 2007год.
Миша, ты двуличный негодяй и приспособленец. А я дурак еще радовался, когда Порошенко тебя на работу взял.
Хоть как то надо о себе напомнить..Реформатор хренов.
Нічого жити за рахунок українців.