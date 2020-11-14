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Саакашвили призывает полицию Грузии не подчиняться властям

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Саакашвили призывает полицию Грузии не подчиняться властям

Лидер грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение", глава исполкома Нацсовета реформ Украины Михеил Саакашвили обратился к грузинским полицейским с призывом не выполнять приказ властей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на грузинское издание "Interpressnews".

"Я хочу сказать полиции: у вас вообще есть матери? Вам не стыдно? Какие приказы вы выполняете и как вас заставили замолчать?" - обратился Саакашвили к полицейским.

Саакашвили напомнил стражам порядка, что раньше они были "полицией №1 в мире".

"Как вам не стыдно? Какие приказы вы выполняете? Вы были полицией №1 в мире, Грузия гордилась вами ... Нельзя, чтобы эта полиция поднимала руку против грузинского народа. Не бойтесь этого, мы подошли к концу", - заявил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Саакашвили заявил, что готов вернуться в Грузию, если получит приглашение от объединенной оппозиции

Политик призвал сторонников оппозиции не прекращать борьбу против фальсификации выборов.

Напомним, 1 ноября в Грузии состоялись парламентские выборы, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта". Оппозиция заявила о фальсификациях и отказалась признавать результаты голосования. Силовики разогнали акции протеста при помощи водометов. Сейчас власть и оппозиция Грузии находятся в процессе переговоров.

Также на Цензор.НЕТ: В Грузии оппозиция требует новых выборов и отставки главы ЦИК

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+31
Езжай и призывай. Легко призывать из киевского ресторана, обожравшись чем-то вкусненьким. Попробуй сделать это находясь в тбилисском ресторане. Кстати, почему оно еще здесь? Вроде бы уже все сроки вышли...
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14.11.2020 14:00
+20
Михаил Саакашвили заявил что всегда считал себя армянином и готов возглавить свободную Армению..😉
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14.11.2020 14:08
+16
Нет , ну это вообще непристойно. Будучи государственным чинушей в зеленом стаде, подстрекать государственных служащих другой (дружественной) страны к неповиновению законной власти этой страны...! Не зря Порошенко выдворил этого авантюриста, хотя сам же его и приглашал . Он своей неадекватностью еще немало проблем создаст для Украины
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14.11.2020 14:04
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Этот призыв по ошибке могут подхватить копы и другой страны, там где карантин выходного(рабочего) дня.
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14.11.2020 13:59 Ответить
а он им ответит "бе-бе-бе" Саакашвили призывает полицию Грузии не подчиняться властям - Цензор.НЕТ 8840
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14.11.2020 14:00 Ответить
Типу вам в Донецьку не один хрін.
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14.11.2020 14:27 Ответить
опять мишико в полете (вернее в пролете) Саакашвили призывает полицию Грузии не подчиняться властям - Цензор.НЕТ 4436.слышно по верещанию
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14.11.2020 13:59 Ответить
Езжай и призывай. Легко призывать из киевского ресторана, обожравшись чем-то вкусненьким. Попробуй сделать это находясь в тбилисском ресторане. Кстати, почему оно еще здесь? Вроде бы уже все сроки вышли...
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14.11.2020 14:00 Ответить
Тссс. Тут були і є його абажатєлі і зараз заверещать на тебе.
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14.11.2020 14:04 Ответить
Пламенный революционный Карлсон)
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14.11.2020 14:02 Ответить
«Ты одессит, Мишка, а это значит,
Что не страшны тебе ни горе, ни беда:
Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет
И не теряет бодрость духа никогда».
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14.11.2020 14:04 Ответить
а на голландии кокс - норма жизни.
об етом даже буба знает - жалеет страшно, шо не в той стране велисападил.
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14.11.2020 14:04 Ответить
Нет , ну это вообще непристойно. Будучи государственным чинушей в зеленом стаде, подстрекать государственных служащих другой (дружественной) страны к неповиновению законной власти этой страны...! Не зря Порошенко выдворил этого авантюриста, хотя сам же его и приглашал . Он своей неадекватностью еще немало проблем создаст для Украины
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14.11.2020 14:04 Ответить
Самий раз Грузії ноту нам пред'явити за втручання державного діяча в справи іншої країни.
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14.11.2020 14:08 Ответить
Я так і не можу зрозуміти що він робить в Україні!? Від нього тупо відкупились державними грошима! Україна це просто якась дойна корова!
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14.11.2020 14:10 Ответить
Миша, вы ещё за то не отсидели, а уже себе на новый срок нарабатываете там и наработали уже здесь.
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14.11.2020 14:08 Ответить
Михаил Саакашвили заявил что всегда считал себя армянином и готов возглавить свободную Армению..😉
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14.11.2020 14:08 Ответить
Саакашвили призывает полицию Грузии не подчиняться властям - Цензор.НЕТ 5190
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14.11.2020 14:08 Ответить
... а може й Ісусом Христом. Саакашвілі закликає поліцію Грузії не підкорятися владі - Цензор.НЕТ 9674
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14.11.2020 15:26 Ответить
«Моя позиция вполне ясна и основана на принципе государственной целостности, то есть Нагорный Карабах является суверенной территорией Азербайджанской Республики и ничто не изменит этого». - заявил Саакашвили на своей странице в Facebook. https://www.golosameriki.com/a/georgia-nagorny-karabakh/5605001.html
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14.11.2020 15:35 Ответить
Ще зовсім недавно, на Цензорі відбувались цілі баталії про те, як цей чувак поборить всю корупцію в Україні! Зараз, більшість завмерла в очікуванні як Байден переможе Росію в Україні і накінець посадить Коломойского!
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14.11.2020 14:08 Ответить
Які там баталії! Тут ніхто і не сумнівався відносно результатів цієї "боротьби".
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14.11.2020 14:14 Ответить
Ну приблизно так, як деякі наші американські співвітчизники сподівались у 2016-му, шо Трамп will 'Make America Great Again' та у 2020-му will 'Keep America Great Again'. Та щось пішло не так...
Саакашвілі закликає поліцію Грузії не підкорятися владі - Цензор.НЕТ 5922
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14.11.2020 22:31 Ответить
"Нельзя, чтобы эта полиция поднимала руку против грузинского народа" (с)

Расстрел митинга в Тбилиси 7 Ноября 2007год.

Миша, ты двуличный негодяй и приспособленец. А я дурак еще радовался, когда Порошенко тебя на работу взял.
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14.11.2020 14:36 Ответить
Кстати, на этом видео видно, что это за "полиция номер один в мире". От лукашенковких псов недалеко ушли.
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14.11.2020 14:40 Ответить
" Дух, що тіло рве до бою." )
Хоть как то надо о себе напомнить..Реформатор хренов.
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14.11.2020 14:37 Ответить
Пламенный революционер по вызову.
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14.11.2020 14:41 Ответить
Так. Міша. Їдь туди.
Нічого жити за рахунок українців.
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14.11.2020 14:44 Ответить
І хто він такий для грузин ? трусливий перебіжчик і не більше.
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14.11.2020 15:08 Ответить
Ващєто він українській громадянин, нє??
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14.11.2020 15:18 Ответить
Побольше революций хороших и разных. Миша держись. Мусора не люди.
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14.11.2020 15:22 Ответить
Чому український громадянин,державний чиновник,втручається у внутрішні справи іншої держави ,шкодить дипломатичним взаєминам ? Хто надав йому це право ?
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14.11.2020 15:48 Ответить
нормально, - чиновник однієї країни закликає не підкорятися владі іншої? У нас з Грузією вже війна?
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14.11.2020 15:59 Ответить
Я вот не пойму до конца, он украинец или грузин? А если грузин, что он делает в Украине?
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14.11.2020 16:30 Ответить
Сидить тихо "при дворі" на зарплаті у блазня.
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14.11.2020 22:22 Ответить
Мля, будет лучше Дарт Вейдера в презы выдвивать, будет прикольнее
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14.11.2020 22:27 Ответить
Тебя не слышат ЗАЛЕЗЬ НА КРЫШУ БУДЕТ ДЕЙСТВЕННЕЙ
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14.11.2020 17:49 Ответить
"Грузинська мрія" чи мрія Кремля ? Схоже це сіноніми
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14.11.2020 18:37 Ответить
Грузія оговтується від правління Мііхо, повертаються злодії, розбійники, поліцаї починають на лапу брати...дружба з москалями налагоджується.. а тут на тобі, воскрес.
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14.11.2020 22:21 Ответить
 
 