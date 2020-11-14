Зеленський: "Наша перемога - ми зберегли двопалатну підтримку Демократичної та Республіканської партій США"
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Після виборів у США Україна зберегла незмінну двопалатну підтримку Демократичної і Республіканської партій.
І це, за словами президента Володимира Зеленського, "наша перемога", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Нас намагалися втягнути у внутрішні справи іншої держави, дехто всередині країни мріяв, щоб ми припустилися помилки. Але Україна достойно пройшла цей шлях і, незважаючи ні на що, зберегла незмінну, що дуже важливо, двопартійну підтримку США", - зазначив Зеленський у своєму відеоблозі.
За його словами, це - справді перемога.
"Наша позиція була правильною, вона показала невтручання у вибори іншої держави, а отже, найголовніше - Україна була й залишається партнером і другом як для демократів, так і для республіканців", – додав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Демократична партія отримала необхідні 218 місць у Палаті представників Конгресу США для збереження контролю в палаті.
У сенаті, як очікується, у республіканців - хороші шанси зберегти більшість. Підсумок там буде підбито в січні, коли відбудуться повторні вибори в штаті Джорджія. Там, як очікується, переможуть кандидати-республіканці. 3 листопада вони випередили суперників, але не змогли набрати більшість голосів, необхідну в цьому штаті для обрання в сенат. Тому в штаті відбудеться додатковий раунд голосування.
Будь ласка, зачекайте...
Просто сохранение того что оставил вам "проклятый барыга", для зебилов уже победа)
Всі «перемоги» зе влади так виглядають:
- ми не втратили безвіз,
- ми не скасували медреформу (лише перегавняли),
- ми не ліквідували пакунок малюка,
- ми не відмінили реформу годування в армії (але теж перегавняли),
- ми не просрали двохпалатну підтримку в США,
- ми...
і т.і.
Какое же оно мерзкое самовлюбленное уе..ще!
Мені особисто здається за такого мудака, який нічого в своєму житті не створив, але дуже багато ляпав язиком, голосують люди які чекають, що хтось прийде і за них все зробить.
Вони в принципі не розуміють, що таке заробити. Для них є отримати - зарплату, пенсію, субсидію, тощо. Це - атавізми совка!
ЯзЕлох, ну а ты здесь при чём???
"Вірус - це те, що поселяється всередині клітини - і клітина ззовні така сама, тільки виробляє отруту. І от точно так людина. Нібито і з головою, але починає нести таку пургу...
- Це ви про кого?
- Про своїх знайомих, про виборців Зеленського. Це катастрофа. Бо вчора адекватна людина, а сьогодні починає тобі розказувати. От у нашому рідному Очакові вплинув серіал ("Слуга народу" - ред.). І тоді йшли на вибори, думаючи, що буде, як в кіно. А тепер: "Ой, він нас надурив, в кіно не так було", - сказали брати Капранови.
На запитання, що б могли порадити чинному президенту, Капранови відповіли: "Вова, іди додому. Бери шинель, іди додому, не ганьбися".
відео - за ссиллю
"Після виборів у США Україна зберегла незмінну двопалатну підтримку Демократичної і Республіканської партій" Джерело: https://censor.net/ua/n3231123
Якщо партій - то двопартійну, а якщо двопалатну, то все ж Палати представників та Сенату.
потереться об такого полгодика - сразу скво станешь.
а я то думал, что прапрадеды воевали. за скальпами.
Всё к чему ЗЕ непричастен = его победа.
Где твои победы, каличный, в Украине?