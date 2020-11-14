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Новости Политика Украины
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Зеленский: "Наша победа - мы сохранили двухпалатную поддержку Демократической и Республиканской партий США"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский:

После выборов в США Украина сохранила неизменную двухпалатную поддержку Демократической и Республиканской партий.

И это, по словам президента Владимира Зеленского, "наша победа", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Нас пытались втянуть во внутренние дела другого государства, некоторые внутри страны мечтали, чтобы мы допустили ошибку. Но Украина достойно прошла этот путь и, несмотря ни на что, сохранила неизменную, что очень важно, двухпалатную поддержку США", - отметил Зеленский в своем видеоблоге.

По его словам, это - действительно победа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден выиграл большинство ключевых штатов и имеет 306 голосов выборщиков, - СNN

"Наша позиция была правильной, она показала невмешательство в выборы другого государства, а следовательно, самое главное - Украина была и остается партнером и другом как для демократов, так и для республиканцев", - добавил Владимир Зеленский.

Напомним, Демократическая партия получила необходимые 218 мест в Палате представителей Конгресса США для сохранения контроля в палате.

В сенате, как ожидается, у республиканцев - хорошие шансы сохранить большинство. Итог там будет подведён в январе, когда состоятся повторные выборы в штате Джорджия. Там, как ожидается, победят кандидаты-республиканцы. 3 ноября они опередили соперников, но не смогли набрать большинство голосов, требуемое в этом штате для избрания в сенат. Поэтому в штате пройдёт дополнительный раунд голосования.

Также читайте: Возобновление должности спецпреда США по Украине позволило бы Штатам лучше понимать процесс мирных переговоров, - замглавы ОП Жовква

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+39
Зеленский: "Наша победа - мы сохранили двухпалатную поддержку Демократической и Республиканской партий США" - Цензор.НЕТ 5538
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14.11.2020 21:16
+36
Побєдун, ля....
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14.11.2020 21:11
+36
Зеленский: "Наша победа - мы сохранили двухпалатную поддержку Демократической и Республиканской партий США" - Цензор.НЕТ 1250
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14.11.2020 21:21
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З лікарні віщав, між іншим.
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14.11.2020 21:43 Ответить
ну да в одной палате номер 6 - вовчик в другой номер 6А - ермак в 6Б- разумный ну и так далее .... палатные блин... все бабки раскиздили теперь ждут что байден даст..... а я чувствую что йух вам что то обломится пацанчики.....
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14.11.2020 21:45 Ответить
Да ему какая разница, он такой предмет как "зарубежное право" не изучал. Конституцию Украины и ту неосилил.
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14.11.2020 21:53 Ответить
тут же фишка в чем, - СОХРАНИЛИ, поддержку, мол.
Просто сохранение того что оставил вам "проклятый барыга", для зебилов уже победа)
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14.11.2020 21:37 Ответить
Порохоботы врут всегда. Сначала один сывочолый супердипломат в 2016-м обливал Трампа помоями, слил документы по Манфорту, после чего Трамп считал, что это Украина, а не Россия вмешивалась в выборы в США. А потом, уже в конце своего срока, через Луценко, напакостил Украине, сливая документы по сыну Байдена, и обливая грязью демократку Йованович. Мародер поссорил нас с обеими партиями. А Зеленского удалось восстановить двухпартийную поддержку.
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15.11.2020 09:32 Ответить
Джо Байден предложил Зеле и 95 кварталу выступить в Мэдисон Сквер Гарден с концертом.Персональное приглашение получил чувак Зели Жорик Галустян Зеленский: "Наша победа - мы сохранили двухпалатную поддержку Демократической и Республиканской партий США" - Цензор.НЕТ 7513
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14.11.2020 21:37 Ответить
Вот же зебил
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14.11.2020 21:38 Ответить
Обос..... ся , а всех пытается убедить , что не воняет .
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14.11.2020 21:38 Ответить
та ты шо? а не киздишь? что то последнее время у тебя и твоих посипак сплошные победы..... только украинцы их почему то не чувствуют! а так да, победы и победы - растет жирность в молоке довольны посипаки морды их от жира лосняться, все кидарасы .башат в Черкассах на химии .... вообщем все как Подеревянский и предсказывал. подожди зельц, Байден тебе еще своего сына вспомнит.....
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14.11.2020 21:39 Ответить
Це звучить :«ми обісрались але швидко випрали труси»
Всі «перемоги» зе влади так виглядають:
- ми не втратили безвіз,
- ми не скасували медреформу (лише перегавняли),
- ми не ліквідували пакунок малюка,
- ми не відмінили реформу годування в армії (але теж перегавняли),
- ми не просрали двохпалатну підтримку в США,
- ми...
і т.і.
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14.11.2020 21:40 Ответить
Коротко: обісрались і підтерлись. Це - перемога!
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14.11.2020 21:41 Ответить
Зеленский: "Наша победа - мы сохранили двухпалатную поддержку Демократической и Республиканской партий США" - Цензор.НЕТ 1537
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14.11.2020 21:42 Ответить
Зеленський: "Наша перемога - ми зберегли двопалатну підтримку Демократичної та Республіканської партій США" - Цензор.НЕТ 4706
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14.11.2020 22:39 Ответить
Ну, порохоботы кормятся уже не только фейками от руссоСМИ, но уже и от Шария
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15.11.2020 09:34 Ответить
Достойно пройшла шлях - це він про плівки Деркача, чи що?))) Ну сидить на лікарняному, то хай би лікувався мовчки...
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14.11.2020 21:42 Ответить
Зеленский: "Наша победа - мы сохранили двухпалатную поддержку Демократической и Республиканской партий США" - Цензор.НЕТ 7697Зеля на рулевой Зеленский: "Наша победа - мы сохранили двухпалатную поддержку Демократической и Республиканской партий США" - Цензор.НЕТ 628
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14.11.2020 21:42 Ответить
Мда.. щас будут они тебя победоносить в две палаты
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14.11.2020 21:43 Ответить
Нет такой плохой новости, которую не подавал бы как хорошую. Такой позитивный, любимчик публики!
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14.11.2020 21:44 Ответить
та вы все не поняли это передача - рассмешите комика......
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14.11.2020 21:47 Ответить
Короче, мы растянулись в шпагате и в этом наша сила.
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14.11.2020 21:47 Ответить
МВФ исчо не потеряли, безвиз пока сохранили, двухпартийную поддержку в США пока имеем ( ну там встреча Ермака с Джулиани , ну там агент КГБ Деркач с пленками, анонсированный Вовкой как прорыв в посадке Пороха, ну там дело на Байдена завели, ну там Трампу Вовка судорожно вылизывал ) - но усьо путем, все Петины здобутки еще полностью не просрали.
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14.11.2020 21:49 Ответить
Та це шо, Пораха знову не посодют?
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14.11.2020 21:51 Ответить
Прикинь! Не пасодють!😄😄😄
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14.11.2020 21:52 Ответить
Йо моё! А как же дальше быть! Ведь это ж главная цель государственной политики!
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14.11.2020 21:58 Ответить
Накрылась главная цель Байденовским тазом.✌️
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14.11.2020 22:04 Ответить
На шо садыть,вин же писля Зели опять будет презиком.Уже все договорено.После Зели Пеця будет казаться Мыколою Чудотворцем.Может вы видеди фильм(черно-белый,довоенный)-"Праздник святого Йорика.
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14.11.2020 21:58 Ответить
Что ты конкретно сделал для этого, победун ***...???
Какое же оно мерзкое самовлюбленное уе..ще!
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14.11.2020 21:51 Ответить
рівень таргана, бридкий як до так і після хрусту.
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14.11.2020 22:27 Ответить
И в чем она ваша ,зедебил недоразвитый?
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14.11.2020 21:51 Ответить
Вава, ти дивився кіно про Штірліца. Штірліца майже викрито і ось Мюллер дістає папочку з розпискою Айсмана в підтримці Штірліца і каже : а что будем делать с етім, Айсман? То я тебе питаю, Зе-чмирь, что будем дєлать с пленками деркача, ась? І твоєю заявою на прес конференції в травні про те що Порох таки відповість за щось там на підставі плівочок? шо будєм дєлать с етім, Вава?
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14.11.2020 21:54 Ответить
А он запасется справочкой из больницы, так сказать, пойдет протореным в своё время путем Кернеса и Рабиновича.
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14.11.2020 22:01 Ответить
Та нет зеля, это твой конец, вернее начало конца.
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14.11.2020 21:55 Ответить
Це воно "сохранило" двухпалатную поддержку...? Держіть мене, бо не витримаю і що буде далі. Воно із своїми друзяками-диверсантами чи то по волі,чи то без волі...зробило все, щоби відірвати Україну від міжнародної підтримки та пересварилось із усіма достойними світовими лідерами, втративши все напрацьоване раніш при Порошенку, Турчинову, Гройсману, Клімкіну, Парубієм і ще всіх діячів-державників. Відкрило "угаловния дєла" на Порошенка, Турчинова і на....держітся за стілець....на....БАЙДЕНА. І це воно "сохраняло". Ще будемо розбиратись потім...хто на що "сохраніл", суки позорні !
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14.11.2020 21:55 Ответить
Кремлёвские технологи работают с ЗЕкомандой, узнаю почерк...не просрать то что уже было, выдают за побьеду. Знаем.. Падение на n% - звучит как обсерон, а если сказать - положительная динамика отрицательного роста..согласитесь звучит как побьеда. Чучело ты просто выдаёшь за достижение то что давным давно и так было..Расскажи лутше про достижения??
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14.11.2020 21:56 Ответить
а куда теперь деваться "своему в доску прокурору"? Зеленський: "Наша перемога - ми зберегли двопалатну підтримку Демократичної та Республіканської партій США" - Цензор.НЕТ 8018
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14.11.2020 21:56 Ответить
Ты уже короновирус "победил", харэ курить айкосы
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14.11.2020 21:56 Ответить
Британская разведка вызывала преЗЕрватива на ковер из-за того, что дерьмак сливает всю секретную информацию кацапам. Что сделал вазелин, чтобы убрать кацапскую крысу - нихера. Так что когда преЗЕк рассказывает о каком-то там сохрании американской поддержки, народ Украины должен знать, что американцы нас моддерживают вопреки тому, что нынешнее руководство Украины враги для самой Украины!
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14.11.2020 21:56 Ответить
Шо этот Гандон несет Зеленський: "Наша перемога - ми зберегли двопалатну підтримку Демократичної та Республіканської партій США" - Цензор.НЕТ 9621 Зеленський: "Наша перемога - ми зберегли двопалатну підтримку Демократичної та Республіканської партій США" - Цензор.НЕТ 6119
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14.11.2020 21:57 Ответить
что его качество 100 процентное - СУСЬО СОХРАНИЛ - от безвиза до и так далее
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14.11.2020 22:05 Ответить
слава Богу, що на.... ти Україні хотіла невеличка група бубоносів і їх не більше 10.
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14.11.2020 21:59 Ответить
Зараз "команда диверсантів з охвісу-явки" в Київі ...знову засвітилась із зривом таємної операції наших спецслужб. Пора міркувати: хто із зрадил цієї "явки" достойний "нагород" ТРИБУНАЛУ і в якій мірі ! ? Не виключено і саму тяжку...
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14.11.2020 22:00 Ответить
Победы одна за другой валятся на головы украинцам. Зеленский глыба.
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14.11.2020 22:00 Ответить
К сожалению эта глыба оказалась из материала, используемого якутским скульптором.
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14.11.2020 22:06 Ответить
Победун...вернее побебздун..
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14.11.2020 22:03 Ответить
Наша першочергова задача усього конституційного громадянства і повернувшогося в нього населення....ВІДНОВИТИ ВСІ ОСНОВИ І ОЗНАКИ ДЕРЖАВНОСТІ ПО КОНСТИТУЦІЇ І ЗАКОНАМ. І це потрібно робити НЕГАЙНО.
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14.11.2020 22:04 Ответить
Интересен реальный рейтинг этого клоуна..Реальный в смысле не сколько его поддерживает, а сколько реально именно за этого клоуна горой стоит. Потому что многие ваторылые голосовали за этого ватного шута потому что почуяли своего прокремлёвского преЗЕдента..этот скот при любом раскладе будет голосовать за любого кремлёвского кандидата, а вот интересно какой его именно реальный рейтинг, тех для кого этот шут Бох.
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14.11.2020 22:05 Ответить
Зеленський: "Наша перемога - ми зберегли двопалатну підтримку Демократичної та Республіканської партій США" - Цензор.НЕТ 5075 На жаль грають голоси не тільки тих про яких ти питаєш, а всіх.
Мені особисто здається за такого мудака, який нічого в своєму житті не створив, але дуже багато ляпав язиком, голосують люди які чекають, що хтось прийде і за них все зробить.
Вони в принципі не розуміють, що таке заробити. Для них є отримати - зарплату, пенсію, субсидію, тощо. Це - атавізми совка!
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14.11.2020 22:20 Ответить
Зберегли? Значить, Бенедіктова всі сліди кримінальних справ на Байдена знищила. Чи, принаймі, так бубочці доповіла. Ну, а чи зберегла, чи чи збереглост на Капітолії - згодом побачимо.
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14.11.2020 22:05 Ответить
Порох был для добычи а этот, почти гордон, для сохранения
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14.11.2020 22:06 Ответить
Стоп! А сосать прощение кто будет? Пушкин?
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14.11.2020 22:07 Ответить
Щоб країна робила без такого хитро....го пи...дуна?
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14.11.2020 22:12 Ответить
Тоже мне пабедитель. Сначала чуть не просрал, то что отлично работало, потом еле выгреб, а сейчас оно уже всех пабедило. Придурок. Другие слова просто нецензурные
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14.11.2020 22:16 Ответить
Зеленський: "Наша перемога - ми зберегли двопалатну підтримку Демократичної та Республіканської партій США" - Цензор.НЕТ 1997 Зеленський: "Наша перемога - ми зберегли двопалатну підтримку Демократичної та Республіканської партій США" - Цензор.НЕТ 1997 Зеленський: "Наша перемога - ми зберегли двопалатну підтримку Демократичної та Республіканської партій США" - Цензор.НЕТ 1997
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14.11.2020 22:17 Ответить
Кто-нибудь в этом шапито есть, способный объяснить этому идиоту, разницу между двухпалатной и двухпартийной поддержкой. Две палаты в США в Конгрессе, а поддержка двухпартийная, республиканской и демократической партии.
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14.11.2020 22:24 Ответить
Зеленський: "Наша перемога - ми зберегли двопалатну підтримку Демократичної та Республіканської партій США" - Цензор.НЕТ 7583

ЯзЕлох, ну а ты здесь при чём???
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14.11.2020 22:30 Ответить
"Вова, бери шинель, іди додому, не ганьбися": брати Капранови в "Рандеву з Яніною Соколовою"
"Вірус - це те, що поселяється всередині клітини - і клітина ззовні така сама, тільки виробляє отруту. І от точно так людина. Нібито і з головою, але починає нести таку пургу...
- Це ви про кого?
- Про своїх знайомих, про виборців Зеленського. Це катастрофа. Бо вчора адекватна людина, а сьогодні починає тобі розказувати. От у нашому рідному Очакові вплинув серіал ("Слуга народу" - ред.). І тоді йшли на вибори, думаючи, що буде, як в кіно. А тепер: "Ой, він нас надурив, в кіно не так було", - сказали брати Капранови.
На запитання, що б могли порадити чинному президенту, Капранови відповіли: "Вова, іди додому. Бери шинель, іди додому, не ганьбися".
відео - за ссиллю
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14.11.2020 22:38 Ответить
Зеленський: "Наша перемога - ми зберегли двопалатну підтримку Демократичної та Республіканської партій США" - Цензор.НЕТ 7598
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14.11.2020 22:39 Ответить
Могу сказать одно: Если бы зЕлох был бы 5 президентом, вернее призЕдентом, то 6 бы стало моржовая ...! ЗЕбилы, что не правда???
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14.11.2020 22:41 Ответить
Зеленський: "Наша перемога - ми зберегли двопалатну підтримку Демократичної та Республіканської партій США" - Цензор.НЕТ 4065
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14.11.2020 22:51 Ответить
хм??первое не погорячился ли??зелебоб с подобным заявлением:Зеленский: "Наша победа - мы сохранили двухпалатную поддержку Демократической и Республиканской партий США" второе знают ли о нём эти две палаты!!??(подозреваю что ни одной из них такое заявление не понравится!!так что 100%прокурор в помощь!!и ещё большую надежду даёт коронавирус) Зеленський: "Наша перемога - ми зберегли двопалатну підтримку Демократичної та Республіканської партій США" - Цензор.НЕТ 6315 Зеленський: "Наша перемога - ми зберегли двопалатну підтримку Демократичної та Республіканської партій США" - Цензор.НЕТ 8108
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14.11.2020 22:54 Ответить
двухпартийную... - идиот.
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14.11.2020 23:00 Ответить
не спорю насчет идиота, но в этом случае, тот, кто писал текст бубочке, имел в виду поддержку обеих партий в обеих Палатах (Сенате и Представителей).
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14.11.2020 23:56 Ответить
Там текст "по дєбільному написаний" -

"Після виборів у США Україна зберегла незмінну двопалатну підтримку Демократичної і Республіканської партій" Джерело: https://censor.net/ua/n3231123
Якщо партій - то двопартійну, а якщо двопалатну, то все ж Палати представників та Сенату.
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15.11.2020 06:31 Ответить
держи наркомана...
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14.11.2020 23:20 Ответить
Дебил. Тьфу.
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14.11.2020 23:35 Ответить
Ой? Ташо ві гавОрітє? Я Вас умоляю.
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14.11.2020 23:48 Ответить
Зеленський: "Наша перемога - ми зберегли двопалатну підтримку Демократичної та Республіканської партій США" - Цензор.НЕТ 4903
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15.11.2020 00:23 Ответить
КС пабедил и"зе пабеду" и Украину и ЕС и двухпалатную паддержку США.Дефолт с ехидною улыбкою рашиста и под аплодисменты бабломойского да с шуршанием купюр в карманах у" юдиных родсвенников-слуг" смотрел в украинское окно в канун Нового года.
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15.11.2020 00:26 Ответить
чья это ваша победа? театра абсурда или террариума единомышленников?
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15.11.2020 00:48 Ответить
Додік! 95% конгреса не знайде Україну на мапі!
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15.11.2020 01:08 Ответить
от якраз в цьому Ви, Шановний, помиляєтесь...
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15.11.2020 06:39 Ответить
Они шо там на 95% идиоты?
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15.11.2020 07:54 Ответить
А кто на Байдена завёл уголовное дело, пленки левые ФСбшника Деркача.. вылезет Зеле и кремлевским подстилкам Ермаку, Портнову боком еще, а теперь ээээээ, ну, в смысле, сцыкло, оно и в Украине сцыкло.
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15.11.2020 01:15 Ответить
****, ні разу не спалився! Нас намагалися втягнути, но 100 % прокурор не дав мені йього зробити!
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15.11.2020 01:20 Ответить
хорошо. всё верно.
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15.11.2020 03:11 Ответить
Что верно?или по зебильному Байден простил дело против него,пленки...Где он это сказал или подмигнул,кацап?)
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15.11.2020 08:04 Ответить
ты пишешь сам себе о себе какой-то кондитерски-зебильный бред, кацап.
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15.11.2020 18:06 Ответить
Та да)у меня первый муж -коренной американец,так он республиканец,голосовал за Маккейна,а вот Трамп ему претит....или вы "понаехавшие" думали ,что будете указывать амерам? Смешно))))
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15.11.2020 20:56 Ответить
коренной американец? Native? Из какого он племени, понаехавшая? Смешно.
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15.11.2020 21:37 Ответить
Да коренной,у него даже прапрадед врач убийцу Линкольна лечил
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15.11.2020 22:32 Ответить
поздравляю.
потереться об такого полгодика - сразу скво станешь.
а я то думал, что прапрадеды воевали. за скальпами.
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15.11.2020 22:49 Ответить
А если честно -видела я вас,тех кто из штанов выпрыгивает,что бы казаться амерами,ваши женщины становятся полными селедками-смешно реально,а когда при встрече соотечесвеников вы тупо морозитесь-вообще бомба))вы там никто,если не гений,и зовут вас никак
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15.11.2020 22:46 Ответить
да не говори - вокруг пиндосня продажная.
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15.11.2020 22:53 Ответить
Сфигали?просто США примет только ваших детей,если они закончат амерские школу и универ
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15.11.2020 22:57 Ответить
Так победили, что с приходом Байдена вся ЗЕленая верхушка резко косить под Ковид стала.
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15.11.2020 03:38 Ответить
Є підтверджена інформація, що коронавірус може спричиняти погіршення психічного стану. Єдиним шляхом спасти свою дупу для зєзєзєнта це отримати довідку від психіатра. Таким чином він відкараскається від кримінального переслідування, і в нього буде вагома причина піти у відставку за станом здоровя.
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15.11.2020 06:47 Ответить
Хах, солнце взошло - Победа ЗЕ, Маск запустил "Фалькон" - Победа ЗЕ, Китай запустил в космос спутник с 6 джи - Победа ЗЕ.
Всё к чему ЗЕ непричастен = его победа.
Где твои победы, каличный, в Украине?
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15.11.2020 06:54 Ответить
За каких же идиотов этот кретин считает зебобиков)))
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15.11.2020 07:52 Ответить
"Наша перемога"? - ти Віслюку, якби не Порох, ти б вже не дивився в дупу *****, а цілував би її.
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15.11.2020 09:41 Ответить
Зе помешался на палатах. И не мудрено, если физически находиться в ковидной палате, а мысленно - в палате № 6
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15.11.2020 12:06 Ответить
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