Зеленский: "Наша победа - мы сохранили двухпалатную поддержку Демократической и Республиканской партий США"
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После выборов в США Украина сохранила неизменную двухпалатную поддержку Демократической и Республиканской партий.
И это, по словам президента Владимира Зеленского, "наша победа", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Нас пытались втянуть во внутренние дела другого государства, некоторые внутри страны мечтали, чтобы мы допустили ошибку. Но Украина достойно прошла этот путь и, несмотря ни на что, сохранила неизменную, что очень важно, двухпалатную поддержку США", - отметил Зеленский в своем видеоблоге.
По его словам, это - действительно победа.
"Наша позиция была правильной, она показала невмешательство в выборы другого государства, а следовательно, самое главное - Украина была и остается партнером и другом как для демократов, так и для республиканцев", - добавил Владимир Зеленский.
Напомним, Демократическая партия получила необходимые 218 мест в Палате представителей Конгресса США для сохранения контроля в палате.
В сенате, как ожидается, у республиканцев - хорошие шансы сохранить большинство. Итог там будет подведён в январе, когда состоятся повторные выборы в штате Джорджия. Там, как ожидается, победят кандидаты-республиканцы. 3 ноября они опередили соперников, но не смогли набрать большинство голосов, требуемое в этом штате для избрания в сенат. Поэтому в штате пройдёт дополнительный раунд голосования.
Пожалуйста, подождите...
Просто сохранение того что оставил вам "проклятый барыга", для зебилов уже победа)
Всі «перемоги» зе влади так виглядають:
- ми не втратили безвіз,
- ми не скасували медреформу (лише перегавняли),
- ми не ліквідували пакунок малюка,
- ми не відмінили реформу годування в армії (але теж перегавняли),
- ми не просрали двохпалатну підтримку в США,
- ми...
і т.і.
Какое же оно мерзкое самовлюбленное уе..ще!
Мені особисто здається за такого мудака, який нічого в своєму житті не створив, але дуже багато ляпав язиком, голосують люди які чекають, що хтось прийде і за них все зробить.
Вони в принципі не розуміють, що таке заробити. Для них є отримати - зарплату, пенсію, субсидію, тощо. Це - атавізми совка!
ЯзЕлох, ну а ты здесь при чём???
"Вірус - це те, що поселяється всередині клітини - і клітина ззовні така сама, тільки виробляє отруту. І от точно так людина. Нібито і з головою, але починає нести таку пургу...
- Це ви про кого?
- Про своїх знайомих, про виборців Зеленського. Це катастрофа. Бо вчора адекватна людина, а сьогодні починає тобі розказувати. От у нашому рідному Очакові вплинув серіал ("Слуга народу" - ред.). І тоді йшли на вибори, думаючи, що буде, як в кіно. А тепер: "Ой, він нас надурив, в кіно не так було", - сказали брати Капранови.
На запитання, що б могли порадити чинному президенту, Капранови відповіли: "Вова, іди додому. Бери шинель, іди додому, не ганьбися".
відео - за ссиллю
"Після виборів у США Україна зберегла незмінну двопалатну підтримку Демократичної і Республіканської партій" Джерело: https://censor.net/ua/n3231123
Якщо партій - то двопартійну, а якщо двопалатну, то все ж Палати представників та Сенату.
потереться об такого полгодика - сразу скво станешь.
а я то думал, что прапрадеды воевали. за скальпами.
Всё к чему ЗЕ непричастен = его победа.
Где твои победы, каличный, в Украине?