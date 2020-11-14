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Дотримувалися карантину лише боягузи та лохи, - нардеп ОПЗЖ Ківа

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Дотримувалися карантину лише боягузи та лохи, - нардеп ОПЗЖ Ківа

Народний депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" висловився про карантин вихідного дня, запроваджений в Україні з 14 листопада.

Свою думку він висловив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"За підсумками суботнього дня, не працювали і дотримувалися карантину лише боягузи та лохи! Плюнь в обличчя влади, вона це заслужила!" - закликав Ківа.

Дотримувалися карантину лише боягузи та лохи, - нардеп ОПЗЖ Ківа 01

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Нагадаємо, з опівночі суботи, 14 листопада, в Україні почав діяти так званий карантин вихідного дня.

12 листопада уряд України опублікував на своєму сайті прийняту напередодні постанову №1100, якою внесені зміни до "карантинної" постанови №641 від 22 липня, скасовуючи адаптивний карантин із поділом на зони і запроваджуючи карантин вихідного дня.
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Топ коментарі
+51
тупое животное
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14.11.2020 22:58
+49
длб бл!!!
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14.11.2020 22:58
+38
Соблюдали карантин только трусы и лохи, - нардеп ОПЗЖ Кива - Цензор.НЕТ 1301
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14.11.2020 22:59
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Лебший друг авакяна и корчинского. 😷☝
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15.11.2020 00:03 Відповісти
А ось і здобутки мудрого наріду голос подали. 😁 Значь, був у нас мер, представник ЄС, якого місцеве мудре народонасєлєніє вирішило скінуть... Так от, на днях пройшов слух, що лохам і трусам хотять ввести. І пішли лохи з трусами під міськраду с пламєннимі лозунгамі " Дайош работу" " Ви убіваєтє мєлкій бізнєс" і т.і. І вийшов цей мер, якому залишилось пропрацювати півтора дні і пообіцяв, що нічого і нікому не введуть... 😁😁😁 Сьогодні поліція ввела. Всім. І почалось тут бурлєніє мудронарідних мас, і був той мер проклят, опльован, обматюжен... заочно. Лох- не мамонт, лох не вимре!))
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15.11.2020 00:03 Відповісти
Лохи, кто выбирает таких в депутатов Верховной рады, с таким уровнем интеллекта, представлять их интересы и принимать законы, по которым всем жить
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15.11.2020 00:06 Відповісти
Правильно, лохи те, кто этих дебилов провёл в ВР на выборах!
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15.11.2020 08:29 Відповісти
Дотримувалися карантину лише боягузи та лохи, - нардеп ОПЗЖ Ківа - Цензор.НЕТ 938
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15.11.2020 00:15 Відповісти
Надо бы разузнать на высоком уровне где в крупных городах мира в музее естественной истории мира нет чучела неандертальца. Дубину как предмет в руку у нас любой столяр склепает, каменюку в другую руку найти на раз. Думаю что и таксидермисты есть не плохие. И продать как подсохнет. А имя оставить. Или чуть изменить на Шкива. Вот же позор народа и страны! За Надьку потом браться. Ну до пары.
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15.11.2020 00:34 Відповісти
Дотримувалися карантину лише боягузи та лохи, - нардеп ОПЗЖ Ківа - Цензор.НЕТ 3705
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15.11.2020 00:36 Відповісти
Следующий президент. Если не случится чуда, конечно.
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15.11.2020 00:37 Відповісти
Не ображайтеся, але тіпун вам на язика. Дотримувалися карантину лише боягузи та лохи, - нардеп ОПЗЖ Ківа - Цензор.НЕТ 4720
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15.11.2020 03:55 Відповісти
Нам ещё Фантомаса не хватало для полной коллекции..))
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15.11.2020 09:34 Відповісти
Какого там еще мирового? -ОПЗЖопного сижития
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15.11.2020 00:59 Відповісти
Шабесгой, тут как тут
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15.11.2020 00:37 Відповісти
Вызывайте санитаров.
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15.11.2020 00:39 Відповісти
удивляет одно: почему етот псих до сих пор не в больнице? Дотримувалися карантину лише боягузи та лохи, - нардеп ОПЗЖ Ківа - Цензор.НЕТ 5671
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15.11.2020 09:06 Відповісти
Як не соромно признавати , але я згоден. Так карантин це для лохів, не вдягаю маски і посилаю усіх хто меле про карантин. Здав тест перед вильотом за кордон , перший тест позитивний другий негативний обидва у Добробут
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15.11.2020 00:42 Відповісти
Покойся с миром!
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15.11.2020 11:18 Відповісти
Дотримувалися карантину лише боягузи та лохи, - нардеп ОПЗЖ Ківа - Цензор.НЕТ 7376
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15.11.2020 00:43 Відповісти
В Австрії вводять жорсткий загальнонаціональний карантин. Зокрема, людям не можна буде виходити з дому більше 1 разу. Локдаун діятиме з 17 листопада до 6 грудня.
Нові обмеження значно жорсткіші, ніж були раніше. Про запровадження локдауну оголосив Канцлер Австрії Себастьян Курц
Які обмеження ввелиАвстрійські школи перейдуть на дистанційне навчання.Торгівля буде заборонена, крім продуктових магазинів, аптек тощо.Заклади громадського харчування також закриють.За добу поза будинком можна контактувати лише з однією людиною.Крім того, ввели цілодобове обмеження на вихід з дому: виходити можна тільки за крайньої потреби.За яких випадків можна виходити з домуВідвідання лікаря, Закупівля продуктів чи медичних препаратів,Робота, яку неможливо перевести на дистанційний режим,Догляд за літніми родичами,Прогулянка з метою занять спортом, вигулу домашніх тварин або для психологічного розвантаження.
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15.11.2020 00:46 Відповісти
Цікаво,в австрії теж є села і люди які тримають господарства біля яких потрібно поратись цілий день.Неможливо життя зупинити коли ще живий.
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15.11.2020 15:18 Відповісти
кто завалит быка?
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15.11.2020 00:44 Відповісти
Уряд Чорногорії схвалив нові карантинні обмеження через збільшення кількості хворих на коронавірус. Так, з 14 листопада по 1 грудня в країні діятиме комендантська година та заборона міжміських поїздок у вихідні.
Комендантська година діятиме у державі з 21:00 по 05:00 щодня. У цей час людям заборонено виходити з дому. Винятки становлять лише ситуації, коли особа йде на роботу, у лікарню чи допомогти близьким.
Що заборонили у ЧорногоріїУряд також заборонив населенню ходити у гості. Відвідувати можна лише рідних.Пересуватися вулицями дозволено лише у групах з не більше ніж 4 осіб.Магазини та заклади харчування повинні закриватися до 8 години вечора.Крім того, працівники ресторанів мають контролювати, щоб люди дезінфікували на вході руки, а маску знімали лише під час споживання їжі.У закладах харчування за одним столиком можуть сидіти не більше 4 осіб.Столи повинні стояти на відстані не менше 2 метрів та бути розділені органічним склом.Тренування групами у спортзалах заборонені. Кількість відвідувачів має бути не більше 1 особи на 10 квадратних метрів.У вихідні виїжджати за межі своїх муніципалітетів заборонено.Усі приватні святкування, церемонії та релігійні зібрання заборонені. Служби у церквах можна проводити лише без вірян.
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15.11.2020 00:51 Відповісти
В тему - "Сейчас правительство, державшее нас всех под замком три месяца весной, вместо того, чтобы оборудовать дополнительные больницы, купить миллионы тестов, наладить систему отслеживания и изоляции больных COVID-19 и их контакты, дезинфекцию общественного транспорта - сделало ровно «ноль» и в очередной раз решает свою неэффективность и бездарность за счет украинцев.
Мы могли бы пойти по пути «Шведского варианта», но не хватило сил признаться в том, что локдауны для нас - слишком большая роскошь. Могли бы пойти по пути Словакии, но тут нет силы и ума организовать массовое тестирование, потому ковидные деньги или залиты бетоном на трассе, или миллиарды этих средств пошли на поддержку полиции.
Можно было раньше рассказать о пользе масок и ввести за их не ношение штрафы, но президент и глава ОПУ Ермак сами, собственным примером подтвердили печальную истину, что игнорирование правил гигиены - обязательно привлечет к себе ковид.
Только сейчас в новостях появилась информация, что правительство - на девятом месяце появления коронавируса в Украине - постановило выделить из «ковидного» фонда дополнительные 895 миллионов гривен на обеспечение кислородом коечного фонда в больницах за счет средств… выделенных на содержание дорог.
К весне можем получить не просто тотальный коронавирус. Не просто экономический кризис с банкротством миллионов граждан. А реальную трагедию с государственным управлением.
Потому нынешние действия власти можно смело записывать в хрестоматию того, как нельзя управлять страной. Верните взрослых и умных в правительство! «Квартал» и «Слуга народа» уже не смешны и не вдохновляют."(с)
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15.11.2020 00:56 Відповісти
Говорять, що Кива внук героя СРСР і має невиліковне захворювання нервової системи - імбецил в стадіїї дебільності. Це його ставить в ряд з такими епохальними особами минулого як Троцький,Ленін, вони теж страждали невиліковними захворювання центральної нервової системи - епілепсією. Тому вони такі переконливі серед мас
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15.11.2020 01:02 Відповісти
Дотримувалися карантину лише боягузи та лохи, - нардеп ОПЗЖ Ківа - Цензор.НЕТ 8358
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15.11.2020 04:41 Відповісти
Кому цікаво що то **#нько каже?
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15.11.2020 01:07 Відповісти
Дотримувалися карантину лише боягузи та лохи, - нардеп ОПЗЖ Ківа - Цензор.НЕТ 1234
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15.11.2020 01:33 Відповісти
Зеленський, для чого ти собі в партію мухоморів назбирав? Тепер їж.
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15.11.2020 02:17 Відповісти
Тупее животного не встречал
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15.11.2020 02:22 Відповісти
Як же, а "што"? І всі вони представники руськошо міра.
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15.11.2020 10:59 Відповісти
Налоги платят тоже только трусы, правильно дрочилка Кива глаголит ))
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15.11.2020 02:29 Відповісти
молодец кива... на силосной яме бабки сделал, никого и ничего не боится... влагалище--мудилище-депутатище-кладбище...сколько еще будет продолжать Украина вырождать таких угребков как кива, медведчук, рабинович...
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15.11.2020 03:08 Відповісти
Гнида! Плюнуть в тебя надо! Народ! ОПЗЖ-это партия Регионов, посеявшая раскол в Украине и сеящая смуту сейчас! Гоните их в шею, плюйте в таких, как Кива! Это пророссийская гниль!
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15.11.2020 06:39 Відповісти
Справа в тому що це лайно серед нас, їх 16% і це без даунбасу і криму де таких котрих ми так хочемо повернути більшість,і це вони нам підсовують шлеперів,мудачуків і руський мир.
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15.11.2020 08:09 Відповісти
Ничего другого я от зажопника шизоидного не ожидала о себе услышать)
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15.11.2020 07:20 Відповісти
Гибридная война.
Киве, как пророссийскому козлу, необходимо, чтобы в Украине побольше людей заболело и умерло.
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15.11.2020 07:51 Відповісти
Це не ківа недоумок,а ті 16% дебільного населення хто обирає таких як ківа опздж Дотримувалися карантину лише боягузи та лохи, - нардеп ОПЗЖ Ківа - Цензор.НЕТ 7139
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15.11.2020 08:05 Відповісти
...кива ты - мудило !
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15.11.2020 09:30 Відповісти
А есть еще ***********! И слушают его долбоеееееебы!
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15.11.2020 10:02 Відповісти
когда ему башку оторвут он же обещал голову отрезать видео есть у меня в фб..ватник по кличке лысый гамняный
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15.11.2020 10:15 Відповісти
іноді заздрю безтурботним тваринам..
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15.11.2020 10:17 Відповісти
Дотримувалися карантину лише боягузи та лохи, - нардеп ОПЗЖ Ківа - Цензор.НЕТ 9192
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15.11.2020 10:30 Відповісти
а ведь проголосовать за это существо могут только существа значительно тупее...
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15.11.2020 10:58 Відповісти
а круто что бы он от короны навернулся....
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15.11.2020 11:27 Відповісти
когда вже етаго онаниста зарежут в темном переулке?
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15.11.2020 11:35 Відповісти
"Если человек идиот,то это надолго." (с)
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15.11.2020 11:46 Відповісти
А ОН КАК СЦЫКЛО ЛОШАРНОЕ ПО МОРДЕ В РЕСТОРАНЕ ПОЛУЧИЛ )))
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15.11.2020 11:58 Відповісти
Чаще всего маски не носят рагули - селяне. В Берегово поголовно, на западной Украине, а во Львове концерт Бумбокса остановили и там тоже все были без масок. Россияне и города, близкие к России плюют на короновирус. Когда это видишь, понимаешь у кого реально дыра в башке, низкая культура и сознательность, зато огромные тупость, хитрость и упрямство. Пока палками лупить не будут пофигистов, ниче не изменится.
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15.11.2020 12:29 Відповісти
Кто нибудь заткнет этого морального Урода 😡😡😡
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15.11.2020 13:18 Відповісти
Мне все время интересно ,чувак попал в Раду через Майдан, вопрос шо он делал на Майдане ? Был смотрящим от ПР, от Медведчука ???😡😡😡
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15.11.2020 13:21 Відповісти
У Ківи і манери, і світогляд злочинця. Дуже дивно, що він іще досі на волі.
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15.11.2020 13:23 Відповісти
Більшого лоха як Ківі , в світі не знайдеш!
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15.11.2020 13:43 Відповісти
все правильно!
наша Рада это "Ноев ковчег" Украины" где честно представлено каждой твари по паре Дотримувалися карантину лише боягузи та лохи, - нардеп ОПЗЖ Ківа - Цензор.НЕТ 9369
от "мудрого украинского нариду"
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15.11.2020 15:02 Відповісти
Людиноподібних коронавірус не бере.
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15.11.2020 15:30 Відповісти
На 15 суток в каталажку. Чтоб подумал. Если нет - на нары значит.
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15.11.2020 16:10 Відповісти
дайте ему селёдки.... как этот тупой олень мог занимать посады начальников в ментовке? или там все такие дятлы? сразу вспоминаю великого киевлянина Булгакова и его "Собачье сердце" - я Шарикова в очистку не посылал......
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15.11.2020 16:21 Відповісти
Все московские холуи распространяют ложь про ковид. Им нужен хаос в Украине. Этот лысый долбень типичный враг украинского народа.
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15.11.2020 16:31 Відповісти
так цей дятел теж представник влади - законодавчої. Тож при зустрічі плюйте йому у пику, шановні громадяне.
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15.11.2020 17:40 Відповісти
на автомобілях з тормозами їздять боягузи, а напругу індикатором в електомережі пероевіряють лохи. який жопоблок- такі в них і депутати
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15.11.2020 18:19 Відповісти
Ну так, когда ты знаешь что в машине тормоза есть хотя бы, а в сети ток, это одно дело. А сейчас, я с этим дауном впервые согласен. Карантины, локдауны, всем в лицо и уши насрали с горкой, от чего страх заблокировал логическое мышления. Гриппом обычным напугали. Ну нет у вас мозгов, значит думать будут вместо вас.
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15.11.2020 19:17 Відповісти
эталон дебилизма и семимесячный недоносок.Кива.
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15.11.2020 22:38 Відповісти
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