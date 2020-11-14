Дотримувалися карантину лише боягузи та лохи, - нардеп ОПЗЖ Ківа

Народний депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" висловився про карантин вихідного дня, запроваджений в Україні з 14 листопада.

Свою думку він висловив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"За підсумками суботнього дня, не працювали і дотримувалися карантину лише боягузи та лохи! Плюнь в обличчя влади, вона це заслужила!" - закликав Ківа.

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Нагадаємо, з опівночі суботи, 14 листопада, в Україні почав діяти так званий карантин вихідного дня.

12 листопада уряд України опублікував на своєму сайті прийняту напередодні постанову №1100, якою внесені зміни до "карантинної" постанови №641 від 22 липня, скасовуючи адаптивний карантин із поділом на зони і запроваджуючи карантин вихідного дня.