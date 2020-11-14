Дотримувалися карантину лише боягузи та лохи, - нардеп ОПЗЖ Ківа
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Народний депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" висловився про карантин вихідного дня, запроваджений в Україні з 14 листопада.
Свою думку він висловив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"За підсумками суботнього дня, не працювали і дотримувалися карантину лише боягузи та лохи! Плюнь в обличчя влади, вона це заслужила!" - закликав Ківа.
Нагадаємо, з опівночі суботи, 14 листопада, в Україні почав діяти так званий карантин вихідного дня.
12 листопада уряд України опублікував на своєму сайті прийняту напередодні постанову №1100, якою внесені зміни до "карантинної" постанови №641 від 22 липня, скасовуючи адаптивний карантин із поділом на зони і запроваджуючи карантин вихідного дня.
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Нові обмеження значно жорсткіші, ніж були раніше. Про запровадження локдауну оголосив Канцлер Австрії Себастьян Курц
Які обмеження ввелиАвстрійські школи перейдуть на дистанційне навчання.Торгівля буде заборонена, крім продуктових магазинів, аптек тощо.Заклади громадського харчування також закриють.За добу поза будинком можна контактувати лише з однією людиною.Крім того, ввели цілодобове обмеження на вихід з дому: виходити можна тільки за крайньої потреби.За яких випадків можна виходити з домуВідвідання лікаря, Закупівля продуктів чи медичних препаратів,Робота, яку неможливо перевести на дистанційний режим,Догляд за літніми родичами,Прогулянка з метою занять спортом, вигулу домашніх тварин або для психологічного розвантаження.
Комендантська година діятиме у державі з 21:00 по 05:00 щодня. У цей час людям заборонено виходити з дому. Винятки становлять лише ситуації, коли особа йде на роботу, у лікарню чи допомогти близьким.
Що заборонили у ЧорногоріїУряд також заборонив населенню ходити у гості. Відвідувати можна лише рідних.Пересуватися вулицями дозволено лише у групах з не більше ніж 4 осіб.Магазини та заклади харчування повинні закриватися до 8 години вечора.Крім того, працівники ресторанів мають контролювати, щоб люди дезінфікували на вході руки, а маску знімали лише під час споживання їжі.У закладах харчування за одним столиком можуть сидіти не більше 4 осіб.Столи повинні стояти на відстані не менше 2 метрів та бути розділені органічним склом.Тренування групами у спортзалах заборонені. Кількість відвідувачів має бути не більше 1 особи на 10 квадратних метрів.У вихідні виїжджати за межі своїх муніципалітетів заборонено.Усі приватні святкування, церемонії та релігійні зібрання заборонені. Служби у церквах можна проводити лише без вірян.
Мы могли бы пойти по пути «Шведского варианта», но не хватило сил признаться в том, что локдауны для нас - слишком большая роскошь. Могли бы пойти по пути Словакии, но тут нет силы и ума организовать массовое тестирование, потому ковидные деньги или залиты бетоном на трассе, или миллиарды этих средств пошли на поддержку полиции.
Можно было раньше рассказать о пользе масок и ввести за их не ношение штрафы, но президент и глава ОПУ Ермак сами, собственным примером подтвердили печальную истину, что игнорирование правил гигиены - обязательно привлечет к себе ковид.
Только сейчас в новостях появилась информация, что правительство - на девятом месяце появления коронавируса в Украине - постановило выделить из «ковидного» фонда дополнительные 895 миллионов гривен на обеспечение кислородом коечного фонда в больницах за счет средств… выделенных на содержание дорог.
К весне можем получить не просто тотальный коронавирус. Не просто экономический кризис с банкротством миллионов граждан. А реальную трагедию с государственным управлением.
Потому нынешние действия власти можно смело записывать в хрестоматию того, как нельзя управлять страной. Верните взрослых и умных в правительство! «Квартал» и «Слуга народа» уже не смешны и не вдохновляют."(с)
Киве, как пророссийскому козлу, необходимо, чтобы в Украине побольше людей заболело и умерло.
наша Рада это "Ноев ковчег" Украины" где честно представлено каждой твари по паре
от "мудрого украинского нариду"