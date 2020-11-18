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інвестиції (543) Кабмін (6255) проєкти (44)

Кабмін затвердив 103 пріоритетні інвестпроєкти до 2023 року

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кабмін затвердив 103 пріоритетні інвестпроєкти до 2023 року

Кабінет Міністрів визначив як пріоритетні проєкти з виробництва апаратів штучного вентиляції легень (ШВЛ), будівництва двох сміттєспалювальних заводів і ракетно-космічного комплексу повітряного старту. Всього в затвердженому переліку 103 пріоритетні інвестпроєкти до 2023 року.

Відповідне розпорядження уряд затвердив з триденним доопрацюванням на засіданні в середу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

4 зі 103 проєктів передбачають фінансування повністю коштами держбюджету і ще 43 проєкти - частково за рахунок державного та/або місцевого бюджету.

Серед пріоритетних інвестпроєктів - організація виробництва ШВЛ за кошти інвестора, держбюджету та інших джерел, а також будівництво заводу (комплексу) з переробки твердих побутових відходів (гарантування екологічної безпеки в Києві) - за кошти інвестора.

Крім цього, серед пріоритетних проєктів - будівництво сміттєсортувальної лінії в Дрогобичі (Львівська область) за рахунок держбюджету і місцевих бюджетів.

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Серед інвестпроєктів, які планується реалізувати за рахунок держбюджету і міжнародної технічної допомоги, - модернізація сімейства літаків Ан-124-100 та Ан-225 на ДП "Антонов", ракетно-космічний комплекс повітряного старту, міжнародний науковий центр "Обсерваторія" на горі Піп Іван - платформа розвитку Карпатського регіону.

Крім того, планується реалізувати проєкт з підготовки виробництва інфрачервоної головки самонаведення для керованих авіаракет, а також з розширення міжнародного пункту пропуску "Ягодин" - виключно за рахунок держбюджету.

Також за рахунок інвестора, місцевих бюджетів та держбюджету планується реалізувати будівництво сміттєспалювальних заводів у Краматорську і Маріуполі, будівництво туристичної та транспортної інфраструктури Шацького національного природного парку (плюс кошти міжнародної технічної допомоги), а також звести Центр олімпійських видів спорту "Н2О Нова Каховка".

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+1
Кабмин утвердил 103 приоритетных инвестпроекта до 2023 года - Цензор.НЕТ 9806
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18.11.2020 15:20
+1
вы сначала от исков прошлых инвесторов отмахайтесь, а потом уже воздушный старт...
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18.11.2020 15:21
+1
Кабмин утвердил 103 приоритетных инвестпроекта до 2023 года - Цензор.НЕТ 542
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18.11.2020 15:23
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они определяют куда бабки вкладываться через 3 года будут. Вам бы, пту-шникам, дольше следующего продержаться...
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18.11.2020 15:18 Відповісти
Кабмин утвердил 103 приоритетных инвестпроекта до 2023 года - Цензор.НЕТ 9806
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18.11.2020 15:20 Відповісти
А шо, скоро выборы? Кабмин утвердил 103 приоритетных инвестпроекта до 2023 года - Цензор.НЕТ 2400
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18.11.2020 15:22 Відповісти
Є таке поняття- людяність. Вона до зебільного популізму ніякого відношення не має.
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18.11.2020 15:50 Відповісти
Это ты мне про "людяність" рассказывать будешь? Кабмін затвердив 103 пріоритетні інвестпроєкти до 2023 року - Цензор.НЕТ 7015
Насмешил.
Спасибо.
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18.11.2020 16:22 Відповісти
Посмійся, що тобі ще залишається.
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18.11.2020 16:34 Відповісти
забыли про орбитальную станцию на орбите возле марса, шобы громадянам и зеленщикам було потом, куда драпать до лучшей жизни
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18.11.2020 15:20 Відповісти
вы сначала от исков прошлых инвесторов отмахайтесь, а потом уже воздушный старт...
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18.11.2020 15:21 Відповісти
Що, роздадуть всім ШВЛ для лікування від продуктів сміттєспалювальних заводів, а потім всіх разом запуляють у простір ракетами повітряного старту?
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18.11.2020 15:22 Відповісти
Кабмин утвердил 103 приоритетных инвестпроекта до 2023 года - Цензор.НЕТ 542
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18.11.2020 15:23 Відповісти
Кабмін мабуть складається з баронів мюнхгаузенів
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18.11.2020 15:24 Відповісти
Кабмин утвердил 103 приоритетных инвестпроекта до 2023 года - Цензор.НЕТ 5336
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18.11.2020 15:28 Відповісти
Ню, ню,ню, а деньги где возьмут
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18.11.2020 15:28 Відповісти
Немає довбонутим спокою. Знову про майбутнє процвітання брешуть.
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18.11.2020 15:52 Відповісти
 
 