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Новости Общество
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инвестиции (1140) Кабмин (13798) проекты (82)

Кабмин утвердил 103 приоритетных инвестпроекта до 2023 года

Новости Цензор.НЕТ Общество

Кабмин утвердил 103 приоритетных инвестпроекта до 2023 года

Кабинет министров определил как приоритетные проекты по производству аппаратов искусственного дыхания (ИВЛ), строительству двух мусоросжигательных завода и ракетно-космического комплекса воздушного старта. Всего в утвержденном перечне 103 приоритетных инвестпроекта до 2023 года.

Соответствующее распоряжение правительство утвердило с трехдневной доработкой на заседании в среду, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

4 из 103 проектов предусматривают финансирование полностью средствами госбюджета и еще 43 проекта - частично за счет государственного и/или местного бюджета.

Среди приоритетных инвестпроектов - организация производства ИВЛ за средства инвестора, госбюджета и других источников, а также строительство завода (комплекса) по переработке твердых бытовых отходов (обеспечение экологической безопасности в Киеве) - за средства инвестора.

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Помимо этого, среди приоритетных проектов - строительство мусоросортировочной линии в Дрогобыче (Львовская область) за счет госбюджета и местного бюджета.

Среди инвестпроектов, которые планируется реализовать за счет госбюджета и международной технической помощи, - модернизация семейства самолетов Ан-124-100 и Ан-225 на ГП "Антонов", ракетно-космический комплекс воздушного старта, международный научный центр "Обсерватория" на горе Пип Иван - платформа развития Карпатского региона.

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Кроме того, планируется реализовать проект по подготовке производства инфракрасной головки самонаведения для управляемых авиаракет, а также по расширению международного пункта пропуска "Ягодин" - исключительно за счет госбюджета.

Также за счет инвестора, местных бюджетов и госбюджета планируется реализовать строительство мусоросжигательных заводов в Краматорске и Мариуполе, строительство туристической и транспортной инфраструктуры Шацкого национального природного парка (плюс средства международной техпомощи), а также возвести Центр олимпийских видов спорта "Н2О Новая Каховка".

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+1
Кабмин утвердил 103 приоритетных инвестпроекта до 2023 года - Цензор.НЕТ 9806
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18.11.2020 15:20
+1
вы сначала от исков прошлых инвесторов отмахайтесь, а потом уже воздушный старт...
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18.11.2020 15:21
+1
Кабмин утвердил 103 приоритетных инвестпроекта до 2023 года - Цензор.НЕТ 542
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18.11.2020 15:23
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Правила форума Совет форумчан
они определяют куда бабки вкладываться через 3 года будут. Вам бы, пту-шникам, дольше следующего продержаться...
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18.11.2020 15:18 Ответить
Кабмин утвердил 103 приоритетных инвестпроекта до 2023 года - Цензор.НЕТ 9806
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18.11.2020 15:20 Ответить
А шо, скоро выборы? Кабмин утвердил 103 приоритетных инвестпроекта до 2023 года - Цензор.НЕТ 2400
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18.11.2020 15:22 Ответить
Є таке поняття- людяність. Вона до зебільного популізму ніякого відношення не має.
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18.11.2020 15:50 Ответить
Это ты мне про "людяність" рассказывать будешь? Кабмін затвердив 103 пріоритетні інвестпроєкти до 2023 року - Цензор.НЕТ 7015
Насмешил.
Спасибо.
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18.11.2020 16:22 Ответить
Посмійся, що тобі ще залишається.
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18.11.2020 16:34 Ответить
забыли про орбитальную станцию на орбите возле марса, шобы громадянам и зеленщикам було потом, куда драпать до лучшей жизни
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18.11.2020 15:20 Ответить
вы сначала от исков прошлых инвесторов отмахайтесь, а потом уже воздушный старт...
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18.11.2020 15:21 Ответить
Що, роздадуть всім ШВЛ для лікування від продуктів сміттєспалювальних заводів, а потім всіх разом запуляють у простір ракетами повітряного старту?
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18.11.2020 15:22 Ответить
Кабмин утвердил 103 приоритетных инвестпроекта до 2023 года - Цензор.НЕТ 542
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18.11.2020 15:23 Ответить
Кабмін мабуть складається з баронів мюнхгаузенів
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18.11.2020 15:24 Ответить
Кабмин утвердил 103 приоритетных инвестпроекта до 2023 года - Цензор.НЕТ 5336
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18.11.2020 15:28 Ответить
Ню, ню,ню, а деньги где возьмут
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18.11.2020 15:28 Ответить
Немає довбонутим спокою. Знову про майбутнє процвітання брешуть.
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18.11.2020 15:52 Ответить
 
 