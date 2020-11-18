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Кабмін (6255) звернення (346) пенсіонери (476)

Кабмін зобов'язав розглядати звернення громадян через гарячі лінії протягом одного робочого дня

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Кабмін зобов'язав розглядати звернення громадян через гарячі лінії протягом одного робочого дня

Кабінет Міністрів зобов'язав реєструвати звернення громадян через гарячі телефонні лінії і розглядати їх протягом одного робочого дня.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

"На засіданні Уряду ухвалено постанову Кабінету Міністрів України, якою унормовано оперативний розгляд звернень громадян, які потребують допомоги, через "гарячі" телефонні лінії", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, тепер реєстрація звернень громадян та їхній розгляд здійснюватимуться протягом одного робочого дня.

"Це рішення зумовлено турботою про літніх людей, які перебувають у зоні підвищеного ризику зараження гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2", - наголошують у міністерстві.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Теперь съезжать с темы и отказывать будут в течение одного рабочего дня.
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18.11.2020 15:37
+3
Кабмин обязал рассматривать обращения граждан через горячие линии в течение одного рабочего дня - Цензор.НЕТ 8701
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18.11.2020 15:43
+1
ну, але ж ви всі, 73/43%зебіли, галасували за цей популізм півтора-два роки тому!
Чого ниєте?
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18.11.2020 16:59
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Рай для бабушек . Кабмин обязал рассматривать обращения граждан через "горячие" линии в течение одного рабочего дня - Цензор.НЕТ 5742
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18.11.2020 15:36 Відповісти
Кабмин обязал рассматривать обращения граждан через горячие линии в течение одного рабочего дня - Цензор.НЕТ 8701
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18.11.2020 15:43 Відповісти
Теперь съезжать с темы и отказывать будут в течение одного рабочего дня.
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18.11.2020 15:37 Відповісти
На жаль всі лінії зайняті ми вам передзвоним.
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18.11.2020 15:55 Відповісти
Ну почему же,моей матери не раз уже помогали.
На мой запрос так же отреагировали быстро.
Защищать никого не намерен,пишу как есть.
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18.11.2020 16:37 Відповісти
Пока интересы мамы не наступили на интересы кого-то из коммунальных бонз, власть придержащих, или их прихвостней. Тут и начнется цирк на дротi из серии "ничего не вижу, ничего не слышу".
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18.11.2020 16:45 Відповісти
Раньше в течении месяца нужно было ждать пока пошлют...теперь будут посылать сразу...
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18.11.2020 15:39 Відповісти
рассмотреть можно и за 5 мин (4 на раздирание)))
Кабмин обязал рассматривать обращения граждан через "горячие" линии в течение одного рабочего дня - Цензор.НЕТ 5629

...
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18.11.2020 15:39 Відповісти
очередная лазейка для агентов путена, парализуют всю телефонную сеть украины своими жалобами
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18.11.2020 15:40 Відповісти
Кабмин обязал рассматривать обращения граждан через горячие линии в течение одного рабочего дня - Цензор.НЕТ 7125
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18.11.2020 15:44 Відповісти
Кабмин обязал рассматривать обращения граждан через горячие линии в течение одного рабочего дня - Цензор.НЕТ 2910
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18.11.2020 16:06 Відповісти
От "рассмотреть" до "сделать" время может измеряться месяцами
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18.11.2020 16:01 Відповісти
Кабмин обязал рассматривать обращения граждан через горячие линии в течение одного рабочего дня - Цензор.НЕТ 1901
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18.11.2020 16:05 Відповісти
Очередные популистские лозунги. Если не "рассмотрят в течение дня", то что? То ничего. Кому жаловаться? Никому.
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18.11.2020 16:25 Відповісти
ну, але ж ви всі, 73/43%зебіли, галасували за цей популізм півтора-два роки тому!
Чого ниєте?
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18.11.2020 16:59 Відповісти
А вы, москальские троли, за кого голосовали?
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18.11.2020 17:42 Відповісти
ти - навіть не просто 73/43%зебіл.; а елементариний дебіл
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18.11.2020 18:21 Відповісти
горячими линиями обычно руководят те кому носят те на кого жалуются. БИТЫЙ НЕ БИТОГО ВЕЗЕТ...
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18.11.2020 16:40 Відповісти
Звернення тільки громадян похилого віку, і тільки про допомогу.
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19.11.2020 11:48 Відповісти
 
 