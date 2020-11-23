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Єрмак вилікувався від коронавірусу: "Приступаю до роботи в звичайному режимі"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Єрмак вилікувався від коронавірусу:

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що вилікувався від коронавіруса і береться до роботи.

Про це Єрмак повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Коронавірус позаду - тест показав негативний результат. Приступаю до роботи у звичайному режимі. Друзі, ще раз прошу всіх ставитися відповідально до заходів безпеки. Здоров'я вам і вашим близьким!", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 9 листопада президент України Володимир Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомили, що захворіли на Covid-19. Пізніше радник Єрмака Михайло Подоляк розповів, що Зеленський і Єрмак проходять лікування від Covid-19 в лікарні "Феофанія".

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+27
Как то быстро эти мрази выздоравливают
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23.11.2020 10:33
+15
Мозг? Це комплімент Єрмаку.
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23.11.2020 10:33
+14
отдохнул короче....
типа коронавирус...
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23.11.2020 10:34
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мда... а мозг, таки, зацепило.
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23.11.2020 10:32 Відповісти
Мозг? Це комплімент Єрмаку.
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23.11.2020 10:33 Відповісти
т.е. если раком поставить всю страну = ...... чудак безмозглый?
спешу вас разочаровать Єрмак вилікувався від коронавірусу: "Приступаю до роботи в звичайному режимі" - Цензор.НЕТ 2938
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23.11.2020 11:48 Відповісти
Раком країну ставить не Єрмак, а зовсім інші дяді - коломойський, ахметов, фірташ. Рішення КСУ по відміні кримінальної відповідальності за незаконне збагачення це катастрофа Єрмака! Саме Єрмак мав побачити небезпеку від цього розгляду КСУ і зробити все щоб заблокувати ці рішення! Але Єрмак нічого не зрозумів, аж поки КСУ не здійснив акт державної зради а США та ЄС не почали стукати по голові українській владі відміною траншів МВФ. Тобто Єрмак свою війну повністю програв! Коломойський його попереджав що йому лишилось на посаді два місяці, а Єрмак навіть не розумів про що йдеться і не приймав жодних контр-заходів! Через неефективність та глупість Єрмака Україна опинилась в жорстокій конституційній кризі і тепер буде зміна парламенту, зміна Президента і повне перезавантаження влади на всіх рівнях!
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23.11.2020 12:06 Відповісти
Раком країну ставить не Єрмак, а зовсім інші дяді - коломойський, ахметов, фірташ. Рішення КСУ по відміні кримінальної відповідальності за незаконне збагачення це катастрофа Єрмака! Саме Єрмак мав побачити небезпеку від цього розгляду КСУ і зробити все щоб заблокувати ці рішення! Але Єрмак нічого не зрозумів\\\\\\\\\\

Игорь, вы спалился шо называется. т.е. Ермак не агент "кое-кого"?
А шо там за Баканова? тут было "без Цензуры" - за гр-тво - и как Баканов против этого, при тесте - ватнике-дидоваивальщике....
Спалился знатно. Жаль что еще Ермака не назвал патриотом(не Рашки, он и так уже сколько десятилетий такой) Украины Єрмак вилікувався від коронавірусу: "Приступаю до роботи в звичайному режимі" - Цензор.НЕТ 6411
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23.11.2020 13:34 Відповісти
Сахар в воду???Ермак вылечился от коронавируса: "Приступаю к работе в обычном режиме" - Цензор.НЕТ 4589
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23.11.2020 10:39 Відповісти
Надо наверное всем учителям поувольнятся.О них как-то никто не думает!Такая цена тяжелой болезни за эти копейки....7 коллег тяжело переносят.Даже те,кто вышел-без сил и с отдышкой..А сколько по областям поумирало...И если родителям можно написать заявление и посадить ребенка дома учиться,то учителя-заложники ситуации и рискуя здоровьем и жизнью, каждый днь вынуждены идти в школу,заменять заболевших коллег бесплатно,а потом во 2ю смену проверять дополнительно работы учеников,кто дома сидит, в интернете...Семейное,дистанц.обучение,кто без гаджетов,2я группа дома(планы,задания,проверки.).Все это бесплатно..А подготовка еще.А заполнение журналов...Издевательство ,короче над учителями.Школу превратили в камеру хранения...Можно подумать,что заразиться от 30 или 15-есть разница.А на след.неделю приходит 2я группа со своими свежими вирусами....4-ро ходят из группы,из них двое спят за партами в 11м классе ....Кто там волновался по поводу ЗНО?Девочка на дистанц. с 11го с магазина выходит во время занятий...МОН,вы долго будете бредить?В условиях роста заболевших-все на дистанционке и не морочьте голову!Или ждете,когда учителя выйдут с протестами?
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23.11.2020 11:09 Відповісти
Тести мають показувати позитивний результат до 70 діб після зараження коронавірусом. Отже тест Єрмака має бути позитивним ще пару місяців, якщо він дійсно тестувався а не бреше.
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23.11.2020 10:32 Відповісти
він бреше як дихае - а дихае воно постійно...
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23.11.2020 10:36 Відповісти
Да это так. Выздоровление наступает через 2 недели, но позитивный результат тест должен показывать еще пару недель как минимум.
Думаю все гораздо проще стандартный отдых на курортах составляет 1,2 недели, после чего можно "выздоравливать". Поскольку Зела оттопыривается за госсчет, то думаю "поболеет" еще недельку (там полюбому случай более "серьезный")
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23.11.2020 10:59 Відповісти
мегамозок Igor L, після вакуумних біде на космічних станціях вже й у вірусах шариш??? Єрмак вилікувався від коронавірусу: "Приступаю до роботи в звичайному режимі" - Цензор.НЕТ 3820
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23.11.2020 11:00 Відповісти
Как то быстро эти мрази выздоравливают
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23.11.2020 10:33 Відповісти
Там насправді інша хвороба - запалення хитрощів.
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23.11.2020 10:35 Відповісти
Єрмак вилікувався від коронавірусу: "Приступаю до роботи в звичайному режимі" - Цензор.НЕТ 8741
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23.11.2020 10:57 Відповісти
Яка прикра новина(
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23.11.2020 16:06 Відповісти
Интересно девки парой скачут!
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23.11.2020 22:05 Відповісти
отдохнул короче....
типа коронавирус...
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23.11.2020 10:34 Відповісти
все понятно - завтра должен появиться и зЭ- подопечный....- дозы уменьшили... Ермак вылечился от коронавируса: "Приступаю к работе в обычном режиме" - Цензор.НЕТ 858
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23.11.2020 10:35 Відповісти
кому нужно молиться, что бы эти Зеленые Уроды не выздоравливали?!..
Планета без них реально станет чище!
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23.11.2020 10:36 Відповісти
"Узі" ,"Барретті","Глоку" --- обирайте.
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23.11.2020 10:42 Відповісти
Звучит как угроза
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23.11.2020 10:37 Відповісти
Просто иди в в зад, ермак
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23.11.2020 10:37 Відповісти
Займеться закупівлею канцтоварів, чи, як годиться завгоспу, продовжить державою керувати?
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23.11.2020 10:38 Відповісти
Єрмак вилікувався від коронавірусу: "Приступаю до роботи в звичайному режимі" - Цензор.НЕТ 5804 хрін і редька... Але чому ж дивуватись, потерпілий же повний клінічний випадок...
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23.11.2020 11:05 Відповісти
"Приступаю к работе в обычном режиме" - лучше б не приступал. Кстати, пару дней в Украине новых случаев не так много, вот "приступит" ермак, и цифра снова устремится вверх - запомните этот пост.
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23.11.2020 10:39 Відповісти
А был ли мальчик...эээ короновирус??? Или это чмо как в санатории две недели отдыхало за бюджетный кошт???
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23.11.2020 10:40 Відповісти
Вот, что хфеофания животворящая делает! Не берет маланского казака китайская чумка Єрмак вилікувався від коронавірусу: "Приступаю до роботи в звичайному режимі" - Цензор.НЕТ 1185
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23.11.2020 10:41 Відповісти
Стукач виходить на роботу.
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23.11.2020 10:41 Відповісти
а был болел ли мальчик?
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23.11.2020 10:41 Відповісти
И ни одна тварь не подохла,но все переболели
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23.11.2020 10:43 Відповісти
пізніше їм це зарахують інвалідністю і добавкою до пенсії...
пригадується, при литвині верховною радою і комітетами керували лише інваліди
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23.11.2020 10:48 Відповісти
Это как за неделю, вопрос сам собой а болел ли ты вообще упырь кремлёвский?????
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23.11.2020 10:43 Відповісти
Гівно не тоне. Нажаль...Єрмак вилікувався від коронавірусу: "Приступаю до роботи в звичайному режимі" - Цензор.НЕТ 8075
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23.11.2020 10:44 Відповісти
ЗеДолбоДятлы, скажите, чем лечили этого завхоза, чтт за 5 дней и уже здоров.
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23.11.2020 10:45 Відповісти
Шо, опять взятие Сибири?
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23.11.2020 10:47 Відповісти
А бубочка? Он же раньше ермака заболел...
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23.11.2020 10:47 Відповісти
У бубочки тяжолая форма диареи. Дрыщит ЗЕленым. После победы Байдена.
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23.11.2020 10:57 Відповісти
С Ермаком, конечно все понятно, но мучает меня один вопрос: Это его обращение было к КОМУ? К нескольким его подельникам, которых оно называет "друзьями"? Так я думаю они и так в курсе. Оно реально думает, что это его сообщение важно для всех украинцев? Это ж до какой степени надо быть отмороженным ...?
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23.11.2020 10:52 Відповісти
неее, это в какой же степени надо быть стадом шоб Ермак поздравлял - и делее по тексту. он просто издевается, что не так?
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23.11.2020 12:03 Відповісти
Не совсем понял твою мысль. Т.е. если ко мне обратился какой-то дебил, то я - "стадо"?
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23.11.2020 12:20 Відповісти
не, ну я же образно. хотя, выбрал мол весь народ Зелю? ну так нас как могут назвать те же допустим швейцарцы? если не дай Аллах вникнут что оно вытворяет то?
то же и с пр. веком - выиграли комми, но были и белые и селяне и УНР и прочие, но щас для них, при совке пусть = "русские"(шапка-буденка, водка за пазухой, топор в руке и наган)
так и тут - он представляет страну, которая его выбрала демократично. что тут спорить - не знаю
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23.11.2020 13:27 Відповісти
Я все таки думаю (возможно и наивно) что голосовали больше против Пети. А за Зе ... наверное потому что, типа, "новое лицо". Хотя я тогда всех убеждал, что вы голосуете за Беню и стране будет полный 3,14здец. Мои прогнозы почти сбылись. "Почти", т.к. пока, слава богу, 3,14здец не полный. Но пугает динамика, с которой мы к нему движемся.
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23.11.2020 15:14 Відповісти
он так опустил с "приколами"... только опущенный мог голосовать за него. и неважно уже какая там Петя, как Вольнов грит - при ПАП я и не думал шо "может зрадить".

хрипатый голос, наигранность = только опущенный мог голосовать за это.

еще и, таки, я ничего против не имею, но были и украинцы.... ну да, были, в списке с 39-38 кандидатов.

и шоб долго не ходить, седня пробовал спорить с голосовавшим за Зе..... это .... 3.14, с большой буквы, это просто полный .... и да, я не знаю что надо шо они..... скажем так, слегка поняли что - не скажу шо ошиблись, а хотя бы то почему они так живут. да слов нету, а я думал шо у антиколорадоса упоротые на почве "порохоботства". и я лучше с веруном спорить буду, и даже с совком, с даунбассником, даже с россиянином, чем с этими. а ведь не верил шо такие упоротые бывают. "играть в карты с голубем" - это даже не 5% шо "спорить с "зеленым"
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23.11.2020 15:28 Відповісти
А у меня все никак не получается с Зе выборцями подискутировать. Кого не спросишь ... все не за него голосовали. И это не плохо, т.к. видят, что ОНО, мягко говоря, не президент. А с упоротыми общаться - зря тратить время. С ними логика и аргументы не работают.
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23.11.2020 15:49 Відповісти
я просто и не подозревал такого - адекватный пацан, и тут меня такой зеленой жижей облил, я вот просто даже и забыл почти все аргументы, просто грю - вон на конституцию крайний раз наложили ну что нельзя ограничивать то и се, - а вот как в Италии, я грю - там компенсируют = а вот он коррупцию не имеет бабла победить, он бедный и честный... у меня не "бомбануло", я просто опутинел - вроде норм. чел, но такуууую ..... это самое несет. и ведь не верил шо пишут мол "зеленых" не проймешь ничем, а вот и увидел. это кринж ребят, это я даже не знаю. любой аргумент - переводится, вот как цыгане походу, чет скажешь - они тебе такое "бла-бла-бла" шо "мозг вскипает " и ты тупо как рыба - не знаешь шо ответить на ТАКОЕ. нуивонапутина эти споры. это я уже понял.
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23.11.2020 17:02 Відповісти
прорасейский ермак сусанин ,ведущий Украину и ее народ в рашистские дебри приступил другой сусанин арахимия прихватил Єрмак вилікувався від коронавірусу: "Приступаю до роботи в звичайному режимі" - Цензор.НЕТ 4661
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23.11.2020 10:55 Відповісти
обычный режим-это заглядывание в глаза ***** и втягивание дорожек кокса
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23.11.2020 10:56 Відповісти
пронесло?
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23.11.2020 10:57 Відповісти
...а может всё таки в морг Єрмак вилікувався від коронавірусу: "Приступаю до роботи в звичайному режимі" - Цензор.НЕТ 5324
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23.11.2020 11:03 Відповісти
радасть! радасть-та какая!!
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23.11.2020 11:12 Відповісти
я не понимаю, почему новость о выздоровлении не то завхоза не то секретаря Президента , подается как событие национального масштаба
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23.11.2020 11:15 Відповісти
Ни хрена он не болел! Кто нибудь,из "пересичных",выздоровел за две недели от этой заразы?Невозможно за этот срок избавиться от этой херни,что бы не показывал тест
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23.11.2020 11:16 Відповісти
А был ли мальчик?
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23.11.2020 11:29 Відповісти
"Приступаю к работе в обычном режиме" - мания величия. Простому народу вообще пох. приступил он куда - то или не приступил.
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23.11.2020 11:31 Відповісти
Фээсбэшник ермак собирается "работать" в обычном режиме, ждем следующего фокина, было бы всём спокойнее, если бы эта бычара оставался в феофании, лучше в психушке, а то опять поздравит после инаугурации Байдена.
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23.11.2020 11:34 Відповісти
Печалька...А так хотелось верить в лучшее.
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23.11.2020 11:37 Відповісти
А Вофочка как там? Как там здоровье величайшего лидера современности?
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23.11.2020 11:39 Відповісти
А жаль...
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23.11.2020 11:40 Відповісти
А был ли мальчик?
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23.11.2020 11:43 Відповісти
кто голосовал за этого кренделя ?
а, наверное я, лох ....
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23.11.2020 12:28 Відповісти
А йому хтось ще вірить?
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23.11.2020 12:29 Відповісти
Господин Ермак!
Вы жалуетесь, что на вас «льют грязь». Послушайте мнение незаинтересованного человека, который много лет жил в Украине и который опирается только на факты и ни на что, кроме фактов. Давайте по пунктам.
1.Всё началось с Омана - неожиданной и скрытой от народа якобы семейной поездки президента Зеленского. Логичный вопрос: что там делал помощник президента Ермак, если поездка семейная? Вы ведь не подали, как публично обещали, в суд на журналистов «схем». Следовательно, вы солгали - переговоры с Россией были. Именно после Омана начался зондаж предательских шагов: Штайнмайер, консультативная группа, выборы в ордло в октябре, вода в Крым.
2.Вы самочинно присвоили себе обязанности президента Украины и министра иностранных дел: встречаетесь с послами иностранных государств, ведёте преговоры с Россией, выступаете с широковещательными заявлениями по политике Украины. Вся эта ваша деятельность есть не соответствующее Конституции Украины и уголовно наказуемое превышение полномочий.
3.Вы опровергали в программе Шустера свою вину в срыве операции по задержанию преступников, которую разработало СБУ Украины при участии союзников. Вы говорили длинно общие слова и по сути ничего не значщие утверждения.Но вы побоялись прямой дискуссии с Юрием Бутусовым. Вывод: вы лгали - утечка из ОП была.
4.Господин Зеленский, избранный президентом Украины, не имеет ни фундаментального образования, ни опыта работы по полученной в вузе специальности юриста, ни опыта государственного строительства, ни надлежащего кругозора в области истории, литературы и искусства. Все комплиментарные ваши выражения в его адрес - неправда. Тактика Зеленского может временно воздействовать на недалёкую, малообразованную, верящую видео и телевизору часть украинского общества. А телевизионные каналы все в руках олигархата и пророссийских сил. Она, эта тактика Зеленского, заключается в произнесении речей. Состоящих из общих слов и движимых желанием понравиться публике и поднять свой рейтинг.
5.Правди ніде діти: президент Зеленский некомпетентен, безволен, груб, не правдив, мстителен и труслив. У меня ничего личного: только факты.
6.Для страны и для вас обоих самое правильное и самое лучшее и самое законное - подать в отставку и спокойно начать подготовку к новым выборам.
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23.11.2020 13:10 Відповісти
я седня "спорил" с голосуном за Зе..... больше не буду, это Кринж....

- я пару лет взад слушал это, но не знаю....
и "вишенка":
- а шо как тот генерал удрал и бросил бойцов
(я):
- Это Хомчак, нач ГШ щас и поставил его.....
- аа, это, а коррупцию хочет побороть, а все мешают, не знаю, а то шо тарифы - то сделай реформы, надо с людей вытянуть деньги и пустить на благо(и прочее такой же "системы" аргументирование)

...... я вот х.з., но это ..... у Антиколорадоса там напр. любят до нестямы "Пороха", но вот ЭТО!!!! это пи..3.14
и не думал что такое бывает то. и ведь слов то нету, на каждый аргумент - поток бреда. даже за то шо конституцию нарушают карантином(без ЧС/ВП) = а вот как в Италии.
Грю - так там компенсируют.
- А вот *******************(и тут я до того офонарел шо зарекся спорить - это же ..... это хуже вируса же, как будто реально кто-то облучил собеседника, и вроде норм пацан был)
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23.11.2020 13:50 Відповісти
Ермак Тимофеевич решил снова пошалить в Сибири после своих болячек. Ну ну.
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23.11.2020 13:57 Відповісти



VIZa

@viza057


Может не надо приступать? Что "работал", что не "работал". Кто заметил разницу за время его отсутствия? Кто видел "план работы" этого "работника" на неделю, месяц, год?
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23.11.2020 14:04 Відповісти
Да, надія не виправдалась. В се зелене лайно одужало, хіба перш за все вони й не хворіли.
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23.11.2020 14:22 Відповісти
а чё эти два петушка одновременно излечились?
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23.11.2020 14:41 Відповісти
Разом захворіли, разом вилікувались. "Тріпер" він такий.
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23.11.2020 15:14 Відповісти
Отримав допомогти пару мільйонів і зразу здоровий
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23.11.2020 16:06 Відповісти
 
 