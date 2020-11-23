Ермак вылечился от коронавируса: "Приступаю к работе в обычном режиме"
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Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что излечился от коронавируса и приступает к работе.
Об этом Ермак сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Коронавирус позади - тест показал негативный результат. Приступаю к работе в обычном режиме. Друзья, еще раз прошу всех относиться ответственно к мерам безопасности. Здоровья вам и вашим близким", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что заболели Covid-19. Позже советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение от Covid-19 в больнице "Феофания".
Топ комментарии
+27 oleg1966
показать весь комментарий23.11.2020 10:33
+15 Igor L
показать весь комментарий23.11.2020 10:33
+14 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий23.11.2020 10:34
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спешу вас разочаровать
Игорь, вы спалился шо называется. т.е. Ермак не агент "кое-кого"?
А шо там за Баканова? тут было "без Цензуры" - за гр-тво - и как Баканов против этого, при тесте - ватнике-дидоваивальщике....
Спалился знатно. Жаль что еще Ермака не назвал патриотом(не Рашки, он и так уже сколько десятилетий такой) Украины
Думаю все гораздо проще стандартный отдых на курортах составляет 1,2 недели, после чего можно "выздоравливать". Поскольку Зела оттопыривается за госсчет, то думаю "поболеет" еще недельку (там полюбому случай более "серьезный")
типа коронавирус...
Планета без них реально станет чище!
былболел ли мальчик?
пригадується, при литвині верховною радою і комітетами керували лише інваліди
то же и с пр. веком - выиграли комми, но были и белые и селяне и УНР и прочие, но щас для них, при совке пусть = "русские"(шапка-буденка, водка за пазухой, топор в руке и наган)
так и тут - он представляет страну, которая его выбрала демократично. что тут спорить - не знаю
хрипатый голос, наигранность = только опущенный мог голосовать за это.
еще и, таки, я ничего против не имею, но были и украинцы.... ну да, были, в списке с 39-38 кандидатов.
и шоб долго не ходить, седня пробовал спорить с голосовавшим за Зе..... это .... 3.14, с большой буквы, это просто полный .... и да, я не знаю что надо шо они..... скажем так, слегка поняли что - не скажу шо ошиблись, а хотя бы то почему они так живут. да слов нету, а я думал шо у антиколорадоса упоротые на почве "порохоботства". и я лучше с веруном спорить буду, и даже с совком, с даунбассником, даже с россиянином, чем с этими. а ведь не верил шо такие упоротые бывают. "играть в карты с голубем" - это даже не 5% шо "спорить с "зеленым"
а, наверное я, лох ....
Вы жалуетесь, что на вас «льют грязь». Послушайте мнение незаинтересованного человека, который много лет жил в Украине и который опирается только на факты и ни на что, кроме фактов. Давайте по пунктам.
1.Всё началось с Омана - неожиданной и скрытой от народа якобы семейной поездки президента Зеленского. Логичный вопрос: что там делал помощник президента Ермак, если поездка семейная? Вы ведь не подали, как публично обещали, в суд на журналистов «схем». Следовательно, вы солгали - переговоры с Россией были. Именно после Омана начался зондаж предательских шагов: Штайнмайер, консультативная группа, выборы в ордло в октябре, вода в Крым.
2.Вы самочинно присвоили себе обязанности президента Украины и министра иностранных дел: встречаетесь с послами иностранных государств, ведёте преговоры с Россией, выступаете с широковещательными заявлениями по политике Украины. Вся эта ваша деятельность есть не соответствующее Конституции Украины и уголовно наказуемое превышение полномочий.
3.Вы опровергали в программе Шустера свою вину в срыве операции по задержанию преступников, которую разработало СБУ Украины при участии союзников. Вы говорили длинно общие слова и по сути ничего не значщие утверждения.Но вы побоялись прямой дискуссии с Юрием Бутусовым. Вывод: вы лгали - утечка из ОП была.
4.Господин Зеленский, избранный президентом Украины, не имеет ни фундаментального образования, ни опыта работы по полученной в вузе специальности юриста, ни опыта государственного строительства, ни надлежащего кругозора в области истории, литературы и искусства. Все комплиментарные ваши выражения в его адрес - неправда. Тактика Зеленского может временно воздействовать на недалёкую, малообразованную, верящую видео и телевизору часть украинского общества. А телевизионные каналы все в руках олигархата и пророссийских сил. Она, эта тактика Зеленского, заключается в произнесении речей. Состоящих из общих слов и движимых желанием понравиться публике и поднять свой рейтинг.
5.Правди ніде діти: президент Зеленский некомпетентен, безволен, груб, не правдив, мстителен и труслив. У меня ничего личного: только факты.
6.Для страны и для вас обоих самое правильное и самое лучшее и самое законное - подать в отставку и спокойно начать подготовку к новым выборам.
- я пару лет взад слушал это, но не знаю....
и "вишенка":
- а шо как тот генерал удрал и бросил бойцов
(я):
- Это Хомчак, нач ГШ щас и поставил его.....
- аа, это, а коррупцию хочет побороть, а все мешают, не знаю, а то шо тарифы - то сделай реформы, надо с людей вытянуть деньги и пустить на благо(и прочее такой же "системы" аргументирование)
...... я вот х.з., но это ..... у Антиколорадоса там напр. любят до нестямы "Пороха", но вот ЭТО!!!! это пи..3.14
и не думал что такое бывает то. и ведь слов то нету, на каждый аргумент - поток бреда. даже за то шо конституцию нарушают карантином(без ЧС/ВП) = а вот как в Италии.
Грю - так там компенсируют.
- А вот *******************(и тут я до того офонарел шо зарекся спорить - это же ..... это хуже вируса же, как будто реально кто-то облучил собеседника, и вроде норм пацан был)
VIZa
@viza057
Может не надо приступать? Что "работал", что не "работал". Кто заметил разницу за время его отсутствия? Кто видел "план работы" этого "работника" на неделю, месяц, год?