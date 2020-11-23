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Зеленський призначив посла у Франції Омельченка представником України при ЮНЕСКО, - указ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив посла України у Франції Вадима Омельченка постійним представником України при ЮНЕСКО.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить указ №507/2020.
"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України у Французькій Республіці Омельченка Вадима Володимировича постійним представником України при ЮНЕСКО за сумісництвом", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 11 червня Зеленський звільнив з посад посла України у Франції і постійного представника України при ЮНЕСКО за сумісництвом Олега Шамшура.
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des_104
показати весь коментар23.11.2020 11:13 Відповісти Мені подобається 4
vitaliymkua
показати весь коментар23.11.2020 11:16 Відповісти Мені подобається 1
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