Зеленський призначив посла у Франції Омельченка представником України при ЮНЕСКО, - указ

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив посла України у Франції Вадима Омельченка постійним представником України при ЮНЕСКО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить указ №507/2020.

"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України у Французькій Республіці Омельченка Вадима Володимировича постійним представником України при ЮНЕСКО за сумісництвом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 червня Зеленський звільнив з посад посла України у Франції і постійного представника України при ЮНЕСКО за сумісництвом Олега Шамшура.

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