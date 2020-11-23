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Зеленський призначив посла у Франції Омельченка представником України при ЮНЕСКО, - указ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський призначив посла у Франції Омельченка представником України при ЮНЕСКО, - указ

Президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив посла України у Франції Вадима Омельченка постійним представником України при ЮНЕСКО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить указ №507/2020.

"Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України у Французькій Республіці Омельченка Вадима Володимировича постійним представником України при ЮНЕСКО за сумісництвом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 червня Зеленський звільнив з посад посла України у Франції і постійного представника України при ЮНЕСКО за сумісництвом Олега Шамшура.

Також читайте: Зеленський звільнив Шамшура і призначив Омельченка послом у Франції

Автор: Анастасія Потіха
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Зеленский назначил посла во Франции Омельченко представителем Украины при ЮНЕСКО, - указ - Цензор.НЕТ 6393
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23.11.2020 11:13 Відповісти
Потужно. Зеленский назначил посла во Франции Омельченко представителем Украины при ЮНЕСКО, - указ - Цензор.НЕТ 6378
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23.11.2020 11:16 Відповісти
 
 