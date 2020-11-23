805 2
Зеленский назначил посла во Франции Омельченко представителем Украины при ЮНЕСКО, - указ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил посла Украины по Франции Вадима Омельченко постоянным представителем Украины при ЮНЕСКО.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует указ №507/2020.
"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины во Французской Республике Омельченко Вадима Владимировича постоянным представителем Украины при ЮНЕСКО по совместительству", - говорится в сообщении.
Напомним, 11 июня Зеленский уволил с должностей посла Украины во Франции и постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО по совместительству Олега Шамшура.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
des_104
показать весь комментарий23.11.2020 11:13 Ответить Мне нравится 4
vitaliymkua
показать весь комментарий23.11.2020 11:16 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...