Зеленский назначил посла во Франции Омельченко представителем Украины при ЮНЕСКО, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил посла Украины по Франции Вадима Омельченко постоянным представителем Украины при ЮНЕСКО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствует указ №507/2020.

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины во Французской Республике Омельченко Вадима Владимировича постоянным представителем Украины при ЮНЕСКО по совместительству", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 июня Зеленский уволил с должностей посла Украины во Франции и постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО по совместительству Олега Шамшура.

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