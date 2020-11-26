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На мене нацькували гопників вищого рангу, - Фокін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На мене нацькували гопників вищого рангу, - Фокін

Політична еліта, яка прийшла до влади після Революції гідності, не зацікавлена в припиненні війни, що приносить високі доходи, і будь-який рух до миру сприймає як замах на їхній бізнес.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив експрем'єр-міністр України, ексглаваТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Вітольд Фокін в інтерв'ю "КП в Украине".

Говорячи про відносини з першим президентом України Леонідом Макаровичем Кравчуком, Фокін зазначив, що вони різні люди: "Він по-своєму унікальний, на всі випадки життя у нього є свій спосіб маскування, свій ідеологічний камуфляж. Легко змінюючи свої переконання, він пристосовується до будь-яких обставин заради власного добробуту, а для мене завжди - "краще бути, ніж здаватися".

У чомусь я досяг успіху, у чомусь - ні, але при цьому ніколи, як кажуть льотчики, "не втрачав набраної висоти": мене ніколи не знімали з роботи, не звільняли, не виключали. Все це довелося випробувати вже за фінішною межею. Звинувачую тільки себе: повірив людям, які на довіру не заслуговують".

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Також Фокін вважає, що "політична еліта, яка прийшла до влади після Революції гідності, не зацікавлена ​​в припиненні війни, що приносить високі доходи, і будь-який рух до миру сприймає як замах на їхній бізнес": "З такими людьми вони не церемоняться, спускають з повідка зграю гопників, які ганьблять людину, не зважаючи ні на вік, ні на авторитет, ні на заслуги".

На питання журналіста, кого Фокін називає гопниками, він сказав, що це малоосвічені агресивні люди, для яких образа є способом самоствердження.

"Гопник може зірвати з голови шапку і закинути її на дерево, відіюрабти у першокласника букет, призначений улюбленій вчительці, і жбурнути в калюжу. Моя поява в складі української делегації ТКГ насторожила політиків, що наживаються на війні, і вони нацькували на мене гопників вищого рангу", - сказав Фокін.

Також читайте: У делегації України в ТКГ була домовленість узгоджувати позиції, але Фокін багато наговорив від себе, - Костін

Нагадаємо, на засіданні комітету ВР перший заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що поки не бачив підтверджень того, що на Донбасі воюють Україна і Росія.

Після цього Зеленський вивів Фокіна зі складу делегації України в ТКГ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+50
На меня натравили гопников высшего ранга, - Фокин - Цензор.НЕТ 6888
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26.11.2020 15:09
+42
Заслуги у ребят на фронте, а Фокин просто за полтора года высидел себе хорошую пенсию .
Плюс дачу в КОНЧЕ Заспе, плюс видимо охрану и персональный автомобиль с водителем
И все за счёт простых украинцев, которые мерзнут в окопах
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26.11.2020 15:10
+27
"Тихо шифером шурша, едет криша не спеша !!"!!!)))
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26.11.2020 15:06
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"...позорят человека, не считаясь ни с возрастом, ни с авторитетом, ни с заслугами"-охренеть!Я этого государственного деятеля,честно говоря,не могу вспомнить даже На мене нацькували гопників вищого рангу, - Фокін - Цензор.НЕТ 8038
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26.11.2020 15:54 Відповісти
він причетний до розкрадання москалями коштів українських підприємств. коли на полягав на дотриманні всіх контрактів підписаних за совка. Наші відправляли кацапам продукцію без попередньої оплати. а ті обанкрочувалися і не платили.
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26.11.2020 23:16 Відповісти
дивіться на це хлєбало - поки ви чи ваші батьки в 90х отримували купони і жили в злиднях, воно допомагало червоним директорам захоплювати держпідприємства та захоплювати владу в Україні.
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26.11.2020 15:54 Відповісти
ФОКІН НЕ ОДИН ТАКИЙ МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати?
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26.11.2020 15:56 Відповісти
Ще один дебіл вірить в те що, він може досягти миру. А получити от Піськова помазання по губам він не хоче? Богдану ось повозили.
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26.11.2020 16:00 Відповісти
А на мій погляд, цьому дідулі краще помовчати і не говорити навіть, що він був прем'єром. Це ти і такі як ти зробили Донбас злочинним і зрадницьким по відношенню до своєї країни. Наші сусіди поляки, чехи, литовці, естонці, латвійці створили цивілізовані держави, де люди живуть насолоджуючить. А ви зробили провінцію для рабів, яким дали для виживання гнилої кровбаси і пропаганди. Це ви народ довели до такого жебрацького положення, що жінки залишають родини і їдуть на заробітки, це ви довели до Майдану і війни, це ви зрадили Україну, бо тут в той час, коли інші країни будували Європейський Союз, ви будували малоросію. Кацапи прийшли туди де були зрадники і де їх чекали. А на питання "заробляти на війні", то кому там що продавати? Хіба, що Ахметов підгудовує і через ту дірку возить вугілля, а туди без податків продукти.
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26.11.2020 16:02 Відповісти
Абсолютно вірно! Поляки, чехи, литовці та інші САМІ створили для СЕБЕ держави. А ви тоді чекали, що для вас державу створять фокіни, тепер плачетесь, що вони, фокіни, створили державу для СЕБЕ, а не для ВАС, тепер же знов чекаєте, що захід чи америка прийде вам щось створювати. Це ВИ довели СЕБЕ до жебрацького стану, коли замість того, щоб гуртом вийти на вулицю та підвісить пана за яйця, понурливо йшли на роботу, місяцями чекаючи, коли пан змилостивиться та, може, кине вам якусь копійку, та мовчки спостерігали, як пани розтягують народне добро. Ба, навіть допомагали їм, допилюючи останки на металолом... Це ВИ самі, замість того, щоб почати з СЕБЕ жити цивілізовано, все чекаєте, коли обами з путлєрами перестануть вам сцяти в під'їздах...
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27.11.2020 08:24 Відповісти
А что у тебя гопники украли предурок?
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26.11.2020 16:03 Відповісти
30 срібняків аби зробити так, як зробили Іуді
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26.11.2020 16:08 Відповісти
Гопнік Вітольд із своєю внучкою-підстилкою вякають про Україну!?
Та ви мінімум відстали в часі років на тридцять і живете совковим світоглядом в 1985 році!
Гнилі парашні!
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26.11.2020 16:08 Відповісти
И к чему тиражирование бреда мумифицированного совка?
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26.11.2020 16:13 Відповісти
выродок трухлявый
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26.11.2020 16:22 Відповісти
Старый гопник на пенсии. Сидел бы уже тихо, гнида кацапская.
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26.11.2020 16:23 Відповісти
Типовий совковий Мудак та з мокшанською пропагандою!!!
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26.11.2020 16:28 Відповісти
Ну что Фокин породил то и имеет.Рейдерские захваты происходят почему-то из вооруженными людьми ЧОПов против которых официальные менты не имеют права применять оружие и не вмешиваться в ихнею деятельность без решения суда.А это означает что кроме силовой власти и Нацгвардии имеют право ношения и применения боевого оружия и частные компании типа организации ,,Вагнер,, но простому гражданину в Украине даже от такого вагнеровца защитится запрещено Законом Украины.
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26.11.2020 16:29 Відповісти
P.S.В Украине всех граждан принудили все приватизировать,даже дома которые построили за свои налогообложенные деньги но не издали ни одного Закона об защите своей ,,приватизованой,,собственности.Так что любой может войти та собственность без разрешения собственника без каких-либо разрешений,а любое им противодействие будет являтся для собственника приватизированой земли нарушением Закона Украины.
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26.11.2020 16:39 Відповісти
Мое появление в составе украинской делегации ТКГ насторожило политиков, наживающихся на войне, и они натравили на меня гопников высшего ранга", - сказал Фокин.Источник: https://censor.net/ru/n3233424
Хххххххххххххххххх
Да, ето они конечно маху дали, натрааили гопников.
На тебя, недоумка, надо бьіло натравить вьісшего ранга психиатров.
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26.11.2020 16:29 Відповісти
про какой мир дед говорит? у него есть рецепт как победить мордор что бы не затягивать войну?
или это он про капитуляцию, что бы был мир? дак такого нам не надо...
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26.11.2020 16:33 Відповісти
Так навіщо ходив на панель з Машою?
Її каслом не спотвориш, в ось про своє здоров'я треба було завчасно подумати пенсіонеру-то.
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26.11.2020 16:33 Відповісти
Первейший и самый матёрый гопник, по мнению Фокина, - это дЕрЬмак - произрастающий из его персоны набубнявленный тилипок в глубоко тюнингованный организм любимейшей Фокинской внученьки-губошлёпины инсталлировал не единожды, а дряблую морщинистую Фокинскую жопу удовольствия благостного прогревания в Минском гериатрическом пансионате «ТКГ», не смотря на вышеупомянутые инсталляции, всё-таки лишил, гад.
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26.11.2020 16:38 Відповісти
Одне дід не збрехав- про Кравчука: легко міняє свої переконання. Це м'яко сказано: дідусь за викликом -це точніше
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26.11.2020 16:41 Відповісти
Цей дєд і є гопнік.
Чого тільки вартує його внуця - з роздутими губіщами і лярвистою поведінкою.
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26.11.2020 16:41 Відповісти
Кажущаяся овца, оказалась волком в овечьей шкуре, тут школа кгб так и прет, кадровый гэбушник, и достойный клиент на гиляку, но самое грустное, что эта мразь, запрещенной в Украине террористической партии, креатура нашего преза, по сути, это его лицо, я не зря утверждаю, что клоун вырос в комуняцкой семье, и все его антиукраинсаие телодвижения связаны именно с его воспитанием и происхождением.
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26.11.2020 16:42 Відповісти
Ты и есть гопник прокацапский, без чести, без совести!
И Украина,таким как ты поперёк горла стоит, уродам моральным!
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26.11.2020 17:02 Відповісти
Б-дь, нормальные люди умирают от короновируса, а эта куча навоза, продолжает рассказывать всем как надо жить!
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26.11.2020 17:07 Відповісти
Старый пердун, сиди на толчке и не вякай. Тебе время подохнуть, а Украине цвести.
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26.11.2020 17:20 Відповісти
ай-яй-яй... давайте пожалеем старого пердуна....
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26.11.2020 17:44 Відповісти
Той випадок, коли Старість прийшла, а мудрість ні (за Жванецьким)
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26.11.2020 17:50 Відповісти
любителям совкодрочерам ....вот такая мразь и подобная ему развалила ссср
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26.11.2020 17:57 Відповісти
цей ватний маразматік своїх завжди чуже озвучує...і тут теж... "натравили гопников высшего ранга"..відразу згадується ранній Кучма з " плівок Мельниченка "....він тоді про Гонгадзе Краченку казав" Ну, подонок, ***, висшей мєри.")))
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26.11.2020 17:58 Відповісти
И какие же это у него "заслуги и авторитет"?Сам себя не похвалишь-никто не похвалит?
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26.11.2020 18:03 Відповісти
Єдине з чим можна погодитися з окостенілим совком, це точна характеристика огидного пристосуванця Кравчука. На посаді зав. відділом по ідеології ЦК КП УРСР, люди такого ґатунку, як ця гнида, і працювали.
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26.11.2020 18:20 Відповісти
успокойся дедушка- совок и наслаждайся своей персональной пенсией!!!! тебя мы уже выслушали, твоё участие в тгк по лугандону не желательно! ты ватник, причем советско- махровый!
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26.11.2020 19:03 Відповісти
Эта старая шелупонь опять пытается вылезти из политического забытья! Чистокровный приспособленец старается нас всех убедить своей исключительности! Ему пора уже к земле понемногу привыкать, а он туда же, поучать! Давай, до свидания! Вернее - прощай!
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26.11.2020 19:16 Відповісти
"отнять у первоклашки букет, предназначенный любимой учительниц", - Фокин сравнивает себя с первоклашкой. Очевидно, его любимая учительница, которой он приготовил букет антиукраинских заявлений - это кремлёвское ******.
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26.11.2020 19:27 Відповісти
Сепар , тебе еще незаработанную зарплату немалую заплатили из бюджета страны Украина , которую ты , подлец , ненавидишь !!! Верни деньги , сволочь , и больше не высовывайся !!!
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26.11.2020 19:31 Відповісти
Кому ты нужен,пень обоссаный?
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26.11.2020 20:11 Відповісти
Это этот совок будет нас еще жизни учить? Пусть лучше вспомнит как он в начале 90х на пару с таким же комуно-совком Кравчуком дорвавшись до власти раскрутили гиперинфляцию, в магазинах уже расчитывались миллионами, сгорели все сбережения и хоть я его не люблю но именно Кучма прекратил это ***.ство когда стал президентом. Так он теперь еще Кучму хает.
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26.11.2020 20:17 Відповісти
Всё верно сказал. Хотя у него там были проколы в стиле "не вижу конфликта с россией". ну, будем считать это оговоркой.
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26.11.2020 21:16 Відповісти
ANIMAL
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27.11.2020 11:16 Відповісти
Та ніякий він не державний діяч - це просто пострадянський совково - даунбаський коммуняка.... І мальчик для биття для жидочків - хитрованів, які і заперли його а ТГК.....
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27.11.2020 14:01 Відповісти
Кто то с ковидом или гриппом - кашляните на него!!!!
Задолбал старый маразматик!
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27.11.2020 16:47 Відповісти
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