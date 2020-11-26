На меня натравили гопников высшего ранга, - Фокин

Пришедшая к власти после Революции достоинства политическая элита не заинтересована в прекращении войны, приносящей высокие доходы, и любое движение к миру воспринимает как покушение на их бизнес.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил экс-премьер-министр Украины, экс-главаТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин в интервью "KП в Украине".

Говоря об отношениях с первым президентом Украины Леонидом Макаровичем Кравчуком, Фокин отметил, что они разные люди: "Он по-своему уникален, на все случаи жизни у него есть свой способ маскировки, свой идеологический камуфляж. Без труда меняя свои убеждения, он приспосабливается к любым обстоятельствам ради собственного благополучия, а для меня всегда - "лучше быть, чем казаться".

В чем-то я преуспел, в чем-то - нет, но при этом никогда, как говорят летчики, "не терял набранной высоты": меня никогда не снимали с работы, не увольняли, не исключали. Все это пришлось испытать уже за финишной чертой. Виню только себя: поверил людям, которые доверия не заслуживают".

Также Фокин считает, что "пришедшая к власти после Революции достоинства политическая элита не заинтересована в прекращении войны, приносящей высокие доходы, и любое движение к миру воспринимает как покушение на их бизнес": "С такими людьми они не церемонятся, спускают с поводка свору гопников, которые позорят человека, не считаясь ни с возрастом, ни с авторитетом, ни с заслугами".

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На вопрос журналиста, кого Фокин называет гопниками, он сказал, что это малообразованные агрессивные люди, для которых окорбление является способом самоутверждения.

"Гопник может сорвать с головы шапку и забросить ее на дерево, отнять у первоклашки букет, предназначенный любимой учительнице, и швырнуть в лужу. Мое появление в составе украинской делегации ТКГ насторожило политиков, наживающихся на войне, и они натравили на меня гопников высшего ранга", - сказал Фокин.

Напомним, на заседании комитета ВР первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что пока не видел подтверждений того, что на Донбассе воюют Украина и Россия.

После этого Зеленский вывел Фокина из состава делегации Украины в ТКГ.