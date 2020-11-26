РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12888 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины
13 673 144
война (46961) Фокин (100) Донбасс (26945) Трехсторонняя контактная группа (842)

На меня натравили гопников высшего ранга, - Фокин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На меня натравили гопников высшего ранга, - Фокин

Пришедшая к власти после Революции достоинства политическая элита не заинтересована в прекращении войны, приносящей высокие доходы, и любое движение к миру воспринимает как покушение на их бизнес.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил экс-премьер-министр Украины, экс-главаТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин в интервью "KП в Украине".

Говоря об отношениях с первым президентом Украины Леонидом Макаровичем Кравчуком, Фокин отметил, что они разные люди: "Он по-своему уникален, на все случаи жизни у него есть свой способ маскировки, свой идеологический камуфляж. Без труда меняя свои убеждения, он приспосабливается к любым обстоятельствам ради собственного благополучия, а для меня всегда - "лучше быть, чем казаться".

В чем-то я преуспел, в чем-то - нет, но при этом никогда, как говорят летчики, "не терял набранной высоты": меня никогда не снимали с работы, не увольняли, не исключали. Все это пришлось испытать уже за финишной чертой. Виню только себя: поверил людям, которые доверия не заслуживают".

Также Фокин считает, что "пришедшая к власти после Революции достоинства политическая элита не заинтересована в прекращении войны, приносящей высокие доходы, и любое движение к миру воспринимает как покушение на их бизнес": "С такими людьми они не церемонятся, спускают с поводка свору гопников, которые позорят человека, не считаясь ни с возрастом, ни с авторитетом, ни с заслугами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиция Фокина недопустима для должности, которую он занимал, - Кравчук

На вопрос журналиста, кого Фокин называет гопниками, он сказал, что это малообразованные агрессивные люди, для которых окорбление является способом самоутверждения.

"Гопник может сорвать с головы шапку и забросить ее на дерево, отнять у первоклашки букет, предназначенный любимой учительнице, и швырнуть в лужу. Мое появление в составе украинской делегации ТКГ насторожило политиков, наживающихся на войне, и они натравили на меня гопников высшего ранга", - сказал Фокин.

Напомним, на заседании комитета ВР первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что пока не видел подтверждений того, что на Донбассе воюют Украина и Россия.

После этого Зеленский вывел Фокина из состава делегации Украины в ТКГ.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+50
На меня натравили гопников высшего ранга, - Фокин - Цензор.НЕТ 6888
показать весь комментарий
26.11.2020 15:09
+42
Заслуги у ребят на фронте, а Фокин просто за полтора года высидел себе хорошую пенсию .
Плюс дачу в КОНЧЕ Заспе, плюс видимо охрану и персональный автомобиль с водителем
И все за счёт простых украинцев, которые мерзнут в окопах
показать весь комментарий
26.11.2020 15:10
+27
"Тихо шифером шурша, едет криша не спеша !!"!!!)))
показать весь комментарий
26.11.2020 15:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
"...позорят человека, не считаясь ни с возрастом, ни с авторитетом, ни с заслугами"-охренеть!Я этого государственного деятеля,честно говоря,не могу вспомнить даже На мене нацькували гопників вищого рангу, - Фокін - Цензор.НЕТ 8038
показать весь комментарий
26.11.2020 15:54 Ответить
він причетний до розкрадання москалями коштів українських підприємств. коли на полягав на дотриманні всіх контрактів підписаних за совка. Наші відправляли кацапам продукцію без попередньої оплати. а ті обанкрочувалися і не платили.
показать весь комментарий
26.11.2020 23:16 Ответить
дивіться на це хлєбало - поки ви чи ваші батьки в 90х отримували купони і жили в злиднях, воно допомагало червоним директорам захоплювати держпідприємства та захоплювати владу в Україні.
показать весь комментарий
26.11.2020 15:54 Ответить
ФОКІН НЕ ОДИН ТАКИЙ МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати?
показать весь комментарий
26.11.2020 15:56 Ответить
Ще один дебіл вірить в те що, він може досягти миру. А получити от Піськова помазання по губам він не хоче? Богдану ось повозили.
показать весь комментарий
26.11.2020 16:00 Ответить
А на мій погляд, цьому дідулі краще помовчати і не говорити навіть, що він був прем'єром. Це ти і такі як ти зробили Донбас злочинним і зрадницьким по відношенню до своєї країни. Наші сусіди поляки, чехи, литовці, естонці, латвійці створили цивілізовані держави, де люди живуть насолоджуючить. А ви зробили провінцію для рабів, яким дали для виживання гнилої кровбаси і пропаганди. Це ви народ довели до такого жебрацького положення, що жінки залишають родини і їдуть на заробітки, це ви довели до Майдану і війни, це ви зрадили Україну, бо тут в той час, коли інші країни будували Європейський Союз, ви будували малоросію. Кацапи прийшли туди де були зрадники і де їх чекали. А на питання "заробляти на війні", то кому там що продавати? Хіба, що Ахметов підгудовує і через ту дірку возить вугілля, а туди без податків продукти.
показать весь комментарий
26.11.2020 16:02 Ответить
Абсолютно вірно! Поляки, чехи, литовці та інші САМІ створили для СЕБЕ держави. А ви тоді чекали, що для вас державу створять фокіни, тепер плачетесь, що вони, фокіни, створили державу для СЕБЕ, а не для ВАС, тепер же знов чекаєте, що захід чи америка прийде вам щось створювати. Це ВИ довели СЕБЕ до жебрацького стану, коли замість того, щоб гуртом вийти на вулицю та підвісить пана за яйця, понурливо йшли на роботу, місяцями чекаючи, коли пан змилостивиться та, може, кине вам якусь копійку, та мовчки спостерігали, як пани розтягують народне добро. Ба, навіть допомагали їм, допилюючи останки на металолом... Це ВИ самі, замість того, щоб почати з СЕБЕ жити цивілізовано, все чекаєте, коли обами з путлєрами перестануть вам сцяти в під'їздах...
показать весь комментарий
27.11.2020 08:24 Ответить
А что у тебя гопники украли предурок?
показать весь комментарий
26.11.2020 16:03 Ответить
30 срібняків аби зробити так, як зробили Іуді
показать весь комментарий
26.11.2020 16:08 Ответить
Гопнік Вітольд із своєю внучкою-підстилкою вякають про Україну!?
Та ви мінімум відстали в часі років на тридцять і живете совковим світоглядом в 1985 році!
Гнилі парашні!
показать весь комментарий
26.11.2020 16:08 Ответить
И к чему тиражирование бреда мумифицированного совка?
показать весь комментарий
26.11.2020 16:13 Ответить
выродок трухлявый
показать весь комментарий
26.11.2020 16:22 Ответить
Старый гопник на пенсии. Сидел бы уже тихо, гнида кацапская.
показать весь комментарий
26.11.2020 16:23 Ответить
Типовий совковий Мудак та з мокшанською пропагандою!!!
показать весь комментарий
26.11.2020 16:28 Ответить
Ну что Фокин породил то и имеет.Рейдерские захваты происходят почему-то из вооруженными людьми ЧОПов против которых официальные менты не имеют права применять оружие и не вмешиваться в ихнею деятельность без решения суда.А это означает что кроме силовой власти и Нацгвардии имеют право ношения и применения боевого оружия и частные компании типа организации ,,Вагнер,, но простому гражданину в Украине даже от такого вагнеровца защитится запрещено Законом Украины.
показать весь комментарий
26.11.2020 16:29 Ответить
P.S.В Украине всех граждан принудили все приватизировать,даже дома которые построили за свои налогообложенные деньги но не издали ни одного Закона об защите своей ,,приватизованой,,собственности.Так что любой может войти та собственность без разрешения собственника без каких-либо разрешений,а любое им противодействие будет являтся для собственника приватизированой земли нарушением Закона Украины.
показать весь комментарий
26.11.2020 16:39 Ответить
Мое появление в составе украинской делегации ТКГ насторожило политиков, наживающихся на войне, и они натравили на меня гопников высшего ранга", - сказал Фокин.Источник: https://censor.net/ru/n3233424
Хххххххххххххххххх
Да, ето они конечно маху дали, натрааили гопников.
На тебя, недоумка, надо бьіло натравить вьісшего ранга психиатров.
показать весь комментарий
26.11.2020 16:29 Ответить
про какой мир дед говорит? у него есть рецепт как победить мордор что бы не затягивать войну?
или это он про капитуляцию, что бы был мир? дак такого нам не надо...
показать весь комментарий
26.11.2020 16:33 Ответить
Так навіщо ходив на панель з Машою?
Її каслом не спотвориш, в ось про своє здоров'я треба було завчасно подумати пенсіонеру-то.
показать весь комментарий
26.11.2020 16:33 Ответить
Первейший и самый матёрый гопник, по мнению Фокина, - это дЕрЬмак - произрастающий из его персоны набубнявленный тилипок в глубоко тюнингованный организм любимейшей Фокинской внученьки-губошлёпины инсталлировал не единожды, а дряблую морщинистую Фокинскую жопу удовольствия благостного прогревания в Минском гериатрическом пансионате «ТКГ», не смотря на вышеупомянутые инсталляции, всё-таки лишил, гад.
показать весь комментарий
26.11.2020 16:38 Ответить
Одне дід не збрехав- про Кравчука: легко міняє свої переконання. Це м'яко сказано: дідусь за викликом -це точніше
показать весь комментарий
26.11.2020 16:41 Ответить
Цей дєд і є гопнік.
Чого тільки вартує його внуця - з роздутими губіщами і лярвистою поведінкою.
показать весь комментарий
26.11.2020 16:41 Ответить
Кажущаяся овца, оказалась волком в овечьей шкуре, тут школа кгб так и прет, кадровый гэбушник, и достойный клиент на гиляку, но самое грустное, что эта мразь, запрещенной в Украине террористической партии, креатура нашего преза, по сути, это его лицо, я не зря утверждаю, что клоун вырос в комуняцкой семье, и все его антиукраинсаие телодвижения связаны именно с его воспитанием и происхождением.
показать весь комментарий
26.11.2020 16:42 Ответить
Ты и есть гопник прокацапский, без чести, без совести!
И Украина,таким как ты поперёк горла стоит, уродам моральным!
показать весь комментарий
26.11.2020 17:02 Ответить
Б-дь, нормальные люди умирают от короновируса, а эта куча навоза, продолжает рассказывать всем как надо жить!
показать весь комментарий
26.11.2020 17:07 Ответить
Старый пердун, сиди на толчке и не вякай. Тебе время подохнуть, а Украине цвести.
показать весь комментарий
26.11.2020 17:20 Ответить
ай-яй-яй... давайте пожалеем старого пердуна....
показать весь комментарий
26.11.2020 17:44 Ответить
Той випадок, коли Старість прийшла, а мудрість ні (за Жванецьким)
показать весь комментарий
26.11.2020 17:50 Ответить
любителям совкодрочерам ....вот такая мразь и подобная ему развалила ссср
показать весь комментарий
26.11.2020 17:57 Ответить
цей ватний маразматік своїх завжди чуже озвучує...і тут теж... "натравили гопников высшего ранга"..відразу згадується ранній Кучма з " плівок Мельниченка "....він тоді про Гонгадзе Краченку казав" Ну, подонок, ***, висшей мєри.")))
показать весь комментарий
26.11.2020 17:58 Ответить
И какие же это у него "заслуги и авторитет"?Сам себя не похвалишь-никто не похвалит?
показать весь комментарий
26.11.2020 18:03 Ответить
Єдине з чим можна погодитися з окостенілим совком, це точна характеристика огидного пристосуванця Кравчука. На посаді зав. відділом по ідеології ЦК КП УРСР, люди такого ґатунку, як ця гнида, і працювали.
показать весь комментарий
26.11.2020 18:20 Ответить
успокойся дедушка- совок и наслаждайся своей персональной пенсией!!!! тебя мы уже выслушали, твоё участие в тгк по лугандону не желательно! ты ватник, причем советско- махровый!
показать весь комментарий
26.11.2020 19:03 Ответить
Эта старая шелупонь опять пытается вылезти из политического забытья! Чистокровный приспособленец старается нас всех убедить своей исключительности! Ему пора уже к земле понемногу привыкать, а он туда же, поучать! Давай, до свидания! Вернее - прощай!
показать весь комментарий
26.11.2020 19:16 Ответить
"отнять у первоклашки букет, предназначенный любимой учительниц", - Фокин сравнивает себя с первоклашкой. Очевидно, его любимая учительница, которой он приготовил букет антиукраинских заявлений - это кремлёвское ******.
показать весь комментарий
26.11.2020 19:27 Ответить
Сепар , тебе еще незаработанную зарплату немалую заплатили из бюджета страны Украина , которую ты , подлец , ненавидишь !!! Верни деньги , сволочь , и больше не высовывайся !!!
показать весь комментарий
26.11.2020 19:31 Ответить
Кому ты нужен,пень обоссаный?
показать весь комментарий
26.11.2020 20:11 Ответить
Это этот совок будет нас еще жизни учить? Пусть лучше вспомнит как он в начале 90х на пару с таким же комуно-совком Кравчуком дорвавшись до власти раскрутили гиперинфляцию, в магазинах уже расчитывались миллионами, сгорели все сбережения и хоть я его не люблю но именно Кучма прекратил это ***.ство когда стал президентом. Так он теперь еще Кучму хает.
показать весь комментарий
26.11.2020 20:17 Ответить
Всё верно сказал. Хотя у него там были проколы в стиле "не вижу конфликта с россией". ну, будем считать это оговоркой.
показать весь комментарий
26.11.2020 21:16 Ответить
ANIMAL
показать весь комментарий
27.11.2020 11:16 Ответить
Та ніякий він не державний діяч - це просто пострадянський совково - даунбаський коммуняка.... І мальчик для биття для жидочків - хитрованів, які і заперли його а ТГК.....
показать весь комментарий
27.11.2020 14:01 Ответить
Кто то с ковидом или гриппом - кашляните на него!!!!
Задолбал старый маразматик!
показать весь комментарий
27.11.2020 16:47 Ответить
Страница 2 из 2
 
 