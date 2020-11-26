На меня натравили гопников высшего ранга, - Фокин
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Пришедшая к власти после Революции достоинства политическая элита не заинтересована в прекращении войны, приносящей высокие доходы, и любое движение к миру воспринимает как покушение на их бизнес.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил экс-премьер-министр Украины, экс-главаТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин в интервью "KП в Украине".
Говоря об отношениях с первым президентом Украины Леонидом Макаровичем Кравчуком, Фокин отметил, что они разные люди: "Он по-своему уникален, на все случаи жизни у него есть свой способ маскировки, свой идеологический камуфляж. Без труда меняя свои убеждения, он приспосабливается к любым обстоятельствам ради собственного благополучия, а для меня всегда - "лучше быть, чем казаться".
В чем-то я преуспел, в чем-то - нет, но при этом никогда, как говорят летчики, "не терял набранной высоты": меня никогда не снимали с работы, не увольняли, не исключали. Все это пришлось испытать уже за финишной чертой. Виню только себя: поверил людям, которые доверия не заслуживают".
Также Фокин считает, что "пришедшая к власти после Революции достоинства политическая элита не заинтересована в прекращении войны, приносящей высокие доходы, и любое движение к миру воспринимает как покушение на их бизнес": "С такими людьми они не церемонятся, спускают с поводка свору гопников, которые позорят человека, не считаясь ни с возрастом, ни с авторитетом, ни с заслугами".
На вопрос журналиста, кого Фокин называет гопниками, он сказал, что это малообразованные агрессивные люди, для которых окорбление является способом самоутверждения.
"Гопник может сорвать с головы шапку и забросить ее на дерево, отнять у первоклашки букет, предназначенный любимой учительнице, и швырнуть в лужу. Мое появление в составе украинской делегации ТКГ насторожило политиков, наживающихся на войне, и они натравили на меня гопников высшего ранга", - сказал Фокин.
Напомним, на заседании комитета ВР первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что пока не видел подтверждений того, что на Донбассе воюют Украина и Россия.
После этого Зеленский вывел Фокина из состава делегации Украины в ТКГ.
Пожалуйста, подождите...
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати?
Та ви мінімум відстали в часі років на тридцять і живете совковим світоглядом в 1985 році!
Гнилі парашні!
Хххххххххххххххххх
Да, ето они конечно маху дали, натрааили гопников.
На тебя, недоумка, надо бьіло натравить вьісшего ранга психиатров.
или это он про капитуляцию, что бы был мир? дак такого нам не надо...
Її каслом не спотвориш, в ось про своє здоров'я треба було завчасно подумати пенсіонеру-то.
Чого тільки вартує його внуця - з роздутими губіщами і лярвистою поведінкою.
И Украина,таким как ты поперёк горла стоит, уродам моральным!
Задолбал старый маразматик!