РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11800 посетителей онлайн
Новости
9 052 103

Позиция Фокина недопустима для должности, которую он занимал, - Кравчук

Позиция Фокина недопустима для должности, которую он занимал, - Кравчук

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявляет, что позиция отстраненного от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации Витольда Фокина о войне РФ и Украины противоречит государственной политике, что для должности, которую он занимал, было недопустимо.

А В этом Кравчук заявил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Его (Фокина. – Ред.) заявление на комитете о том, что он не видит войны между Россией и Украиной, я осуждаю, як неправильное, которое противоречит государственной политике Украины, и не только Украины. Такой позиции - про войну России против Украины - придерживаются в международных организациях", - сказал Кравчук.

Он добавил, что представитель Украины в ТКГ должен придерживаться именно позиции государства, и "свободная трактовка тут недопустима".

Читайте также: Кравчук оправдал Фокина и заверил, что никто не знал о его позиции до назначения в ТКГ: "Вы его видели где-то на телешоу до этого?"

Напомним, ранее первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что пока не видел подтверждений того, что на Донбассе воюют Украина и Россия.

После этого Зеленский вывел Фокина из состава делегации Украины в ТКГ.

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) Фокин Витольд (101) Донбасс (26957) Трехсторонняя контактная группа (842)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+38
Ты же его и просил, чмо старое !!!

Позиция Фокина недопустима для должности, которую он занимал, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8645
показать весь комментарий
01.10.2020 21:03 Ответить
+33
Позиция Фокина недопустима для должности, которую он занимал, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4412
показать весь комментарий
01.10.2020 21:07 Ответить
+30
Скока факину отстегнули за это ...что бы проверить общественное мнение?? Внучке хватит??
показать весь комментарий
01.10.2020 20:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
"...Позвольте , но как он тогда работал в очистке?..." (с)
показать весь комментарий
02.10.2020 07:22 Ответить
А комуняки (хоть і бувші) вміють задниці лизати. А цей - вчитель з цього питання.
показать весь комментарий
02.10.2020 07:23 Ответить
Непотопляемый Кравчук.
показать весь комментарий
02.10.2020 07:58 Ответить
Страница 2 из 2
 
 