Позиция Фокина недопустима для должности, которую он занимал, - Кравчук

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявляет, что позиция отстраненного от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации Витольда Фокина о войне РФ и Украины противоречит государственной политике, что для должности, которую он занимал, было недопустимо.

А В этом Кравчук заявил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Его (Фокина. – Ред.) заявление на комитете о том, что он не видит войны между Россией и Украиной, я осуждаю, як неправильное, которое противоречит государственной политике Украины, и не только Украины. Такой позиции - про войну России против Украины - придерживаются в международных организациях", - сказал Кравчук.

Он добавил, что представитель Украины в ТКГ должен придерживаться именно позиции государства, и "свободная трактовка тут недопустима".

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Напомним, ранее первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что пока не видел подтверждений того, что на Донбассе воюют Украина и Россия.

После этого Зеленский вывел Фокина из состава делегации Украины в ТКГ.