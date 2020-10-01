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Позиція Фокіна неприпустима для посади, яку він обіймав, - Кравчук

Позиція Фокіна неприпустима для посади, яку він обіймав, - Кравчук

Очільник делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявляє, що позиція відстороненого від виконання обов'язків першого заступника голови делегації Вітольда Фокіна про війну РФ і України суперечить державній політиці, що для посади, яку він обіймав, було неприпустимо.

Про це Кравчук заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Його (Фокіна. - Ред.) заява на комітеті про те, що він не бачить війни між Росією і Україною, я засуджую, як неправильну, яка суперечить державній політиці України, і не тільки України. Такої позиції - про війну Росії проти України - дотримуються в міжнародних організаціях", - сказав Кравчук.

Він додав, що представник України в ТКГ має дотримуватися саме позиції держави, і "вільне трактування тут неприпустиме".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кравчук виправдав Фокіна і запевнив, що ніхто не знав про його позицію до призначення в ТКГ: "Ви його бачили десь на телешоу до цього?"

Нагадаємо, раніше перший заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що поки не бачив підтверджень того, що на Донбасі воюють Україна і Росія.

Після цього Зеленський вивів Фокіна зі складу делегації України в ТКГ.

Автор: 

Кравчук Леонід (546) Фокін Вітольд (98) Донбас (22357) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+38
Ты же его и просил, чмо старое !!!

Позиция Фокина недопустима для должности, которую он занимал, - Кравчук - Цензор.НЕТ 8645
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01.10.2020 21:03 Відповісти
+33
Позиция Фокина недопустима для должности, которую он занимал, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4412
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01.10.2020 21:07 Відповісти
+30
Скока факину отстегнули за это ...что бы проверить общественное мнение?? Внучке хватит??
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01.10.2020 20:56 Відповісти
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"...Позвольте , но как он тогда работал в очистке?..." (с)
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02.10.2020 07:22 Відповісти
А комуняки (хоть і бувші) вміють задниці лизати. А цей - вчитель з цього питання.
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02.10.2020 07:23 Відповісти
Непотопляемый Кравчук.
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02.10.2020 07:58 Відповісти
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