Позиція Фокіна неприпустима для посади, яку він обіймав, - Кравчук

Очільник делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявляє, що позиція відстороненого від виконання обов'язків першого заступника голови делегації Вітольда Фокіна про війну РФ і України суперечить державній політиці, що для посади, яку він обіймав, було неприпустимо.

Про це Кравчук заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Його (Фокіна. - Ред.) заява на комітеті про те, що він не бачить війни між Росією і Україною, я засуджую, як неправильну, яка суперечить державній політиці України, і не тільки України. Такої позиції - про війну Росії проти України - дотримуються в міжнародних організаціях", - сказав Кравчук.

Він додав, що представник України в ТКГ має дотримуватися саме позиції держави, і "вільне трактування тут неприпустиме".

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Нагадаємо, раніше перший заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що поки не бачив підтверджень того, що на Донбасі воюють Україна і Росія.

Після цього Зеленський вивів Фокіна зі складу делегації України в ТКГ.