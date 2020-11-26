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На церемонії прощання з Марадоною в Буенос-Айресі фанати влаштували сутички з поліцією

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

На церемонії прощання з Марадоною в Буенос-Айресі фанати влаштували сутички з поліцією

Сутички між поліцією і футбольними фанатами сталися в четвер у центрі Буенос-Айреса під час проведення в президентському палаці церемонії прощання з Дієго Марадоною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, пряму трансляцію веде аргентинський телеканал TN24.

За даними кореспондентів, поліції довелося використовувати гумові кулі, є постраждалі. У моменти прямих включень з центру Буенос-Айреса на тлі репортажів чути кричалки фанатів і звуки поліцейських сирен.

Телеканал зазначає, що сутички почалися після того, як президент Аргентини Альберто Фернандес оголосив про скорочення часу для прощання з Марадоною, внаслідок чого багато хто з тих, хто бажав взяти участь у церемонії, виявилися відрізаними від центральної черги.

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Раніше повідомлялося про сутички з поліцією в момент початку церемонії прощання, коли натовп футбольних фанатів спробував вломитися в приміщення, в результаті одна людина зазнала травм.

Тим часом для того, щоб попрощатися з кумиром, охочим доводиться відстояти в черзі не менше трьох годин.

Раніше в середу 25 листопада про смерть Марадони розповів його агент Матіас Моріа.

Аргентинська преса повідомила, що у Марадони стався серцевий напад.

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Топ коментарі
+3
Бей мусоров за марадонну!
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26.11.2020 20:38
+3
Будь який фанатимїзм є жахливим явищем і свідчить про відсутність Розуму. Включаючи політичний фанатизм.
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26.11.2020 20:38
+2
Надо быть полным идиотом чтобы переться в толпу по такому случаю. И дело совсем не только в коронавирусе.
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26.11.2020 20:43
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Бей мусоров за марадонну!
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26.11.2020 20:38 Відповісти
Мир скорбит -
Творцу предстал
Диего Марадона.
Вот бы чёрт к себе забрал
фюрера-ганд*на.
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26.11.2020 20:44 Відповісти
Будь який фанатимїзм є жахливим явищем і свідчить про відсутність Розуму. Включаючи політичний фанатизм.
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26.11.2020 20:38 Відповісти
Ви завжди фанатієте від президентів.
А треба державу підтримувать.
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26.11.2020 20:53 Відповісти
Я бачу явно нездоровий фанатизм по відношенню до мене.
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26.11.2020 21:06 Відповісти
Влягніть окуляри - побачите щось інше.
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26.11.2020 21:08 Відповісти
І таке саме нездорове бажання командувати.
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26.11.2020 21:10 Відповісти
Я над вами потішаюсь, не більше.
Ви надаєте своїй персоні занадто велике значеня.
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26.11.2020 21:29 Відповісти
Ну да, ну да... комент напишеш- а ви вже тут...
"Я гналась за вами три дня и три ночи что бы сказать, как вы мне безразличны...")))
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26.11.2020 21:51 Відповісти
к нему сегодня прощаться целый день шли люди. и помнить его будут миллионы.
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26.11.2020 21:59 Відповісти
Тестостерон страшнее коронавируса !
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26.11.2020 20:38 Відповісти
поздно они спохватились с резиной...резину надо было использовать шоб зачатия не было На церемонии прощания с Марадоной в Буэнос-Айресе фанаты вступили в столкновения с полицией - Цензор.НЕТ 3718
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26.11.2020 20:42 Відповісти
Надо быть полным идиотом чтобы переться в толпу по такому случаю. И дело совсем не только в коронавирусе.
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26.11.2020 20:43 Відповісти
То ты не понимаешь значение Марадоны для аргентинцев. Потом о том что лично, несмотря ни на что, пришел чтобы с ним попрощаться потом внукам будут рассказывать.
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26.11.2020 20:49 Відповісти
Прекрасно понимаю значение Марадоны для аргентинцев. Потом мальчику будут рассказывать что его дед был задавлен в толпе на похоронах Марадоны.
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26.11.2020 22:01 Відповісти
И он будет этим гордится
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26.11.2020 22:39 Відповісти
Смотрел прямой эфир. Огромные очереди и толпы.Значит за Марадоной последуют еще многие.
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26.11.2020 20:47 Відповісти
Навіщо це..
Н могли спокійно поховати ?
В Аргентини ще є Мессі.
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26.11.2020 20:54 Відповісти
чтоб два раза не вставать ?
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26.11.2020 21:00 Відповісти
Великий футболист - легенда мирового футбола ... . Теперь посмотрим на статистику воз через 2 недели .
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26.11.2020 21:05 Відповісти
Мардан
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26.11.2020 21:09 Відповісти
за Буэнос-Айрес! На церемонії прощання з Марадоною в Буенос-Айресі фанати вступили в зіткнення з поліцією - Цензор.НЕТ 9297
На церемонії прощання з Марадоною в Буенос-Айресі фанати вступили в зіткнення з поліцією - Цензор.НЕТ 266
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26.11.2020 21:17 Відповісти
Коли загинув Аертон Сенна,попрощатися з ним прийшов мільйон людей.Тоді теж був траур по всій Бразилії.
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26.11.2020 21:19 Відповісти
 
 