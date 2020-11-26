На церемонії прощання з Марадоною в Буенос-Айресі фанати влаштували сутички з поліцією
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Сутички між поліцією і футбольними фанатами сталися в четвер у центрі Буенос-Айреса під час проведення в президентському палаці церемонії прощання з Дієго Марадоною.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, пряму трансляцію веде аргентинський телеканал TN24.
За даними кореспондентів, поліції довелося використовувати гумові кулі, є постраждалі. У моменти прямих включень з центру Буенос-Айреса на тлі репортажів чути кричалки фанатів і звуки поліцейських сирен.
Телеканал зазначає, що сутички почалися після того, як президент Аргентини Альберто Фернандес оголосив про скорочення часу для прощання з Марадоною, внаслідок чого багато хто з тих, хто бажав взяти участь у церемонії, виявилися відрізаними від центральної черги.
Раніше повідомлялося про сутички з поліцією в момент початку церемонії прощання, коли натовп футбольних фанатів спробував вломитися в приміщення, в результаті одна людина зазнала травм.
Тим часом для того, щоб попрощатися з кумиром, охочим доводиться відстояти в черзі не менше трьох годин.
Раніше в середу 25 листопада про смерть Марадони розповів його агент Матіас Моріа.
Аргентинська преса повідомила, що у Марадони стався серцевий напад.
Будь ласка, зачекайте...
Творцу предстал
Диего Марадона.
Вот бы чёрт к себе забрал
фюрера-ганд*на.
А треба державу підтримувать.
Ви надаєте своїй персоні занадто велике значеня.
"Я гналась за вами три дня и три ночи что бы сказать, как вы мне безразличны...")))
Н могли спокійно поховати ?
В Аргентини ще є Мессі.