Сербія і Чорногорія оголосили про взаємну висилку послів

Міністерство закордонних справ Чорногорії пояснило висилку посла Сербії в Подгориці втручанням дипломата у внутрішні справи країни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, Чорногорія оголосила посла Сербії в Подгориці Володимира Божовича персоною нон грата. Відповідну заяву опубліковано на сайті міністерства закордонних справ країни в суботу, 28 листопада.

