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Новини
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Сербія і Чорногорія оголосили про взаємну висилку послів

Сербія і Чорногорія оголосили про взаємну висилку послів

Міністерство закордонних справ Чорногорії пояснило висилку посла Сербії в Подгориці втручанням дипломата у внутрішні справи країни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, Чорногорія оголосила посла Сербії в Подгориці Володимира Божовича персоною нон грата. Відповідну заяву опубліковано на сайті міністерства закордонних справ країни в суботу, 28 листопада.

@MFA_MNE declared #Serbian Ambassador Vladimir Bozovic persona non grata in accordance with Articles 9 and 41 of Vienna Convention on Diplomatic Relations

— MFA Montenegro (@MFA_MNE) November 28, 2020

У МЗС заявили, що дипломат протягом тривалого часу втручався у внутрішні справи Чорногорії, попри неодноразові попередження про неприпустимість такої поведінки. Божович називав рішення Подгорицької скупщини (парламенту) про об'єднання з Сербією в 1918 році "звільненням" і "актом доброї волі" чорногорського народу.

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Натомість МЗС Чорногорії вказав, що у 2018 році парламент країни ухвалив резолюцію про скасування рішення Подгорицької скупщини, тож висловлювання посла Сербії принижують нинішній чорногорський парламент.

Через кілька годин Сербія оголосила персоною нон грата посла Чорногорії в Белграді Тарзана Мілошевича, керуючись принципом взаємності. Сербське міністерство закордонних справ наказало дипломатові покинути країну протягом 72 годин.

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Нинішній дипломатичний скандал стався за чотири дні до урядових змін у Подгориці. Наступної середи парламент Чорногорії має затвердити новий уряд, який підтримує широкий опозиційний альянс. Упродовж майже 30 років Чорногорією на різних посадах керував президент Міло Джуканович. Домінуючою силою в новій правлячій коаліції є просербський і проросійський Демократичний фронт (ДФ). Його менші політичні союзники по коаліції прозахідні, але вони, як і ДФ, теж виступають проти Джукановича. Під час коаліційних переговорів було досягнуто домовленості про те, що членство Чорногорії в НАТО і процес вступу до Європейського Союзу не мають ставитися під сумнів.

До проголошення незалежності в 2006 році Чорногорія входила до складу конфедеративної держави Сербія і Чорногорія. Нині і Сербія, і Чорногорія є кандидатами на вступ до Євросоюзу.

Водночас у Чорногорії й досі не вщухають дебати про національну самоідентичність, адже майже 30 відсотків із 620 000 жителів країни - етнічні серби.

дипломатія (711) Сербія (366) Чорногорія (201)


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Топ коментарі
+8
Хорвати, серби, бошняки, чорногорці говорять на одній мові - сербохорватьській, хоча і з деякими місцевими особливостями. Але самоусвідомлення у них різне, релігії різні (тільки серби і чорногорці православні) і одним народом вони себе не вважають. Тільки сербські шовіністи-імперіалісти хочуть щоб всі вони були "одним народом" - сербами і жили в одній країні - Великій Сербії.
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29.11.2020 11:48
+7
Сербия- пропутинский анклав паРаши🤮🤮🤮
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29.11.2020 11:12
+6
Цапорилим все нейметься. Колонія ху№лостану сує свою пику скрізь, як і "старший брат"
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29.11.2020 11:04
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Цапорилим все нейметься. Колонія ху№лостану сує свою пику скрізь, як і "старший брат"
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29.11.2020 11:04 Відповісти
Божович называл решение Подгорицкой скупщины (парламента) Источник:

Очень точное название для парламента, не находите? 😂
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29.11.2020 11:05 Відповісти
Сербія - це мінікопія московії на Балканах. А мокші розуміють тільки подібні заходи. Тому абсолютно нічого дивного.
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29.11.2020 11:05 Відповісти
Сербия- пропутинский анклав паРаши🤮🤮🤮
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29.11.2020 11:12 Відповісти
Алееее,народ,как сейчас размещать фото???!!!
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29.11.2020 11:15 Відповісти


паРаша все ищет себе братьев. Но ножи для всех братьев приготовлены.
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29.11.2020 11:21 Відповісти
Сербы террористы? Не может быть...,Милошевичи и прочие Караджичи это рюссишэ террористо...
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29.11.2020 11:23 Відповісти
А написать, что в отношении президента Косово хашима тачи специальный суд по Косово в Гааге подтвердил обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности слабо?
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29.11.2020 13:24 Відповісти
Мы с семьей были в Черногорнии в 2006-м. Нам говорили, что черногорцы и сербы - практически один народ с общим языком (+/- кириллица и латинница) и культурой. Таки неправда? Мне сравнивать не с чем, так как в Сербии не был
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29.11.2020 11:32 Відповісти
Хорвати, серби, бошняки, чорногорці говорять на одній мові - сербохорватьській, хоча і з деякими місцевими особливостями. Але самоусвідомлення у них різне, релігії різні (тільки серби і чорногорці православні) і одним народом вони себе не вважають. Тільки сербські шовіністи-імперіалісти хочуть щоб всі вони були "одним народом" - сербами і жили в одній країні - Великій Сербії.
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29.11.2020 11:48 Відповісти
Я ж про це: мова практично одна (на відміну української та запоребриковської), обидва православні, та й під час розпаду Югославії вона останньою відокремилась. Зараз виявляється, що це теж було штучно. Цікаво було б у чорногорців спитати, та на цьому форумі навряд чи знайдуться.
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29.11.2020 13:50 Відповісти
Нам говорили что и украинцы с рускими один нарот...брехали...и тебе набрехали...
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29.11.2020 12:17 Відповісти
Українці і є споконвічно русами (русами, русинами). А московія не має до Русі жодного стосунку ні в просторі, ні в часі. Московським і навколишнім землям приліпили назву "руські" указом царя Петра лише в 1731 році, а до того то була Моковія. Москалі украли і присвоїли собі усе руське (мову, церкву, історію, навіть саму назву)
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29.11.2020 13:44 Відповісти
Сербия мучается от системных болей "старшего балканского брата". Сначала они спорили за это " звание" с Болгарией. Потом с бывшими созными республиками Словенией, Боснией, Македонией и особенно Хорватией. Но когда из их " объятий" ушла Черногория.. это как Беларусь для Раши, тут их окончательно прорвало, тем паче что там и церковный вопрос существует и нац. эдентичность. Сербия не признает такой национальности как - черногорцы, они считают их сербами. В общем Сербия это маленькая мини копия Раши, с большими амбициями но без тех возможностей что у последней. Поэтому в свое время Раша вернула контроль над Чечней ( хотя реально спорное утверждение) и захватило нескольеко регионов у бывших сов. республик, а Сербия потеряла автономную область Коссово и все их преобретения это республика Сербская в Боснии. Мечты Сербии о гегемонии на Балканах, это как амбиуии Раши править в пределах Рашен империи и СССР.
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29.11.2020 13:45 Відповісти
 
 