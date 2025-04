Сербия и Черногория объявили о взаимной высылке послов

Министерство иностранных дел Черногории объяснило высылку посла Сербии в Подгорице вмешательством дипломата во внутренние дела страны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, Черногория объявила посла Сербии в Подгорице Владимира Божовича персоной нон грата. Соответствующее заявление опубликовано в твиттере министерства иностранных дел страны в субботу, 28 ноября.

@MFA_MNE declared #Serbian Ambassador Vladimir Bozovic persona non grata in accordance with Articles 9 and 41 of Vienna Convention on Diplomatic Relations