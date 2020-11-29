Сербия и Черногория объявили о взаимной высылке послов

Министерство иностранных дел Черногории объяснило высылку посла Сербии в Подгорице вмешательством дипломата во внутренние дела страны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, Черногория объявила посла Сербии в Подгорице Владимира Божовича персоной нон грата. Соответствующее заявление опубликовано в твиттере министерства иностранных дел страны в субботу, 28 ноября.

@MFA_MNE declared #Serbian Ambassador Vladimir Bozovic persona non grata in accordance with Articles 9 and 41 of Vienna Convention on Diplomatic Relations — MFA Montenegro (@MFA_MNE) November 28, 2020

В МИД заявили, что дипломат в течение длительного времени вмешивался во внутренние дела Черногории, несмотря на неоднократные предупреждения о недопустимости такого поведения. Божович называл решение Подгорицкой скупщины (парламента) об объединении с Сербией в 1918 году "освобождением" и "актом доброй воли" черногорского народа.

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В то же время МИД Черногории указал, что в 2018 году парламент страны принял резолюцию об отмене решения Подгорицкой скупщины, поэтому высказывания посла Сербии унижают нынешний черногорский парламент.

Через несколько часов Сербия объявила персоной нон грата посла Черногории в Белграде Тарзана Милошевича, руководствуясь принципом взаимности. Сербское министерство иностранных дел приказало дипломату покинуть страну в течение 72 часов.

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Нынешний дипломатический скандал произошел за несколько дней до правительственных изменений в Подгорице. В следующую среду парламент Черногории должен утвердить новое правительство, которое поддерживает широкий оппозиционный альянс. На протяжении почти 30 лет Черногорией на различных должностях руководил президент Мило Джуканович. Доминирующей силой в новой правящей коалиции является просербский и пророссийский Демократический фронт (ДФ). Его небольшие политические союзники по коалиции прозападные, но они, как и ДФ, тоже выступают против Джукановича. Во время коалиционных переговоров была достигнута договоренность о том, что членство Черногории в НАТО и процесс вступления в Европейский Союз не должны ставиться под сомнение.

До провозглашения независимости в 2006 году Черногория входила в состав конфедеративного государства Сербия и Черногория. Сейчас и Сербия, и Черногория являются кандидатами на вступление в Евросоюз.

В то же время в Черногории до сих пор не утихают дебаты о национальной самоидентичности, ведь почти 30 процентов из 620 000 жителей страны - этнические сербы.

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