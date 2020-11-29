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Сербия и Черногория объявили о взаимной высылке послов

Сербия и Черногория объявили о взаимной высылке послов

Министерство иностранных дел Черногории объяснило высылку посла Сербии в Подгорице вмешательством дипломата во внутренние дела страны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, Черногория объявила посла Сербии в Подгорице Владимира Божовича персоной нон грата. Соответствующее заявление опубликовано в твиттере министерства иностранных дел страны в субботу, 28 ноября.

@MFA_MNE declared #Serbian Ambassador Vladimir Bozovic persona non grata in accordance with Articles 9 and 41 of Vienna Convention on Diplomatic Relations

— MFA Montenegro (@MFA_MNE) November 28, 2020

В МИД заявили, что дипломат в течение длительного времени вмешивался во внутренние дела Черногории, несмотря на неоднократные предупреждения о недопустимости такого поведения. Божович называл решение Подгорицкой скупщины (парламента) об объединении с Сербией в 1918 году "освобождением" и "актом доброй воли" черногорского народа.

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В то же время МИД Черногории указал, что в 2018 году парламент страны принял резолюцию об отмене решения Подгорицкой скупщины, поэтому высказывания посла Сербии унижают нынешний черногорский парламент.

Через несколько часов Сербия объявила персоной нон грата посла Черногории в Белграде Тарзана Милошевича, руководствуясь принципом взаимности. Сербское министерство иностранных дел приказало дипломату покинуть страну в течение 72 часов.

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Нынешний дипломатический скандал произошел за несколько дней до правительственных изменений в Подгорице. В следующую среду парламент Черногории должен утвердить новое правительство, которое поддерживает широкий оппозиционный альянс. На протяжении почти 30 лет Черногорией на различных должностях руководил президент Мило Джуканович. Доминирующей силой в новой правящей коалиции является просербский и пророссийский Демократический фронт (ДФ). Его небольшие политические союзники по коалиции прозападные, но они, как и ДФ, тоже выступают против Джукановича. Во время коалиционных переговоров была достигнута договоренность о том, что членство Черногории в НАТО и процесс вступления в Европейский Союз не должны ставиться под сомнение.

До провозглашения независимости в 2006 году Черногория входила в состав конфедеративного государства Сербия и Черногория. Сейчас и Сербия, и Черногория являются кандидатами на вступление в Евросоюз.

В то же время в Черногории до сих пор не утихают дебаты о национальной самоидентичности, ведь почти 30 процентов из 620 000 жителей страны - этнические сербы.

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Автор: 

дипломатия (1463) Сербия (387) Черногория (198)


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Топ комментарии
+8
Хорвати, серби, бошняки, чорногорці говорять на одній мові - сербохорватьській, хоча і з деякими місцевими особливостями. Але самоусвідомлення у них різне, релігії різні (тільки серби і чорногорці православні) і одним народом вони себе не вважають. Тільки сербські шовіністи-імперіалісти хочуть щоб всі вони були "одним народом" - сербами і жили в одній країні - Великій Сербії.
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29.11.2020 11:48
+7
Сербия- пропутинский анклав паРаши🤮🤮🤮
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29.11.2020 11:12
+6
Цапорилим все нейметься. Колонія ху№лостану сує свою пику скрізь, як і "старший брат"
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29.11.2020 11:04
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Цапорилим все нейметься. Колонія ху№лостану сує свою пику скрізь, як і "старший брат"
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29.11.2020 11:04 Ответить
Божович называл решение Подгорицкой скупщины (парламента) Источник:

Очень точное название для парламента, не находите? 😂
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29.11.2020 11:05 Ответить
Сербія - це мінікопія московії на Балканах. А мокші розуміють тільки подібні заходи. Тому абсолютно нічого дивного.
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29.11.2020 11:05 Ответить
Сербия- пропутинский анклав паРаши🤮🤮🤮
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29.11.2020 11:12 Ответить
Алееее,народ,как сейчас размещать фото???!!!
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29.11.2020 11:15 Ответить


паРаша все ищет себе братьев. Но ножи для всех братьев приготовлены.
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29.11.2020 11:21 Ответить
Сербы террористы? Не может быть...,Милошевичи и прочие Караджичи это рюссишэ террористо...
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29.11.2020 11:23 Ответить
А написать, что в отношении президента Косово хашима тачи специальный суд по Косово в Гааге подтвердил обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности слабо?
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29.11.2020 13:24 Ответить
Мы с семьей были в Черногорнии в 2006-м. Нам говорили, что черногорцы и сербы - практически один народ с общим языком (+/- кириллица и латинница) и культурой. Таки неправда? Мне сравнивать не с чем, так как в Сербии не был
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29.11.2020 11:32 Ответить
Хорвати, серби, бошняки, чорногорці говорять на одній мові - сербохорватьській, хоча і з деякими місцевими особливостями. Але самоусвідомлення у них різне, релігії різні (тільки серби і чорногорці православні) і одним народом вони себе не вважають. Тільки сербські шовіністи-імперіалісти хочуть щоб всі вони були "одним народом" - сербами і жили в одній країні - Великій Сербії.
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29.11.2020 11:48 Ответить
Я ж про це: мова практично одна (на відміну української та запоребриковської), обидва православні, та й під час розпаду Югославії вона останньою відокремилась. Зараз виявляється, що це теж було штучно. Цікаво було б у чорногорців спитати, та на цьому форумі навряд чи знайдуться.
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29.11.2020 13:50 Ответить
Нам говорили что и украинцы с рускими один нарот...брехали...и тебе набрехали...
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29.11.2020 12:17 Ответить
Українці і є споконвічно русами (русами, русинами). А московія не має до Русі жодного стосунку ні в просторі, ні в часі. Московським і навколишнім землям приліпили назву "руські" указом царя Петра лише в 1731 році, а до того то була Моковія. Москалі украли і присвоїли собі усе руське (мову, церкву, історію, навіть саму назву)
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29.11.2020 13:44 Ответить
Сербия мучается от системных болей "старшего балканского брата". Сначала они спорили за это " звание" с Болгарией. Потом с бывшими созными республиками Словенией, Боснией, Македонией и особенно Хорватией. Но когда из их " объятий" ушла Черногория.. это как Беларусь для Раши, тут их окончательно прорвало, тем паче что там и церковный вопрос существует и нац. эдентичность. Сербия не признает такой национальности как - черногорцы, они считают их сербами. В общем Сербия это маленькая мини копия Раши, с большими амбициями но без тех возможностей что у последней. Поэтому в свое время Раша вернула контроль над Чечней ( хотя реально спорное утверждение) и захватило нескольеко регионов у бывших сов. республик, а Сербия потеряла автономную область Коссово и все их преобретения это республика Сербская в Боснии. Мечты Сербии о гегемонии на Балканах, это как амбиуии Раши править в пределах Рашен империи и СССР.
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29.11.2020 13:45 Ответить
 
 